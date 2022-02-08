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Суд отложил избрание меры пресечения нардепу Кузьминых на три дня
Судья Высшего антикоррупционного суда отложил заседание по избранию меры пресечения для народного депутата "Слуги народа" Сергея Кузьминых на три дня до 11 февраля.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд отложил заседание, чтобы Кузьминых мог ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения, которое ему вручили прямо в зале суда.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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