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Новости Борьба с коррупцией
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Суд отложил избрание меры пресечения нардепу Кузьминых на три дня

Суд отложил избрание меры пресечения нардепу Кузьминых на три дня

Судья Высшего антикоррупционного суда отложил заседание по избранию меры пресечения для народного депутата "Слуги народа" Сергея Кузьминых на три дня до 11 февраля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд отложил заседание, чтобы Кузьминых мог ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения, которое ему вручили прямо в зале суда.

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Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1236) Кузьминых Сергей (40)


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Топ комментарии
+3
Та дайте йому ще 100 днів, щоб "змився".
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08.02.2022 17:59 Ответить
+3
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08.02.2022 18:03 Ответить
+2
Суддя своїми діями ********** до втечі а він ніяк не реагує.Тупий дуже.
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08.02.2022 17:59 Ответить
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треба виносити всю цю чмироту....
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08.02.2022 17:57 Ответить
Суддя своїми діями ********** до втечі а він ніяк не реагує.Тупий дуже.
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08.02.2022 17:59 Ответить
В ОПі не знають що з ним робити, то попросили три дні на роздуми. За цей час може він і втече.
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08.02.2022 19:16 Ответить
А може вивезуть у молдову, як однотуровий чауса,там хабарників ********** і по довгу не видають.
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08.02.2022 19:19 Ответить
В Молдову ні. Там Майя Санду має зуб на "найвеличнішого".
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08.02.2022 19:23 Ответить
Тобто для маї хабарники мають рвзницю яку партію представляють? Дають притулок тільки песопатріотам?
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08.02.2022 19:32 Ответить
Та дайте йому ще 100 днів, щоб "змився".
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08.02.2022 17:59 Ответить
А чому не 3 секунди. Український суд самий, гуманний суд для злочинців.
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08.02.2022 18:24 Ответить
Ніззя, це вже розстріл, і покурить не встигне,як не як а потріб.на хоч якась гуманність
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08.02.2022 18:34 Ответить
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08.02.2022 18:03 Ответить
А шо? Це ж не бойовий генерал.
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08.02.2022 18:12 Ответить
это боевой слуга
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08.02.2022 19:54 Ответить
Даже не интересно наблюдать за этим цирком. Неужели кто-то думал, что его накажут?
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08.02.2022 18:14 Ответить
Вже намєкають,намєкають,а воно дурне все не тікає,мабуть чєснає та нєвіновнає...
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08.02.2022 18:40 Ответить
Втікати не має куди. Європа видасть, США видадуть. А на параші гірше ніж в тюрмі.
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08.02.2022 19:18 Ответить
Сколько же надо судей чтобы решить самую малость
Целую неделю работают по 20 минут в день
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08.02.2022 18:59 Ответить
Навіть при надані запобіжного захисту наші депутіті мають привілегії.Кузьміних ще ВАКС при допомозі інших вакханалій розформують і заставлять вибачитись і виплатити компенсацію
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08.02.2022 19:10 Ответить
Ждут наилучшего предложения?
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08.02.2022 19:19 Ответить
Шоу уродов .
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08.02.2022 19:38 Ответить
А карту с лесом из миллиарда деревьев и дорогой к нему суд случайно не дал Кузьминых?
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08.02.2022 19:54 Ответить
Беги серега, беги и попадись на границе.
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08.02.2022 20:03 Ответить
А теперь ждите заявление, что видеокамеры показали, что он при передаче взятки вообще не был, а там был мужик совсем в другом пинжаке и он никому не предлагал свою взятку, чтобы тихонько уйти в лес. Но он сегодня в суде заинтриговал, что потом мол не торопитесь - потом в деле появятся очень большие известные лица (???).
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08.02.2022 20:07 Ответить
ПОЗОР! Зеленное чмо и его руSSкая нянька, ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, плюют на законы Украины и издеваются над нашей Державой.
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09.02.2022 01:58 Ответить
 
 