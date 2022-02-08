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Суд відклав обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних на три дні
Суддя Вищого антикорупційного суду відклав засідання по обранню запобіжного заходу для народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних на три дні до 11 лютого.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Суд відклав засідання, аби Кузьміних мав змогу ознайомитись із клопотанням про обрання запобіжного заходу, який йому вручили прямо в залі суду.
Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Топ коментарі
+3 Анатолий Панасюк
показати весь коментар08.02.2022 17:59 Відповісти Посилання
+3 Перехватчик
показати весь коментар08.02.2022 18:03 Відповісти Посилання
+2 НІ капітуляції
показати весь коментар08.02.2022 17:59 Відповісти Посилання
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