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Новини Боротьба з корупцією
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Суд відклав обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних на три дні

Суд відклав обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних на три дні

Суддя Вищого антикорупційного суду відклав засідання по обранню запобіжного заходу для народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних на три дні до 11 лютого.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Суд відклав засідання, аби Кузьміних мав змогу ознайомитись із клопотанням про обрання запобіжного заходу, який йому вручили прямо в залі суду.

Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Також читайте: Я не переховуюся та готовий брати участь у всіх процесуальних діях. З подивом дізнався про мій розшук, - "слуга народу" Кузьміних

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (2009) Кузьміних Сергій (52)


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Топ коментарі
+3
Та дайте йому ще 100 днів, щоб "змився".
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08.02.2022 17:59 Відповісти
+3
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08.02.2022 18:03 Відповісти
+2
Суддя своїми діями ********** до втечі а він ніяк не реагує.Тупий дуже.
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08.02.2022 17:59 Відповісти
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треба виносити всю цю чмироту....
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08.02.2022 17:57 Відповісти
Суддя своїми діями ********** до втечі а він ніяк не реагує.Тупий дуже.
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08.02.2022 17:59 Відповісти
В ОПі не знають що з ним робити, то попросили три дні на роздуми. За цей час може він і втече.
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08.02.2022 19:16 Відповісти
А може вивезуть у молдову, як однотуровий чауса,там хабарників ********** і по довгу не видають.
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08.02.2022 19:19 Відповісти
В Молдову ні. Там Майя Санду має зуб на "найвеличнішого".
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08.02.2022 19:23 Відповісти
Тобто для маї хабарники мають рвзницю яку партію представляють? Дають притулок тільки песопатріотам?
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08.02.2022 19:32 Відповісти
Та дайте йому ще 100 днів, щоб "змився".
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08.02.2022 17:59 Відповісти
А чому не 3 секунди. Український суд самий, гуманний суд для злочинців.
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08.02.2022 18:24 Відповісти
Ніззя, це вже розстріл, і покурить не встигне,як не як а потріб.на хоч якась гуманність
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08.02.2022 18:34 Відповісти
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08.02.2022 18:03 Відповісти
А шо? Це ж не бойовий генерал.
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08.02.2022 18:12 Відповісти
это боевой слуга
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08.02.2022 19:54 Відповісти
Даже не интересно наблюдать за этим цирком. Неужели кто-то думал, что его накажут?
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08.02.2022 18:14 Відповісти
Вже намєкають,намєкають,а воно дурне все не тікає,мабуть чєснає та нєвіновнає...
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08.02.2022 18:40 Відповісти
Втікати не має куди. Європа видасть, США видадуть. А на параші гірше ніж в тюрмі.
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08.02.2022 19:18 Відповісти
Сколько же надо судей чтобы решить самую малость
Целую неделю работают по 20 минут в день
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08.02.2022 18:59 Відповісти
Навіть при надані запобіжного захисту наші депутіті мають привілегії.Кузьміних ще ВАКС при допомозі інших вакханалій розформують і заставлять вибачитись і виплатити компенсацію
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08.02.2022 19:10 Відповісти
Ждут наилучшего предложения?
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08.02.2022 19:19 Відповісти
Шоу уродов .
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08.02.2022 19:38 Відповісти
А карту с лесом из миллиарда деревьев и дорогой к нему суд случайно не дал Кузьминых?
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08.02.2022 19:54 Відповісти
Беги серега, беги и попадись на границе.
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08.02.2022 20:03 Відповісти
А теперь ждите заявление, что видеокамеры показали, что он при передаче взятки вообще не был, а там был мужик совсем в другом пинжаке и он никому не предлагал свою взятку, чтобы тихонько уйти в лес. Но он сегодня в суде заинтриговал, что потом мол не торопитесь - потом в деле появятся очень большие известные лица (???).
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08.02.2022 20:07 Відповісти
ПОЗОР! Зеленное чмо и его руSSкая нянька, ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, плюют на законы Украины и издеваются над нашей Державой.
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09.02.2022 01:58 Відповісти
 
 