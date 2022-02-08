"Слуга народа" Кузьминых явился в Высший антикорсуд. ФОТОрепортаж
8 февраля в Высшем антикоррупционном суде началось заседание, где народному депутату президентской фракции "Слуга народа" Сергею Кузьминым будут выбирать меру пресечения по подозрению в получении взятки в размере 558 тысяч гривен.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Предварительно адвокат Кузьминых сообщила, что ее подзащитный в Житомире, куда поехал по своему паспорту.
Меру пресечения нардепу должны были избрать еще 7 февраля, однако Сергей Кузьминых указал, что забыл свой паспорт.
Как сообщалось, разоблаченный во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во вторник, 8 февраля, поскольку якобы уехал в Житомир по свой паспорт.
На своей странице в соцсети "Фейсбук" Кузьминых написал, что уехал в Житомирский Апелляционный суд, заявив, что хочет участвовать в заседании по видеосвязи.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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https://www.zhitomir.info/news_202438.html 3 September 2021, 16:44
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