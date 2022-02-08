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"Слуга народа" Кузьминых явился в Высший антикорсуд. ФОТОрепортаж

8 февраля в Высшем антикоррупционном суде началось заседание, где народному депутату президентской фракции "Слуга народа" Сергею Кузьминым будут выбирать меру пресечения по подозрению в получении взятки в размере 558 тысяч гривен.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Предварительно адвокат Кузьминых сообщила, что ее подзащитный в Житомире, куда поехал по своему паспорту.

Меру пресечения  нардепу должны были избрать еще 7 февраля, однако Сергей Кузьминых указал, что забыл свой паспорт.

Как сообщалось, разоблаченный во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во вторник, 8 февраля, поскольку якобы уехал в Житомир по свой паспорт.

На своей странице в соцсети "Фейсбук" Кузьминых написал, что уехал в Житомирский Апелляционный суд, заявив, что хочет участвовать в заседании по видеосвязи.

Читайте также: Кузьминых не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Слуга народа Кузьминых явился в Высший антикорсуд 01
Слуга народа Кузьминых явился в Высший антикорсуд 02
Слуга народа Кузьминых явился в Высший антикорсуд 03

Автор: 

суд (25155) Антикоррупционный суд (1236) Кузьминых Сергей (40)


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Топ комментарии
+3
ВР - збіговисько злодіїв та шахраїв, які судяться один з одним за те хто більше вкрав. Пенсіонери тим часом конають, дивлячись на цей нескінченний серіал "слуг" божевільні.
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08.02.2022 17:00 Ответить
+2
ну як же?

https://www.zhitomir.info/news_202438.html 3 September 2021, 16:44

«Коли приїжджаю з робочим візитом до медичного чи освітнього закладу, мені зазвичай показують, що ВЖЕ зроблено, але насамперед мене цікавить, що ЩЕ потрібно зробити, - зазначив Сергій Кузьміних. - Звичайно, приємно бачити, як оновлюються медзаклади, як у рамках Програми Президента України «Велике будівництво» відкриваються після реконструкції відділення екстреної медичної допомоги, нові амбулаторії, розвивається інфраструктура громад».
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08.02.2022 17:18 Ответить
+1
О чудо він таки явився у суд
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08.02.2022 16:55 Ответить
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О чудо він таки явився у суд
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08.02.2022 16:55 Ответить
Чуда немає. Весь цей час йшла робота. І як тільки порішали і стало ясно що нічого страшного не буде, він появився.
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08.02.2022 17:21 Ответить
А Трухин никуда не явился. Потому что он в белом.
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08.02.2022 16:58 Ответить
А теперь ждите заявление, что видеокамеры показали, что он при передаче взятки вообще не был, а там был мужик совсем в другом пинжаке и он никому не предлагал свою взятку, чтобы тихонько уйти в лес.
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08.02.2022 18:57 Ответить
Цікаво, - чому при згадці хабару на ремонті лікарні, чомусь не згадують програму зеленського "Велике Крадівництво".
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08.02.2022 16:59 Ответить
Тому що одне немає ніякого відношення до іншого
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08.02.2022 17:08 Ответить
ну як же?

https://www.zhitomir.info/news_202438.html 3 September 2021, 16:44

«Коли приїжджаю з робочим візитом до медичного чи освітнього закладу, мені зазвичай показують, що ВЖЕ зроблено, але насамперед мене цікавить, що ЩЕ потрібно зробити, - зазначив Сергій Кузьміних. - Звичайно, приємно бачити, як оновлюються медзаклади, як у рамках Програми Президента України «Велике будівництво» відкриваються після реконструкції відділення екстреної медичної допомоги, нові амбулаторії, розвивається інфраструктура громад».
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08.02.2022 17:18 Ответить
Ну да, ну да... Это другое...
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08.02.2022 17:35 Ответить
ВР - збіговисько злодіїв та шахраїв, які судяться один з одним за те хто більше вкрав. Пенсіонери тим часом конають, дивлячись на цей нескінченний серіал "слуг" божевільні.
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08.02.2022 17:00 Ответить
Да уже порешали очередная постановка сразу не могли опознать за єти дни все решили
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08.02.2022 17:04 Ответить
Сенсация! Чуть ли не явление Христа народу! В автозаке уже должны возить, а не за паспортом гонять.
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08.02.2022 17:08 Ответить
По ходу тут такой расклад: этот кадр занимался индивидуальной деятельностью по сбору откатов и не был в зе-системе.
Поэтому, в отличие от Трухина, его никто спасать не будет....
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08.02.2022 17:11 Ответить
"Слуге народа" Аллахвердиевой подарили 14,3 млн гривен.
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08.02.2022 17:32 Ответить
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08.02.2022 17:32 Ответить
Шось згадалось-какая отвратителная рожа...
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08.02.2022 17:43 Ответить
Никто ни кого садить не будет, пожурят максимум и все, у клоуна сейчас шопа с моносбродом, ему каждый голос на вес золота.
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08.02.2022 17:44 Ответить
Банда мародеров успешно продолжает грабить страну. Эти ублюдки хуже Хутина!😡
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08.02.2022 17:55 Ответить
У Путина такие же.
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08.02.2022 18:59 Ответить
 
 