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"Слуга народу" Кузьміних з’явився до Вищого антикорсуду. ФОТОрепортаж

8 лютого у Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання, де народному депутату президентської фракції "Слуга народу" Сергію Кузьміних обиратимуть запобіжний захід за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 558 тисяч гривень.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Попередньо адвокат Кузьміних повідомила, що її підзахисний у місті Житомирі, куди поїхав за своїм паспортом.

Запобіжний захід нардепу мали обрати ще 7 лютого, проте Сергій Кузьміних вказав, що забув свій паспорт.

Як повідомлялося, викритий у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок, 8 лютого, оскільки нібито поїхав до Житомира за своїм паспортом.

На своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" Кузьміних написав, що поїхав до Житомирського Апеляційного суду, заявивши, що хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.

Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обрання запобіжного заходу Кузьміних перенесли на 16:00

Слуга народу Кузьміних з’явився до Вищого антикорсуду 01
Слуга народу Кузьміних з’явився до Вищого антикорсуду 02
Слуга народу Кузьміних з’явився до Вищого антикорсуду 03

Автор: 

суд (11761) Антикорупційний суд ВАКС (2009) Кузьміних Сергій (52)


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Топ коментарі
+3
ВР - збіговисько злодіїв та шахраїв, які судяться один з одним за те хто більше вкрав. Пенсіонери тим часом конають, дивлячись на цей нескінченний серіал "слуг" божевільні.
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08.02.2022 17:00 Відповісти
+2
ну як же?

https://www.zhitomir.info/news_202438.html 3 September 2021, 16:44

«Коли приїжджаю з робочим візитом до медичного чи освітнього закладу, мені зазвичай показують, що ВЖЕ зроблено, але насамперед мене цікавить, що ЩЕ потрібно зробити, - зазначив Сергій Кузьміних. - Звичайно, приємно бачити, як оновлюються медзаклади, як у рамках Програми Президента України «Велике будівництво» відкриваються після реконструкції відділення екстреної медичної допомоги, нові амбулаторії, розвивається інфраструктура громад».
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08.02.2022 17:18 Відповісти
+1
О чудо він таки явився у суд
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08.02.2022 16:55 Відповісти
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О чудо він таки явився у суд
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08.02.2022 16:55 Відповісти
Чуда немає. Весь цей час йшла робота. І як тільки порішали і стало ясно що нічого страшного не буде, він появився.
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08.02.2022 17:21 Відповісти
А Трухин никуда не явился. Потому что он в белом.
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08.02.2022 16:58 Відповісти
А теперь ждите заявление, что видеокамеры показали, что он при передаче взятки вообще не был, а там был мужик совсем в другом пинжаке и он никому не предлагал свою взятку, чтобы тихонько уйти в лес.
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08.02.2022 18:57 Відповісти
Цікаво, - чому при згадці хабару на ремонті лікарні, чомусь не згадують програму зеленського "Велике Крадівництво".
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08.02.2022 16:59 Відповісти
Тому що одне немає ніякого відношення до іншого
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08.02.2022 17:08 Відповісти
ну як же?

https://www.zhitomir.info/news_202438.html 3 September 2021, 16:44

«Коли приїжджаю з робочим візитом до медичного чи освітнього закладу, мені зазвичай показують, що ВЖЕ зроблено, але насамперед мене цікавить, що ЩЕ потрібно зробити, - зазначив Сергій Кузьміних. - Звичайно, приємно бачити, як оновлюються медзаклади, як у рамках Програми Президента України «Велике будівництво» відкриваються після реконструкції відділення екстреної медичної допомоги, нові амбулаторії, розвивається інфраструктура громад».
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08.02.2022 17:18 Відповісти
Ну да, ну да... Это другое...
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08.02.2022 17:35 Відповісти
ВР - збіговисько злодіїв та шахраїв, які судяться один з одним за те хто більше вкрав. Пенсіонери тим часом конають, дивлячись на цей нескінченний серіал "слуг" божевільні.
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08.02.2022 17:00 Відповісти
Да уже порешали очередная постановка сразу не могли опознать за єти дни все решили
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08.02.2022 17:04 Відповісти
Сенсация! Чуть ли не явление Христа народу! В автозаке уже должны возить, а не за паспортом гонять.
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08.02.2022 17:08 Відповісти
По ходу тут такой расклад: этот кадр занимался индивидуальной деятельностью по сбору откатов и не был в зе-системе.
Поэтому, в отличие от Трухина, его никто спасать не будет....
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08.02.2022 17:11 Відповісти
"Слуге народа" Аллахвердиевой подарили 14,3 млн гривен.
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08.02.2022 17:32 Відповісти
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08.02.2022 17:32 Відповісти
Шось згадалось-какая отвратителная рожа...
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08.02.2022 17:43 Відповісти
Никто ни кого садить не будет, пожурят максимум и все, у клоуна сейчас шопа с моносбродом, ему каждый голос на вес золота.
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08.02.2022 17:44 Відповісти
Банда мародеров успешно продолжает грабить страну. Эти ублюдки хуже Хутина!😡
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08.02.2022 17:55 Відповісти
У Путина такие же.
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08.02.2022 18:59 Відповісти
 
 