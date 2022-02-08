"Слуга народу" Кузьміних з’явився до Вищого антикорсуду. ФОТОрепортаж

8 лютого у Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання, де народному депутату президентської фракції "Слуга народу" Сергію Кузьміних обиратимуть запобіжний захід за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 558 тисяч гривень.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Попередньо адвокат Кузьміних повідомила, що її підзахисний у місті Житомирі, куди поїхав за своїм паспортом.

Запобіжний захід нардепу мали обрати ще 7 лютого, проте Сергій Кузьміних вказав, що забув свій паспорт.

Як повідомлялося, викритий у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок, 8 лютого, оскільки нібито поїхав до Житомира за своїм паспортом.

На своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" Кузьміних написав, що поїхав до Житомирського Апеляційного суду, заявивши, що хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.

Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обрання запобіжного заходу Кузьміних перенесли на 16:00





