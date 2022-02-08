Пророссийская блогерша Маламан проиграла суд против полковника ВСУ Штефана

Соломенский суд Киева отказал в иске о защите чести и достоинства популярной блогерше Таисии Маламан, которая судилась с ветераном войны на Донбассе Анатолием Штефаном с позывным "Штирлиц" и Министерством обороны.

Об этом сообщила в фейсбуке юридическая компания "Миллер", представлявшая интересы Штефана, передает Цензор.НЕТ.

"Суд принял во внимание, что блогер является публичным лицом (ввиду миллионной аудитории ее подписчиков и личных заявлений об этом) и пришел к выводу, что высказывания Штефана хоть и зацепили ее чувства, однако были выражены в приличной форме и в выражениях, приемлемых в общении людей. Кроме того, слова являются оценочными суждениями об определенных событиях, которые не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости", - рассказали в компании.

Также суд отказал в удовлетворении встречного иска, о котором при рассмотрении дела заявлял Штефан уже к Маламан.

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Блогерша пыталась добиться через суд, чтобы ролик Штефана о ней признали недостоверным и сфальсифицированным и получить 150 тыс. грн компенсации за "моральные страдания". Штефан во встречном иске стремился, чтобы Маламан опровергла свои слова о нем как о "позоре украинской армии", "человеке, который воюет с мирным населением", "провокаторе и мошеннике" и "фальсификаторе", а также выплатила ему 300 тыс. грн возмещения за моральные убытки.

Напомним, Маламан, больше известна как di.rubens, прославилась в январе 2021 года, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а после между Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Позднее от сотрудничества с девушкой отказались Borjomi и Nestle. Заступились за нее представители "ОПЗЖ" Медведчук и Кузьмин.