Пророссийская блогерша Маламан проиграла суд против полковника ВСУ Штефана
Соломенский суд Киева отказал в иске о защите чести и достоинства популярной блогерше Таисии Маламан, которая судилась с ветераном войны на Донбассе Анатолием Штефаном с позывным "Штирлиц" и Министерством обороны.
Об этом сообщила в фейсбуке юридическая компания "Миллер", представлявшая интересы Штефана, передает Цензор.НЕТ.
"Суд принял во внимание, что блогер является публичным лицом (ввиду миллионной аудитории ее подписчиков и личных заявлений об этом) и пришел к выводу, что высказывания Штефана хоть и зацепили ее чувства, однако были выражены в приличной форме и в выражениях, приемлемых в общении людей. Кроме того, слова являются оценочными суждениями об определенных событиях, которые не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости", - рассказали в компании.
Также суд отказал в удовлетворении встречного иска, о котором при рассмотрении дела заявлял Штефан уже к Маламан.
Блогерша пыталась добиться через суд, чтобы ролик Штефана о ней признали недостоверным и сфальсифицированным и получить 150 тыс. грн компенсации за "моральные страдания". Штефан во встречном иске стремился, чтобы Маламан опровергла свои слова о нем как о "позоре украинской армии", "человеке, который воюет с мирным населением", "провокаторе и мошеннике" и "фальсификаторе", а также выплатила ему 300 тыс. грн возмещения за моральные убытки.
Напомним, Маламан, больше известна как di.rubens, прославилась в январе 2021 года, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а после между Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".
20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Позднее от сотрудничества с девушкой отказались Borjomi и Nestle. Заступились за нее представители "ОПЗЖ" Медведчук и Кузьмин.
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Швидше, зганьбилася.
А не прославилася.
Тьфу...
Патушили ватницу, вона більше втратила від Штірліца.
Судячи з її фотки, на Обїзній клієнтура їй забезпечена
Тойсть суд признал Штефана "ганьбою української армії,провокатором, шахраєм, фальсифікатором, і людиною яка воює з мирним населенням"? WTF?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Для зкацаплених гнид свято наближається !!!!
смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
Все испаноговорящие - испанцьі? Ну индейцьі будут в восторге от зтой новости, особенно после всего того насилия от Испании.
Я про військового. Штірліца. Курва мать. Людина позиціонує себе патріотом та захисником України, але при цьому використовує, а з цим і поширює в українському інформаційному просторі Окупаційний Пропагандистський Маркер, який ще з часів всратого срср героїзував совєцькі, а пізніше і російські зброєні сили спеціальних операцій. От як має бути насрано в голові, шоб обрати собі такий псевдонім?? Штірліц ****. Замість того, щоб забути, щоб відректись раз і назавжди залишивши в минулому ці окупаційні маркери, людина їх підживлює, відроджує і поширює в українському просторі.
Як би я був причетний до надання особистих характеристик і формування особового складу для створення нових спеціальних груп. Я б таку людину з засратим мозком одразу б викреслив зі списку кандидатів. Та взагалі відмовив би в рекомендаціях займати будь які відповідальні посади. Адін нарот *****. І там і тут Штірліци в окопах на 8 рік війни. Може я чогось не розумію?? Може у нас ще Сталіни, Лєніни і Суворови є в ЗСУ і це норм? І це нікого не тригерить?
До всього цього, він ще мабуть всі свої претензії до цієї малолітньої дурепи російською озвучує, патамушта прівичнєє.