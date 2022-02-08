Проросійська блогерка Маламан програла суд проти полковника ЗСУ Штефана
Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності популярної блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони.
Про це повідомила у фейсбуці юридична компанія "Міллер", що представляла інтереси Штефана, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд взяв до уваги, що блогерка є публічною особою (зважаючи на мільйонну аудиторію її підписників та особисті заяви про це) та прийшов до висновку, що висловлювання Штефана хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятних у спілкуванні людей. Крім того, слова є оціночними судженнями про певні події, які не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості", - розповіли у компанії.
Також суд відмовив у задоволенні зустрічного позову, про який під час розгляду справи заявляв Штефан вже до Маламан.
Блогерка намагалася добитися через суд, щоб ролик Штефана про неї визнали недостовірним та сфальсифікованим і отримати 150 тис. грн компенсації за "моральні страждання". Штефан у зустрічному позові прагнув, щоби Маламан спростувала свої слова про нього як про "ганьбу української армії", "людину, яка воює з мирним населенням", "провокатора і шахрая" та "фальсифікатора", а також виплатила йому 300 тис. грн відшкодування моральної шкоди.
Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".
20 січня 2021 рокуdi.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Також працювати з блогеркою припинили Borjomi і Nestle. Заступилися за неї натомість представники "ОПЗЖ" Медведчук та Кузьмін.
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Швидше, зганьбилася.
А не прославилася.
Тьфу...
Патушили ватницу, вона більше втратила від Штірліца.
Судячи з її фотки, на Обїзній клієнтура їй забезпечена
Тойсть суд признал Штефана "ганьбою української армії,провокатором, шахраєм, фальсифікатором, і людиною яка воює з мирним населенням"? WTF?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Для зкацаплених гнид свято наближається !!!!
смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
Все испаноговорящие - испанцьі? Ну индейцьі будут в восторге от зтой новости, особенно после всего того насилия от Испании.
Я про військового. Штірліца. Курва мать. Людина позиціонує себе патріотом та захисником України, але при цьому використовує, а з цим і поширює в українському інформаційному просторі Окупаційний Пропагандистський Маркер, який ще з часів всратого срср героїзував совєцькі, а пізніше і російські зброєні сили спеціальних операцій. От як має бути насрано в голові, шоб обрати собі такий псевдонім?? Штірліц ****. Замість того, щоб забути, щоб відректись раз і назавжди залишивши в минулому ці окупаційні маркери, людина їх підживлює, відроджує і поширює в українському просторі.
Як би я був причетний до надання особистих характеристик і формування особового складу для створення нових спеціальних груп. Я б таку людину з засратим мозком одразу б викреслив зі списку кандидатів. Та взагалі відмовив би в рекомендаціях займати будь які відповідальні посади. Адін нарот *****. І там і тут Штірліци в окопах на 8 рік війни. Може я чогось не розумію?? Може у нас ще Сталіни, Лєніни і Суворови є в ЗСУ і це норм? І це нікого не тригерить?
До всього цього, він ще мабуть всі свої претензії до цієї малолітньої дурепи російською озвучує, патамушта прівичнєє.