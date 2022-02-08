Проросійська блогерка Маламан програла суд проти полковника ЗСУ Штефана

Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності популярної блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони.

Про це повідомила у фейсбуці юридична компанія "Міллер", що представляла інтереси Штефана, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд взяв до уваги, що блогерка є публічною особою (зважаючи на мільйонну аудиторію її підписників та особисті заяви про це) та прийшов до висновку, що висловлювання Штефана хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятних у спілкуванні людей. Крім того, слова є оціночними судженнями про певні події, які не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості", - розповіли у компанії.

Також суд відмовив у задоволенні зустрічного позову, про який під час розгляду справи заявляв Штефан вже до Маламан.

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Блогерка намагалася добитися через суд, щоб ролик Штефана про неї визнали недостовірним та сфальсифікованим і отримати 150 тис. грн компенсації за "моральні страждання". Штефан у зустрічному позові прагнув, щоби Маламан спростувала свої слова про нього як про "ганьбу української армії", "людину, яка воює з мирним населенням", "провокатора і шахрая" та "фальсифікатора", а також виплатила йому 300 тис. грн відшкодування моральної шкоди.

Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

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20 січня 2021 рокуdi.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Також працювати з блогеркою припинили Borjomi і Nestle. Заступилися за неї натомість представники "ОПЗЖ" Медведчук та Кузьмін.