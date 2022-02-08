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Проросійська блогерка Маламан програла суд проти полковника ЗСУ Штефана

Проросійська блогерка Маламан програла суд проти полковника ЗСУ Штефана

Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності популярної блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони.

Про це повідомила у фейсбуці юридична компанія "Міллер", що представляла інтереси Штефана, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд взяв до уваги, що блогерка є публічною особою (зважаючи на мільйонну аудиторію її підписників та особисті заяви про це) та прийшов до висновку, що висловлювання Штефана хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятних у спілкуванні людей. Крім того, слова є оціночними судженнями про певні події, які не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості", - розповіли у компанії.

Також суд відмовив у задоволенні зустрічного позову, про який під час розгляду справи заявляв Штефан вже до Маламан.

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Блогерка намагалася добитися через суд, щоб ролик Штефана про неї визнали недостовірним та сфальсифікованим і отримати 150 тис. грн компенсації за "моральні страждання". Штефан у зустрічному позові прагнув, щоби Маламан спростувала свої слова про нього як про "ганьбу української армії", "людину, яка воює з мирним населенням", "провокатора і шахрая" та "фальсифікатора", а також виплатила йому 300 тис. грн відшкодування моральної шкоди.

Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

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20 січня 2021 рокуdi.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Також працювати з блогеркою припинили Borjomi і Nestle. Заступилися за неї натомість представники "ОПЗЖ" Медведчук та Кузьмін.

Автор: 

суд (11757) блогер (184) Штефан Анатолій (120) Маламан Таїсія (6)


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Топ коментарі
+43
Дожились, @лядь проти захисника України, але закономірно коли при владі блазні та опереточно водевільна шло#@єнь.
Патушили ватницу, вона більше втратила від Штірліца.
Судячи з її фотки, на Обїзній клієнтура їй забезпечена
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08.02.2022 23:30 Відповісти
+36
Ну якщо вибрала расісю то на ... пляшку 🙂
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08.02.2022 23:18 Відповісти
+26
Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/1589777188078843 ролик з її участю.

Швидше, зганьбилася.
А не прославилася.
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08.02.2022 23:28 Відповісти
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Блогершу надо бы посадить на тюрма ... а как иначе ...
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08.02.2022 23:13 Відповісти
Ну якщо вибрала расісю то на ... пляшку 🙂
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08.02.2022 23:18 Відповісти
нещасна ти тпшечка, бідолашній довелося міняти прохвесію, і йти працювати вебкамщіцею.
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08.02.2022 23:20 Відповісти
тюрма зажирно...... кормить ,гадить будит в кутку , штахетины хватит....
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08.02.2022 23:21 Відповісти
Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/1589777188078843 ролик з її участю.

Швидше, зганьбилася.
А не прославилася.
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08.02.2022 23:28 Відповісти
Суді як шльондри , Проти Штирліца сцикотно йти , бо суспільство підійметься, і "родственную душу " незя скривдити
Тьфу...
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08.02.2022 23:28 Відповісти
Дожились, @лядь проти захисника України, але закономірно коли при владі блазні та опереточно водевільна шло#@єнь.
Патушили ватницу, вона більше втратила від Штірліца.
Судячи з її фотки, на Обїзній клієнтура їй забезпечена
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08.02.2022 23:30 Відповісти
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08.02.2022 23:34 Відповісти
засцяна
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09.02.2022 00:16 Відповісти
Можливо,суд не розглянув всі аргументи блохєрші Онацької ?
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08.02.2022 23:33 Відповісти
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08.02.2022 23:33 Відповісти
Я скажу проще - эта лярва недоблогерка просто отсосала у Штирлица!
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08.02.2022 23:34 Відповісти
кстати, недавно, вроде как в Испании, миньет признали оплатой за долг
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09.02.2022 01:13 Відповісти
Також суд відмовив у задоволенні зустрічного позову, про який під час розгляду справи заявляв Штефан вже до Маламан.Штефан у зустрічному позові прагнув, щоби Маламан спростувала свої слова про нього як про "ганьбу української армії", "людину, яка воює з мирним населенням", "провокатора і шахрая" та "фальсифікатора", а також виплатила йому 300 тис. грн відшкодування моральної шкоди.
Тойсть суд признал Штефана "ганьбою української армії,провокатором, шахраєм, фальсифікатором, і людиною яка воює з мирним населенням"? WTF?
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08.02.2022 23:35 Відповісти
Чи суд не задовільнив фінансові вимоги Штефана? Бо на перемогу це такоє шось не тягне тіпа і не нашим і не вашим
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08.02.2022 23:49 Відповісти
Sha, jesli ona vibirajet rashku, chevo zhe ne otpravitj jejo tuda, da hotj plastikovom kuljke, kakaja raznica, jesli vibor sbilsia.
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08.02.2022 23:40 Відповісти
Ну так чого з пропержженого дівана строчиш? Вперед на барікади. Чи на аварському буї комфортніше?
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08.02.2022 23:42 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.02.2022 23:51 Відповісти
Це взагалі нонсенс щоб якась бридка свиня позивалась до людини.
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08.02.2022 23:56 Відповісти
********** "блогерші"робити пости про велич росії - з модних американських айфонів, в західній мережі інтернет на американському інстаграмі, в Дубаї, в спроектованих західними компаніями готелях, нафарбувавшись західною косметикою та вбравшись в західний одяг))
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08.02.2022 23:57 Відповісти
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09.02.2022 07:14 Відповісти
Руснява онліфанщиця проти ЗСУшника?)) У неї є шанс засудити його хіба що на росії. Так що вперед з чумаданами на ментальну родіну, дурне дівчисько
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09.02.2022 00:00 Відповісти
Пиарится блохерша и не более того - у этих инфузорий сцикотных нет своего мнения,своего отношения и своего мировозрения. Тупо наберут баранов-подписчиков чем побольше и рубят печеньки с рекламы даже не важно чего. Вот одно смущает - если оно за рюзький мир и расию то вперед - флаг в руки,фуй в опу и попутного ветра!
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09.02.2022 00:07 Відповісти
фамилию судьи в студию плиз,судья представляет Украину в этом делое я так понял,и по его(её)мнению опираясь на закон, можно публично унижать героев войны,отказано в иске.читаю и не верю своим глазам,адвокат скромняга не постеснялся рекламу втулить свою,типа хороошо работу сделал....просто треш
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09.02.2022 00:12 Відповісти
а почему ее не судят?да уж при клоуне это вопрос -риторический
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09.02.2022 00:17 Відповісти
Чтобы стать посмешищем для всего мира?
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09.02.2022 05:20 Відповісти
так вот когда такие твари безнаказаны тогда государство становится посмешищем
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09.02.2022 06:03 Відповісти
ШТІРЛІЦУ РЕСПЕКТ !!!!
Для зкацаплених гнид свято наближається !!!!
смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
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09.02.2022 00:35 Відповісти
Пророссийская? Вы все тут пожилые и наверно даже не знаете что у молодежи украинского интернета нет в принципе. Есть СНГовский, на русском языке. Есть патриоты которые принципиально общаются на украинском, но их микроскопически мало. Я про платформы где реально общаются. Инстаграм (доска объявлений) и старческий фейсбук не в счет.
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09.02.2022 00:41 Відповісти
У меня дети принципиально пишут только по-украински. И в онлайн-игрушках, в которых они сидят, троллят кацапов, правда это обычно заканчивается тем, что их за толерантно банят на сервере. Самое смешное, что в быту у нас русскоговорящая семья.
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09.02.2022 03:16 Відповісти
при чем тут "русский язьік"?
Все испаноговорящие - испанцьі? Ну индейцьі будут в восторге от зтой новости, особенно после всего того насилия от Испании.
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09.02.2022 08:32 Відповісти
Дуже показовий випадок культурного та інтелектуального занепаду наших громадян. І я зараз не про цю малолітню хвойду. З нею все зрозуміло кожному дурню навіть без поясненять.
Я про військового. Штірліца. Курва мать. Людина позиціонує себе патріотом та захисником України, але при цьому використовує, а з цим і поширює в українському інформаційному просторі Окупаційний Пропагандистський Маркер, який ще з часів всратого срср героїзував совєцькі, а пізніше і російські зброєні сили спеціальних операцій. От як має бути насрано в голові, шоб обрати собі такий псевдонім?? Штірліц ****. Замість того, щоб забути, щоб відректись раз і назавжди залишивши в минулому ці окупаційні маркери, людина їх підживлює, відроджує і поширює в українському просторі.
Як би я був причетний до надання особистих характеристик і формування особового складу для створення нових спеціальних груп. Я б таку людину з засратим мозком одразу б викреслив зі списку кандидатів. Та взагалі відмовив би в рекомендаціях займати будь які відповідальні посади. Адін нарот *****. І там і тут Штірліци в окопах на 8 рік війни. Може я чогось не розумію?? Може у нас ще Сталіни, Лєніни і Суворови є в ЗСУ і це норм? І це нікого не тригерить?
До всього цього, він ще мабуть всі свої претензії до цієї малолітньої дурепи російською озвучує, патамушта прівичнєє.
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09.02.2022 00:43 Відповісти
Спокійно, дядьку, Штірліц - казковий персонаж
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09.02.2022 08:15 Відповісти
Как это все з. . Закон про коллаборационизм и все такие хейтеры украинского сразу в криминале.. с зелёными правда все итак ясно . Не по них ..
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09.02.2022 06:03 Відповісти
эти многие вонючие блогерши с губами своими дутыми как правило и блогеры всякая шваль мажорная как правило проросийские или с их душком..... вечно влипают в какие то истории ляпая против Украины что то, потом извеняются, но вы сами понимаете что извинения все не искрененные .а так лиж бы от них (*****....ь) одним словом мерзкие животные...
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09.02.2022 06:33 Відповісти
Так Штирлиц подучил 300к или нет
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09.02.2022 07:14 Відповісти
Ето єсть люмпен-сообщєство - там і судді і мокшаблогєркі і прочєє мєрзоство
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09.02.2022 07:50 Відповісти
А вы чем лучше. У молодых хотя бы хоть какие-то моральные принципы, европейские ценности, вроде толерантности, терпимости, неприятие навязываемой коллективной ненависти. Хотя и немного придурковаты из-за молодости.
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09.02.2022 08:30 Відповісти
Також суд відмовив у задоволенні зустрічного позову, про який під час розгляду справи заявляв Штефан вже до Маламан. Джерело:
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09.02.2022 08:12 Відповісти
Суд отказал в защите чести и достоинства шмары в следствии не обнаружения у нее ни чести,ни достоинства.
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09.02.2022 10:05 Відповісти
Найкращий аргумент це не дивитися її ролики, а хто підписаний відписатися
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09.02.2022 10:50 Відповісти
наверно - климактеричка.....
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10.02.2022 14:33 Відповісти
 
 