Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана
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Депутати ОПЗЖ Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін направили депутатський запит на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової з вимогою відкрити справу проти офіцера ЗСУ Штефана, який написав про проросійські висловлювання блогерки Таїсії Маламан.
Текст запиту Медведчука і Кузьміна оприлюднено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Депутати ОПЗЖ вимагають почати досудове розслідування щодо "фактів переслідування, погроз убивством на ґрунті національної нетерпимості блогерці Таїсії Маламан, здійснення підбурювання до таких протиправних дій військовослужбовцем Генерального штабу ЗСУ Анатолієм Штефаном і вживання термінових заходів для гарантування безпеки блогерки і членів її сім'ї".
"Цинічна розправа над популярною блогеркою, яка зазнала цькування з боку військовослужбовця Генштабу ЗСУ за відео в соціальній мережі TikTok, отримала широкий резонанс у суспільстві", - сказано в запиті.
На думку Медведчука і Кузьміна, дії українського військового підпадають під ч.4 ст. 27 і ч.2 ст. 129 Кримінального кодексу України (підбурювання до погрози вбивством). Нардепи вважають, що публікація офіцером ЗСУ скандального відео за участю блогерки стала "відправною точкою для здійснення терору і переслідування".
"Заклики знайшли підтримку у радикалів, і особисті дані її та членів її сім'ї, були оприлюднені в мережі інтернет, а сама [блогерка] через наявну реальну загрозу життю і здоров'ю змушена покинути місце проживання і ховатися", - сказано в запиті Медведчука.
Нагадаємо, блогерка Таїсія Маламан (di.rubens) прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".
20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Пізніше від співпраці з дівчиною відмовилися Borjomi і Nestle.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво виходить. За Порошенка заблокували в Україні 86 російських каналів, "вКонтакте" та "Однокласники", так що не працюють досі - це була зрада зрадна. За Зеленського три заблоковані телеканали Медведчука починають працювати вже через місяць під новим брендом - це перемога і "а що і так можна було".
Вот это хорошо .Ватных крыс нужно гнобить и выкуривать из жилья, чтоб он даже шаг боялись сделать.
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Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
Та проблема в тому, що Україна не правова держава і НІКОЛИ нею не була.
Забавно то, что сделать все это Кондратюк предлагает Баканову. Тем самым серьезно его подставляя. Наблюдаем коитус жаб и гадюк дальше."
Судя по интервью котов у них там инфы тонны на весь ОП и все из "свободных источников"😁
Последствия обнародывания наступают еще до самого обнародывания.
Вся ОПа почему то очень сильно боится эту информацию (фильм)... или кого то боится.
Нормально? Унижение чести и достоинства целого народа, государства, героев павших за Украину, жертв не обьявленной войны россии против опять же нашего государства Украины?
Мертвечук хочет помочь Маламан, пусть купит ей билет в срану чудес. Ближе к полярному кругу.
Зебилы, шо це?
ой, а шо случилось ?
опять присловутые бендеровцы ?
и где, в Украине ?
да вы шо !!!!
ай-я-яй !!!!
Дограється гнидло.
Там хоть у кого-то в руководстве есть яйца? Зеленые...
Надо срочно добавить его в Уголовный кодекс Украины.