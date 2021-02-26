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Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана

Депутати ОПЗЖ Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін направили депутатський запит на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової з вимогою відкрити справу проти офіцера ЗСУ Штефана, який написав про проросійські висловлювання блогерки Таїсії Маламан.

Текст запиту Медведчука і Кузьміна оприлюднено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Депутати ОПЗЖ вимагають почати досудове розслідування щодо "фактів переслідування, погроз убивством на ґрунті національної нетерпимості блогерці Таїсії Маламан, здійснення підбурювання до таких протиправних дій військовослужбовцем Генерального штабу ЗСУ Анатолієм Штефаном і вживання термінових заходів для гарантування безпеки блогерки і членів її сім'ї".

"Цинічна розправа над популярною блогеркою, яка зазнала цькування з боку військовослужбовця Генштабу ЗСУ за відео в соціальній мережі TikTok, отримала широкий резонанс у суспільстві", - сказано в запиті.

Читайте також: "Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном. ВIДЕО

На думку Медведчука і Кузьміна, дії українського військового підпадають під ч.4 ст. 27 і ч.2 ст. 129 Кримінального кодексу України (підбурювання до погрози вбивством). Нардепи вважають, що публікація офіцером ЗСУ скандального відео за участю блогерки стала "відправною точкою для здійснення терору і переслідування".

"Заклики знайшли підтримку у радикалів, і особисті дані її та членів її сім'ї, були оприлюднені в мережі інтернет, а сама [блогерка] через наявну реальну загрозу життю і здоров'ю змушена покинути місце проживання і ховатися", - сказано в запиті Медведчука.

Нагадаємо, блогерка Таїсія Маламан (di.rubens) прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Пізніше від співпраці з дівчиною відмовилися Borjomi і Nestle.
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Топ коментарі
+90
Почему Медведчук и Кузьмин до сих пор не в тюрьме за измену ?
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26.02.2021 17:54
+61
Слід нищити нанівець гнид кремлівських !!!!)))
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26.02.2021 18:00
+60
Бо вiслюк сам на измене...
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26.02.2021 17:55
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Вата+ гамно обеденяйтесь во имя *****!
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26.02.2021 18:13 Відповісти
Ну что,офицер,готовься выплатить компенсацию. С нашими судьями могут и посадить.
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26.02.2021 18:13 Відповісти
Ти про американську армію пишеш,американець?
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26.02.2021 19:36 Відповісти
Звісно,розумію.Не розумію одного,чому ти соромишся українського прапора?
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26.02.2021 20:31 Відповісти
Деды довоевались?
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26.02.2021 20:28 Відповісти
слы , в отличии от тебя телепала Штефан боевой офицер
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26.02.2021 20:33 Відповісти
Блiн, ну ти тупий.
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26.02.2021 21:57 Відповісти
Ну за кого ещё эти мрази могут вступится как не за мразь
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26.02.2021 18:13 Відповісти
Все становится на свои места, примите ее в опожопу.
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26.02.2021 18:14 Відповісти
или просто в ж...
Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 3799
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26.02.2021 18:18 Відповісти
Єто всегда успеется. Я за сегригацию, мухи отдельно, котлети отдельно, а то когда сепарня в патриоти рядится непонятно кого пистить.
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26.02.2021 19:45 Відповісти
За цю лярву вже всі забули, а тут бац, ******** і ко на її "захист" дриснули)))
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26.02.2021 18:16 Відповісти
************ тянуть ляму за *************...
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26.02.2021 18:16 Відповісти
Долго еще это быдло будет поганить здесь воздух??? Может его наконец кто-то грохнуть? Вместе с этой маламаншей?
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26.02.2021 18:18 Відповісти
а что, Медведчук и тот другой урод какего ещё не расстреляны за коллаборционизм? а почему
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26.02.2021 18:22 Відповісти
Дмитро "Калинчук" ВовнянкоСьогодні о 18-00 депутати Козак і Медведчук покажуть велику дулю офісу президента України. В ефір вийде канал "Перший незалежний" з усіма до болі знайомими діячами з каналів Newsone, ZIK та 112, і явно не надто відмінним контентом - на каналі, люб'язно проданому Медведчуку депутатом-свободівцем. Можливо - переданим за борги, не суть важливо.
Цікаво виходить. За Порошенка заблокували в Україні 86 російських каналів, "вКонтакте" та "Однокласники", так що не працюють досі - це була зрада зрадна. За Зеленського три заблоковані телеканали Медведчука починають працювати вже через місяць під новим брендом - це перемога і "а що і так можна було".
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26.02.2021 18:25 Відповісти
И почему ?почему? Таких убивать нельзя ,,,,да червя земляного больше жаль чем эту мразь было б,,,,,
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26.02.2021 18:29 Відповісти
А нельзя ли сделать так, чтобы о популярных блогерах знали только те, среди кого они популярны?
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26.02.2021 18:31 Відповісти
Той хто дивиться тік-ток, той дебільненький дубок!
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26.02.2021 18:31 Відповісти
пора убивать прокацапов...
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26.02.2021 18:33 Відповісти
"Медведчук и Кузьмин вступились за TikTok-блогершу Маламан и требуют открыть дело против офицера Штефана" - Сдохните, ублюдки! Просто сдохните!
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26.02.2021 18:35 Відповісти
Це все із за того, що в Україні не існує інституту негромадянина.
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26.02.2021 18:37 Відповісти
На жаль так..Зате кожна ватна лярва має громадянство.
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26.02.2021 18:40 Відповісти
І оце отаке "Маламан" виросло ж вже в незалежній Україні...
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26.02.2021 18:42 Відповісти
Таки виросло , під протекторатом вище згаданих колаборантів ...
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26.02.2021 18:47 Відповісти
Вона громадянин по праву народження- так що інститут не громадянства у нас вже неактуальний. Треба щось інше вигадувати.
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26.02.2021 18:48 Відповісти
а сама [блогер] из-за имеющейся реальной угрозе жизни и здоровью вынуждена покинуть место жительства и скрываться



Вот это хорошо .Ватных крыс нужно гнобить и выкуривать из жилья, чтоб он даже шаг боялись сделать.
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26.02.2021 18:42 Відповісти
Нічого Зєля Медведчуку поганого не зробив. Його літаки перед санкціями щасливо відбули в Швейцарію, на трьох своїх помийках він заощадив гроші, а нафтопровід продовжує качати нафтопродукти в Європу, а гроші йдуть повз України. Ці "санкції" були придумані, щоб підняти зажопам рейтинг, і Зєля взяв під козирьок. А от переслідування атовців і волонтерів - справжнє.
____________
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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26.02.2021 18:43 Відповісти
Ти тут котрий рік мариш цими досРАКовими- не остогидло?
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26.02.2021 18:50 Відповісти
Іван,чмокни юлю в мандюлю і остинь...
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26.02.2021 18:57 Відповісти
мертвечук, в Україні радикалів,читай справжніх українців більшість, тому зневага тобі шістка кровавих окупантів, яка використовує російський язик, як найдешевшу приманку для зрадників.
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26.02.2021 18:44 Відповісти
Мне кажется на уровне СБУ пора создавать ликвидационную бригаду и зачищать российско-фашистское кодло высшего звена без суда и следствия!
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26.02.2021 18:45 Відповісти
Лучшая оборона -наступление.Метвечуки -они такие!До них нет дела нашим ура- патриотам и зрадофилам.5 колонна расправляет плечи..Даже Киву некому полечить.
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26.02.2021 18:49 Відповісти
Приехали...
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26.02.2021 18:51 Відповісти
У правовій державі такі справи і мають вирішуватися в суді- а не диванним воїнством у соцмережах чи викрадачами людей на вулицях.
Та проблема в тому, що Україна не правова держава і НІКОЛИ нею не була.
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26.02.2021 18:52 Відповісти
Кто общается в Тик-ток, у того мозгов чуток
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26.02.2021 18:53 Відповісти
это про Штефана?
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26.02.2021 19:57 Відповісти
это про тупую ватную овцу, откликающуюся на погремуху Маламан ...
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26.02.2021 20:06 Відповісти
Это Медведчук просто хайп ловит запоздалый, или ее реально все еще донимают, даже после ее извинений? В любом случае у некоторых людей слишком много свободного времени.
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26.02.2021 18:56 Відповісти
Нарешті кампанія намалювалася у повній красі .... Тож тепер усім зрозуміло хто є хто .... Зрадники мають висіти на гиляці, або ж якнайменше сидіти .. надовго... Я на хвилиночку уявляю якби сталося велике лихо, і кацапи разом з мертвечуком взяли гору на Україні - вони б не церемонилися ні з сірою біомассою, ні тим більше із патріотами , Україну втопили б в крові, вкотре ... То чоми ми такі добрі, до безглуздя, що дозволяємо ворогам процвітати на нашому горі??? Тут мають бути радикальні зміни ....
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26.02.2021 18:58 Відповісти
Так в чем проблема? Пусть опзж закажет у неё рекламу боржоми ))) или презервативов, на худой конец...
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26.02.2021 18:58 Відповісти
В ОП очень боятся предстоящего расследования «Беллингкет» по «делу вагнеровцев». Не исключено, что даже история с санкциями против Медведчука - на самом деле спасение более ценного агента Ермака ценой репутации давно засвеченного Медведчука. Но суть не в этом. Страхами в ОП решил воспользоваться начальник СВР Украины Валерий Кондратюк. На совещании в ОП им было предложено в ближайшее время провести обыски у бывшего начальника ГУР МО Василия Бурбы и у всех военных разведчиков, принимавших участие в «деле вагнеровцев». И в ходе обысков изъять у всех заграничные паспорта. Чтобы ни у кого не было возможности выехать за рубеж и встретиться с представителями «Беллингкет». Заодно предлагается Бурбу выселить из служебного здания в Конче-Заспе. Чтобы не дай Бог, не встретился случайно с Зеленским и не рассказал ему конкретику по «делу вагнеровцев». Не исключены также попытки в ходе обысков подброса наркотиков или компрометирующих материалов для дискредитации сотрудников. Такие попытки уже были, когда в бывшем кабинете Василия Бурбы вдруг «нашли» шприц с наркотическим веществом.
Забавно то, что сделать все это Кондратюк предлагает Баканову. Тем самым серьезно его подставляя. Наблюдаем коитус жаб и гадюк дальше."
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26.02.2021 19:02 Відповісти
ГУР и СВР это примернто 5 или 6я линия свидетелей по этому делу.
Судя по интервью котов у них там инфы тонны на весь ОП и все из "свободных источников"😁
Последствия обнародывания наступают еще до самого обнародывания.
Вся ОПа почему то очень сильно боится эту информацию (фильм)... или кого то боится.
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26.02.2021 19:15 Відповісти
А ничего что Маламан опубликовала выссказывания нацистского характера?
Нормально? Унижение чести и достоинства целого народа, государства, героев павших за Украину, жертв не обьявленной войны россии против опять же нашего государства Украины?
Мертвечук хочет помочь Маламан, пусть купит ей билет в срану чудес. Ближе к полярному кругу.
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26.02.2021 19:06 Відповісти
Від мертвого віслюка вам вуха, зрадники...
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26.02.2021 19:14 Відповісти
куй вам собачий, а не дело против Штефана!
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26.02.2021 19:20 Відповісти
То есть финансист терррористов вместо того чтобы сидеть в СИЗО и давать пояснения органам, раздает етим самим органам ЦУ - кого судить?
Зебилы, шо це?
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26.02.2021 19:29 Відповісти
слуги ригАналів просто роблять СВОЮ справу
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26.02.2021 20:09 Відповісти
И посадят всех владельцев сайтов, опубликовавших личные данные? Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 7414
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26.02.2021 19:40 Відповісти
ага, "Миротворец" уже седьмой год содют, включая ООН Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 9843
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26.02.2021 20:11 Відповісти
Вот и чудненько, быстрее выпотрошим эту козлину кремлевскую. За одно и этой юной п**де воспитательный урок проведем. Ишь ты, в Украине живут и будут тут любовь мокшан продвигать. Ну ну.
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26.02.2021 19:44 Відповісти
Это просто пук в лужу.
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26.02.2021 19:50 Відповісти
... НЕ так моцно ЗАПАДАЙТЕ .. стосовно блогерши НЕ знаю ..і нічого НЕ коментую .. а от стосовно ГЕЙ-би офіцера - знаю цей УБЛЮДОК займається анти-українськими провокаціями під прикриттям ОБОЗРЄВАТЕЛЬ - моні бродського -- і видає себе за журналіста .. чисто єврейські ПРОВОКАТОРИ .. Будьте пильні Люди ...
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26.02.2021 19:58 Відповісти
Як Стерненка запхали, так завелися усіх підряд садить?
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26.02.2021 20:03 Відповісти
".....а сама [блогер] из-за имеющейся реальной угрозе жизни и здоровью вынуждена покинуть место жительства и скрываться"

ой, а шо случилось ?
опять присловутые бендеровцы ?
и где, в Украине ?
да вы шо !!!!

ай-я-яй !!!! Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 2118 Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 2118
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26.02.2021 20:07 Відповісти
сбу мовчить,мєнти мовчать,гарант мовчить...А суди відомо які...ригАналівська наволоч почувається як в кацапстані...Недарма називають владі - "слуги ригАналів"...
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26.02.2021 20:07 Відповісти
Доки ця наволоч буде безкарно качати човен, в спробі розірвати на частини, та знищити Україну. Де СБУ та українська влада.
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26.02.2021 20:27 Відповісти
Цей ворожий друзяка-кум дійсно береги втратив. Вирішив напевно що він безсмертний, гнида.
Дограється гнидло.
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26.02.2021 20:29 Відповісти
ЗаЖОПенская свора рвет свой жоп за каждую мокшанскую шлендру
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26.02.2021 20:41 Відповісти
подписал ей приговор
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26.02.2021 21:45 Відповісти
Явные предатели пишут ГП жалобу по поводу плохих слов в адрес такой же продажной твари! За гранью! ТАКОЕ возможно только в нынешней Украине...
Там хоть у кого-то в руководстве есть яйца? Зеленые...
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26.02.2021 21:49 Відповісти
всю эту красноперую братву собрать в открытые вагоны и и на расею со всеми остановками.... провоняли уже здесь все политическое пространство соски и петушки эти... Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 4813
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26.02.2021 22:29 Відповісти
А не можна якось наступні навчання мінометників поближче до його маєтка провести? Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 2413
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26.02.2021 22:32 Відповісти
Еще недавно эти путинские упыри прятались в российских парашах, а теперь хвосты задрали. Ничего, скоро их кишки будут на заборах вилами развешивать.
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26.02.2021 22:32 Відповісти
В Древней Греции было такое наказание, как высылка навечно за пределы страны. И называлось оно ОСТРАКИЗМ.
Надо срочно добавить его в Уголовный кодекс Украины.
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26.02.2021 23:35 Відповісти
вивозить в море в нейтральние води и вибрасивать за борт Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 6338
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26.02.2021 23:51 Відповісти
Медведчук и Кузмин, -мелкие провокаторы. И хреново у них дела как у провокаторов ,если они цепляются за такую мелочевку. Уже реально смердят.
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27.02.2021 15:33 Відповісти
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