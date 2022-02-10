Киевского "слугу"-коррупционера Трубицына задержали в кабинете главы Оболонской РГА Фесыка
Антикоррупционные органы разоблачили на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына.
Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Новиков, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, следствие установило, что Трубицын вместе с еще пятью пособниками требовал и получил 1,26 млн грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за разрешение на установку в Киеве МАФов.
Операцию проводили НАБУ и САП.
"Сейчас задержан неофициальный помощник депутата, самого политика еще ищут. По делу также фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы", - пишет Новиков.
Как сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас", во время облавы был задержан помощник Трубицына Александр Коч, самому депутату удалось скрыться, его объявили в розыск.
Позже на Telegram-каналах появилась информация, что Трубицын задержан. Во время задержания он находился в кабинете главы Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесыка.
Как известно, в Киевсовете Трубицын возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству, он также является главой межфракционного объединения "Успешный Киев".
Напомним, ранее СМИ неоднократно писали, что Трубицын входит в группу высокопоставленных чиновников, которые взяли под контроль все теневые схемы столицы.
"Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек, связанн с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве", - пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его информации, Трубицын непосредственно связан и с экс-первым замглавы КГГА, губернатором Киевской области Алексеем Кулебой, и с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.
"Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "Слуг народа" в столице", - добавил Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
*****...смеялся до слез...😂
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/18491.html
Але головна між зелених сосен Олена Шуляк верещить, що винен Кличко.
https://www.facebook.com/el.shuliak?__cft__[0]=AZVBGj_psPGcSFijT1o-yUcmCOmxq3jYRcQwDQP4xlmTBKNf-pm3mLW9rx0aFKHRACh9a7WgTK9xFh3We8Y16kp61R-L4XcrM5u6sC7CTZdKPxSPVFA8utWRWcPI7OGfPds&__tn__=-UC%2CP-R Olena *******
Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії «Слуга народа» Владислава Трубіцина...
І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови.
За таке розстріляти варто, та ще в такий складний час коли війська Московії стоять на наших кордонах!