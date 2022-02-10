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Киевского "слугу"-коррупционера Трубицына задержали в кабинете главы Оболонской РГА Фесыка

Киевского

Антикоррупционные органы разоблачили на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына.

Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Новиков, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, следствие установило, что Трубицын вместе с еще пятью пособниками требовал и получил 1,26 млн грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за разрешение на установку в Киеве МАФов.

Операцию проводили НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах в милицию. Адвокат сообщил, что подозреваемый в учреждении здравоохранения, - НАБУ

"Сейчас задержан неофициальный помощник депутата, самого политика еще ищут. По делу также фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы", - пишет Новиков.

Как сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас", во время облавы был задержан помощник Трубицына Александр Коч, самому депутату удалось скрыться, его объявили в розыск.

Позже на Telegram-каналах появилась информация, что Трубицын задержан. Во время задержания он находился в кабинете главы Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесыка.

Как известно, в Киевсовете Трубицын возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству, он также является главой межфракционного объединения "Успешный Киев".

Читайте: Партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ

Напомним, ранее СМИ неоднократно писали, что Трубицын входит в группу высокопоставленных чиновников, которые взяли под контроль все теневые схемы столицы.

"Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек, связанн с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве", - пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, Трубицын непосредственно связан и с экс-первым замглавы КГГА, губернатором Киевской области Алексеем Кулебой, и с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

"Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "Слуг народа" в столице", - добавил Бутусов.

Также читайте: Дубинский заявил, что взяточника Трубицына в список "слуг народа" привел Тищенко, партнер главы ОП Ермака

Автор: 

взятка (6196) Киев (25795) Бутусов Юрий (4390) Слуга народа (2638) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+12
ждем неадекватную реакцию наркомана....
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10.02.2022 09:23 Ответить
+11
Среди этой саранчи, которая лезет во власть - нормальных нет. Надо менять систему, и, боюсь, есть только один способ - пиночетить тварей, чтобы боялись. Особенно зеленых тварей - там точно ни одного адекватного нет - либо жулье, либо "полезные идиоты". Хотя, наше население с мозгами "равлыков" заслуживает на "стрижку", че стесняться?)))
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10.02.2022 09:25 Ответить
+5
Малину накрыли .
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10.02.2022 09:20 Ответить
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Малину накрыли .
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10.02.2022 09:20 Ответить
Интересно они правда верили что не прилетит ответочка???
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10.02.2022 09:21 Ответить
- Как-то раз, - начал Швейк,- я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трёх кружек пива не пил.(с)
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10.02.2022 10:05 Ответить
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10.02.2022 11:14 Ответить
під час облави

*****...смеялся до слез...😂
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10.02.2022 09:20 Ответить
пи . . .сы
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10.02.2022 09:20 Ответить
ждем неадекватную реакцию наркомана....
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10.02.2022 09:23 Ответить
І чого Єрмак там щось підписує у Європі? Чого його не відвели тихенько в ліс? Чи Європа не знає хто такий Єрмак? 100% знає і дивуєється, "як же це так?"
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10.02.2022 09:24 Ответить
Среди этой саранчи, которая лезет во власть - нормальных нет. Надо менять систему, и, боюсь, есть только один способ - пиночетить тварей, чтобы боялись. Особенно зеленых тварей - там точно ни одного адекватного нет - либо жулье, либо "полезные идиоты". Хотя, наше население с мозгами "равлыков" заслуживает на "стрижку", че стесняться?)))
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10.02.2022 09:25 Ответить
"самому депутату вдалося втекти" - тихонечько в лес ушел?
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10.02.2022 09:27 Ответить
Хабарник Трубіцин ховався в кабінеті голови Оболонської РДА Фесика, якого в 2020 році призначив Зеленський.

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/18491.html

Але головна між зелених сосен Олена Шуляк верещить, що винен Кличко.

https://www.facebook.com/el.shuliak?__cft__[0]=AZVBGj_psPGcSFijT1o-yUcmCOmxq3jYRcQwDQP4xlmTBKNf-pm3mLW9rx0aFKHRACh9a7WgTK9xFh3We8Y16kp61R-L4XcrM5u6sC7CTZdKPxSPVFA8utWRWcPI7OGfPds&__tn__=-UC%2CP-R Olena *******



Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії «Слуга народа» Владислава Трубіцина...

І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови.
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10.02.2022 09:29 Ответить
фесыки и песыки, ничего не меняется
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10.02.2022 09:43 Ответить
они что с Гегинишвили родные братья на разных фамилиях ?
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10.02.2022 09:46 Ответить
Гогилашвили *
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10.02.2022 09:47 Ответить
Я на швидкості прочитав "Геніталошвілі"!
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10.02.2022 10:36 Ответить
киев будет успешным, после таких фесикив и песыкив- 30 лет грабят
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10.02.2022 09:47 Ответить
Сховався в тумбочці. На ньому був червоний піджак
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10.02.2022 10:05 Ответить
Видно, малу долю заносив слугам-шефам, за що і поплатився. Злили...
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10.02.2022 10:48 Ответить
Без дозволу СБУ займався поборами. Наніс збитки офшорам в Лондоні.
За таке розстріляти варто, та ще в такий складний час коли війська Московії стоять на наших кордонах!
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10.02.2022 11:08 Ответить
Наша Славна СБ ОУН таких як трубіцин на мотузку брала......раз і назавжди))))
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10.02.2022 12:22 Ответить
 
 