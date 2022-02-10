Киевского "слугу"-коррупционера Трубицына задержали в кабинете главы Оболонской РГА Фесыка

Антикоррупционные органы разоблачили на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына.

Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Новиков, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, следствие установило, что Трубицын вместе с еще пятью пособниками требовал и получил 1,26 млн грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за разрешение на установку в Киеве МАФов.

Операцию проводили НАБУ и САП.

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"Сейчас задержан неофициальный помощник депутата, самого политика еще ищут. По делу также фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы", - пишет Новиков.

Как сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас", во время облавы был задержан помощник Трубицына Александр Коч, самому депутату удалось скрыться, его объявили в розыск.

Позже на Telegram-каналах появилась информация, что Трубицын задержан. Во время задержания он находился в кабинете главы Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесыка.

Как известно, в Киевсовете Трубицын возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству, он также является главой межфракционного объединения "Успешный Киев".

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Напомним, ранее СМИ неоднократно писали, что Трубицын входит в группу высокопоставленных чиновников, которые взяли под контроль все теневые схемы столицы.

"Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек, связанн с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве", - пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, Трубицын непосредственно связан и с экс-первым замглавы КГГА, губернатором Киевской области Алексеем Кулебой, и с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

"Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "Слуг народа" в столице", - добавил Бутусов.

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