Київського "слугу"-корупціонера Трубіцина затримали у кабінеті голови Оболонської РДА Фесика

Антикорупційні органи викрили на хабарі депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина

Про це у Facebook повідомив журналіст Олег Новіков, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, слідство встановило, що Трубіцин разом із ще п'ятьма посібниками вимагав і отримав 1,26 млн грн неправомірної вигоди від приватного підприємця за дозвіл на встановлення в Києві МАФів.

Операцію проводили НАБУ та САП.

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"Зараз затримано неофіційного помічника депутата, самого політика ще шукають. У справі також фігурує директор одного із комунальних підприємств столиці", - пише Новіков.

Як повідомляє Telegram-канал "Украина Сейчас", під час облави було затримано помічника Трубіцина Олександра Коча, самому депутату вдалося втекти, його оголосили в розшук.

Пізніше у Telegram-каналах з'явилась інформація, що Трубіцина затримано. Під час затримання він перебував у кабінеті голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика.

Як відомо, у Київраді Трубіцин очолює постійну комісію з підприємництва, промисловості та міського благоустрою, він також є головою міжфракційного об'єднання "Успішний Київ".

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Нагадаємо, раніше ЗМІ неодноразово писали, що Трубіцин входить до групи високопосадовців, які взяли під контроль усі тіньові схеми столиці.

"Трубіцин - ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві. Це людина, пов'язана з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві", - пише у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією, Трубіцин безпосередньо пов'язаний і з експершим заступником голови КМДА, губернатором Київської області Олексієм Кулебою, і з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

"Трубіцин є однією з найвпливовіших та довірених осіб ОП у Києві, одним із тих, хто вирішує будь-які питання "Слуг народу" у столиці", - додав Бутусов.

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