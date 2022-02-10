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Новини Хабарники
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Київського "слугу"-корупціонера Трубіцина затримали у кабінеті голови Оболонської РДА Фесика

Київського

Антикорупційні органи викрили на хабарі депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина

Про це у Facebook повідомив журналіст Олег Новіков, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, слідство встановило, що Трубіцин разом із ще п'ятьма посібниками вимагав і отримав 1,26 млн грн неправомірної вигоди від приватного підприємця за дозвіл на встановлення в Києві МАФів.

Операцію проводили НАБУ та САП.

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"Зараз затримано неофіційного помічника депутата, самого політика ще шукають. У справі також фігурує директор одного із комунальних підприємств столиці", - пише Новіков.

Як повідомляє Telegram-канал "Украина Сейчас", під час облави було затримано помічника Трубіцина Олександра Коча, самому депутату вдалося втекти, його оголосили в розшук.

Пізніше у Telegram-каналах з'явилась інформація, що Трубіцина затримано. Під час затримання він перебував у кабінеті голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика.

Як відомо, у Київраді Трубіцин очолює постійну комісію з підприємництва, промисловості та міського благоустрою, він також є головою міжфракційного об'єднання "Успішний Київ".

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Нагадаємо, раніше ЗМІ неодноразово писали, що Трубіцин входить до групи високопосадовців, які взяли під контроль усі тіньові схеми столиці.

"Трубіцин - ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві. Це людина, пов'язана з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві", - пише у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією, Трубіцин безпосередньо пов'язаний і з експершим заступником голови КМДА, губернатором Київської області Олексієм Кулебою, і з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

"Трубіцин є однією з найвпливовіших та довірених осіб ОП у Києві, одним із тих, хто вирішує будь-які питання "Слуг народу" у столиці", - додав Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дубінський заявив, що хабарника Трубіцина до списку "слуг народу" привів Тищенко, партнер глави ОП Єрмака

Автор: 

хабар (4751) Київ (19795) Бутусов Юрій (3622) Слуга народу (2822) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+12
ждем неадекватную реакцию наркомана....
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10.02.2022 09:23 Відповісти
+11
Среди этой саранчи, которая лезет во власть - нормальных нет. Надо менять систему, и, боюсь, есть только один способ - пиночетить тварей, чтобы боялись. Особенно зеленых тварей - там точно ни одного адекватного нет - либо жулье, либо "полезные идиоты". Хотя, наше население с мозгами "равлыков" заслуживает на "стрижку", че стесняться?)))
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10.02.2022 09:25 Відповісти
+5
Малину накрыли .
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10.02.2022 09:20 Відповісти
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Малину накрыли .
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10.02.2022 09:20 Відповісти
Интересно они правда верили что не прилетит ответочка???
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10.02.2022 09:21 Відповісти
- Как-то раз, - начал Швейк,- я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трёх кружек пива не пил.(с)
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10.02.2022 10:05 Відповісти
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10.02.2022 11:14 Відповісти
під час облави

*****...смеялся до слез...😂
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10.02.2022 09:20 Відповісти
пи . . .сы
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10.02.2022 09:20 Відповісти
ждем неадекватную реакцию наркомана....
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10.02.2022 09:23 Відповісти
І чого Єрмак там щось підписує у Європі? Чого його не відвели тихенько в ліс? Чи Європа не знає хто такий Єрмак? 100% знає і дивуєється, "як же це так?"
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10.02.2022 09:24 Відповісти
Среди этой саранчи, которая лезет во власть - нормальных нет. Надо менять систему, и, боюсь, есть только один способ - пиночетить тварей, чтобы боялись. Особенно зеленых тварей - там точно ни одного адекватного нет - либо жулье, либо "полезные идиоты". Хотя, наше население с мозгами "равлыков" заслуживает на "стрижку", че стесняться?)))
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10.02.2022 09:25 Відповісти
"самому депутату вдалося втекти" - тихонечько в лес ушел?
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10.02.2022 09:27 Відповісти
Хабарник Трубіцин ховався в кабінеті голови Оболонської РДА Фесика, якого в 2020 році призначив Зеленський.

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/18491.html

Але головна між зелених сосен Олена Шуляк верещить, що винен Кличко.

https://www.facebook.com/el.shuliak?__cft__[0]=AZVBGj_psPGcSFijT1o-yUcmCOmxq3jYRcQwDQP4xlmTBKNf-pm3mLW9rx0aFKHRACh9a7WgTK9xFh3We8Y16kp61R-L4XcrM5u6sC7CTZdKPxSPVFA8utWRWcPI7OGfPds&__tn__=-UC%2CP-R Olena *******



Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії «Слуга народа» Владислава Трубіцина...

І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови.
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10.02.2022 09:29 Відповісти
фесыки и песыки, ничего не меняется
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10.02.2022 09:43 Відповісти
они что с Гегинишвили родные братья на разных фамилиях ?
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10.02.2022 09:46 Відповісти
Гогилашвили *
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10.02.2022 09:47 Відповісти
Я на швидкості прочитав "Геніталошвілі"!
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10.02.2022 10:36 Відповісти
киев будет успешным, после таких фесикив и песыкив- 30 лет грабят
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10.02.2022 09:47 Відповісти
Сховався в тумбочці. На ньому був червоний піджак
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10.02.2022 10:05 Відповісти
Видно, малу долю заносив слугам-шефам, за що і поплатився. Злили...
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10.02.2022 10:48 Відповісти
Без дозволу СБУ займався поборами. Наніс збитки офшорам в Лондоні.
За таке розстріляти варто, та ще в такий складний час коли війська Московії стоять на наших кордонах!
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10.02.2022 11:08 Відповісти
Наша Славна СБ ОУН таких як трубіцин на мотузку брала......раз і назавжди))))
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10.02.2022 12:22 Відповісти
 
 