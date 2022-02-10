Київського "слугу"-корупціонера Трубіцина затримали у кабінеті голови Оболонської РДА Фесика
Антикорупційні органи викрили на хабарі депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина
Про це у Facebook повідомив журналіст Олег Новіков, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, слідство встановило, що Трубіцин разом із ще п'ятьма посібниками вимагав і отримав 1,26 млн грн неправомірної вигоди від приватного підприємця за дозвіл на встановлення в Києві МАФів.
Операцію проводили НАБУ та САП.
"Зараз затримано неофіційного помічника депутата, самого політика ще шукають. У справі також фігурує директор одного із комунальних підприємств столиці", - пише Новіков.
Як повідомляє Telegram-канал "Украина Сейчас", під час облави було затримано помічника Трубіцина Олександра Коча, самому депутату вдалося втекти, його оголосили в розшук.
Пізніше у Telegram-каналах з'явилась інформація, що Трубіцина затримано. Під час затримання він перебував у кабінеті голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика.
Як відомо, у Київраді Трубіцин очолює постійну комісію з підприємництва, промисловості та міського благоустрою, він також є головою міжфракційного об'єднання "Успішний Київ".
Нагадаємо, раніше ЗМІ неодноразово писали, що Трубіцин входить до групи високопосадовців, які взяли під контроль усі тіньові схеми столиці.
"Трубіцин - ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві. Це людина, пов'язана з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві", - пише у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його інформацією, Трубіцин безпосередньо пов'язаний і з експершим заступником голови КМДА, губернатором Київської області Олексієм Кулебою, і з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
"Трубіцин є однією з найвпливовіших та довірених осіб ОП у Києві, одним із тих, хто вирішує будь-які питання "Слуг народу" у столиці", - додав Бутусов.
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*****...смеялся до слез...😂
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/18491.html
Але головна між зелених сосен Олена Шуляк верещить, що винен Кличко.
https://www.facebook.com/el.shuliak?__cft__[0]=AZVBGj_psPGcSFijT1o-yUcmCOmxq3jYRcQwDQP4xlmTBKNf-pm3mLW9rx0aFKHRACh9a7WgTK9xFh3We8Y16kp61R-L4XcrM5u6sC7CTZdKPxSPVFA8utWRWcPI7OGfPds&__tn__=-UC%2CP-R Olena *******
Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії «Слуга народа» Владислава Трубіцина...
І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови.
За таке розстріляти варто, та ще в такий складний час коли війська Московії стоять на наших кордонах!