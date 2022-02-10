РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11565 посетителей онлайн
Новости
25 685 113

Слова "нравится, не нравится - терпи, моя красавица" не имели никакого личного измерения, - Путин

Слова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его слова "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", не имели личного измерения и касались минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Это не имело никакого личного измерения, я никогда в своей работе не переходил на личности".

Вопрос лишь в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, регулирующих очень важные отношения между странами, с точки зрения безопасности, в частности Украины, мне кажется, что это не этот формат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина: "Шутка" об изнасиловании не вызывает восхищения

Если государство взяло на себя обязательства по Донбассу, то все ожидают их выполнения", - сказал президент России.

Напомним, ранее Путин заявил Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Также смотрите: Зеленский - Путину на слова "моя красавица": Украина действительно "красавица", а слово "моя" - это уже перебор. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский (20185) путин (31191) минские соглашения (3229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+75
Та в курсі ми що ти всрався, не пояснюй ушльопок.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:00
+44
Да когда ж ты уже сдохнешь,мразина.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:00
+37
Hellis@13Hellis_13·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1491715963573604354 7 ч



новости иностранных СМИ:
"«Путин процитировал текст песни об изнасиловании и некрофилии, чтобы объяснить требования России к Украине "
А что Зеленский? А клоун ответил:
"Да, Украина красивая"
Это все, что вам надо знать об умственных способностях этого микро-наполеончика
показать весь комментарий
10.02.2022 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
10.02.2022 20:58 Ответить
пуцин - Х@йло!
И да - это именно то, шо я хотел сказать!
показать весь комментарий
10.02.2022 21:12 Ответить
Уму непостижимо, до какой мерзости опустился.
показать весь комментарий
10.02.2022 22:59 Ответить
НАТО расширяется!
Х*ло так и знай !
Нравится не нравится, терпи моя красавица!
показать весь комментарий
10.02.2022 23:18 Ответить
НАТО расширяется - терпи, моя красавица!
показать весь комментарий
11.02.2022 00:47 Ответить
Да не переживайте вы так, ВладимВладимыч, все во всем мире всё хорошо поняли: это деменция, возраст. Когда старичок без тормозов, несет шо зря, это легко понять. Да еще ваше происхождение из питерской подворотни, это вообще наложило свой неизгладимый след.
показать весь комментарий
10.02.2022 23:48 Ответить
Згодний, це вікове!...Важко уявити що буде з росіянами після 2035!(....Хоча іх не жаль, жаль їх сусідів і світ в цілому
показать весь комментарий
10.02.2022 23:58 Ответить
Скот оправдывается в своём скотстве. Не верю!
показать весь комментарий
11.02.2022 00:45 Ответить
https://www.facebook.com/CVN75 USS Harry S. Truman | Facebook
показать весь комментарий
11.02.2022 05:08 Ответить
Нравится,не нравится
Роисия развалится!
показать весь комментарий
11.02.2022 05:28 Ответить
Всегда говорил( как и 80% русских писателей, ученых ) что русские - это мутанты , самое мерзкое из всего человеческого материала Земли. Пример - Путлер . Только русский может сказать - ,:я тебя насилую , ты терпи и получай удовольствие,, а через два дня сказать , понятную только ему чушь - ,: это высказывание не имело в ввиду намёка на личное. Это как год говорить ,: в Крыму нет наших войск, а через два повесить всем медали и сказать что отдал приказ оккупировать , защищая кого то от бешеных рогатых насильников - людоедов бандеровцев. Русские жрут это гавно - поэтому они даже близко не являются людьми. Все русские - люди уже на том свете.
показать весь комментарий
11.02.2022 07:43 Ответить
ПЗДЮК !!!
показать весь комментарий
11.02.2022 08:03 Ответить
Чем поклялся наш главный по подворотне этой моли, если ни разу не назвал его агрессором?
показать весь комментарий
11.02.2022 11:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 