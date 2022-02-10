Слова "нравится, не нравится - терпи, моя красавица" не имели никакого личного измерения, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его слова "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", не имели личного измерения и касались минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Это не имело никакого личного измерения, я никогда в своей работе не переходил на личности".

Вопрос лишь в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, регулирующих очень важные отношения между странами, с точки зрения безопасности, в частности Украины, мне кажется, что это не этот формат.

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Если государство взяло на себя обязательства по Донбассу, то все ожидают их выполнения", - сказал президент России.

Напомним, ранее Путин заявил Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

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