Российская подлодка "Ростов-на-Дону" зашла в Черное море

Подлодка "Ростов-на-Дону" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России прошла через Босфор и вышла в Черное море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Hürriyet.

"70-метровая подлодка Черноморского флота ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" вошла в Босфор из Мраморного моря около 12:30 (11:30 по киевскому времени. - Ред.). Приблизительно через 45 минут подводная лодка с бортовым номером В-237, которая прошла под мостом Фатиха Султана Мехмета и прошла мимо побережья в районе Эмирган, последовала в сторону Черного моря", - сообщает издание. Сказано, что российскую военную субмарину сопровождали катера турецкой береговой охраны.

8 января отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России прошел через Дарданеллы и Босфор из Средиземного в Черное море. Там они должны были принять участие в военно-морских учениях.

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Напомним, ранее ГПСУ и ГУ "Госгидрография" сообщали, что по состоянию на 11 февраля Россия отменила блокаду южной части Азовского моря.

Сообщения национального координатора системы НАВТЕКС об отмене предупреждения о перекрытии для судоходства больших районов Черного моря, по состоянию на 11 февраля, нет.

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Командование Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины обнародовало заявление о том, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей угрожает суверенным правам Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

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