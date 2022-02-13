Российская подлодка "Ростов-на-Дону" зашла в Черное море
Подлодка "Ростов-на-Дону" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России прошла через Босфор и вышла в Черное море.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Hürriyet.
"70-метровая подлодка Черноморского флота ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" вошла в Босфор из Мраморного моря около 12:30 (11:30 по киевскому времени. - Ред.). Приблизительно через 45 минут подводная лодка с бортовым номером В-237, которая прошла под мостом Фатиха Султана Мехмета и прошла мимо побережья в районе Эмирган, последовала в сторону Черного моря", - сообщает издание. Сказано, что российскую военную субмарину сопровождали катера турецкой береговой охраны.
8 января отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России прошел через Дарданеллы и Босфор из Средиземного в Черное море. Там они должны были принять участие в военно-морских учениях.
Напомним, ранее ГПСУ и ГУ "Госгидрография" сообщали, что по состоянию на 11 февраля Россия отменила блокаду южной части Азовского моря.
Сообщения национального координатора системы НАВТЕКС об отмене предупреждения о перекрытии для судоходства больших районов Черного моря, по состоянию на 11 февраля, нет.
Командование Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины обнародовало заявление о том, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей угрожает суверенным правам Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.
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Европа мріє про робочу силу з України і вже надіється приймати біженців.
Польща, словаччина, румунія а особливо угорщина слиною обтікають відкусити собі частину України.
Сша аж пищать хочуть санкцій проти кацапів і їхня система стримування і противаг вимагає реального приводу для санкцій.
Кацапи не хочуть вступу України в нато і єс і готові зробити з Украіни суцільне мінне поле проти наступу військ нато.
Всі хочуть війни. Але не хочуть її почати першим. Хочуть бути жертвою.
Друге діло що 21 століття і Українцям потрібна не раша, а спокій, жаль тільки що в найближчому майбутньому нам він не світить.
«Омикрон» свирепствует среди белорусских и российских военных, приехавших на учения
Больные распространяют инфекцию в полевом лагере, развернувшемся в Гомельской области.
Читатель телеграм-канала https://t.me/bnkbel/73510 «Баста!» сообщает, что в гомельские больницы начали поступать зараженные «омикроном» российские офицеры и белорусские военные.
Больные ковидом военные есть также и в полевом лагере, развернувшемся в Гомельской области.
🔥🔥🔥 У час загострення преЗЕдент відпочиває у гольф-клубі під Харковом - Володимир Омелян
13 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b8-11-%d1%82%d1%8b.html#respond Комментарии: 0
12 февраля после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов праздновали санкции против телеканала «Наш» в элитном гольф-клубе «Superior Golf & Spa Resort», где и остались ночевать.
Об этом https://strana.news/news/376462-zelenskij-ermak-i-danilov-otmetili-v-restorane-kharkova-sanktsii-protiv-kanala-nash.html сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.
К слову, от клуба, расположенного по проспекту Академика Курчатова, 1А, до пункта пропуска «Гоптовка» на границе с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) всего 30 километров.
Интересно, что как раз в этот вечер западные СМИ сообщали всему миру, что Байден и руководство США ожидали вторжения России в Украину уже на следующей неделе.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.html Байден и Госдеп призвали американцев покинуть Украину уже сейчас
«Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30.
35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале.
Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили», - рассказал источник об отдыхе высокопоставленных гостей.
Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.
В распоряжении издания оказалось фото «алкогольного» чека вечеринки президента и команды из ресторана «Albatross», который находится на территории клуба.
Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.
К примеру, в «Albatross» готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба ща 650 гривен.
Элита страны распивала «Prosecco Treviso Miol Bartolomioi», «Chateau Citran» и «Chateau de Sancerre». В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен.
Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.
«Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали», - рассказал источник «Страны».
Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.
Источники информации понятны.
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певно буде ростов-на -дну.
В Черное море Раша стянула все свои более-менее плавающие корабли из всех флотов, в случае войны - это будет котел, где они потеряет ВСЕ...
По словам Салливана, эскалация конфликта вокруг Украины может произойти как до, так и после окончания Олимпиады в Пекине (она завершается 20 февраля). Кроме того, считает советник Байдена, Россия "может избрать дипломатический путь". Он также добавил, что США обнародуют свои разведданные не для того, чтобы начать, а для того, чтобы остановить возможную войну.
явный повтор 2014.
направление Харьков.
Теперь к нашим границам перебросили танки Т-80У 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
Согласно обнародованной информации, танки зафиксировали на железнодорожных составах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области РФ в 15 км от границы с Украиной.
эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии…", - отмечается в сообщении.
Таким образом, получается, что Россия перебросила дополнительные единицы техники 1-й гвардейской танковой армии к границе с Украиной. Она дополнит имеющуюся группировку этой армии на полигоне у Воронежа.
https://zn.ua/UKRAINE/k-hranitse-ukrainy-rossija-peremestila-sily-hvardejskoj-tankovoj-armii-cit.html
Під час Другої світової ... Червоний черноморський флот був на 90% знищенний без участі навіть підводних човнів чи надводних -- виключно авіацією .
Не тому , що був такий поганий , а тому , така акваторія . Це до авіації флот на Чорному морі мав якусь цінність .
Зараз усі кораблі , що ***** , що України це просто добрі мішені й металобрухт .
А на рахунок підводних човнів -- це було б дешевше купувати іграшку . Від іграшки більше користі .
Нагадаю, що на глибині 100 метрів й більше - в Чорному морі згаходиться отруя . Тобто ... будь яке пошкодження човна це катастрофа - евакуація ... самогубство . Ремонтування - самогубство .
Це "пАнти" гопника ***** .