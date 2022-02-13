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Российская подлодка "Ростов-на-Дону" зашла в Черное море

Подлодка "Ростов-на-Дону" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России прошла через Босфор и вышла в Черное море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Hürriyet.

"70-метровая подлодка Черноморского флота ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" вошла в Босфор из Мраморного моря около 12:30 (11:30 по киевскому времени. - Ред.). Приблизительно через 45 минут подводная лодка с бортовым номером В-237, которая прошла под мостом Фатиха Султана Мехмета и прошла мимо побережья в районе Эмирган, последовала в сторону Черного моря", - сообщает издание. Сказано, что российскую военную субмарину сопровождали катера турецкой береговой охраны.

8 января отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России прошел через Дарданеллы и Босфор из Средиземного в Черное море. Там они должны были принять участие в военно-морских учениях.

Читайте также: Пентагон отрицает факт захода американской подводной лодки в территориальные воды РФ

Напомним, ранее ГПСУ и ГУ "Госгидрография" сообщали, что по состоянию на 11 февраля Россия отменила блокаду южной части Азовского моря.

Сообщения национального координатора системы НАВТЕКС об отмене предупреждения о перекрытии для судоходства больших районов Черного моря, по состоянию на 11 февраля, нет.

Читайте также: Карта перекрывания РФ районов Черного моря. КАРТА

Командование Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины обнародовало заявление о том, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей угрожает суверенным правам Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Читайте также: Решение РФ блокировать акватории Черного и Азовского морей чревато суверенными правами Украины, - ВМС ВСУ. КАРТА

Автор: 

ВМФ РФ (180) подводная лодка (194) Черное море (1475)


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Топ комментарии
+66
«Ростов-на-дне» звучит лучше. Рядом с таким же «Курском»
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13.02.2022 18:51
+36
Весь світ стоїть на вухах,всі попереджають пуйла про жахливі наслідки в випадку відкритої агресії проти України.І в той же час кацапські військові кораблі і субмарини спокійно проходять через Босфор.Як це назвати? Я просто не знаходжу слів. Потенційних вбивць ще й супроводжують.
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13.02.2022 18:52
+33
Очередных шлюх привезли?
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13.02.2022 19:09
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Правила форума Совет форумчан
«Ростов-на-дне» звучит лучше. Рядом с таким же «Курском»
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13.02.2022 18:51 Ответить
Но перед тем как, пускай на борт заберёт Вову и его подельников.
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13.02.2022 18:54 Ответить
І нашого Вову.
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13.02.2022 19:42 Ответить
Или "Росло-на-говне".))
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14.02.2022 04:11 Ответить
Весь світ стоїть на вухах,всі попереджають пуйла про жахливі наслідки в випадку відкритої агресії проти України.І в той же час кацапські військові кораблі і субмарини спокійно проходять через Босфор.Як це назвати? Я просто не знаходжу слів. Потенційних вбивць ще й супроводжують.
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13.02.2022 18:52 Ответить
Конвенция Монтрё о статусе проливов.
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13.02.2022 19:03 Ответить
А как насчёт того что они базируются в оккупированном Крыму?
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13.02.2022 20:24 Ответить
Там прописано и мирное и военное время. А статуса войны в Черном и Азовском морях нет.
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13.02.2022 21:10 Ответить
Не в военное или мирное время вопрос а в том как вообще они проходят если они базируются в оккупированном Крыму? Параллельно.
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13.02.2022 21:58 Ответить
Ти не находиш слів бо невіглас, війни не має, усі виконують юридично закріплені забов'язання, Турція не може закривати Босфор лише тому що ти не здатен слів найти...)))
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13.02.2022 19:19 Ответить
Навіщо ви один одного ображаєте в такі часи, коли треба об'єднуватить? "Невіглас" і т.п. Пані Olga може і не знає про зміст Конвенції Монтрьо, але вона щиро переживає за Україну. Що тут поганого, щоб її ображати?
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13.02.2022 19:48 Ответить
Бо всі хочуть війни.
Европа мріє про робочу силу з України і вже надіється приймати біженців.
Польща, словаччина, румунія а особливо угорщина слиною обтікають відкусити собі частину України.
Сша аж пищать хочуть санкцій проти кацапів і їхня система стримування і противаг вимагає реального приводу для санкцій.
Кацапи не хочуть вступу України в нато і єс і готові зробити з Украіни суцільне мінне поле проти наступу військ нато.
Всі хочуть війни. Але не хочуть її почати першим. Хочуть бути жертвою.
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13.02.2022 19:39 Ответить
Польша та Словакія і самі будуть розділені між Германією та мокшандією як і країни прибалтики.А ось мадярони із руминами мають шанс поділити Закарпатську та Чернівецьку області.
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13.02.2022 19:50 Ответить
Якщо Україну захватить *****, то інші тільки викусять, а мати невгамовних на кордоні з собою ніхто не бажає, тому і допомагають зброєю, у випадку нападу зброя піде потоком. Людей у нас дуже багато і якщо їх добре озброїти, то грузом 200 стане не одна армія, ***** виснажиться нанівець, а власні кордони ой якою протяжністю.
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13.02.2022 20:20 Ответить
Это им сложно будет сделать сидя с тобою рядом на бутылках
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13.02.2022 20:30 Ответить
Не судите по себе.
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13.02.2022 20:59 Ответить
Возвращайся в жопу, свинособака. Не насилуй себя
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13.02.2022 22:02 Ответить
Просто правда страшна, на захід від України ми нікому не потрібні, навпаки всі зацікавлені щоб будьякі промислові потужності на нашій території були знищені, ніяких ракет, танків, літаків і тимбільше ядерної зброї, для росії ж ми як мотор від танка. Захід зацікавлений лише в тому щоб росія не захопила Україну та не отримала величезне підсилення як людського так і промислового потенціалу, ось і все. Теперішній конфлікт ясно показує, воювати за нас вони не будуть, максимум дали протитанкової зброї.
Друге діло що 21 століття і Українцям потрібна не раша, а спокій, жаль тільки що в найближчому майбутньому нам він не світить.
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13.02.2022 19:56 Ответить
утіштеся, уявивши підводний ковідарій...

«Омикрон» свирепствует среди белорусских и российских военных, приехавших на учения
Больные распространяют инфекцию в полевом лагере, развернувшемся в Гомельской области.

Читатель телеграм-канала https://t.me/bnkbel/73510 «Баста!» сообщает, что в гомельские больницы начали поступать зараженные «омикроном» российские офицеры и белорусские военные.

Больные ковидом военные есть также и в полевом лагере, развернувшемся в Гомельской области.
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13.02.2022 20:07 Ответить
Та зрозуміло що ті мед блоки вони поставили не просто так, бонус ковіду що ним можна з легкістю захворіти знову і знову.
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13.02.2022 20:14 Ответить
Alexander Fesenko 🇺🇦@sashkof2·6 ч

🔥🔥🔥 У час загострення преЗЕдент відпочиває у гольф-клубі під Харковом - Володимир Омелян
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13.02.2022 18:52 Ответить
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13.02.2022 18:54 Ответить
Є якісь підтверждення слів Омеляна? Бо це той ще брехун...
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13.02.2022 18:58 Ответить
Зеленский, Ермак и Данилов пропили 11 тыс грн в гольф-клубе. Фото чека
13 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b8-11-%d1%82%d1%8b.html#respond Комментарии: 0






12 февраля после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов праздновали санкции против телеканала «Наш» в элитном гольф-клубе «Superior Golf & Spa Resort», где и остались ночевать.

Об этом https://strana.news/news/376462-zelenskij-ermak-i-danilov-otmetili-v-restorane-kharkova-sanktsii-protiv-kanala-nash.html сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.

К слову, от клуба, расположенного по проспекту Академика Курчатова, 1А, до пункта пропуска «Гоптовка» на границе с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) всего 30 километров.

Интересно, что как раз в этот вечер западные СМИ сообщали всему миру, что Байден и руководство США ожидали вторжения России в Украину уже на следующей неделе.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.html Байден и Госдеп призвали американцев покинуть Украину уже сейчас

«Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30.

35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале.

Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили», - рассказал источник об отдыхе высокопоставленных гостей.

Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.

В распоряжении издания оказалось фото «алкогольного» чека вечеринки президента и команды из ресторана «Albatross», который находится на территории клуба.

Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.

К примеру, в «Albatross» готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба ща 650 гривен.

Элита страны распивала «Prosecco Treviso Miol Bartolomioi», «Chateau Citran» и «Chateau de Sancerre». В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен.

Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.



«Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали», - рассказал источник «Страны».

Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.
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13.02.2022 19:05 Ответить
"Об этом https://strana.news/news/376462-zelenskij-ermak-i-danilov-otmetili-v-restorane-kharkova-sanktsii-protiv-kanala-nash.html сообщило издание «Страна»"

Источники информации понятны.
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13.02.2022 19:18 Ответить
Забавно, что местные штатные порохоботы лайкают очередной фейк антиукраинского издания "Страна.юа"
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13.02.2022 19:19 Ответить
Омелян *******, як завжди.
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13.02.2022 21:35 Ответить
Вова, карета подана.
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13.02.2022 18:54 Ответить
У Вовы вава в голове
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13.02.2022 18:56 Ответить
Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" зайшов у Чорне море
====================
певно буде ростов-на -дну.
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13.02.2022 18:56 Ответить
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13.02.2022 19:10 Ответить
пускают чтобы не искать по всему миру и утопить в одном месте
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13.02.2022 18:57 Ответить
Очередных шлюх привезли?
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13.02.2022 19:09 Ответить
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13.02.2022 21:04 Ответить
Шо він там забув.
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13.02.2022 19:12 Ответить
Турция перекрыла пролив Босфор.
В Черное море Раша стянула все свои более-менее плавающие корабли из всех флотов, в случае войны - это будет котел, где они потеряет ВСЕ...
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13.02.2022 19:15 Ответить
Та годі тобі))) хіба що на мілину посідають усі разом))) хто їх там знищить?) ВМФ України з Айлендами?))
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13.02.2022 19:23 Ответить
Наиболее боеспособны у них атомные подлодки последних лет выпуска. Их в Чёрном море нет.
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13.02.2022 19:46 Ответить
их в ЧМ и не пустят.. и не такие они уже и боеспособные..
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13.02.2022 19:53 Ответить
Надо впустить и проверить.
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13.02.2022 19:58 Ответить
а доплывут !? то что не впустит Турция я в этом уверен !!!
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13.02.2022 20:04 Ответить
Просто неохота Чёрное море радиацией поганить.
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13.02.2022 20:11 Ответить
Доплывут. Если уж Кузя доплывал...
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13.02.2022 20:30 Ответить
Вот именно - По морю ХОДЯТ, а Кацапы только плавают как и Кузя (гавно только плавает)...
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13.02.2022 23:06 Ответить
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13.02.2022 19:17 Ответить
Советник Байдена: Мы не можем назвать точную дату вторжения РФ в Украину.

По словам Салливана, эскалация конфликта вокруг Украины может произойти как до, так и после окончания Олимпиады в Пекине (она завершается 20 февраля). Кроме того, считает советник Байдена, Россия "может избрать дипломатический путь". Он также добавил, что США обнародуют свои разведданные не для того, чтобы начать, а для того, чтобы остановить возможную войну.
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13.02.2022 19:21 Ответить
Дата нападения давно уже опубликована в СМИ- 16 февраля 2022 года .
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13.02.2022 19:26 Ответить
А сьогодні в США кажуть що точно не знають дати.
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13.02.2022 19:29 Ответить
Ростов подлодка и командир Януковощ...
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13.02.2022 19:31 Ответить
ждем озабоченности макрона.
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13.02.2022 19:35 Ответить
Яника з ростова привезли?
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13.02.2022 19:39 Ответить
Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою (с) (из савецкого фольклора).
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13.02.2022 19:41 Ответить
Російський підводний човен зайшов у Чорне море

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13.02.2022 19:47 Ответить
Непросто плавать в соляной кислоте.
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13.02.2022 20:12 Ответить
.. и пьяном угаре
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14.02.2022 01:30 Ответить
Это корыто Х#йло притащил для запугивания...
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13.02.2022 19:51 Ответить
А там часом турецькі барановози прогрівається котли... щось буде...
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13.02.2022 19:52 Ответить
это дизельная подлодка. с калибрами,которые летят х/з куда.
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13.02.2022 19:53 Ответить
Она может нести так же противокорабельные ракеты Оникс и гиперзвуковой Циркон.
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13.02.2022 20:18 Ответить
Не может.
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13.02.2022 20:54 Ответить
Почему не может? Там нет видеомагнитофона?
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14.02.2022 01:30 Ответить
0 футов ему под килем
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13.02.2022 19:55 Ответить
за чиывакуней тожэе помнится подлодка приезжала...а тут даже название ростов-на дону.и харьков хряк перед этим ездил.
явный повтор 2014.
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13.02.2022 19:56 Ответить
Украінський підводний човен «Одеса-мама» з Чорного моря і не виходив.
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13.02.2022 20:01 Ответить
Є фільм «Операция Одесса» про те, як колумбійські наркобариги атомний підводний човен купували у савєцкіх вояків. Вони за $100 навіть потрапили у військову частину, а екскурсію по секретному військовому об'єкту проводив сам капітан.
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13.02.2022 20:08 Ответить
К границе Украины Россия переместила силы гвардейской танковой армии - CIT. Об этом https://t.me/s/CITeam сообщает расследователей из Conflict Intelligence Team.
направление Харьков.

Теперь к нашим границам перебросили танки Т-80У 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
Согласно обнародованной информации, танки зафиксировали на железнодорожных составах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области РФ в 15 км от границы с Украиной.
эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии…", - отмечается в сообщении.
Таким образом, получается, что Россия перебросила дополнительные единицы техники 1-й гвардейской танковой армии к границе с Украиной. Она дополнит имеющуюся группировку этой армии на полигоне у Воронежа.

https://zn.ua/UKRAINE/k-hranitse-ukrainy-rossija-peremestila-sily-hvardejskoj-tankovoj-armii-cit.html
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13.02.2022 20:18 Ответить
Україна має чим потопити це нещастя
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13.02.2022 20:22 Ответить
"Ростов-Дон" - это стиральная машина времён Григория Мелехова.
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13.02.2022 20:27 Ответить
Всім заходягам перш ніж заходити, треба було думати: а чи вдасця вийти?
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13.02.2022 20:35 Ответить
А "Лошарик" кацапы тоже в учениях задействуют? Уверен, от желающих на нем потренироваться просто отбоя нет.
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13.02.2022 20:38 Ответить
Історична довідка .

Під час Другої світової ... Червоний черноморський флот був на 90% знищенний без участі навіть підводних човнів чи надводних -- виключно авіацією .
Не тому , що був такий поганий , а тому , така акваторія . Це до авіації флот на Чорному морі мав якусь цінність .
Зараз усі кораблі , що ***** , що України це просто добрі мішені й металобрухт .
А на рахунок підводних човнів -- це було б дешевше купувати іграшку . Від іграшки більше користі .
Нагадаю, що на глибині 100 метрів й більше - в Чорному морі згаходиться отруя . Тобто ... будь яке пошкодження човна це катастрофа - евакуація ... самогубство . Ремонтування - самогубство .

Це "пАнти" гопника ***** .
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13.02.2022 23:37 Ответить
Шоб у неё погружений было больше чем всплытий
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14.02.2022 01:31 Ответить
 
 