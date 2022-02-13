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Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" зайшов у Чорне море

Підводний човен "Ростов-на-Дону" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії пройшов через Босфор та вийшов у Чорне море.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Hürriyet.

"70-метровий підводний човен Чорноморського флоту ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" увійшов у Босфор з Мармурового моря близько 12.30 (11.30 за київським часом - ред.). Приблизно через 45 хвилин підводний човен з бортовим номером В-237, який пройшов під мостом Фатіха Султана Мехмета і пройшов повз узбережжя в районі Емірган, послідував у бік Чорного моря", - повідомляє видання. Вказується, що російську військову субмарину супроводжували катери турецької берегової охорони.

8 січня загін великих десантних кораблів (ВДК) ВМФ Росії пройшов через Дарданелли й Босфор із Середземного до Чорного моря, де мали взяти участь у військово-морських навчаннях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

Нагадаємо, раніше ДПСУ та ДУ "Держгідрографія" повідомляли, що станом на 11 лютого Росія скасувала блокаду південної частини Азовського моря.

Повідомлення національного координатора системи НАВТЕКС щодо скасування попередження про перекриття для судноплавства великих районів Чорного моря, станом на 11 лютого, немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карта перекривання РФ районів Чорного моря. КАРТА

Командування Військово-морських сил Збройних сил України оприлюднило заяву про те, що перекриття Росією районів Азовського і Чорного морів загрожує суверенним правам України у виключній морській економічній зоні та є порушенням Конвенції ООН з морського права.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення РФ блокувати акваторії Чорного та Азовського морів загрожує суверенним правам України, - ВМС ЗСУ. КАРТА

Автор: 

ВМС рф (141) підводний човен (85) Чорне море (1660)


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Топ коментарі
+66
«Ростов-на-дне» звучит лучше. Рядом с таким же «Курском»
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13.02.2022 18:51
+36
Весь світ стоїть на вухах,всі попереджають пуйла про жахливі наслідки в випадку відкритої агресії проти України.І в той же час кацапські військові кораблі і субмарини спокійно проходять через Босфор.Як це назвати? Я просто не знаходжу слів. Потенційних вбивць ще й супроводжують.
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13.02.2022 18:52
+33
Очередных шлюх привезли?
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13.02.2022 19:09
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«Ростов-на-дне» звучит лучше. Рядом с таким же «Курском»
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13.02.2022 18:51 Відповісти
Но перед тем как, пускай на борт заберёт Вову и его подельников.
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13.02.2022 18:54 Відповісти
І нашого Вову.
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13.02.2022 19:42 Відповісти
Или "Росло-на-говне".))
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14.02.2022 04:11 Відповісти
Весь світ стоїть на вухах,всі попереджають пуйла про жахливі наслідки в випадку відкритої агресії проти України.І в той же час кацапські військові кораблі і субмарини спокійно проходять через Босфор.Як це назвати? Я просто не знаходжу слів. Потенційних вбивць ще й супроводжують.
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13.02.2022 18:52 Відповісти
Конвенция Монтрё о статусе проливов.
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13.02.2022 19:03 Відповісти
А как насчёт того что они базируются в оккупированном Крыму?
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13.02.2022 20:24 Відповісти
Там прописано и мирное и военное время. А статуса войны в Черном и Азовском морях нет.
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13.02.2022 21:10 Відповісти
Не в военное или мирное время вопрос а в том как вообще они проходят если они базируются в оккупированном Крыму? Параллельно.
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13.02.2022 21:58 Відповісти
Ти не находиш слів бо невіглас, війни не має, усі виконують юридично закріплені забов'язання, Турція не може закривати Босфор лише тому що ти не здатен слів найти...)))
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13.02.2022 19:19 Відповісти
Навіщо ви один одного ображаєте в такі часи, коли треба об'єднуватить? "Невіглас" і т.п. Пані Olga може і не знає про зміст Конвенції Монтрьо, але вона щиро переживає за Україну. Що тут поганого, щоб її ображати?
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13.02.2022 19:48 Відповісти
Бо всі хочуть війни.
Европа мріє про робочу силу з України і вже надіється приймати біженців.
Польща, словаччина, румунія а особливо угорщина слиною обтікають відкусити собі частину України.
Сша аж пищать хочуть санкцій проти кацапів і їхня система стримування і противаг вимагає реального приводу для санкцій.
Кацапи не хочуть вступу України в нато і єс і готові зробити з Украіни суцільне мінне поле проти наступу військ нато.
Всі хочуть війни. Але не хочуть її почати першим. Хочуть бути жертвою.
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13.02.2022 19:39 Відповісти
Польша та Словакія і самі будуть розділені між Германією та мокшандією як і країни прибалтики.А ось мадярони із руминами мають шанс поділити Закарпатську та Чернівецьку області.
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13.02.2022 19:50 Відповісти
Якщо Україну захватить *****, то інші тільки викусять, а мати невгамовних на кордоні з собою ніхто не бажає, тому і допомагають зброєю, у випадку нападу зброя піде потоком. Людей у нас дуже багато і якщо їх добре озброїти, то грузом 200 стане не одна армія, ***** виснажиться нанівець, а власні кордони ой якою протяжністю.
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13.02.2022 20:20 Відповісти
Это им сложно будет сделать сидя с тобою рядом на бутылках
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13.02.2022 20:30 Відповісти
Не судите по себе.
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13.02.2022 20:59 Відповісти
Возвращайся в жопу, свинособака. Не насилуй себя
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13.02.2022 22:02 Відповісти
Просто правда страшна, на захід від України ми нікому не потрібні, навпаки всі зацікавлені щоб будьякі промислові потужності на нашій території були знищені, ніяких ракет, танків, літаків і тимбільше ядерної зброї, для росії ж ми як мотор від танка. Захід зацікавлений лише в тому щоб росія не захопила Україну та не отримала величезне підсилення як людського так і промислового потенціалу, ось і все. Теперішній конфлікт ясно показує, воювати за нас вони не будуть, максимум дали протитанкової зброї.
Друге діло що 21 століття і Українцям потрібна не раша, а спокій, жаль тільки що в найближчому майбутньому нам він не світить.
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13.02.2022 19:56 Відповісти
утіштеся, уявивши підводний ковідарій...

«Омикрон» свирепствует среди белорусских и российских военных, приехавших на учения
Больные распространяют инфекцию в полевом лагере, развернувшемся в Гомельской области.

Читатель телеграм-канала https://t.me/bnkbel/73510 «Баста!» сообщает, что в гомельские больницы начали поступать зараженные «омикроном» российские офицеры и белорусские военные.

Больные ковидом военные есть также и в полевом лагере, развернувшемся в Гомельской области.
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13.02.2022 20:07 Відповісти
Та зрозуміло що ті мед блоки вони поставили не просто так, бонус ковіду що ним можна з легкістю захворіти знову і знову.
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13.02.2022 20:14 Відповісти
Alexander Fesenko 🇺🇦@sashkof2·6 ч

🔥🔥🔥 У час загострення преЗЕдент відпочиває у гольф-клубі під Харковом - Володимир Омелян
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13.02.2022 18:52 Відповісти
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13.02.2022 18:54 Відповісти
Є якісь підтверждення слів Омеляна? Бо це той ще брехун...
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13.02.2022 18:58 Відповісти
Зеленский, Ермак и Данилов пропили 11 тыс грн в гольф-клубе. Фото чека
13 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b8-11-%d1%82%d1%8b.html#respond Комментарии: 0






12 февраля после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов праздновали санкции против телеканала «Наш» в элитном гольф-клубе «Superior Golf & Spa Resort», где и остались ночевать.

Об этом https://strana.news/news/376462-zelenskij-ermak-i-danilov-otmetili-v-restorane-kharkova-sanktsii-protiv-kanala-nash.html сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.

К слову, от клуба, расположенного по проспекту Академика Курчатова, 1А, до пункта пропуска «Гоптовка» на границе с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) всего 30 километров.

Интересно, что как раз в этот вечер западные СМИ сообщали всему миру, что Байден и руководство США ожидали вторжения России в Украину уже на следующей неделе.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.html Байден и Госдеп призвали американцев покинуть Украину уже сейчас

«Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30.

35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале.

Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили», - рассказал источник об отдыхе высокопоставленных гостей.

Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.

В распоряжении издания оказалось фото «алкогольного» чека вечеринки президента и команды из ресторана «Albatross», который находится на территории клуба.

Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.

К примеру, в «Albatross» готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба ща 650 гривен.

Элита страны распивала «Prosecco Treviso Miol Bartolomioi», «Chateau Citran» и «Chateau de Sancerre». В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен.

Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.



«Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали», - рассказал источник «Страны».

Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.
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13.02.2022 19:05 Відповісти
"Об этом https://strana.news/news/376462-zelenskij-ermak-i-danilov-otmetili-v-restorane-kharkova-sanktsii-protiv-kanala-nash.html сообщило издание «Страна»"

Источники информации понятны.
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13.02.2022 19:18 Відповісти
Забавно, что местные штатные порохоботы лайкают очередной фейк антиукраинского издания "Страна.юа"
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13.02.2022 19:19 Відповісти
Омелян *******, як завжди.
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13.02.2022 21:35 Відповісти
Вова, карета подана.
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13.02.2022 18:54 Відповісти
У Вовы вава в голове
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13.02.2022 18:56 Відповісти
Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" зайшов у Чорне море
====================
певно буде ростов-на -дну.
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13.02.2022 18:56 Відповісти
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13.02.2022 19:10 Відповісти
пускают чтобы не искать по всему миру и утопить в одном месте
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13.02.2022 18:57 Відповісти
Очередных шлюх привезли?
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13.02.2022 19:09 Відповісти
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13.02.2022 21:04 Відповісти
Шо він там забув.
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13.02.2022 19:12 Відповісти
Турция перекрыла пролив Босфор.
В Черное море Раша стянула все свои более-менее плавающие корабли из всех флотов, в случае войны - это будет котел, где они потеряет ВСЕ...
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13.02.2022 19:15 Відповісти
Та годі тобі))) хіба що на мілину посідають усі разом))) хто їх там знищить?) ВМФ України з Айлендами?))
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13.02.2022 19:23 Відповісти
Наиболее боеспособны у них атомные подлодки последних лет выпуска. Их в Чёрном море нет.
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13.02.2022 19:46 Відповісти
их в ЧМ и не пустят.. и не такие они уже и боеспособные..
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13.02.2022 19:53 Відповісти
Надо впустить и проверить.
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13.02.2022 19:58 Відповісти
а доплывут !? то что не впустит Турция я в этом уверен !!!
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13.02.2022 20:04 Відповісти
Просто неохота Чёрное море радиацией поганить.
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13.02.2022 20:11 Відповісти
Доплывут. Если уж Кузя доплывал...
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13.02.2022 20:30 Відповісти
Вот именно - По морю ХОДЯТ, а Кацапы только плавают как и Кузя (гавно только плавает)...
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13.02.2022 23:06 Відповісти
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13.02.2022 19:17 Відповісти
Советник Байдена: Мы не можем назвать точную дату вторжения РФ в Украину.

По словам Салливана, эскалация конфликта вокруг Украины может произойти как до, так и после окончания Олимпиады в Пекине (она завершается 20 февраля). Кроме того, считает советник Байдена, Россия "может избрать дипломатический путь". Он также добавил, что США обнародуют свои разведданные не для того, чтобы начать, а для того, чтобы остановить возможную войну.
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13.02.2022 19:21 Відповісти
Дата нападения давно уже опубликована в СМИ- 16 февраля 2022 года .
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13.02.2022 19:26 Відповісти
А сьогодні в США кажуть що точно не знають дати.
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13.02.2022 19:29 Відповісти
Ростов подлодка и командир Януковощ...
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13.02.2022 19:31 Відповісти
ждем озабоченности макрона.
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13.02.2022 19:35 Відповісти
Яника з ростова привезли?
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13.02.2022 19:39 Відповісти
Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою (с) (из савецкого фольклора).
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13.02.2022 19:41 Відповісти
Російський підводний човен зайшов у Чорне море

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13.02.2022 19:47 Відповісти
Непросто плавать в соляной кислоте.
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13.02.2022 20:12 Відповісти
.. и пьяном угаре
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14.02.2022 01:30 Відповісти
Это корыто Х#йло притащил для запугивания...
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13.02.2022 19:51 Відповісти
А там часом турецькі барановози прогрівається котли... щось буде...
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13.02.2022 19:52 Відповісти
это дизельная подлодка. с калибрами,которые летят х/з куда.
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13.02.2022 19:53 Відповісти
Она может нести так же противокорабельные ракеты Оникс и гиперзвуковой Циркон.
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13.02.2022 20:18 Відповісти
Не может.
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13.02.2022 20:54 Відповісти
Почему не может? Там нет видеомагнитофона?
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14.02.2022 01:30 Відповісти
0 футов ему под килем
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13.02.2022 19:55 Відповісти
за чиывакуней тожэе помнится подлодка приезжала...а тут даже название ростов-на дону.и харьков хряк перед этим ездил.
явный повтор 2014.
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13.02.2022 19:56 Відповісти
Украінський підводний човен «Одеса-мама» з Чорного моря і не виходив.
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13.02.2022 20:01 Відповісти
Є фільм «Операция Одесса» про те, як колумбійські наркобариги атомний підводний човен купували у савєцкіх вояків. Вони за $100 навіть потрапили у військову частину, а екскурсію по секретному військовому об'єкту проводив сам капітан.
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13.02.2022 20:08 Відповісти
К границе Украины Россия переместила силы гвардейской танковой армии - CIT. Об этом https://t.me/s/CITeam сообщает расследователей из Conflict Intelligence Team.
направление Харьков.

Теперь к нашим границам перебросили танки Т-80У 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
Согласно обнародованной информации, танки зафиксировали на железнодорожных составах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области РФ в 15 км от границы с Украиной.
эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии…", - отмечается в сообщении.
Таким образом, получается, что Россия перебросила дополнительные единицы техники 1-й гвардейской танковой армии к границе с Украиной. Она дополнит имеющуюся группировку этой армии на полигоне у Воронежа.

https://zn.ua/UKRAINE/k-hranitse-ukrainy-rossija-peremestila-sily-hvardejskoj-tankovoj-armii-cit.html
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13.02.2022 20:18 Відповісти
Україна має чим потопити це нещастя
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13.02.2022 20:22 Відповісти
"Ростов-Дон" - это стиральная машина времён Григория Мелехова.
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13.02.2022 20:27 Відповісти
Всім заходягам перш ніж заходити, треба було думати: а чи вдасця вийти?
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13.02.2022 20:35 Відповісти
А "Лошарик" кацапы тоже в учениях задействуют? Уверен, от желающих на нем потренироваться просто отбоя нет.
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13.02.2022 20:38 Відповісти
Історична довідка .

Під час Другої світової ... Червоний черноморський флот був на 90% знищенний без участі навіть підводних човнів чи надводних -- виключно авіацією .
Не тому , що був такий поганий , а тому , така акваторія . Це до авіації флот на Чорному морі мав якусь цінність .
Зараз усі кораблі , що ***** , що України це просто добрі мішені й металобрухт .
А на рахунок підводних човнів -- це було б дешевше купувати іграшку . Від іграшки більше користі .
Нагадаю, що на глибині 100 метрів й більше - в Чорному морі згаходиться отруя . Тобто ... будь яке пошкодження човна це катастрофа - евакуація ... самогубство . Ремонтування - самогубство .

Це "пАнти" гопника ***** .
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13.02.2022 23:37 Відповісти
Шоб у неё погружений было больше чем всплытий
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14.02.2022 01:31 Відповісти
 
 