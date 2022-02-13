Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" зайшов у Чорне море

Підводний човен "Ростов-на-Дону" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії пройшов через Босфор та вийшов у Чорне море.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Hürriyet.

"70-метровий підводний човен Чорноморського флоту ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" увійшов у Босфор з Мармурового моря близько 12.30 (11.30 за київським часом - ред.). Приблизно через 45 хвилин підводний човен з бортовим номером В-237, який пройшов під мостом Фатіха Султана Мехмета і пройшов повз узбережжя в районі Емірган, послідував у бік Чорного моря", - повідомляє видання. Вказується, що російську військову субмарину супроводжували катери турецької берегової охорони.

8 січня загін великих десантних кораблів (ВДК) ВМФ Росії пройшов через Дарданелли й Босфор із Середземного до Чорного моря, де мали взяти участь у військово-морських навчаннях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

Нагадаємо, раніше ДПСУ та ДУ "Держгідрографія" повідомляли, що станом на 11 лютого Росія скасувала блокаду південної частини Азовського моря.

Повідомлення національного координатора системи НАВТЕКС щодо скасування попередження про перекриття для судноплавства великих районів Чорного моря, станом на 11 лютого, немає.

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Командування Військово-морських сил Збройних сил України оприлюднило заяву про те, що перекриття Росією районів Азовського і Чорного морів загрожує суверенним правам України у виключній морській економічній зоні та є порушенням Конвенції ООН з морського права.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення РФ блокувати акваторії Чорного та Азовського морів загрожує суверенним правам України, - ВМС ЗСУ. КАРТА