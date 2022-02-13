Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" зайшов у Чорне море
Підводний човен "Ростов-на-Дону" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії пройшов через Босфор та вийшов у Чорне море.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Hürriyet.
"70-метровий підводний човен Чорноморського флоту ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" увійшов у Босфор з Мармурового моря близько 12.30 (11.30 за київським часом - ред.). Приблизно через 45 хвилин підводний човен з бортовим номером В-237, який пройшов під мостом Фатіха Султана Мехмета і пройшов повз узбережжя в районі Емірган, послідував у бік Чорного моря", - повідомляє видання. Вказується, що російську військову субмарину супроводжували катери турецької берегової охорони.
8 січня загін великих десантних кораблів (ВДК) ВМФ Росії пройшов через Дарданелли й Босфор із Середземного до Чорного моря, де мали взяти участь у військово-морських навчаннях.
Нагадаємо, раніше ДПСУ та ДУ "Держгідрографія" повідомляли, що станом на 11 лютого Росія скасувала блокаду південної частини Азовського моря.
Повідомлення національного координатора системи НАВТЕКС щодо скасування попередження про перекриття для судноплавства великих районів Чорного моря, станом на 11 лютого, немає.
Командування Військово-морських сил Збройних сил України оприлюднило заяву про те, що перекриття Росією районів Азовського і Чорного морів загрожує суверенним правам України у виключній морській економічній зоні та є порушенням Конвенції ООН з морського права.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.
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Европа мріє про робочу силу з України і вже надіється приймати біженців.
Польща, словаччина, румунія а особливо угорщина слиною обтікають відкусити собі частину України.
Сша аж пищать хочуть санкцій проти кацапів і їхня система стримування і противаг вимагає реального приводу для санкцій.
Кацапи не хочуть вступу України в нато і єс і готові зробити з Украіни суцільне мінне поле проти наступу військ нато.
Всі хочуть війни. Але не хочуть її почати першим. Хочуть бути жертвою.
Друге діло що 21 століття і Українцям потрібна не раша, а спокій, жаль тільки що в найближчому майбутньому нам він не світить.
«Омикрон» свирепствует среди белорусских и российских военных, приехавших на учения
Больные распространяют инфекцию в полевом лагере, развернувшемся в Гомельской области.
Читатель телеграм-канала https://t.me/bnkbel/73510 «Баста!» сообщает, что в гомельские больницы начали поступать зараженные «омикроном» российские офицеры и белорусские военные.
Больные ковидом военные есть также и в полевом лагере, развернувшемся в Гомельской области.
🔥🔥🔥 У час загострення преЗЕдент відпочиває у гольф-клубі під Харковом - Володимир Омелян
13 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b8-11-%d1%82%d1%8b.html#respond Комментарии: 0
12 февраля после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов праздновали санкции против телеканала «Наш» в элитном гольф-клубе «Superior Golf & Spa Resort», где и остались ночевать.
Об этом https://strana.news/news/376462-zelenskij-ermak-i-danilov-otmetili-v-restorane-kharkova-sanktsii-protiv-kanala-nash.html сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.
К слову, от клуба, расположенного по проспекту Академика Курчатова, 1А, до пункта пропуска «Гоптовка» на границе с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) всего 30 километров.
Интересно, что как раз в этот вечер западные СМИ сообщали всему миру, что Байден и руководство США ожидали вторжения России в Украину уже на следующей неделе.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.html Байден и Госдеп призвали американцев покинуть Украину уже сейчас
«Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30.
35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале.
Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили», - рассказал источник об отдыхе высокопоставленных гостей.
Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.
В распоряжении издания оказалось фото «алкогольного» чека вечеринки президента и команды из ресторана «Albatross», который находится на территории клуба.
Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.
К примеру, в «Albatross» готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба ща 650 гривен.
Элита страны распивала «Prosecco Treviso Miol Bartolomioi», «Chateau Citran» и «Chateau de Sancerre». В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен.
Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.
«Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали», - рассказал источник «Страны».
Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.
Источники информации понятны.
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певно буде ростов-на -дну.
В Черное море Раша стянула все свои более-менее плавающие корабли из всех флотов, в случае войны - это будет котел, где они потеряет ВСЕ...
По словам Салливана, эскалация конфликта вокруг Украины может произойти как до, так и после окончания Олимпиады в Пекине (она завершается 20 февраля). Кроме того, считает советник Байдена, Россия "может избрать дипломатический путь". Он также добавил, что США обнародуют свои разведданные не для того, чтобы начать, а для того, чтобы остановить возможную войну.
явный повтор 2014.
направление Харьков.
Теперь к нашим границам перебросили танки Т-80У 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
Согласно обнародованной информации, танки зафиксировали на железнодорожных составах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области РФ в 15 км от границы с Украиной.
эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии…", - отмечается в сообщении.
Таким образом, получается, что Россия перебросила дополнительные единицы техники 1-й гвардейской танковой армии к границе с Украиной. Она дополнит имеющуюся группировку этой армии на полигоне у Воронежа.
https://zn.ua/UKRAINE/k-hranitse-ukrainy-rossija-peremestila-sily-hvardejskoj-tankovoj-armii-cit.html
Під час Другої світової ... Червоний черноморський флот був на 90% знищенний без участі навіть підводних човнів чи надводних -- виключно авіацією .
Не тому , що був такий поганий , а тому , така акваторія . Це до авіації флот на Чорному морі мав якусь цінність .
Зараз усі кораблі , що ***** , що України це просто добрі мішені й металобрухт .
А на рахунок підводних човнів -- це було б дешевше купувати іграшку . Від іграшки більше користі .
Нагадаю, що на глибині 100 метрів й більше - в Чорному морі згаходиться отруя . Тобто ... будь яке пошкодження човна це катастрофа - евакуація ... самогубство . Ремонтування - самогубство .
Це "пАнти" гопника ***** .