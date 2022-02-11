Карта перекривання РФ районів Чорного моря. КАРТА

Опубілковано нову карту перекривання Росією районів чорного моря.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку журналіста Андрія Клименка у фейсбуці.

"Карта перекрить районів Чорного моря для навчань РФ з ракетними та артилерійськими стрільбами станом на 15:00 за київським часом 11.02.2022", - підписав він публікацію.

Дивіться: Інтерв’ю "Без цензури": Тарас Чмут про те, як Росія може забрати в України Чорне море і вбити економіку. ВIДЕО

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія планує частково перекрити райони Чорного та Азовського морів нібито для проведення військових навчань. Коридорів для проходу суден залишати вони не збираються. В МЗС висловили протест та заявили про складні наслідки для українських портів. У ВМС України заявили, що блокування загрожує суверенним правам України. Посольство США наголосило, що Росія обмежує таким чином морський суверенітет України.

На фоні цих заяв Росія скасувала перекриття в Азовському морі. Інформацію про це підтвердила Державна прикордонна служба.