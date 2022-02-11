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Карта перекривання РФ районів Чорного моря. КАРТА

Карта перекривання РФ районів Чорного моря. КАРТА

Опубілковано нову карту перекривання Росією районів чорного моря.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку журналіста Андрія Клименка у фейсбуці.

"Карта перекрить районів Чорного моря для навчань РФ з ракетними та артилерійськими стрільбами станом на 15:00 за київським часом 11.02.2022", - підписав він публікацію.

Дивіться: Інтерв’ю "Без цензури": Тарас Чмут про те, як Росія може забрати в України Чорне море і вбити економіку. ВIДЕО

Карта перекривання РФ районів Чорного моря 01

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія планує частково перекрити райони Чорного та Азовського морів нібито для проведення військових навчань. Коридорів для проходу суден залишати вони не збираються. В МЗС висловили протест та заявили про складні наслідки для українських портів. У ВМС України заявили, що блокування загрожує суверенним правам України. Посольство США наголосило, що Росія обмежує таким чином морський суверенітет України.

На фоні цих заяв Росія скасувала перекриття в Азовському морі. Інформацію про це підтвердила Державна прикордонна служба.

Автор: 

блокада (737) Чорне море (1658) Клименко (283) Морська блокада рф (19)


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Топ коментарі
+48
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 18:49
+9
Именно цука возле Одессы влезло ..Мразь....
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11.02.2022 20:14
+8
бо порти Великої Одеси і є головна мішень. Пуйло хоче завалити країну економічно.
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11.02.2022 20:22
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Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 18:49 Відповісти
А, ну ясно. Я уж действительно подумал, что какая-то перемога.
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11.02.2022 18:51 Відповісти
Ну, а что не так, Аллоизий)?
Вы карту видели?
Поясняю. Коридоры для транзита в(из) украинские порты оставлены как в Азовское море, так и в район Одесса - БДЛК. Будут введены в действие незначительные временные маршрутные ограничения для следующих в (из) порты судов, и эти ограничения ни на что не повлияют. При этом для кремлевских имеет место огромный скандал в связи с попыткой покушения на свободу судоходства. Перемога в чистом виде!)))
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11.02.2022 20:57 Відповісти
длб краснокоричневые натовскую румынию в 12 мильную зону загнали))...ответка от румынии и болгарии долго не заставит себя ждать... ...попкорн и ждем.с...)))
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12.02.2022 01:33 Відповісти
Почему гаранты в этих районах не начали раньше стрельбы ?
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11.02.2022 18:52 Відповісти
так вот же - один из "гарантов" и начал
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11.02.2022 21:08 Відповісти
придурок! все замутил янек, когда отдал морскую базу в аренду расеюшке
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11.02.2022 20:56 Відповісти
Коли була кримська війна раші взагалі заборонили мати чорноморський флот. Чорноморський флот був потоплениий по Парижському договору цар Микола 1 погінчив самогубством. Чому раша досих пір не виконує цього договору. Чому пуйло живий?
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11.02.2022 19:37 Відповісти
Коридор,судя по карте,есть возле прибережной зоны.
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11.02.2022 19:48 Відповісти
угу.. на надувных лодках и байдарках... корабли там не пройдут..
это еще хуже чем я видел что было раньше..
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11.02.2022 19:54 Відповісти
Может и так.Я не в курсе какая там глубина.
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11.02.2022 20:04 Відповісти
На основном курсе глубины 28-30 м.
Вдоль берега 15-24 м. Но существует ещё и Днестровская банка. Там от 5 до 9. Она перегораживает проход вдоль берега.
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11.02.2022 21:20 Відповісти
Перекрывают курс захода на Одессу.
На карте, всё ясно и понятно.
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11.02.2022 21:14 Відповісти
НАТО даешь учения Черном море.
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11.02.2022 19:59 Відповісти
Именно цука возле Одессы влезло ..Мразь....
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11.02.2022 20:14 Відповісти
бо порти Великої Одеси і є головна мішень. Пуйло хоче завалити країну економічно.
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11.02.2022 20:22 Відповісти
ДЛБЁБЫ !!!
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11.02.2022 20:21 Відповісти
Сидят путинские хенералы и на большой доске мелом рисуют стрелочки по классической схеме окружения. Флот Украины самое слабое место - ни разу не открывали огня, даже когда в них стреляли и брали на абордаж. И сейчас не откроют - страшно. Да и не в нашей традиции.
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11.02.2022 20:25 Відповісти
по карте явно видно, что санкции, введенные против кацапских фашистов пока недостаточны.
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11.02.2022 20:32 Відповісти
расєя "може забрати" Чорне море??? здається вона це вже зробила!
вона заблокувала всі підходи (ну і відходи) до берегів України. а хто сказав, щовона тепер це все РОЗБЛОКУЄ?????? може це наступний варіант гібридної війни?
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11.02.2022 20:39 Відповісти
"складні наслідки для українських портів"???""???? серйозно? кремль цього не знає???
та він же саме того і домагаються!!!!
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11.02.2022 20:47 Відповісти
В этих районам теперь можно "мочить" москалей и морозится. Типа, "нас там нет и вы сами рукржопы косоглазые, если стрелять не умеете"
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11.02.2022 20:47 Відповісти
Хорошо бы провести свои учения по этим "красным" территориям моря - возможно - подав такую же заявку на перекрытие районов моря
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11.02.2022 21:40 Відповісти
бл"ть! с этого, т.е. с таких же учений начинался захват Крыма!!!!!!
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11.02.2022 20:59 Відповісти
Скажу коротко: смерть москалям
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11.02.2022 21:02 Відповісти
Смерть фашистским оккупантам! ©
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11.02.2022 21:45 Відповісти
 
 