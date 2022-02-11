Карта перекривання РФ районів Чорного моря. КАРТА
Опубілковано нову карту перекривання Росією районів чорного моря.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку журналіста Андрія Клименка у фейсбуці.
"Карта перекрить районів Чорного моря для навчань РФ з ракетними та артилерійськими стрільбами станом на 15:00 за київським часом 11.02.2022", - підписав він публікацію.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія планує частково перекрити райони Чорного та Азовського морів нібито для проведення військових навчань. Коридорів для проходу суден залишати вони не збираються. В МЗС висловили протест та заявили про складні наслідки для українських портів. У ВМС України заявили, що блокування загрожує суверенним правам України. Посольство США наголосило, що Росія обмежує таким чином морський суверенітет України.
На фоні цих заяв Росія скасувала перекриття в Азовському морі. Інформацію про це підтвердила Державна прикордонна служба.
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Поясняю. Коридоры для транзита в(из) украинские порты оставлены как в Азовское море, так и в район Одесса - БДЛК. Будут введены в действие незначительные временные маршрутные ограничения для следующих в (из) порты судов, и эти ограничения ни на что не повлияют. При этом для кремлевских имеет место огромный скандал в связи с попыткой покушения на свободу судоходства. Перемога в чистом виде!)))
это еще хуже чем я видел что было раньше..
Вдоль берега 15-24 м. Но существует ещё и Днестровская банка. Там от 5 до 9. Она перегораживает проход вдоль берега.
На карте, всё ясно и понятно.
вона заблокувала всі підходи (ну і відходи) до берегів України. а хто сказав, щовона тепер це все РОЗБЛОКУЄ?????? може це наступний варіант гібридної війни?
та він же саме того і домагаються!!!!