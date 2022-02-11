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Карта перекрывания РФ районов Черного моря. КАРТА

Карта перекрывания РФ районов Черного моря. КАРТА

Опубликована новая карта перекрывания Россией районов Черного моря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу журналиста Андрея Клименко в фейсбуке.

"Карта перекрытия районов Черного моря для учений РФ с ракетными и артиллерийскими стрельбами по состоянию на 15:00 по киевскому времени 11.02.2022", - подписал он публикацию.

Карта перекрывания РФ районов Черного моря 01

Напомним, накануне стало известно, что Россия планирует частично перекрыть районы Черного и Азовского морей якобы для проведения военных учений. Коридоров для прохода судов оставлять они не собираются. В МИД выразили протест и заявили о сложных последствиях для украинских портов. В ВМС Украины заявили, что блокировка угрожает суверенным правам Украины. Посольство США подчеркнуло, что Россия ограничивает таким образом морской суверенитет Украины.

На фоне этих заявлений Россия отменила перекрытие в Азовском море. Информацию об этом подтвердила Государственная пограничная служба.

Автор: 

блокада (1676) Черное море (1472) Клименко (365) Морская блокада рф (16)


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Топ комментарии
+48
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 18:49
+9
Именно цука возле Одессы влезло ..Мразь....
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11.02.2022 20:14
+8
бо порти Великої Одеси і є головна мішень. Пуйло хоче завалити країну економічно.
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11.02.2022 20:22
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Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 18:49 Ответить
А, ну ясно. Я уж действительно подумал, что какая-то перемога.
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11.02.2022 18:51 Ответить
Ну, а что не так, Аллоизий)?
Вы карту видели?
Поясняю. Коридоры для транзита в(из) украинские порты оставлены как в Азовское море, так и в район Одесса - БДЛК. Будут введены в действие незначительные временные маршрутные ограничения для следующих в (из) порты судов, и эти ограничения ни на что не повлияют. При этом для кремлевских имеет место огромный скандал в связи с попыткой покушения на свободу судоходства. Перемога в чистом виде!)))
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11.02.2022 20:57 Ответить
длб краснокоричневые натовскую румынию в 12 мильную зону загнали))...ответка от румынии и болгарии долго не заставит себя ждать... ...попкорн и ждем.с...)))
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12.02.2022 01:33 Ответить
Почему гаранты в этих районах не начали раньше стрельбы ?
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11.02.2022 18:52 Ответить
так вот же - один из "гарантов" и начал
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11.02.2022 21:08 Ответить
придурок! все замутил янек, когда отдал морскую базу в аренду расеюшке
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11.02.2022 20:56 Ответить
Коли була кримська війна раші взагалі заборонили мати чорноморський флот. Чорноморський флот був потоплениий по Парижському договору цар Микола 1 погінчив самогубством. Чому раша досих пір не виконує цього договору. Чому пуйло живий?
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11.02.2022 19:37 Ответить
Коридор,судя по карте,есть возле прибережной зоны.
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11.02.2022 19:48 Ответить
угу.. на надувных лодках и байдарках... корабли там не пройдут..
это еще хуже чем я видел что было раньше..
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11.02.2022 19:54 Ответить
Может и так.Я не в курсе какая там глубина.
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11.02.2022 20:04 Ответить
На основном курсе глубины 28-30 м.
Вдоль берега 15-24 м. Но существует ещё и Днестровская банка. Там от 5 до 9. Она перегораживает проход вдоль берега.
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11.02.2022 21:20 Ответить
Перекрывают курс захода на Одессу.
На карте, всё ясно и понятно.
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11.02.2022 21:14 Ответить
НАТО даешь учения Черном море.
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11.02.2022 19:59 Ответить
Именно цука возле Одессы влезло ..Мразь....
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11.02.2022 20:14 Ответить
бо порти Великої Одеси і є головна мішень. Пуйло хоче завалити країну економічно.
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11.02.2022 20:22 Ответить
ДЛБЁБЫ !!!
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11.02.2022 20:21 Ответить
Сидят путинские хенералы и на большой доске мелом рисуют стрелочки по классической схеме окружения. Флот Украины самое слабое место - ни разу не открывали огня, даже когда в них стреляли и брали на абордаж. И сейчас не откроют - страшно. Да и не в нашей традиции.
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11.02.2022 20:25 Ответить
по карте явно видно, что санкции, введенные против кацапских фашистов пока недостаточны.
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11.02.2022 20:32 Ответить
расєя "може забрати" Чорне море??? здається вона це вже зробила!
вона заблокувала всі підходи (ну і відходи) до берегів України. а хто сказав, щовона тепер це все РОЗБЛОКУЄ?????? може це наступний варіант гібридної війни?
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11.02.2022 20:39 Ответить
"складні наслідки для українських портів"???""???? серйозно? кремль цього не знає???
та він же саме того і домагаються!!!!
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11.02.2022 20:47 Ответить
В этих районам теперь можно "мочить" москалей и морозится. Типа, "нас там нет и вы сами рукржопы косоглазые, если стрелять не умеете"
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11.02.2022 20:47 Ответить
Хорошо бы провести свои учения по этим "красным" территориям моря - возможно - подав такую же заявку на перекрытие районов моря
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11.02.2022 21:40 Ответить
бл"ть! с этого, т.е. с таких же учений начинался захват Крыма!!!!!!
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11.02.2022 20:59 Ответить
Скажу коротко: смерть москалям
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11.02.2022 21:02 Ответить
Смерть фашистским оккупантам! ©
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11.02.2022 21:45 Ответить
 
 