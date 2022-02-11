Карта перекрывания РФ районов Черного моря. КАРТА
Опубликована новая карта перекрывания Россией районов Черного моря.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу журналиста Андрея Клименко в фейсбуке.
"Карта перекрытия районов Черного моря для учений РФ с ракетными и артиллерийскими стрельбами по состоянию на 15:00 по киевскому времени 11.02.2022", - подписал он публикацию.
Напомним, накануне стало известно, что Россия планирует частично перекрыть районы Черного и Азовского морей якобы для проведения военных учений. Коридоров для прохода судов оставлять они не собираются. В МИД выразили протест и заявили о сложных последствиях для украинских портов. В ВМС Украины заявили, что блокировка угрожает суверенным правам Украины. Посольство США подчеркнуло, что Россия ограничивает таким образом морской суверенитет Украины.
На фоне этих заявлений Россия отменила перекрытие в Азовском море. Информацию об этом подтвердила Государственная пограничная служба.
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Поясняю. Коридоры для транзита в(из) украинские порты оставлены как в Азовское море, так и в район Одесса - БДЛК. Будут введены в действие незначительные временные маршрутные ограничения для следующих в (из) порты судов, и эти ограничения ни на что не повлияют. При этом для кремлевских имеет место огромный скандал в связи с попыткой покушения на свободу судоходства. Перемога в чистом виде!)))
это еще хуже чем я видел что было раньше..
Вдоль берега 15-24 м. Но существует ещё и Днестровская банка. Там от 5 до 9. Она перегораживает проход вдоль берега.
На карте, всё ясно и понятно.
вона заблокувала всі підходи (ну і відходи) до берегів України. а хто сказав, щовона тепер це все РОЗБЛОКУЄ?????? може це наступний варіант гібридної війни?
та він же саме того і домагаються!!!!