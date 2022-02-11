Карта перекрывания РФ районов Черного моря. КАРТА

Опубликована новая карта перекрывания Россией районов Черного моря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу журналиста Андрея Клименко в фейсбуке.

"Карта перекрытия районов Черного моря для учений РФ с ракетными и артиллерийскими стрельбами по состоянию на 15:00 по киевскому времени 11.02.2022", - подписал он публикацию.

Напомним, накануне стало известно, что Россия планирует частично перекрыть районы Черного и Азовского морей якобы для проведения военных учений. Коридоров для прохода судов оставлять они не собираются. В МИД выразили протест и заявили о сложных последствиях для украинских портов. В ВМС Украины заявили, что блокировка угрожает суверенным правам Украины. Посольство США подчеркнуло, что Россия ограничивает таким образом морской суверенитет Украины.

На фоне этих заявлений Россия отменила перекрытие в Азовском море. Информацию об этом подтвердила Государственная пограничная служба.