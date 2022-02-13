Вице-канцлер Германии Габек: "Мы не оставим Украину в одиночестве"

Вице-канцлер ФРГ Роберт Габек озабочен ростом напряженности у границ Украины и пообещал поддержку Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает Spiegel.

"Мы можем оказаться на грани войны в Европе. С большими армиями танков напротив друг друга. Это абсолютно удручающе и угрожающе", - заявил Габек.

По его словам, очень хорошо то, что канцлер Олаф Шольц едет в Киев в понедельник.

"Знаки имеют значение. Мы не оставим Украину в одиночестве. С помощью многочисленных разговоров можно попытаться построить мост, который на данный момент не виден", - отметил Габек.

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Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник поедет в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник в Москву, чтобы встретиться с Путиным в рамках дипломатических усилий по ослаблению напряженности.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, учесть необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.