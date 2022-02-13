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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вице-канцлер Германии Габек: "Мы не оставим Украину в одиночестве"

Вице-канцлер Германии Габек:

Вице-канцлер ФРГ Роберт Габек озабочен ростом напряженности у границ Украины и пообещал поддержку Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает Spiegel.

"Мы можем оказаться на грани войны в Европе. С большими армиями танков напротив друг друга. Это абсолютно удручающе и угрожающе", - заявил Габек.

По его словам, очень хорошо то, что канцлер Олаф Шольц едет в Киев в понедельник.

"Знаки имеют значение. Мы не оставим Украину в одиночестве. С помощью многочисленных разговоров можно попытаться построить мост, который на данный момент не виден", - отметил Габек.

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Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник поедет в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник в Москву, чтобы встретиться с Путиным в рамках дипломатических усилий по ослаблению напряженности.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, учесть необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.

Автор: 

Германия (6930) Хабек Роберт (46) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+30
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13.02.2022 19:05
+19
ХОРОШАЯ ШУТКА ГЕРР ВИЦЕКАНЦЛЕР! В СТИЛЕ КВАРТАЛА 95
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13.02.2022 18:58
+15
Идите уже нах со саоей,,стурбованістю,,. Ваши действия говорят гораздо лучше ваших лживых слов
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13.02.2022 18:58
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Конечно, мы так всегда и думали!
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13.02.2022 18:57 Ответить
Можливо грошенят позичать?
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13.02.2022 19:00 Ответить
Не учите нас жить, помогите материально !
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13.02.2022 19:26 Ответить
особенно после касок((
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13.02.2022 19:32 Ответить
Идите уже нах со саоей,,стурбованістю,,. Ваши действия говорят гораздо лучше ваших лживых слов
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13.02.2022 18:58 Ответить
ХОРОШАЯ ШУТКА ГЕРР ВИЦЕКАНЦЛЕР! В СТИЛЕ КВАРТАЛА 95
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13.02.2022 18:58 Ответить
як би зараз в Україні було парру тисяч німецько-ізраільських зрк.
то було б краще.
а киздіти не мішки носити.
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13.02.2022 19:01 Ответить
Фрау Риббентроп уже пристроило плешиво-ботоксное ху#ло?
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13.02.2022 19:02 Ответить
Нехай приїздить,але без всіляких там формул Штайнмайєра і рекомендацій капітуляції в кишені.
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13.02.2022 19:02 Ответить
І нах він тут здався?
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13.02.2022 19:12 Ответить
Як живий щит від кацапських ракет. Я б е був поти, навіть якби з ним приїхали Шредер, Меркель і Макрон. І залишилися б до наступної неділі.
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13.02.2022 19:54 Ответить
І ти в це віриш?
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13.02.2022 20:02 Ответить
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13.02.2022 19:05 Ответить
в точку
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13.02.2022 19:22 Ответить
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13.02.2022 19:25 Ответить
Висловлювання німецьких політиків подібні до висловлювань про "брацкій нарот"...
З авторами одних та других на одному полі присідать огидно!
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13.02.2022 19:10 Ответить
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13.02.2022 19:11 Ответить
кредиты дадите?
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13.02.2022 19:14 Ответить
Які кредити?!! прикуси свого язика!! допомога!!!! вони мають відувати до України таку саму провину як і до расєї, за те що накоїли свого часу і що можливо накоїть їх дружня расєя у майбутньому...
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13.02.2022 19:31 Ответить
а мне об этом говорить не нужно. я знаю об этом даже без прикушенного языка. а вот фриц об этом не знает. ты ему в фейсбук напиши. и про его язык тоже не забудь вспомнить
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13.02.2022 19:36 Ответить
Чого ти такий збуджений?)) не прасі кредитов у немцєв!!! "кредиты дадите?" це не твоє запитання? я лише відповів на нього)))
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13.02.2022 19:42 Ответить
дурень ты)
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13.02.2022 19:45 Ответить
Не, будут стоять невдалеке, видосики снимать. Но помогать не будут.
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13.02.2022 21:18 Ответить
."С помощью многочисленных разговоров".... Ох и дэбилушка.
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13.02.2022 19:24 Ответить
З таким сусідом як расєя ми ніколи не залишимося на самоті, хер віцеканцлер...
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13.02.2022 19:27 Ответить
В переводе: мы немц пи..болы, на нас не расчитывайте
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13.02.2022 19:28 Ответить
Дійсно, складна німецька мова.)))
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13.02.2022 20:02 Ответить
Чё ты **** вы пристали к немцам. Стадион "Олимпийский" в Киеве. Будем им мерить. Если все сухопутные силы Германии рассадить на стадионе вместе с оберстами ******** и министром. 1/3 трибун будет пустыми.
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13.02.2022 20:03 Ответить
За інформацією чергових сил ППО, російські літаки вдаються до провокативних дій вздовж повітряних кордонів України (літять до кордону, потім повертають). Подібні провокації були навесні 2018 року.
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13.02.2022 19:32 Ответить
CIT: из-под Воронежа и Подмосковья к границам Украины перебрасывают танковую армию
Власти США назвали 16 февраля неофициальной датой начала наступления России на Украину.
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13.02.2022 19:33 Ответить
))Кацапы апять банят?..повторю! Власти США назвали 16 февраля неофициальной датой начала наступления России на Украину. Передайте ЗелеБобе)
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13.02.2022 19:44 Ответить
За 2021 р. Німеччина не зважаючи на санкці, ї поставили до росії на 350 млн. $ товарів подвійного призначення, тобто тих котрі можуть бути використанні у військових цілях. То кому ви допомагаєте насправді, нацисти?
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13.02.2022 19:33 Ответить
Шольц едет доделывать то что не смог микрон уговаривать принять ордло на условиях параши..
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13.02.2022 19:33 Ответить
$14 000 за подбитый российский танк: в Украине нашли способ хорошо заработать на вторжении РФ В социальных сетях обсуждают идею получать серьезное вознаграждение за подбитые российские танки.

В социальных сетях обсуждают пост блогера Николая Гаврилко. Блогер пишет, что в среднем масса российского танка составляет около 50 тонн, что позволит получить чистую прибыль в размере 400 000 гривен (около 14 200 долларов) по цене в 8 гривен за кг. "Джавелины или NLAW выдают бесплатно. Танк весит около 50 тонн. Погудел по пунктам приема - 8 грн/кг за чермет. Самовывоз покупателя, манипулятор. 400 000 грн. Чистыми. Распространите в группах. М - "мотивация"", - отметил блогер. Сообщение вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях - скриншоты его поста активно распространяют пользователи.
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13.02.2022 19:35 Ответить
А пехота бессмертная и пуль и снарядов не боиться?
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13.02.2022 19:55 Ответить
Мрази лицемерные предатели,пособники рузгиг террористов
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13.02.2022 19:40 Ответить
Фашыкі зноў абасраліся. Балбатуны.
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13.02.2022 19:41 Ответить
И это, прошу отметить, ***** только учения проводит. А как войной пойдёт?
...........И тут Никулин прервал тяжелое молчание услужливой челяди.
- Господин Рейган, - сказал он, - а знаете, когда мы с советскими войсками вошли в Польшу, в доме у мадам Боутековской, содержательницы известного в Варшаве заведения, тоже увидели два унитаза - золотой и и серебряный. Она ходила туда попеременно.
- И что? - спросил Рейган.
- А ничего, - любезным тоном ответил Никулин, - когда она увидела
русские танки, она не добежала ни до одного...
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13.02.2022 20:11 Ответить
Абасрэцца ён вайной пайсці.
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13.02.2022 20:52 Ответить
Кацапа, бутылка в попе уже не муляет? Может пора переходить на новый уровень, швабра будет в самый раз
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13.02.2022 21:54 Ответить
Конечно не оставит,и Чехию из Словакией и Польшей не оставят а чесно разделят из ******.
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13.02.2022 19:41 Ответить
Еще касок дадите?
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13.02.2022 19:43 Ответить
Как много российских троллей здесь развелось.
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13.02.2022 19:50 Ответить
Ага, особливо той, що не хоче знати тих, які підуть воювати. Чи він з росії пише чи від нас, так і не зрозумів, але прапор України. Маьуть ківа чи мураєв, а може і сам єрмак з дружиною вовою
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13.02.2022 20:01 Ответить
Что на этот раз пришлют? Котелки и кружки? Топоры нельзя, ими можно убить русского оккупанта.
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13.02.2022 19:56 Ответить
Вони як завжди будуть помогати Путлеру нас уламати. Зеля вже згоден...
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13.02.2022 20:03 Ответить
Они позволят на те 5000 касок установить пики, которые ранее были сняты в рамках снижения эскалации...
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13.02.2022 20:22 Ответить
Всплакнем в сторонке
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13.02.2022 20:47 Ответить
фатерлянд пришлет нам каски 5000+1 шт.шоб мы были здоровы.
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13.02.2022 21:04 Ответить
ага, блт, еще пару касок пришлете и пару десятков млрд кубов газа за евро у рашки «отберете»!
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13.02.2022 21:19 Ответить
Німеччина це європейська цинічна повія, яка на словах підтримує, повчає нас цінностям які сама порушила неодноразово, яка торгує з росією товарами подвійного призначення, блокує цинічно допомогу Україні....
Німеччина продажна повія, що присосалась до труби росії...
Пора жити своїм розумом, керуватись виключно інтересами України та ставати більш прагматичними і менш ідеалістично наївними!!!
Надія на власну армію та сильне суспільтво.
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13.02.2022 21:37 Ответить
ясно, значить додатково виділять 5000 протигазів і котелків
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13.02.2022 21:47 Ответить
ще пару касок передадуть. оце так щедра німецька натура
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13.02.2022 23:03 Ответить
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13.02.2022 23:17 Ответить
Бачили ми вже вашу "підтримку": навіть довбаних шоломів(ШОЛОМІВ -КАРЛ!!!) не дали!! 😡 А кацападли на гроші від вашого брудного газо-нафтового гешефту свою орду озброїли до зубів! Отака ваша ***** "стурбована допомога"!🤬
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13.02.2022 23:40 Ответить
Это единственный человек в немецком правительстве, который криком кричит: « Мы ОБЯЗАНЫ дать оружие Украине!!!»
Так что претензии явно не к Роберту Габеку.
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14.02.2022 00:29 Ответить
 
 