Вице-канцлер Германии Габек: "Мы не оставим Украину в одиночестве"
Вице-канцлер ФРГ Роберт Габек озабочен ростом напряженности у границ Украины и пообещал поддержку Германии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает Spiegel.
"Мы можем оказаться на грани войны в Европе. С большими армиями танков напротив друг друга. Это абсолютно удручающе и угрожающе", - заявил Габек.
По его словам, очень хорошо то, что канцлер Олаф Шольц едет в Киев в понедельник.
"Знаки имеют значение. Мы не оставим Украину в одиночестве. С помощью многочисленных разговоров можно попытаться построить мост, который на данный момент не виден", - отметил Габек.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник поедет в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник в Москву, чтобы встретиться с Путиным в рамках дипломатических усилий по ослаблению напряженности.
Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, учесть необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.
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то було б краще.
а киздіти не мішки носити.
З авторами одних та других на одному полі присідать огидно!
Чё ты ****вы пристали к немцам. Стадион "Олимпийский" в Киеве. Будем им мерить. Если все сухопутные силы Германии рассадить на стадионе вместе с оберстами ******** и министром. 1/3 трибун будет пустыми.
Власти США назвали 16 февраля неофициальной датой начала наступления России на Украину.
В социальных сетях обсуждают пост блогера Николая Гаврилко. Блогер пишет, что в среднем масса российского танка составляет около 50 тонн, что позволит получить чистую прибыль в размере 400 000 гривен (около 14 200 долларов) по цене в 8 гривен за кг. "Джавелины или NLAW выдают бесплатно. Танк весит около 50 тонн. Погудел по пунктам приема - 8 грн/кг за чермет. Самовывоз покупателя, манипулятор. 400 000 грн. Чистыми. Распространите в группах. М - "мотивация"", - отметил блогер. Сообщение вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях - скриншоты его поста активно распространяют пользователи.
...........И тут Никулин прервал тяжелое молчание услужливой челяди.
- Господин Рейган, - сказал он, - а знаете, когда мы с советскими войсками вошли в Польшу, в доме у мадам Боутековской, содержательницы известного в Варшаве заведения, тоже увидели два унитаза - золотой и и серебряный. Она ходила туда попеременно.
- И что? - спросил Рейган.
- А ничего, - любезным тоном ответил Никулин, - когда она увидела
русские танки, она не добежала ни до одного...
Німеччина продажна повія, що присосалась до труби росії...
Пора жити своїм розумом, керуватись виключно інтересами України та ставати більш прагматичними і менш ідеалістично наївними!!!
Надія на власну армію та сильне суспільтво.
Так что претензии явно не к Роберту Габеку.