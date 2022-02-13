Віцеканцлер Німеччини Габек: "Ми не залишимо Україну на самоті"

Віцеканцлер ФРН Роберт Габек стурбований зростанням напруженості біля кордонів України та пообіцяв підтримку від Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє Spiegel.

"Ми можемо опинитися на межі війни в Європі. З великими арміями танків навпроти одна одної. Це абсолютно гнітюче і загрозливо", — заявив Габек.

За його словами, надзвичайно добре те, що канцлер Олаф Шольц їде до Києва в понеділок.

"Знаки мають значення. Ми не залишимо Україну на самоті. Через численні розмови можна спробувати побудувати міст, який на даний момент не видно" - зазначив Габек.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок поїде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а у вівторок до Москви, щоб зустрітися з Путіним у рамках дипломатичних зусиль щодо послаблення напруженості.

Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.