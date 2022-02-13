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Віцеканцлер Німеччини Габек: "Ми не залишимо Україну на самоті"

Віцеканцлер Німеччини Габек:

Віцеканцлер ФРН Роберт Габек стурбований зростанням напруженості біля кордонів України та пообіцяв підтримку від Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє Spiegel.

"Ми можемо опинитися на межі війни в Європі. З великими арміями танків навпроти одна одної. Це абсолютно гнітюче і загрозливо", — заявив Габек.

За його словами, надзвичайно добре те, що канцлер Олаф Шольц їде до Києва в понеділок.

"Знаки мають значення. Ми не залишимо Україну на самоті. Через численні розмови можна спробувати побудувати міст, який на даний момент не видно" - зазначив Габек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина в умовах санкцій ЄС поставила РФ товарів подвійного призначення на 366 млн євро, - ЗМІ

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок поїде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а у вівторок до Москви, щоб зустрітися з Путіним у рамках дипломатичних зусиль щодо послаблення напруженості.

Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.

Автор: 

Німеччина (7326) Габек Роберт (78) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+30
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13.02.2022 19:05
+19
ХОРОШАЯ ШУТКА ГЕРР ВИЦЕКАНЦЛЕР! В СТИЛЕ КВАРТАЛА 95
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13.02.2022 18:58
+15
Идите уже нах со саоей,,стурбованістю,,. Ваши действия говорят гораздо лучше ваших лживых слов
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13.02.2022 18:58
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Конечно, мы так всегда и думали!
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13.02.2022 18:57 Відповісти
Можливо грошенят позичать?
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13.02.2022 19:00 Відповісти
Не учите нас жить, помогите материально !
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13.02.2022 19:26 Відповісти
особенно после касок((
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13.02.2022 19:32 Відповісти
Идите уже нах со саоей,,стурбованістю,,. Ваши действия говорят гораздо лучше ваших лживых слов
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13.02.2022 18:58 Відповісти
ХОРОШАЯ ШУТКА ГЕРР ВИЦЕКАНЦЛЕР! В СТИЛЕ КВАРТАЛА 95
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13.02.2022 18:58 Відповісти
як би зараз в Україні було парру тисяч німецько-ізраільських зрк.
то було б краще.
а киздіти не мішки носити.
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13.02.2022 19:01 Відповісти
Фрау Риббентроп уже пристроило плешиво-ботоксное ху#ло?
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13.02.2022 19:02 Відповісти
Нехай приїздить,але без всіляких там формул Штайнмайєра і рекомендацій капітуляції в кишені.
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13.02.2022 19:02 Відповісти
І нах він тут здався?
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13.02.2022 19:12 Відповісти
Як живий щит від кацапських ракет. Я б е був поти, навіть якби з ним приїхали Шредер, Меркель і Макрон. І залишилися б до наступної неділі.
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13.02.2022 19:54 Відповісти
І ти в це віриш?
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13.02.2022 20:02 Відповісти
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13.02.2022 19:05 Відповісти
в точку
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13.02.2022 19:22 Відповісти
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13.02.2022 19:25 Відповісти
Висловлювання німецьких політиків подібні до висловлювань про "брацкій нарот"...
З авторами одних та других на одному полі присідать огидно!
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13.02.2022 19:10 Відповісти
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13.02.2022 19:11 Відповісти
кредиты дадите?
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13.02.2022 19:14 Відповісти
Які кредити?!! прикуси свого язика!! допомога!!!! вони мають відувати до України таку саму провину як і до расєї, за те що накоїли свого часу і що можливо накоїть їх дружня расєя у майбутньому...
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13.02.2022 19:31 Відповісти
а мне об этом говорить не нужно. я знаю об этом даже без прикушенного языка. а вот фриц об этом не знает. ты ему в фейсбук напиши. и про его язык тоже не забудь вспомнить
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13.02.2022 19:36 Відповісти
Чого ти такий збуджений?)) не прасі кредитов у немцєв!!! "кредиты дадите?" це не твоє запитання? я лише відповів на нього)))
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13.02.2022 19:42 Відповісти
дурень ты)
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13.02.2022 19:45 Відповісти
Не, будут стоять невдалеке, видосики снимать. Но помогать не будут.
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13.02.2022 21:18 Відповісти
."С помощью многочисленных разговоров".... Ох и дэбилушка.
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13.02.2022 19:24 Відповісти
З таким сусідом як расєя ми ніколи не залишимося на самоті, хер віцеканцлер...
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13.02.2022 19:27 Відповісти
В переводе: мы немц пи..болы, на нас не расчитывайте
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13.02.2022 19:28 Відповісти
Дійсно, складна німецька мова.)))
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13.02.2022 20:02 Відповісти
Чё ты **** вы пристали к немцам. Стадион "Олимпийский" в Киеве. Будем им мерить. Если все сухопутные силы Германии рассадить на стадионе вместе с оберстами ******** и министром. 1/3 трибун будет пустыми.
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13.02.2022 20:03 Відповісти
За інформацією чергових сил ППО, російські літаки вдаються до провокативних дій вздовж повітряних кордонів України (літять до кордону, потім повертають). Подібні провокації були навесні 2018 року.
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13.02.2022 19:32 Відповісти
CIT: из-под Воронежа и Подмосковья к границам Украины перебрасывают танковую армию
Власти США назвали 16 февраля неофициальной датой начала наступления России на Украину.
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13.02.2022 19:33 Відповісти
))Кацапы апять банят?..повторю! Власти США назвали 16 февраля неофициальной датой начала наступления России на Украину. Передайте ЗелеБобе)
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13.02.2022 19:44 Відповісти
За 2021 р. Німеччина не зважаючи на санкці, ї поставили до росії на 350 млн. $ товарів подвійного призначення, тобто тих котрі можуть бути використанні у військових цілях. То кому ви допомагаєте насправді, нацисти?
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13.02.2022 19:33 Відповісти
Шольц едет доделывать то что не смог микрон уговаривать принять ордло на условиях параши..
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13.02.2022 19:33 Відповісти
$14 000 за подбитый российский танк: в Украине нашли способ хорошо заработать на вторжении РФ В социальных сетях обсуждают идею получать серьезное вознаграждение за подбитые российские танки.

В социальных сетях обсуждают пост блогера Николая Гаврилко. Блогер пишет, что в среднем масса российского танка составляет около 50 тонн, что позволит получить чистую прибыль в размере 400 000 гривен (около 14 200 долларов) по цене в 8 гривен за кг. "Джавелины или NLAW выдают бесплатно. Танк весит около 50 тонн. Погудел по пунктам приема - 8 грн/кг за чермет. Самовывоз покупателя, манипулятор. 400 000 грн. Чистыми. Распространите в группах. М - "мотивация"", - отметил блогер. Сообщение вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях - скриншоты его поста активно распространяют пользователи.
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13.02.2022 19:35 Відповісти
А пехота бессмертная и пуль и снарядов не боиться?
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13.02.2022 19:55 Відповісти
Мрази лицемерные предатели,пособники рузгиг террористов
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13.02.2022 19:40 Відповісти
Фашыкі зноў абасраліся. Балбатуны.
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13.02.2022 19:41 Відповісти
И это, прошу отметить, ***** только учения проводит. А как войной пойдёт?
...........И тут Никулин прервал тяжелое молчание услужливой челяди.
- Господин Рейган, - сказал он, - а знаете, когда мы с советскими войсками вошли в Польшу, в доме у мадам Боутековской, содержательницы известного в Варшаве заведения, тоже увидели два унитаза - золотой и и серебряный. Она ходила туда попеременно.
- И что? - спросил Рейган.
- А ничего, - любезным тоном ответил Никулин, - когда она увидела
русские танки, она не добежала ни до одного...
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13.02.2022 20:11 Відповісти
Абасрэцца ён вайной пайсці.
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13.02.2022 20:52 Відповісти
Кацапа, бутылка в попе уже не муляет? Может пора переходить на новый уровень, швабра будет в самый раз
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13.02.2022 21:54 Відповісти
Конечно не оставит,и Чехию из Словакией и Польшей не оставят а чесно разделят из ******.
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13.02.2022 19:41 Відповісти
Еще касок дадите?
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13.02.2022 19:43 Відповісти
Как много российских троллей здесь развелось.
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13.02.2022 19:50 Відповісти
Ага, особливо той, що не хоче знати тих, які підуть воювати. Чи він з росії пише чи від нас, так і не зрозумів, але прапор України. Маьуть ківа чи мураєв, а може і сам єрмак з дружиною вовою
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13.02.2022 20:01 Відповісти
Что на этот раз пришлют? Котелки и кружки? Топоры нельзя, ими можно убить русского оккупанта.
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13.02.2022 19:56 Відповісти
Вони як завжди будуть помогати Путлеру нас уламати. Зеля вже згоден...
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13.02.2022 20:03 Відповісти
Они позволят на те 5000 касок установить пики, которые ранее были сняты в рамках снижения эскалации...
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13.02.2022 20:22 Відповісти
Всплакнем в сторонке
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13.02.2022 20:47 Відповісти
фатерлянд пришлет нам каски 5000+1 шт.шоб мы были здоровы.
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13.02.2022 21:04 Відповісти
ага, блт, еще пару касок пришлете и пару десятков млрд кубов газа за евро у рашки «отберете»!
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13.02.2022 21:19 Відповісти
Німеччина це європейська цинічна повія, яка на словах підтримує, повчає нас цінностям які сама порушила неодноразово, яка торгує з росією товарами подвійного призначення, блокує цинічно допомогу Україні....
Німеччина продажна повія, що присосалась до труби росії...
Пора жити своїм розумом, керуватись виключно інтересами України та ставати більш прагматичними і менш ідеалістично наївними!!!
Надія на власну армію та сильне суспільтво.
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13.02.2022 21:37 Відповісти
ясно, значить додатково виділять 5000 протигазів і котелків
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13.02.2022 21:47 Відповісти
ще пару касок передадуть. оце так щедра німецька натура
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13.02.2022 23:03 Відповісти
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13.02.2022 23:17 Відповісти
Бачили ми вже вашу "підтримку": навіть довбаних шоломів(ШОЛОМІВ -КАРЛ!!!) не дали!! 😡 А кацападли на гроші від вашого брудного газо-нафтового гешефту свою орду озброїли до зубів! Отака ваша ***** "стурбована допомога"!🤬
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13.02.2022 23:40 Відповісти
Это единственный человек в немецком правительстве, который криком кричит: « Мы ОБЯЗАНЫ дать оружие Украине!!!»
Так что претензии явно не к Роберту Габеку.
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14.02.2022 00:29 Відповісти
 
 