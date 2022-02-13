Віцеканцлер Німеччини Габек: "Ми не залишимо Україну на самоті"
Віцеканцлер ФРН Роберт Габек стурбований зростанням напруженості біля кордонів України та пообіцяв підтримку від Німеччини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє Spiegel.
"Ми можемо опинитися на межі війни в Європі. З великими арміями танків навпроти одна одної. Це абсолютно гнітюче і загрозливо", — заявив Габек.
За його словами, надзвичайно добре те, що канцлер Олаф Шольц їде до Києва в понеділок.
"Знаки мають значення. Ми не залишимо Україну на самоті. Через численні розмови можна спробувати побудувати міст, який на даний момент не видно" - зазначив Габек.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок поїде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а у вівторок до Москви, щоб зустрітися з Путіним у рамках дипломатичних зусиль щодо послаблення напруженості.
Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.
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то було б краще.
а киздіти не мішки носити.
З авторами одних та других на одному полі присідать огидно!
Чё ты ****вы пристали к немцам. Стадион "Олимпийский" в Киеве. Будем им мерить. Если все сухопутные силы Германии рассадить на стадионе вместе с оберстами ******** и министром. 1/3 трибун будет пустыми.
Власти США назвали 16 февраля неофициальной датой начала наступления России на Украину.
В социальных сетях обсуждают пост блогера Николая Гаврилко. Блогер пишет, что в среднем масса российского танка составляет около 50 тонн, что позволит получить чистую прибыль в размере 400 000 гривен (около 14 200 долларов) по цене в 8 гривен за кг. "Джавелины или NLAW выдают бесплатно. Танк весит около 50 тонн. Погудел по пунктам приема - 8 грн/кг за чермет. Самовывоз покупателя, манипулятор. 400 000 грн. Чистыми. Распространите в группах. М - "мотивация"", - отметил блогер. Сообщение вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях - скриншоты его поста активно распространяют пользователи.
...........И тут Никулин прервал тяжелое молчание услужливой челяди.
- Господин Рейган, - сказал он, - а знаете, когда мы с советскими войсками вошли в Польшу, в доме у мадам Боутековской, содержательницы известного в Варшаве заведения, тоже увидели два унитаза - золотой и и серебряный. Она ходила туда попеременно.
- И что? - спросил Рейган.
- А ничего, - любезным тоном ответил Никулин, - когда она увидела
русские танки, она не добежала ни до одного...
Німеччина продажна повія, що присосалась до труби росії...
Пора жити своїм розумом, керуватись виключно інтересами України та ставати більш прагматичними і менш ідеалістично наївними!!!
Надія на власну армію та сильне суспільтво.
Так что претензии явно не к Роберту Габеку.