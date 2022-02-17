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Новости Борьба с коррупцией
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ВАКС постановил принудительно доставить "слугу народа" Кузьминых в суд

ВАКС постановил принудительно доставить

Высший антикоррупционный суд постановил осуществить привод народного депутата Сергея Кузьминых на судебное заседание 24 февраля для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда постановил осуществить привод на судебное заседание народного депутата Украины, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Судебное заседание по избранию подозреваемого меры пресечения назначено на 24 февраля 2022 в 10:00", - информируют в суде.

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Напомним, 28 января нардеп "Слуги народа" Серге Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

НАБУ (4219) депутат (3312) Антикоррупционный суд (1206) Кузьминых Сергей (38)


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Мразота ох...євших слуг!
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17.02.2022 20:49 Ответить
Ездил записываться в тероборону в Дубаи
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17.02.2022 20:51 Ответить
ВАКС-респект,підтримую.Бажано підсрачниками...
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17.02.2022 20:52 Ответить
Що то за гра в коти і мишки.Клоуни,самі переносили запобіжний захід,а тепер піймати не можуть.
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17.02.2022 21:03 Ответить
Заспокійтесь там працює потужний адвокат і вже ці всі рішення до дупи)))) Лариса Криворучко рве прокурорів і суддів))) Як адвокат вона сильна!!!
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17.02.2022 21:13 Ответить
Та слышали мы твою адвокатессу криворукую! самое то было, когда она повторила ВСЕ кремевские фейки и запросилась на пообедать, бо голодная...
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17.02.2022 22:20 Ответить
у прямому ефірі як це подивитися ?
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17.02.2022 21:39 Ответить
До 24 лютого?А чому не зараз,чи дають йому можливість все спродати та вивести всі кошти із України та і самому змитися.Адже без рішення суду яке відбудеться аж 24-го ніхто не має права заборонити це йому зробити.
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17.02.2022 21:43 Ответить
 
 