ВАКС постановил принудительно доставить "слугу народа" Кузьминых в суд
Высший антикоррупционный суд постановил осуществить привод народного депутата Сергея Кузьминых на судебное заседание 24 февраля для избрания ему меры пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Следователь судья Высшего антикоррупционного суда постановил осуществить привод на судебное заседание народного депутата Украины, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Судебное заседание по избранию подозреваемого меры пресечения назначено на 24 февраля 2022 в 10:00", - информируют в суде.
Напомним, 28 января нардеп "Слуги народа" Серге Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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