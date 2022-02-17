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Новини Боротьба з корупцією
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ВАКС ухвалив примусово доставити "слугу народу" Кузьміних до суду

ВАКС ухвалив примусово доставити

Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід народного депутата Сергія Кузьміних на судове засідання 24 лютого для обрання йому запобіжного заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду постановив здійснити привід на судове засідання народного депутата України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Судове засідання з обрання підозрюваному запобіжного заходу призначене на 24 лютого 2022 року о 10:00", - повідомили у суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вважаю себе на 100 відсотків невинуватим і буду доказувати свою невинуватість", - нардеп Кузьміних у суді

Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Автор: 

НАБУ (5063) депутат (1773) Антикорупційний суд ВАКС (1947) Кузьміних Сергій (50)


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Мразота ох...євших слуг!
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17.02.2022 20:49 Відповісти
Ездил записываться в тероборону в Дубаи
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17.02.2022 20:51 Відповісти
ВАКС-респект,підтримую.Бажано підсрачниками...
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17.02.2022 20:52 Відповісти
Що то за гра в коти і мишки.Клоуни,самі переносили запобіжний захід,а тепер піймати не можуть.
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17.02.2022 21:03 Відповісти
Заспокійтесь там працює потужний адвокат і вже ці всі рішення до дупи)))) Лариса Криворучко рве прокурорів і суддів))) Як адвокат вона сильна!!!
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17.02.2022 21:13 Відповісти
Та слышали мы твою адвокатессу криворукую! самое то было, когда она повторила ВСЕ кремевские фейки и запросилась на пообедать, бо голодная...
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17.02.2022 22:20 Відповісти
у прямому ефірі як це подивитися ?
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17.02.2022 21:39 Відповісти
До 24 лютого?А чому не зараз,чи дають йому можливість все спродати та вивести всі кошти із України та і самому змитися.Адже без рішення суду яке відбудеться аж 24-го ніхто не має права заборонити це йому зробити.
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17.02.2022 21:43 Відповісти
 
 