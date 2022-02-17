ВАКС ухвалив примусово доставити "слугу народу" Кузьміних до суду

Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід народного депутата Сергія Кузьміних на судове засідання 24 лютого для обрання йому запобіжного заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду постановив здійснити привід на судове засідання народного депутата України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Судове засідання з обрання підозрюваному запобіжного заходу призначене на 24 лютого 2022 року о 10:00", - повідомили у суді.

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Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.