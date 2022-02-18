Лавров об отказе Киева вести диалог с "Л/ДНР": Это "прямой вызов"
Москва серьезно озабочена продолжающимися заявлениями из Киева о том, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"С нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.
По словам российского министра, такие заявления - "это прямой отказ выполнять минские договоренности".
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые предложения по выполнению минских договоренностей на российских условиях будут отвергнуты.
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ви ж розуміете що виселить нікого нікуди неможливо,
як самі не поїдуть на запоребрикову матушку...
ну как вариант сами переселятся или им помогут)))
бо допекло вже - край...
Які можуть бути перемовини!?
Якщо, як ви стверджуєте, мокшани не сторона конфлікту, то яке ваше собаче діло, хто з ким не хоче балакати?
То на якій підставі ви стягли своє військо до кордону України?
Лаврошадь це прямий заклик: "***** іди в гузно!", а не виклик...
Все, кто переехал домой, продолжают оплачивать коммунальные услуги за оставленные квартиры в ОРДЛО. Т.е спонсируют террористов. Как им быть, не нарушая украинских законов?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Извините.
И даже целые организации, например такие, как Хезболла и Хамас, некоторые страны объявляют террористическими.
Может, Лавров пояснит, почему люди не желают разговаривать с террористами?
Сколько раз надо лаврову сказать "ИДИ НАХ@Й!", что бы он встал и пошёл нах@й?
Чомусь прагне домовитися по цьому питаню з США.
Саме існування цих домовленостей створює наявність внутрішнього конфлікту, а не зовнішньої агресії.
Якщо сама Україна, як супротивник протистояння, визнає ці утворення, то хто із міжнародних партнерів і організацій тоді посміє цьому заперечити?
Барижний гетьман уже зробив перші кроки до цього за своєї каденції згодою на підписи представників цих фейкових утворень у зрадницьких домовленостях, змінами до Конституції та законом про особливий статус, а оманський блазень продовжує йти по натоптаній стежці зради національних інтересів.
раздали паспорта
ввели свою валюту
и Украину об этом даже не уведомили ...
теперь давай им ... "диалог"
а ху-ху
не хо-хо, мля