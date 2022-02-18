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Лавров об отказе Киева вести диалог с "Л/ДНР": Это "прямой вызов"

Лавров об отказе Киева вести диалог с

Москва серьезно озабочена продолжающимися заявлениями из Киева о том, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"С нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

По словам российского министра, такие заявления - "это прямой отказ выполнять минские договоренности".

Также читайте: Франция, Германия и еще ряд стран Европы призвали РФ не признавать "ДНР" и "ЛНР"

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые предложения по выполнению минских договоренностей на российских условиях будут отвергнуты.

Автор: 

Зеленский (20185) Лавров (2288) переговоры (4910) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+71
Рабовласник з чужими рабами не розмовляє, він говорить з їхнім рабовласником.
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18.02.2022 14:02
+48
Чтобы вести прямой диалог с Донецком и Луганском должны быть сняты все дырявые тряпки и должен висеть украинский флаг! Это для начала! Пока там висит это гавно, то никаких разговоров и быть не может!
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18.02.2022 14:06
+29
Лавров-ідітє ужє нахрєн вмєстє с путіним і вашимі діалогамі...
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18.02.2022 14:07
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Рабовласник з чужими рабами не розмовляє, він говорить з їхнім рабовласником.
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18.02.2022 14:02 Ответить
То не раби! А шкодливі щури!
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18.02.2022 14:04 Ответить
не ображайте щурів. На фоні кацапів і їхніх рабів то благородні тварини
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18.02.2022 14:19 Ответить
ПИ@АРЕНОК КОНСКИЙ ПОКАЖИ МНЕ ПЕРЕГОВОРЫ МАСКВАБАДА С ГРОЗНЫМ....
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18.02.2022 15:41 Ответить
Херовые параллели у тебя
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18.02.2022 16:55 Ответить
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18.02.2022 14:04 Ответить
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18.02.2022 14:04 Ответить
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18.02.2022 14:05 Ответить
раша для себя решила узаконить сброд ? Вперёд . Будет повод подтереться минскими бумажками .
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18.02.2022 14:06 Ответить
Чтобы вести прямой диалог с Донецком и Луганском должны быть сняты все дырявые тряпки и должен висеть украинский флаг! Это для начала! Пока там висит это гавно, то никаких разговоров и быть не может!
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18.02.2022 14:06 Ответить
навіть і після цього, ніяких особливостей і ніяких перемовин - все як всі.... тільки з поразкою на право голосування на 25 років.
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18.02.2022 14:23 Ответить
після даунбасяцьких ************** потрібно не менш чим 2 покоління в Україні, шо би на тій терріторіі з'явилися люди...
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18.02.2022 14:33 Ответить
как вариант можно выселить носителей рассейских и лугандонских ксивоносцев на рассею и предложить желающим адекватным украинцам восстановить Донбас изменив там вектор экономики
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18.02.2022 14:38 Ответить
ну тільки як варіант....
ви ж розуміете що виселить нікого нікуди неможливо,
як самі не поїдуть на запоребрикову матушку...
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18.02.2022 14:43 Ответить
они еще не раз продадут место проживания - кто больше даст, тому и отдадут
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18.02.2022 14:45 Ответить
куди б їх, скрепанутих, в чорта не занесло, тільки від України подалі і не в Америку
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18.02.2022 14:48 Ответить
могу предложить вариант магаданской области ))) ну или забайкалье
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18.02.2022 14:58 Ответить
с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, - заявил Пушилин.
ну как вариант сами переселятся или им помогут)))
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18.02.2022 15:38 Ответить
попутний копняк їм в парусню )))
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18.02.2022 15:53 Ответить
Ну кацапам не привикати "переселяти " як народи,так і півострови.Прапор їм у руки.Ще б Крим ще раз переселили...Переговори ведуть з пастухом,а не вівцями і баранами.
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18.02.2022 16:13 Ответить
А шкода, що не виселимо хіба як щурі повтікають
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18.02.2022 16:38 Ответить
У нас миллионы переселенцев с Донбасса и им решать какой будет область а не кацапам из за поребрика.
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18.02.2022 14:39 Ответить
как переселенец я за границу с колючкой и ров с морозоустойчивыми крокодилами шириной метром 50 хотя бы между Украиной и той биомассой
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18.02.2022 14:47 Ответить
сподіваюсь ви не образилися на мене?
бо допекло вже - край...
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18.02.2022 16:56 Ответить
С крокодилами могут быть проблемы, хотя современная генная инженерия делает чудеса.
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18.02.2022 17:26 Ответить
Так ис террористами не разговаривают , их уничтожают !!!
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18.02.2022 15:36 Ответить
І хто ще хоче прямих перемовин з Москвою? Вони вважають нас рівнею до ЛДНР. А собі рівнею держави G7. Кладемо асфальт далі...
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18.02.2022 14:06 Ответить
ЛуГандон...парафія паРаши...
Які можуть бути перемовини!?
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18.02.2022 14:07 Ответить
Лавров-ідітє ужє нахрєн вмєстє с путіним і вашимі діалогамі...
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18.02.2022 14:07 Ответить
у клячи весняне загострення відчуває падло шо скоро в ріллю, та старість не радість і шось йому підказує шо там і здохне, та й пора вже, та не тільки йому одному.
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18.02.2022 16:16 Ответить
Якщо ти щось не визнаєш - для тебе цього не існує. Тож ніхто не буде вести діалог з тим, чого не існує.
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18.02.2022 14:08 Ответить
морда ріл просить цеглину!!!!!!!!!!!
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18.02.2022 14:09 Ответить
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18.02.2022 14:09 Ответить
тема за 2005 ********** раптово зникла.... - обновляеться на 2004?
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18.02.2022 14:10 Ответить
Лавруша, кому виклик?
Якщо, як ви стверджуєте, мокшани не сторона конфлікту, то яке ваше собаче діло, хто з ким не хоче балакати?
То на якій підставі ви стягли своє військо до кордону України?
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18.02.2022 14:10 Ответить
..и это всего лишь 30 лет назад это лярвовое недоразумение считалось перспективным дипломатом..
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18.02.2022 14:11 Ответить
Вони з пуйлом таки накличуть на свою голову такої біди то вона їм і не снилась, а росіяни на своїй шкурі відчують і Грозний і Сирію.
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18.02.2022 14:52 Ответить
ну так зіржи у відповідь, заважае хто?
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18.02.2022 14:12 Ответить
Козёл хитрозачатый!
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18.02.2022 14:12 Ответить
Лавров, ты коняка дебильная лучше готовься сам к прямым переговорам с этим отребьем, после того как они поимут как Россея их взула и придут к вам трудоустраиваться.
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18.02.2022 14:15 Ответить
Любой нормальный человек со стороны посмотрит на этих ублюдков и скажет - как можно так врать?? Воюет Украина с Украиной, на территории Украины, "параша" не при делах, их там нет, и они не сторона конфликта т.д. А как что так -паспорта раздают почему то мокшанские, Киев отказываться вести переговоры с ЛУГАНДОМ а московию это волнует?? ВАС же там нет?? КАКОГО ХЕРА ВАС ВОЛНУЕТ ТО ЧТО ЗА ЗАБОРОМ ПРОИСХОДИТ?? К СЕБЕ В ПОМОЙНУЮ ЯМУ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ А НЕ К СОСЕДЯМ!!!
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18.02.2022 14:16 Ответить
и как ни странно деньги там ходят ну ни разу не украинские гривны, кто их туда завез? США и Европа?
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18.02.2022 14:40 Ответить
Так в Мінських нема про прямий діалог з терористами. Там всі пункти стосуються України та Московії.
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18.02.2022 14:17 Ответить
Нііі!
Лаврошадь це прямий заклик: "***** іди в гузно!", а не виклик...
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18.02.2022 14:18 Ответить
лавров, пашол к ***** матєрі. коняка йбана.
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18.02.2022 14:18 Ответить
Нравится не нравится а с вашими шестёрками переговоры будут черви трупные вести ....
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18.02.2022 14:23 Ответить
що сказав грецький міністр з цього приводу?
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18.02.2022 14:24 Ответить
А що він може відповісти дебілу під кокаїном? "Глубокаю азабочєнность" хіба що.
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18.02.2022 14:26 Ответить
Та давайте уже кацапня, "вызывайтесь". Да хрен там. Чесать языком только мастера. По понятиям-лохи и чепушилы.
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18.02.2022 14:25 Ответить
Чтбы выяснить о чем проржала лошадь нужно нюхать ту же дурь .
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18.02.2022 14:26 Ответить
Пішов на хрін цап смердючий!
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18.02.2022 14:26 Ответить
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18.02.2022 14:27 Ответить
Ну это уже перебор. Где там написано в минских, что мы должны вести переговоры с какими-то ЛДНР? Там уже давно рубли ходят и российские паспорта у половины населения. Нам так точно они не нужны с таким раскладом.
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18.02.2022 14:27 Ответить
Ти їх породив, ти з ними і спілкуйся. А іще утримуй кацапських найманців, що будуть корчити із себе "ополченців" і тремти, що Пушилін і Ко можуть одного дня бовкнути зайвого про тебе і твого шефа-гопніка.
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18.02.2022 14:31 Ответить
Сьогодні МЗС росії офіційно заявило що вони живуть по понятіям. А я своїм знайомим з росії про це казав ще у 2014 році. росією керує бидло і гопота, в принципі яке населення, така і влада.
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18.02.2022 14:32 Ответить
Нужно на линию разграничения бросить все силы, и сделать там реальную границу, со рвами, рабицей под током, и держать ударное подразделения для ответа, т.е. передвинуть границу. Другого выхода я не вижу. Кто захочет остаться в Украине, без проблем, помочь им в этом, но установить четкий срок, например - 31.03.2022
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18.02.2022 14:35 Ответить
кто хотел, тот давно выехал и возвращаться туда нет даже в мыслях. Все, что там осталось, приспособилось к жизни в резервации даже если орет "мыжеукраина" - не нужно это все свободной Украине. И пенсии им перестать платить надо еще вчера
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18.02.2022 14:44 Ответить
Кто захочет остаться в Украине, без проблем, помочь им в этом,
Все, кто переехал домой, продолжают оплачивать коммунальные услуги за оставленные квартиры в ОРДЛО. Т.е спонсируют террористов. Как им быть, не нарушая украинских законов?
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18.02.2022 14:46 Ответить
Мочить их в сортире -- по заветам пуйла.
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18.02.2022 15:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 14:43 Ответить
ПТН-ПНХ.
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18.02.2022 14:45 Ответить
Кто захочет посмотреть всю картину - увидит, что ржут старые казаки, которым, по любому с турками не рубиться. В кадр не попал молодой казак, который смотрит, что разгребать от старых пердунов ему придётся.
Извините.
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18.02.2022 14:50 Ответить
Це бачення гібридного українця.Вчи мову вояка незрозумілих військ.
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18.02.2022 15:28 Ответить
етюди до картини Рєпін приїжджав писати в прилеглу до Катеринодару станицю Пашковську, так що трохи менше половини морд на полотні належить кубанським козакам кінця XIX століття.
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18.02.2022 16:25 Ответить
До відома пана Кубань це Україна,і козаки там теж українські.
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18.02.2022 16:49 Ответить
По какой-то удивительной причине люди не желают садиться за стол переговоров с террористами.
И даже целые организации, например такие, как Хезболла и Хамас, некоторые страны объявляют террористическими.
Может, Лавров пояснит, почему люди не желают разговаривать с террористами?
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18.02.2022 14:45 Ответить
Як він може щось пояснити якщо московія терорист №1 і сама не гидує спілкуватись з терористами по всьому світу.
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18.02.2022 16:52 Ответить
Нет ни какого "ДНР и ЛНР.". или "Донбасса", или "Донецка и Луганска", есть ОРДЛО , территория восточной Украины оккупированное РФ, которую оно вооружает, обеспечивает боеприпасами,продуктами, товарами, техникой, руководящим составом, кураторами, пропагандистами,вводит российское гражданство, контролирует все элементы жизни, ввело рублевую зону, по сути экономическое и военное объединение с РФ. Постоянно содержит на этой территории ( в разные периоды) от 3 до 5 тысяч своих военнослужащих из РФ. Осуществляет контроль над границей между ОРДЛО и РФ. Используя в этой "гибридной " форме войны и оккупации местных коллаборантов и предателей создав на их базе два армейских корпуса численностью 35-37 тысяч человек + МГБ, МВД и т.д. . По сути есть колонизаторы и созданные ими отряды из местных аборигенов ( набранных на службу за бусы, зеркальца, пайку..)
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18.02.2022 14:50 Ответить
Це істинна правда, реальна ситуація на смердючій "лугандонії".
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18.02.2022 15:08 Ответить
дибіл мля... це він про себе казав
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18.02.2022 14:51 Ответить
Так! Дибилы,6л.!
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18.02.2022 15:01 Ответить
А какой был мущина! Ну, дблблдь ,Сирожа калантарян, шота драйву у тебя нет, серьоженька... На волю хочется, а *уйло не пускает , денюжки на 2 семейки наворованые тратить
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18.02.2022 15:00 Ответить
..так Вас там нет, чего Вы колотитесь))))
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18.02.2022 15:01 Ответить
дайте йому вівса
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18.02.2022 15:15 Ответить
на лопаті
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18.02.2022 17:39 Ответить
Вопрос к знатокам!
Сколько раз надо лаврову сказать "ИДИ НАХ@Й!", что бы он встал и пошёл нах@й?
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18.02.2022 15:16 Ответить
Эта лошадь читать умеет?Или это уже старческий маразм?Видеть то чего нет.
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18.02.2022 15:18 Ответить
Черт кремлевский, подстилка *****.
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18.02.2022 15:24 Ответить
Конь брешет. В минске не сказано, что Украинская власть должны иметь прямые переговоры с "лднр".
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18.02.2022 15:32 Ответить
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18.02.2022 15:40 Ответить
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18.02.2022 15:45 Ответить
В сраку хай іде і сам зі своїми проксі спілкується про те як війська будуть з нашої території виводити.
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18.02.2022 15:46 Ответить
Не з Донецьком і Луганськом, а з ДНР і ЛНР, як завжди щось не договорює
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18.02.2022 15:53 Ответить
ТОГДА ВЫХОДИТЕ ИЗ МИНСКОГО ДОГОВОРА !)
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18.02.2022 15:53 Ответить
Эти кацапские петухи собираются воевать только с помощью ракет. Вся их пьянь стоит под Харьковом и пропивает горючее и пайки. Как все это закончится, начнут пропивать технику и оружие. И эти орки хотят выиграть? А хрен им на все лицо. Ракеты закончатся, химия подует на них же, а ядерные взрывы накроют всю Рассею. Вижу я, что хоть нам и достанется, но Рассеи наступит полный кирдык как сказал герой фильма "Брат 2", не Америке, а именно им.
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18.02.2022 16:05 Ответить
Это какой то ппппп----ооо----ззз---оо--- рррр
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18.02.2022 16:07 Ответить
То чому рефія не хоче домовлятися з Україною про її "не вступ до нато"?
Чомусь прагне домовитися по цьому питаню з США.
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18.02.2022 16:22 Ответить
Когда ж вы, ублюдки лживые, уже снимите маски и начнете говорить прямо, как и положено гопникам?
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18.02.2022 16:35 Ответить
жаль что нельзя тебя козла вызвать .прикинь как жаль.
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18.02.2022 16:48 Ответить
что такое ЛДНР? кто их признал, может рашка? )
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18.02.2022 16:48 Ответить
Лаврушка а хе хе не хо хо? Ты ещё с чепушилой не договаривался? Ну договаривайся…
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18.02.2022 17:21 Ответить
Перефразируя говорящую лошадь: "Говори с моим кулаком ,которым я тебя бью. А я буду посредником между вами."
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18.02.2022 17:34 Ответить
Справа не у принципах, а у визнанні цих фейкових утворень, як суб'єктів міжнародного права, ведення суверенною державою - Україною переговорів з ними, а також у визнанні наявності внутрішнього громадянського конфлікту.
Саме існування цих домовленостей створює наявність внутрішнього конфлікту, а не зовнішньої агресії.
Якщо сама Україна, як супротивник протистояння, визнає ці утворення, то хто із міжнародних партнерів і організацій тоді посміє цьому заперечити?
Барижний гетьман уже зробив перші кроки до цього за своєї каденції згодою на підписи представників цих фейкових утворень у зрадницьких домовленостях, змінами до Конституції та законом про особливий статус, а оманський блазень продовжує йти по натоптаній стежці зради національних інтересів.
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18.02.2022 18:12 Ответить
ОРДЛО немає суб'єктності і крапка.Пропонуючи таке уявіть, що вам пропонують перемовини з кулеметом.
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18.02.2022 18:16 Ответить
оккупировали территорию
раздали паспорта
ввели свою валюту
и Украину об этом даже не уведомили ...

теперь давай им ... "диалог"
а ху-ху
не хо-хо, мля
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18.02.2022 18:34 Ответить
Эй, конь в ратиновом пальто, а может это вызов в Гаагу? По повестке---ты готовся---на всякий случай.
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20.06.2022 19:37 Ответить
 
 