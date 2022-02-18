Лавров об отказе Киева вести диалог с "Л/ДНР": Это "прямой вызов"

Москва серьезно озабочена продолжающимися заявлениями из Киева о том, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"С нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

По словам российского министра, такие заявления - "это прямой отказ выполнять минские договоренности".

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые предложения по выполнению минских договоренностей на российских условиях будут отвергнуты.