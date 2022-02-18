Лавров про відмову Києва вести діалог із "Л/ДНР": Це "прямий виклик"
Москва серйозно стурбована заявами з Києва про те, що вони не будуть вести переговори з "Л/ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"З нашого боку було підкреслено серйозне занепокоєння заявами офіційного Києва, що продовжуються, про те, що вони не будуть вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом", - сказав Лавров за підсумками переговорів зі своїм грецьким колегою.
"Ми підкреслили безальтернативність виконання мінських домовленостей у всій їхній повноті та у всій їхній послідовності. Звичайно ж, з нашого боку було підкреслено серйозне занепокоєння заявами офіційного Києва, що продовжуються, про те, що вони не будуть вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом", - сказав російський міністр за підсумками зустрічі з колегою з Греції Нікосом Дендіасом.
Він зазначив, що це "прямий виклик" та пряма відмова виконувати мінські домовленості.
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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які пропозиції щодо виконання мінських домовленостей на російських умовах будуть відкинуті.
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ви ж розуміете що виселить нікого нікуди неможливо,
як самі не поїдуть на запоребрикову матушку...
ну как вариант сами переселятся или им помогут)))
бо допекло вже - край...
Які можуть бути перемовини!?
Якщо, як ви стверджуєте, мокшани не сторона конфлікту, то яке ваше собаче діло, хто з ким не хоче балакати?
То на якій підставі ви стягли своє військо до кордону України?
Лаврошадь це прямий заклик: "***** іди в гузно!", а не виклик...
Все, кто переехал домой, продолжают оплачивать коммунальные услуги за оставленные квартиры в ОРДЛО. Т.е спонсируют террористов. Как им быть, не нарушая украинских законов?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Извините.
И даже целые организации, например такие, как Хезболла и Хамас, некоторые страны объявляют террористическими.
Может, Лавров пояснит, почему люди не желают разговаривать с террористами?
Сколько раз надо лаврову сказать "ИДИ НАХ@Й!", что бы он встал и пошёл нах@й?
Чомусь прагне домовитися по цьому питаню з США.
Саме існування цих домовленостей створює наявність внутрішнього конфлікту, а не зовнішньої агресії.
Якщо сама Україна, як супротивник протистояння, визнає ці утворення, то хто із міжнародних партнерів і організацій тоді посміє цьому заперечити?
Барижний гетьман уже зробив перші кроки до цього за своєї каденції згодою на підписи представників цих фейкових утворень у зрадницьких домовленостях, змінами до Конституції та законом про особливий статус, а оманський блазень продовжує йти по натоптаній стежці зради національних інтересів.
раздали паспорта
ввели свою валюту
и Украину об этом даже не уведомили ...
теперь давай им ... "диалог"
а ху-ху
не хо-хо, мля