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Лавров про відмову Києва вести діалог із "Л/ДНР": Це "прямий виклик"

Лавров про відмову Києва вести діалог із

Москва серйозно стурбована заявами з Києва про те, що вони не будуть вести переговори з "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"З нашого боку було підкреслено серйозне занепокоєння заявами офіційного Києва, що продовжуються, про те, що вони не будуть вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом", - сказав Лавров за підсумками переговорів зі своїм грецьким колегою. 

"Ми підкреслили безальтернативність виконання мінських домовленостей у всій їхній повноті та у всій їхній послідовності. Звичайно ж, з нашого боку було підкреслено серйозне занепокоєння заявами офіційного Києва, що продовжуються, про те, що вони не будуть вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом", - сказав російський міністр за підсумками зустрічі з колегою з Греції Нікосом Дендіасом.

Він зазначив, що це "прямий виклик" та пряма відмова виконувати мінські домовленості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я згоден на будь-який формат перемовин із Путіним, - Зеленський

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які пропозиції щодо виконання мінських домовленостей на російських умовах будуть відкинуті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодних територіальних поступок, ніякого "прямого діалогу" з "ЛДНР", право народу визначати зовнішньополітичний курс, - Кулеба про "червоні лінії" України на перемовинах щодо Донбасу

Зеленський (23642) Лавров (1576) перемовини (2846) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+71
Рабовласник з чужими рабами не розмовляє, він говорить з їхнім рабовласником.
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18.02.2022 14:02
+48
Чтобы вести прямой диалог с Донецком и Луганском должны быть сняты все дырявые тряпки и должен висеть украинский флаг! Это для начала! Пока там висит это гавно, то никаких разговоров и быть не может!
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18.02.2022 14:06
+29
Лавров-ідітє ужє нахрєн вмєстє с путіним і вашимі діалогамі...
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18.02.2022 14:07
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Рабовласник з чужими рабами не розмовляє, він говорить з їхнім рабовласником.
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18.02.2022 14:02 Відповісти
То не раби! А шкодливі щури!
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18.02.2022 14:04 Відповісти
не ображайте щурів. На фоні кацапів і їхніх рабів то благородні тварини
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18.02.2022 14:19 Відповісти
ПИ@АРЕНОК КОНСКИЙ ПОКАЖИ МНЕ ПЕРЕГОВОРЫ МАСКВАБАДА С ГРОЗНЫМ....
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18.02.2022 15:41 Відповісти
Херовые параллели у тебя
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18.02.2022 16:55 Відповісти
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18.02.2022 14:04 Відповісти
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18.02.2022 14:04 Відповісти
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18.02.2022 14:05 Відповісти
раша для себя решила узаконить сброд ? Вперёд . Будет повод подтереться минскими бумажками .
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18.02.2022 14:06 Відповісти
Чтобы вести прямой диалог с Донецком и Луганском должны быть сняты все дырявые тряпки и должен висеть украинский флаг! Это для начала! Пока там висит это гавно, то никаких разговоров и быть не может!
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18.02.2022 14:06 Відповісти
навіть і після цього, ніяких особливостей і ніяких перемовин - все як всі.... тільки з поразкою на право голосування на 25 років.
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18.02.2022 14:23 Відповісти
після даунбасяцьких ************** потрібно не менш чим 2 покоління в Україні, шо би на тій терріторіі з'явилися люди...
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18.02.2022 14:33 Відповісти
как вариант можно выселить носителей рассейских и лугандонских ксивоносцев на рассею и предложить желающим адекватным украинцам восстановить Донбас изменив там вектор экономики
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18.02.2022 14:38 Відповісти
ну тільки як варіант....
ви ж розуміете що виселить нікого нікуди неможливо,
як самі не поїдуть на запоребрикову матушку...
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18.02.2022 14:43 Відповісти
они еще не раз продадут место проживания - кто больше даст, тому и отдадут
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18.02.2022 14:45 Відповісти
куди б їх, скрепанутих, в чорта не занесло, тільки від України подалі і не в Америку
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18.02.2022 14:48 Відповісти
могу предложить вариант магаданской области ))) ну или забайкалье
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18.02.2022 14:58 Відповісти
с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, - заявил Пушилин.
ну как вариант сами переселятся или им помогут)))
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18.02.2022 15:38 Відповісти
попутний копняк їм в парусню )))
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18.02.2022 15:53 Відповісти
Ну кацапам не привикати "переселяти " як народи,так і півострови.Прапор їм у руки.Ще б Крим ще раз переселили...Переговори ведуть з пастухом,а не вівцями і баранами.
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18.02.2022 16:13 Відповісти
А шкода, що не виселимо хіба як щурі повтікають
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18.02.2022 16:38 Відповісти
У нас миллионы переселенцев с Донбасса и им решать какой будет область а не кацапам из за поребрика.
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18.02.2022 14:39 Відповісти
как переселенец я за границу с колючкой и ров с морозоустойчивыми крокодилами шириной метром 50 хотя бы между Украиной и той биомассой
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18.02.2022 14:47 Відповісти
сподіваюсь ви не образилися на мене?
бо допекло вже - край...
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18.02.2022 16:56 Відповісти
С крокодилами могут быть проблемы, хотя современная генная инженерия делает чудеса.
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18.02.2022 17:26 Відповісти
Так ис террористами не разговаривают , их уничтожают !!!
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18.02.2022 15:36 Відповісти
І хто ще хоче прямих перемовин з Москвою? Вони вважають нас рівнею до ЛДНР. А собі рівнею держави G7. Кладемо асфальт далі...
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18.02.2022 14:06 Відповісти
ЛуГандон...парафія паРаши...
Які можуть бути перемовини!?
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18.02.2022 14:07 Відповісти
Лавров-ідітє ужє нахрєн вмєстє с путіним і вашимі діалогамі...
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18.02.2022 14:07 Відповісти
у клячи весняне загострення відчуває падло шо скоро в ріллю, та старість не радість і шось йому підказує шо там і здохне, та й пора вже, та не тільки йому одному.
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18.02.2022 16:16 Відповісти
Якщо ти щось не визнаєш - для тебе цього не існує. Тож ніхто не буде вести діалог з тим, чого не існує.
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18.02.2022 14:08 Відповісти
морда ріл просить цеглину!!!!!!!!!!!
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18.02.2022 14:09 Відповісти
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18.02.2022 14:09 Відповісти
тема за 2005 ********** раптово зникла.... - обновляеться на 2004?
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18.02.2022 14:10 Відповісти
Лавруша, кому виклик?
Якщо, як ви стверджуєте, мокшани не сторона конфлікту, то яке ваше собаче діло, хто з ким не хоче балакати?
То на якій підставі ви стягли своє військо до кордону України?
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18.02.2022 14:10 Відповісти
..и это всего лишь 30 лет назад это лярвовое недоразумение считалось перспективным дипломатом..
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18.02.2022 14:11 Відповісти
Вони з пуйлом таки накличуть на свою голову такої біди то вона їм і не снилась, а росіяни на своїй шкурі відчують і Грозний і Сирію.
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18.02.2022 14:52 Відповісти
ну так зіржи у відповідь, заважае хто?
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18.02.2022 14:12 Відповісти
Козёл хитрозачатый!
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18.02.2022 14:12 Відповісти
Лавров, ты коняка дебильная лучше готовься сам к прямым переговорам с этим отребьем, после того как они поимут как Россея их взула и придут к вам трудоустраиваться.
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18.02.2022 14:15 Відповісти
Любой нормальный человек со стороны посмотрит на этих ублюдков и скажет - как можно так врать?? Воюет Украина с Украиной, на территории Украины, "параша" не при делах, их там нет, и они не сторона конфликта т.д. А как что так -паспорта раздают почему то мокшанские, Киев отказываться вести переговоры с ЛУГАНДОМ а московию это волнует?? ВАС же там нет?? КАКОГО ХЕРА ВАС ВОЛНУЕТ ТО ЧТО ЗА ЗАБОРОМ ПРОИСХОДИТ?? К СЕБЕ В ПОМОЙНУЮ ЯМУ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ А НЕ К СОСЕДЯМ!!!
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18.02.2022 14:16 Відповісти
и как ни странно деньги там ходят ну ни разу не украинские гривны, кто их туда завез? США и Европа?
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18.02.2022 14:40 Відповісти
Так в Мінських нема про прямий діалог з терористами. Там всі пункти стосуються України та Московії.
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18.02.2022 14:17 Відповісти
Нііі!
Лаврошадь це прямий заклик: "***** іди в гузно!", а не виклик...
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18.02.2022 14:18 Відповісти
лавров, пашол к ***** матєрі. коняка йбана.
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18.02.2022 14:18 Відповісти
Нравится не нравится а с вашими шестёрками переговоры будут черви трупные вести ....
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18.02.2022 14:23 Відповісти
що сказав грецький міністр з цього приводу?
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18.02.2022 14:24 Відповісти
А що він може відповісти дебілу під кокаїном? "Глубокаю азабочєнность" хіба що.
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18.02.2022 14:26 Відповісти
Та давайте уже кацапня, "вызывайтесь". Да хрен там. Чесать языком только мастера. По понятиям-лохи и чепушилы.
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18.02.2022 14:25 Відповісти
Чтбы выяснить о чем проржала лошадь нужно нюхать ту же дурь .
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18.02.2022 14:26 Відповісти
Пішов на хрін цап смердючий!
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18.02.2022 14:26 Відповісти
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18.02.2022 14:27 Відповісти
Ну это уже перебор. Где там написано в минских, что мы должны вести переговоры с какими-то ЛДНР? Там уже давно рубли ходят и российские паспорта у половины населения. Нам так точно они не нужны с таким раскладом.
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18.02.2022 14:27 Відповісти
Ти їх породив, ти з ними і спілкуйся. А іще утримуй кацапських найманців, що будуть корчити із себе "ополченців" і тремти, що Пушилін і Ко можуть одного дня бовкнути зайвого про тебе і твого шефа-гопніка.
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18.02.2022 14:31 Відповісти
Сьогодні МЗС росії офіційно заявило що вони живуть по понятіям. А я своїм знайомим з росії про це казав ще у 2014 році. росією керує бидло і гопота, в принципі яке населення, така і влада.
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18.02.2022 14:32 Відповісти
Нужно на линию разграничения бросить все силы, и сделать там реальную границу, со рвами, рабицей под током, и держать ударное подразделения для ответа, т.е. передвинуть границу. Другого выхода я не вижу. Кто захочет остаться в Украине, без проблем, помочь им в этом, но установить четкий срок, например - 31.03.2022
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18.02.2022 14:35 Відповісти
кто хотел, тот давно выехал и возвращаться туда нет даже в мыслях. Все, что там осталось, приспособилось к жизни в резервации даже если орет "мыжеукраина" - не нужно это все свободной Украине. И пенсии им перестать платить надо еще вчера
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18.02.2022 14:44 Відповісти
Кто захочет остаться в Украине, без проблем, помочь им в этом,
Все, кто переехал домой, продолжают оплачивать коммунальные услуги за оставленные квартиры в ОРДЛО. Т.е спонсируют террористов. Как им быть, не нарушая украинских законов?
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18.02.2022 14:46 Відповісти
Мочить их в сортире -- по заветам пуйла.
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18.02.2022 15:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 14:43 Відповісти
ПТН-ПНХ.
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18.02.2022 14:45 Відповісти
Кто захочет посмотреть всю картину - увидит, что ржут старые казаки, которым, по любому с турками не рубиться. В кадр не попал молодой казак, который смотрит, что разгребать от старых пердунов ему придётся.
Извините.
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18.02.2022 14:50 Відповісти
Це бачення гібридного українця.Вчи мову вояка незрозумілих військ.
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18.02.2022 15:28 Відповісти
етюди до картини Рєпін приїжджав писати в прилеглу до Катеринодару станицю Пашковську, так що трохи менше половини морд на полотні належить кубанським козакам кінця XIX століття.
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18.02.2022 16:25 Відповісти
До відома пана Кубань це Україна,і козаки там теж українські.
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18.02.2022 16:49 Відповісти
По какой-то удивительной причине люди не желают садиться за стол переговоров с террористами.
И даже целые организации, например такие, как Хезболла и Хамас, некоторые страны объявляют террористическими.
Может, Лавров пояснит, почему люди не желают разговаривать с террористами?
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18.02.2022 14:45 Відповісти
Як він може щось пояснити якщо московія терорист №1 і сама не гидує спілкуватись з терористами по всьому світу.
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18.02.2022 16:52 Відповісти
Нет ни какого "ДНР и ЛНР.". или "Донбасса", или "Донецка и Луганска", есть ОРДЛО , территория восточной Украины оккупированное РФ, которую оно вооружает, обеспечивает боеприпасами,продуктами, товарами, техникой, руководящим составом, кураторами, пропагандистами,вводит российское гражданство, контролирует все элементы жизни, ввело рублевую зону, по сути экономическое и военное объединение с РФ. Постоянно содержит на этой территории ( в разные периоды) от 3 до 5 тысяч своих военнослужащих из РФ. Осуществляет контроль над границей между ОРДЛО и РФ. Используя в этой "гибридной " форме войны и оккупации местных коллаборантов и предателей создав на их базе два армейских корпуса численностью 35-37 тысяч человек + МГБ, МВД и т.д. . По сути есть колонизаторы и созданные ими отряды из местных аборигенов ( набранных на службу за бусы, зеркальца, пайку..)
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18.02.2022 14:50 Відповісти
Це істинна правда, реальна ситуація на смердючій "лугандонії".
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18.02.2022 15:08 Відповісти
дибіл мля... це він про себе казав
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18.02.2022 14:51 Відповісти
Так! Дибилы,6л.!
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18.02.2022 15:01 Відповісти
А какой был мущина! Ну, дблблдь ,Сирожа калантарян, шота драйву у тебя нет, серьоженька... На волю хочется, а *уйло не пускает , денюжки на 2 семейки наворованые тратить
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18.02.2022 15:00 Відповісти
..так Вас там нет, чего Вы колотитесь))))
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18.02.2022 15:01 Відповісти
дайте йому вівса
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18.02.2022 15:15 Відповісти
на лопаті
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18.02.2022 17:39 Відповісти
Вопрос к знатокам!
Сколько раз надо лаврову сказать "ИДИ НАХ@Й!", что бы он встал и пошёл нах@й?
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18.02.2022 15:16 Відповісти
Эта лошадь читать умеет?Или это уже старческий маразм?Видеть то чего нет.
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18.02.2022 15:18 Відповісти
Черт кремлевский, подстилка *****.
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18.02.2022 15:24 Відповісти
Конь брешет. В минске не сказано, что Украинская власть должны иметь прямые переговоры с "лднр".
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18.02.2022 15:32 Відповісти
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18.02.2022 15:40 Відповісти
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18.02.2022 15:45 Відповісти
В сраку хай іде і сам зі своїми проксі спілкується про те як війська будуть з нашої території виводити.
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18.02.2022 15:46 Відповісти
Не з Донецьком і Луганськом, а з ДНР і ЛНР, як завжди щось не договорює
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18.02.2022 15:53 Відповісти
ТОГДА ВЫХОДИТЕ ИЗ МИНСКОГО ДОГОВОРА !)
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18.02.2022 15:53 Відповісти
Эти кацапские петухи собираются воевать только с помощью ракет. Вся их пьянь стоит под Харьковом и пропивает горючее и пайки. Как все это закончится, начнут пропивать технику и оружие. И эти орки хотят выиграть? А хрен им на все лицо. Ракеты закончатся, химия подует на них же, а ядерные взрывы накроют всю Рассею. Вижу я, что хоть нам и достанется, но Рассеи наступит полный кирдык как сказал герой фильма "Брат 2", не Америке, а именно им.
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18.02.2022 16:05 Відповісти
Это какой то ппппп----ооо----ззз---оо--- рррр
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18.02.2022 16:07 Відповісти
То чому рефія не хоче домовлятися з Україною про її "не вступ до нато"?
Чомусь прагне домовитися по цьому питаню з США.
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18.02.2022 16:22 Відповісти
Когда ж вы, ублюдки лживые, уже снимите маски и начнете говорить прямо, как и положено гопникам?
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18.02.2022 16:35 Відповісти
жаль что нельзя тебя козла вызвать .прикинь как жаль.
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18.02.2022 16:48 Відповісти
что такое ЛДНР? кто их признал, может рашка? )
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18.02.2022 16:48 Відповісти
Лаврушка а хе хе не хо хо? Ты ещё с чепушилой не договаривался? Ну договаривайся…
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18.02.2022 17:21 Відповісти
Перефразируя говорящую лошадь: "Говори с моим кулаком ,которым я тебя бью. А я буду посредником между вами."
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18.02.2022 17:34 Відповісти
Справа не у принципах, а у визнанні цих фейкових утворень, як суб'єктів міжнародного права, ведення суверенною державою - Україною переговорів з ними, а також у визнанні наявності внутрішнього громадянського конфлікту.
Саме існування цих домовленостей створює наявність внутрішнього конфлікту, а не зовнішньої агресії.
Якщо сама Україна, як супротивник протистояння, визнає ці утворення, то хто із міжнародних партнерів і організацій тоді посміє цьому заперечити?
Барижний гетьман уже зробив перші кроки до цього за своєї каденції згодою на підписи представників цих фейкових утворень у зрадницьких домовленостях, змінами до Конституції та законом про особливий статус, а оманський блазень продовжує йти по натоптаній стежці зради національних інтересів.
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18.02.2022 18:12 Відповісти
ОРДЛО немає суб'єктності і крапка.Пропонуючи таке уявіть, що вам пропонують перемовини з кулеметом.
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18.02.2022 18:16 Відповісти
оккупировали территорию
раздали паспорта
ввели свою валюту
и Украину об этом даже не уведомили ...

теперь давай им ... "диалог"
а ху-ху
не хо-хо, мля
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18.02.2022 18:34 Відповісти
Эй, конь в ратиновом пальто, а может это вызов в Гаагу? По повестке---ты готовся---на всякий случай.
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20.06.2022 19:37 Відповісти
 
 