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Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае вторжения в Украину, - Foreign Policy

Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае вторжения в Украину, - Foreign Policy

Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать живущих в изгнании известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, четыре человека, ознакомленных с американской разведкой, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения России на Украину.

Пятый человек, – американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, – сказал, что Соединенные Штаты снижают уровень секретности разведданных относительно угроз конкретным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками и другими партнерами в регионе, которые могут помочь.

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского не ответил сразу на запрос о комментарии.

"Как мы видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия попытается усилить сотрудничество посредством запугивания и репрессий", - сказал официальный представитель США, говоривший в фоновом режиме на условиях анонимности.

"Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, вероятно, будут направлены на тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционеров, а также уязвимых слоев населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТКИ+", - отметил чиновник.

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Администрация Джо Байдена была поражена тем, насколько формализованы списки, нацеленные на тех, кто может обжаловать российскую повестку дня.

Партнеры из Five Eyes (разведывательный альянс, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) также отслеживали российские спецслужбы, такие как ФСБ и ГРУ, создающие списки мишеней и убийств.

Один помощник Конгресса, говоря на условиях анонимности, сказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: Вооруженные силы захватывают военные объекты, спецагенты формируют конфликт, разведчики должны избавиться от элементов оппозиции.

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Автор: 

вторжение (508) репрессии (2766) россия (95326)


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Топ комментарии
+46
ПУТЛЕР,НЕПРИХОВАНИЙ ФАШИСТ...
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19.02.2022 15:07
+27
абизяна агрохимия в списке? видатний же діяч? и коля-котлета бесспорно тоже должен быть в списке.
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19.02.2022 15:09
+27
Глупое лапотное быдло, подотритесь своим списком. У нас тоже есть список предателей Родины, колаборантов и прочей шушеры, дрочащих на фюрера репоедов. Вам все вспомнят.. И первый в этом списке - фюрер лапотной орды *****. Его повесят на спасской башне кремля вверх копытами.
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19.02.2022 15:11
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а чого ви чекали від фашистської орди?
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19.02.2022 15:52 Ответить
Рассеи песта - проезжал сегодня мимо военкомата добровольцев стоит человек 250.
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19.02.2022 15:56 Ответить
Крім тероборони-ще вже формується самооборона....
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19.02.2022 21:01 Ответить
Вот увидите, в случае оккупации, клоуна зеленского трогать не будут рашисты. Он как и дальше будет продолжать исполнять свои обязанности по уничтожению Украины.
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19.02.2022 16:08 Ответить
а если не увидим?
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19.02.2022 16:37 Ответить
а Петю - жму руку обнімаю - мабуть знову міністром ******* як при януковичу
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19.02.2022 21:29 Ответить
если Вы имеете в виду Порошенко, то это наш следующий президент. У нас власть сменная, в отличии от росии
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19.02.2022 22:57 Ответить
Мы тожа саставили списьки путирастав падлижащих дескинизассыи и куканизассыи.
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19.02.2022 16:33 Ответить
Пшел вон,придурок лапотный.
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19.02.2022 16:40 Ответить
Это не фейк, а "анонимные источники". Вы ничего не смыслите в современной пропаганде.
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19.02.2022 16:43 Ответить
Коли рашисти зайшли в Донбас в 2014, то теж створювали списки, кого знищити, а кого кинути на підвал... Когось вдавалось попередити і декому вдалося врятуватися. Погугліть
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19.02.2022 17:10 Ответить
Если бы у нас в руководстве СБУ были украинцы,а не бакановы и прочая шваль в прошлые годы,то уже давно бы минимум унылую лошадь лаврова похитили,привезли бы в Киев и сожгли на Майдане. А если кум ***** в Украине,как у себя дома,то 🤷
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19.02.2022 16:39 Ответить
Смішно це читати, при початку повномасштабного вторгнення, ці " патріоти" політики приватними літаками втечуть в теплі краї 🤬
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19.02.2022 16:49 Ответить
РОССИЯ - ФАШИСКАЯ СТРАНА ! НЕТ СВОБОДЫ СЛОВА ! БУТАФОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ВЫБОРЫ !
ПРИКАЗЫ ВОЖДЯ ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ !
РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !
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19.02.2022 17:05 Ответить
список в студию!
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19.02.2022 17:12 Ответить
ЗЕ и Ермаку врядли что-то угрожает со стороны кацапов.
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19.02.2022 17:14 Ответить
Зеленського й Єрмака у тих списках точно немає!Там ті хто називає Путіна вбивцею а Росію агресором!
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19.02.2022 17:18 Ответить
Про те що там відповів речник мабуть по-Фрейду прочитав "Ми очкуємо..."
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19.02.2022 18:19 Ответить
ТАК ЗАКАЖИТЕ КИЛЛЕРАМ ИХ !!!
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19.02.2022 18:57 Ответить
Пора би почати Україні його виконувати: №1 мертвечук. №2 небитий шухрич. № далі весь жопоблок..... продовжимо
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19.02.2022 23:13 Ответить
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