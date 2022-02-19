Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае вторжения в Украину, - Foreign Policy

Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать живущих в изгнании известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, четыре человека, ознакомленных с американской разведкой, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения России на Украину.

Пятый человек, – американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, – сказал, что Соединенные Штаты снижают уровень секретности разведданных относительно угроз конкретным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками и другими партнерами в регионе, которые могут помочь.

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского не ответил сразу на запрос о комментарии.

"Как мы видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия попытается усилить сотрудничество посредством запугивания и репрессий", - сказал официальный представитель США, говоривший в фоновом режиме на условиях анонимности.

"Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, вероятно, будут направлены на тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционеров, а также уязвимых слоев населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТКИ+", - отметил чиновник.

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Администрация Джо Байдена была поражена тем, насколько формализованы списки, нацеленные на тех, кто может обжаловать российскую повестку дня.

Партнеры из Five Eyes (разведывательный альянс, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) также отслеживали российские спецслужбы, такие как ФСБ и ГРУ, создающие списки мишеней и убийств.

Один помощник Конгресса, говоря на условиях анонимности, сказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: Вооруженные силы захватывают военные объекты, спецагенты формируют конфликт, разведчики должны избавиться от элементов оппозиции.

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