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Канада очень обеспокоена злонамеренной киберактивностью против Украины, - глава МИД Канады Жоли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Канада очень обеспокоена злонамеренной киберактивностью против Украины, - глава МИД Канады Жоли

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что в Канаде очень обеспокоены злонамеренной киберактивностью против Украины.

Об этом она написала в своем твиттере в воскресенье, 20 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Канада очень обеспокоена злонамеренной киберактивностью против Украины, которую наши партнеры приписывают России. Канада твердо стоит на стороне украинского народа и полностью поддерживает его суверенитет, территориальную целостность и независимость", - написала Жоли.

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Канада очень обеспокоена злонамеренной киберактивностью против Украины, - глава МИД Канады Жоли 01

Напомним, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов на 19:30 была возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает меры по противодействию и локализации кибератаки.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что около 20:00 началась мощная DDoS-атака на портал "Дія", ее отразили киберспециалисты.

Полиция открыла по факту кибератак уголовное производство. В СБУ заявили, что видят в масштабной кибератаке на Украину след иностранных спецслужб.
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стурбованність засунь себе подальше и поглубже. где **** обещанные санкции?
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20.02.2022 09:16 Ответить
Крім "стурбованості" у них ще є "глибока стурбованість" це мабуть для того щоб поглибше засунути!
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20.02.2022 09:18 Ответить
Україні не потрібна занепокоєність,навіть дуже сильна занепокоєність...Україні потрібна реальна військова,кібер,дипломатична... допомга
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20.02.2022 09:17 Ответить
а нельзя обеспокоинность віражать джавилинами или стингирами?
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20.02.2022 09:29 Ответить
Научись немного грамотнее писать . Ну дома ещё ладно , а зачем на всеобщее обозрение вылезать с такими способностями ?
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20.02.2022 10:11 Ответить
тебя забыл спросить
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20.02.2022 13:01 Ответить
Канала оружие прислала? Ну ладно. Может побеспокоиться.
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20.02.2022 09:38 Ответить
Канада це наші Друзі. в мене все.
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20.02.2022 09:40 Ответить
А українська діаспора в Канаді стурбована тим що відбувається?
Щось про неї зовсім не чути
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20.02.2022 09:46 Ответить
 
 