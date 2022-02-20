Канада очень обеспокоена злонамеренной киберактивностью против Украины, - глава МИД Канады Жоли

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что в Канаде очень обеспокоены злонамеренной киберактивностью против Украины.

Об этом она написала в своем твиттере в воскресенье, 20 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Канада очень обеспокоена злонамеренной киберактивностью против Украины, которую наши партнеры приписывают России. Канада твердо стоит на стороне украинского народа и полностью поддерживает его суверенитет, территориальную целостность и независимость", - написала Жоли.

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Напомним, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов на 19:30 была возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает меры по противодействию и локализации кибератаки.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что около 20:00 началась мощная DDoS-атака на портал "Дія", ее отразили киберспециалисты.

Полиция открыла по факту кибератак уголовное производство. В СБУ заявили, что видят в масштабной кибератаке на Украину след иностранных спецслужб.