Канада дуже стурбована зловмисною кіберактивністю проти України, - глава МЗС Канади Жолі

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що в Канаді дуже стурбовані зловмисною кіберактивністю проти України.

Про це вона написала у своєму твіттері у неділю, 20 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада дуже стурбована зловмисною кіберактивністю проти України, яку наші партнери приписують Росії. Канада твердо стоїть на боці українського народу та повністю підтримує його суверенітет, територіальну цілісність та незалежність", - написала Жолі.

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Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку. Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що близько 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

Поліція відкрила за фактом кібератак кримінальне провадження. У СБУ заявили, що вбачають у масштабній кібератаці на Україну слід іноземних спецслужб.