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Канада дуже стурбована зловмисною кіберактивністю проти України, - глава МЗС Канади Жолі

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Канада дуже стурбована зловмисною кіберактивністю проти України, - глава МЗС Канади Жолі

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що в Канаді дуже стурбовані зловмисною кіберактивністю проти України.

Про це вона написала у своєму твіттері у неділю, 20 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада дуже стурбована зловмисною кіберактивністю проти України, яку наші партнери приписують Росії. Канада твердо стоїть на боці українського народу та повністю підтримує його суверенітет, територіальну цілісність та незалежність", - написала Жолі.

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Канада дуже стурбована зловмисною кіберактивністю проти України, - глава МЗС Канади Жолі 01

Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку. Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що близько 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

Поліція відкрила за фактом кібератак кримінальне провадження. У СБУ заявили, що вбачають у масштабній кібератаці на Україну слід іноземних спецслужб. 
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стурбованність засунь себе подальше и поглубже. где **** обещанные санкции?
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20.02.2022 09:16 Відповісти
Крім "стурбованості" у них ще є "глибока стурбованість" це мабуть для того щоб поглибше засунути!
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20.02.2022 09:18 Відповісти
Україні не потрібна занепокоєність,навіть дуже сильна занепокоєність...Україні потрібна реальна військова,кібер,дипломатична... допомга
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20.02.2022 09:17 Відповісти
а нельзя обеспокоинность віражать джавилинами или стингирами?
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20.02.2022 09:29 Відповісти
Научись немного грамотнее писать . Ну дома ещё ладно , а зачем на всеобщее обозрение вылезать с такими способностями ?
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20.02.2022 10:11 Відповісти
тебя забыл спросить
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20.02.2022 13:01 Відповісти
Канала оружие прислала? Ну ладно. Может побеспокоиться.
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20.02.2022 09:38 Відповісти
Канада це наші Друзі. в мене все.
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20.02.2022 09:40 Відповісти
А українська діаспора в Канаді стурбована тим що відбувається?
Щось про неї зовсім не чути
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20.02.2022 09:46 Відповісти
 
 