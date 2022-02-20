РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12908 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
24 974 322
война (46506) Зеленский (16489) Порошенко (19359) Европейская Солидарность (997)

Наконец-то власть признала реальность, - Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Петр Порошенко в очередной раз призвал союзников предоставить Украине оборонное оружие и ввести на территорию Донбасса миротворцев ООН.

Об этом он сказал журналистам на Аллее Героев Небесной Сотни, где сегодня чтят память погибших на Майдане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Очень важно, что в Мюнхене я услышал слова Зеленского, хорошие слова. Они значат только одно: после 4 месяцев неприятия нашей позиции, позиции мировых партнеров, иностранных журналистов о том, что угроза российского вторжения растет, наконец-то они отвергли рецепт фильма "Не смотри вверх", посмотрели и увидели приближающееся зло", - говорит Порошенко.

Читайте также: Путин - безумный человек, который повышает ставки, чтобы давить на весь мир, - Порошенко

Наконец-то власть признала реальность, - Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене 01

"Мы должны были 4 месяца укреплять обороноспособность государства, финансировать нашу армию. После того, как были обвинены все – от наших партеров Байдена и Джонсона, что они разгоняют панику и препятствуют инвестициям Украины, и завершая тем, что CNN, Reuters, Washington Post "хуже, чем кремлевские издания, потому что они лгут". Еще два дня назад это были слова лидера фракции Зеленского в Верховной Раде", - напомнил Порошенко.

Читайте также: Если Путин решит ворваться в Украину, каждый город, каждая улица, каждый дом станет для него адом, - Порошенко

"Что могут сейчас сделать наши международные партнеры, кроме поставок оружия, кроме лэнд-лиза, кроме международной деятельности? Это созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН и принятие решения о введении миротворцев на оккупированную часть Донбасса", – считает Порошенко.

Наконец-то власть признала реальность, - Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене 02

"Прекратить путинские фейковые новости о якобы ответственности украинцев. И введением миротворцев дать ответ миру на захватнические стремления Путина. Это еще может остановить войну. Я оптимист, я тоже надеюсь и молюсь, что войны можно избежать. Я убежден, что война будет концом для России и для Путина. И сработает если не разум, то хотя бы инстинкт самосохранения", - отмечает пятый президент.

Читайте также: Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН

"Но мы должны быть начеку в защите лучшего государства мира – Украины. Я очень благодарю за то, что в отличие от власти Украина и украинцы демонстрируют очень ответственное поведение, без всякого признака паники, когда большинство иностранцев покинули Украину", – говорит Порошенко.

"Я благодарю, что за восемь лет войны у нас уже выработалась прививка, чтобы Путину не удалось взорвать нашу страну изнутри – чтобы когда паника нахлынет и якобы для того, чтобы навести порядок и спокойствие, нам нужно будет, как сделал Янукович, пригласить Путина. Они этого не дождутся", – резюмирует лидер "Европейской Солидарности".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
показать весь комментарий
20.02.2022 12:50
+42
Поздно пить боржоми. Не сформированы стратегические запасы горючего и продовольствия на случай большой войны. Сорвана ракетная программа, которая нам была необходима как воздух. Запасы зерна тупо разворованы и вывезены за границу. И т.д.
показать весь комментарий
20.02.2022 12:42
+39
Рубрика "Порошенко дивиться на Мураєва як на гівно"
показать весь комментарий
20.02.2022 12:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Я все больше убеждаюсь, что Порошенко больший клоун популист чем Зеленский. Ноль стыда и совести, говорящая жопа.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:35 Ответить
Порошенко - це вже ісорична постать , який дуже багато зробив для Украіни , тому його поважають люди і поважає весь цивілізованний світ !

А те що ви , проплачені беняботи , ОПЗЖівці і інша дрянь тут знову намагаєтесь ****** його брудом , то зрозуміло !
Але нічого у вас не вийде , так як поізд ваш тю тю 😠на@@й
показать весь комментарий
20.02.2022 14:42 Ответить
Алло, твой кумир подписал минские соглашения, а сейчас вешает таким как ты лапшу на уши. Толку молиться на его постать или нет, не смог он закончить войну, и подписал документ капитуляции без будущего для Украины. Все остальное можешь у себя в секте сивочолого перечислять.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:49 Ответить
готуйся зустрічати пабратимов після виконання 5 пункту порошенківських мінських угод .
показать весь комментарий
20.02.2022 14:53 Ответить
У зелених і ОПЗЖ стів сьогодні агонія , мабуть морда фуфрича не загоюється , а просить повторення
показать весь комментарий
20.02.2022 14:36 Ответить
Не мычи.
Порошенко впервые получил место в парламенте Украины в 1998 году, выдвигаясь на выборы от СДПУ(о) Виктора Медведчука. Порошенко был 11-ым в списке, Шуфрич 22-ым.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd1998/webproc8v1f82.html?kodvib=1&kodpart=14
показать весь комментарий
20.02.2022 14:37 Ответить
Amber

У зелених і ОПЗЖ стів сьогодні агонія , мабуть морда фуфрича не загоюється , а просить повторення Щ
показать весь комментарий
20.02.2022 15:09 Ответить
Все чекав коли Порошенко дасть оцінку промови Зеленського і ....... що ? 2 абзац його спітчу ..... після 4 місяців і ...... далі по тексту . На перше місце себе коханого , потім СВІТОВІ лідери , а десь там всі інші . Це перший в Україні ≪лідер≫ який роз'єднує націю , хоча в нього є всі можливості для зворотнього , крім бажання .
показать весь комментарий
20.02.2022 14:37 Ответить
Вот именно, урод разьеденяет Украину больше чем пропаганда *****. Солнцеликий рыг нашелся, на украинском говорит только на камеру мразь.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:52 Ответить
Пєтрушка скільки можна твій час вичерпаний ти неважливий
показать весь комментарий
20.02.2022 14:44 Ответить
Зесрань, твое мнение очень важно для нас
показать весь комментарий
20.02.2022 14:48 Ответить
Вас, нульових Зеботів, які один одному дрочать, видко за кілометр...
показать весь комментарий
20.02.2022 15:05 Ответить

показать весь комментарий
20.02.2022 15:07 Ответить
А петя стоит в стороночке и наблюдает
показать весь комментарий
20.02.2022 15:23 Ответить
А свиномордого кто спрашивал?
показать весь комментарий
20.02.2022 15:21 Ответить
И вас козломордых никто не просит комментировать происходящее !
показать весь комментарий
20.02.2022 15:28 Ответить
Просто дві цитати одного політика. Взаємовиключні цитати. Обидві проголошені на повному серйозі.
За кого він всіх має?
Чи сам вже вірить в свою брехню?
Хто клоун?
показать весь комментарий
20.02.2022 15:45 Ответить
"Мы укрепляли"?Кто эти "МЫ"? Та НИ ОДИН из важных гостей об этом трепле и не вспомнил,а не то,что встретился
показать весь комментарий
20.02.2022 17:07 Ответить
як тільки Бабетта почала заламувати руки і згадувати будапешт а Мінськ похер, картина маслом- Єлдак скоординував чергову відмазку для зеленних І Хор Оманського на ЦН зразу ж підтвердив це. 27 років пройшло і фіговий листок. який маскував передачу ЯЗ Росії і прикривав причинне місце голого короля Макаровича знову виник, щоб прикрити таке ж місце двох сіамських близнюків. Правильною дорогою йдете товариші. Тільки Путіну глибоко нахаркати на ваші вірнопіддані спічі.
Будапештська мема ним не підписувалась, бо був надто молодим. а якщо хочете щоб він її виконував -передайте всю іншу зброю Путіну і відмовтесь від постачання іншої. щастя Вам, хористи і капелісти.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:08 Ответить
Гарант корупції і дестабілізатор України....Дайте йому паспорт...
показать весь комментарий
20.02.2022 19:46 Ответить
Когда идиотов предупреждали---не голосуйте за шута--***** снова нападет, будет опять горячая стадия войны! ржали....
а оно нападет. т.к. это его шанс сейчас---тупой, трусливый, жадный и продажный шут...
Пороха проверять ему уже было бесполезно---х-ло знало, что Пороха на испуг не взять, Порох знал, что в таких ситуациях делать-в смысле обороны и с кем из мировых лидеров связываться, знал как их убеждать, умел добиваться от них необходимых мер, ведь сегодняшняя реакция Байдена ---это заслуга Порошенко, который правильно до него доносил информацию в свое время....
Но быдло живет иллюзиями , фантазиями и фейками из г+г и пр. помоек...
Печально...
показать весь комментарий
21.02.2022 00:46 Ответить
Страница 4 из 4
 
 