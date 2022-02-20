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Нарешті влада визнала реальність, - Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені

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Петро Порошенко вкотре закликав союзників надати Україні оборонну зброю і ввести на Донбас миротворців ООН.

Про це він сказав журналістам на Алеї Героїв Небесної Сотні, де сьогодні вшановують пам’ять загиблих на Майдані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Дуже важливо, що в Мюнхені я почув слова Зеленського, добрі слова. Вони значать лише одне: після 4 місяців неприйняття нашої позиції, позиції світових партнерів, іноземних журналістів про те, що загроза російського вторгнення зростає, нарешті вони відкинули рецепт фільму "Не дивися вгору", подивилися і побачили зло, що наближається", – говорить Порошенко.

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Нарешті влада визнала реальність, - Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені 01

"Ми мали 4 місяці укріплювати обороноздатність держави, фінансувати нашу армію. Після того, як були звинувачені всі – від наших партерів Байдена і Джонсона, що вони розганяють паніку і перешкоджають інвестиціям України, і завершуючи тим, що CNN, Reuters, Washington Post "гірші, ніж кремлівські видання, бо вони брешуть". Ще два дні тому це були слова лідера фракції Зеленського у Верховній Раді", – нагадав Порошенко.

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"Що можуть зараз зробити наші міжнародні партнери, крім постачання зброї, крім Ленд-лізу, крім міжнародної діяльності? Це скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і прийняття рішення про введення миротворців на окуповану частину Донбасу", – вважає Порошенко.

Нарешті влада визнала реальність, - Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені 02

"Припинити путінські фейкові новини про нібито відповідальність українців. І введенням миротворців дати відповідь світу на загарбницькі прагнення Путіна. Це ще може зупинити війну. Я оптиміст, я теж сподіваюся і молюся, що війни можна уникнути. Я переконаний, що війна буде кінцем для Росії і для Путіна. І спрацює якщо не розум, то хоча б інстинкт самозбереження", – наголошує п’ятий президент.

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"Але ми маємо бути напоготові у захисті найкращої держави світу – України. Я дуже дякую за те, що на відміну від влади Україна і українці демонструють дуже відповідальну поведінку, без жодної ознаки паніки, коли більшість іноземців покинули Україну", – говорить Порошенко.

"Я дякую, що за вісім років війни у нас вже виробилося щеплення, щоб Путіну не вдалося підірвати нашу країну зсередини – щоб коли паніка нахлине і нібито для того, щоб навести лад та спокій, нам треба буде, як зробив Янукович, запросити Путіна. Вони цього не дочекаються", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".
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Топ коментарі
+46
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20.02.2022 12:50
+42
Поздно пить боржоми. Не сформированы стратегические запасы горючего и продовольствия на случай большой войны. Сорвана ракетная программа, которая нам была необходима как воздух. Запасы зерна тупо разворованы и вывезены за границу. И т.д.
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20.02.2022 12:42
+39
Рубрика "Порошенко дивиться на Мураєва як на гівно"
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20.02.2022 12:45
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Я все больше убеждаюсь, что Порошенко больший клоун популист чем Зеленский. Ноль стыда и совести, говорящая жопа.
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20.02.2022 14:35 Відповісти
Порошенко - це вже ісорична постать , який дуже багато зробив для Украіни , тому його поважають люди і поважає весь цивілізованний світ !

А те що ви , проплачені беняботи , ОПЗЖівці і інша дрянь тут знову намагаєтесь ****** його брудом , то зрозуміло !
Але нічого у вас не вийде , так як поізд ваш тю тю 😠на@@й
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20.02.2022 14:42 Відповісти
Алло, твой кумир подписал минские соглашения, а сейчас вешает таким как ты лапшу на уши. Толку молиться на его постать или нет, не смог он закончить войну, и подписал документ капитуляции без будущего для Украины. Все остальное можешь у себя в секте сивочолого перечислять.
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20.02.2022 14:49 Відповісти
готуйся зустрічати пабратимов після виконання 5 пункту порошенківських мінських угод .
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20.02.2022 14:53 Відповісти
У зелених і ОПЗЖ стів сьогодні агонія , мабуть морда фуфрича не загоюється , а просить повторення
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20.02.2022 14:36 Відповісти
Не мычи.
Порошенко впервые получил место в парламенте Украины в 1998 году, выдвигаясь на выборы от СДПУ(о) Виктора Медведчука. Порошенко был 11-ым в списке, Шуфрич 22-ым.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd1998/webproc8v1f82.html?kodvib=1&kodpart=14
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20.02.2022 14:37 Відповісти
Amber

У зелених і ОПЗЖ стів сьогодні агонія , мабуть морда фуфрича не загоюється , а просить повторення Щ
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20.02.2022 15:09 Відповісти
Все чекав коли Порошенко дасть оцінку промови Зеленського і ....... що ? 2 абзац його спітчу ..... після 4 місяців і ...... далі по тексту . На перше місце себе коханого , потім СВІТОВІ лідери , а десь там всі інші . Це перший в Україні ≪лідер≫ який роз'єднує націю , хоча в нього є всі можливості для зворотнього , крім бажання .
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20.02.2022 14:37 Відповісти
Вот именно, урод разьеденяет Украину больше чем пропаганда *****. Солнцеликий рыг нашелся, на украинском говорит только на камеру мразь.
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20.02.2022 14:52 Відповісти
Пєтрушка скільки можна твій час вичерпаний ти неважливий
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20.02.2022 14:44 Відповісти
Зесрань, твое мнение очень важно для нас
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20.02.2022 14:48 Відповісти
Вас, нульових Зеботів, які один одному дрочать, видко за кілометр...
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20.02.2022 15:05 Відповісти

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20.02.2022 15:07 Відповісти
А петя стоит в стороночке и наблюдает
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20.02.2022 15:23 Відповісти
А свиномордого кто спрашивал?
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20.02.2022 15:21 Відповісти
И вас козломордых никто не просит комментировать происходящее !
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20.02.2022 15:28 Відповісти
Просто дві цитати одного політика. Взаємовиключні цитати. Обидві проголошені на повному серйозі.
За кого він всіх має?
Чи сам вже вірить в свою брехню?
Хто клоун?
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20.02.2022 15:45 Відповісти
"Мы укрепляли"?Кто эти "МЫ"? Та НИ ОДИН из важных гостей об этом трепле и не вспомнил,а не то,что встретился
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20.02.2022 17:07 Відповісти
як тільки Бабетта почала заламувати руки і згадувати будапешт а Мінськ похер, картина маслом- Єлдак скоординував чергову відмазку для зеленних І Хор Оманського на ЦН зразу ж підтвердив це. 27 років пройшло і фіговий листок. який маскував передачу ЯЗ Росії і прикривав причинне місце голого короля Макаровича знову виник, щоб прикрити таке ж місце двох сіамських близнюків. Правильною дорогою йдете товариші. Тільки Путіну глибоко нахаркати на ваші вірнопіддані спічі.
Будапештська мема ним не підписувалась, бо був надто молодим. а якщо хочете щоб він її виконував -передайте всю іншу зброю Путіну і відмовтесь від постачання іншої. щастя Вам, хористи і капелісти.
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20.02.2022 18:08 Відповісти
Гарант корупції і дестабілізатор України....Дайте йому паспорт...
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20.02.2022 19:46 Відповісти
Когда идиотов предупреждали---не голосуйте за шута--***** снова нападет, будет опять горячая стадия войны! ржали....
а оно нападет. т.к. это его шанс сейчас---тупой, трусливый, жадный и продажный шут...
Пороха проверять ему уже было бесполезно---х-ло знало, что Пороха на испуг не взять, Порох знал, что в таких ситуациях делать-в смысле обороны и с кем из мировых лидеров связываться, знал как их убеждать, умел добиваться от них необходимых мер, ведь сегодняшняя реакция Байдена ---это заслуга Порошенко, который правильно до него доносил информацию в свое время....
Но быдло живет иллюзиями , фантазиями и фейками из г+г и пр. помоек...
Печально...
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21.02.2022 00:46 Відповісти
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