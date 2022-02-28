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Руководству государства удалось начать процесс перехвата военной инициативы, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Руководству государства удалось начать процесс перехвата военной инициативы, - Данилов

Одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям России и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова), разрушение логистических цепочек, с применением ДРГ, создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны. Центральным пунктом плана путинского вторжения был захват украинской столицы - города Киева, и создание марионеточного правительства, подконтрольного рф", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, по словам Данилова, ни одна из целей плана РФ не была достигнута.

"Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются. В этом плане хочу обратить внимание на то, что особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия.

Читайте: Ситуация в Киеве находится под контролем ВСУ. Останавливаем орду как можем, - Данилов

В настоящее время одной из критических проблем для московского военного руководства стал вопрос о необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются и которые становится все труднее скрывать. Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям россии и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри рф относительно необходимости немедленного прекращения войны. Информационно воевать на территории врага всеми возможными инструментами воздействия – через общение со знакомыми и родственниками, проживающими на россии, использовать социальные сети и российские популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до русских военных, работать с национальными республиками рф.

Таким образом, можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем, и с каждым днем ​​мы ближе к нашей окончательной победе", - подытожил он.

Также читайте: Данилов – жителям Бучи: Не садитесь в автобусы для "эвакуации", это подвох россиян для входа в Киев, чтобы пустить их перед собой

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+34
Не керівництву, а українцям.
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28.02.2022 11:38
+33
Ось тому й переговори, які кацапам більш корисні ніж Україні.
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28.02.2022 11:36
+30
Мочите кацапов
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28.02.2022 11:36
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Правила форума Совет форумчан
Мочите кацапов
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28.02.2022 11:36 Ответить
Не руководству, а защитникам Украины это удалось.
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28.02.2022 12:35 Ответить
Необходимо помощь в МАРИУПОЛЕ !!!! ВОЛНОВАХЕ !!!!
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28.02.2022 16:17 Ответить
Треба розпочати активну діяльність щоб Японія, Грузія, Молдова, Чечня, Дагестан, Якутія та інші поневолені та пограбовані народи скинули ярмо ненависного ворога і забрали своє! А весь Світ, як і ми, має активно допомагати їм в цій шляхетній справі! Піднімайте народи на боротьбу проти ворога Людства!!! Волю народам! Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 17:30 Ответить
Ось тому й переговори, які кацапам більш корисні ніж Україні.
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28.02.2022 11:36 Ответить
Не свисти.
Завжди, коли Зеленський вів переговори, в цей самий час в Україну йшли **********, кошти, зброя, спорядження, медикаменти.
Так є і цього разу. Українська влада не дурна.
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28.02.2022 11:46 Ответить
він ще не вів переговорів,це перший раз і великі опасіння про те що він має на увазі про "територію України".
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28.02.2022 11:50 Ответить
Ну да, они активно готовились к вторжению 2 месяца, а мы 3 дня. Нужно время чтобы военкоматам распределить мобилизованых, одеть, обеспечить оружием и отправить на позиции.
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28.02.2022 11:51 Ответить
Тю. А шо так?

США та ВБ з грудня казали, що РФ готується до війни, а ЗЄ, Арахамія та Рєзніков казали, що все норм і Захід їм каку робить своїми попередженнями.

А потім якось з'ясувалося що треба бігти до того самого Заходу по зброю, бо війна почалася якось зненацька.

І ось ці довбні зараз поїхали на переговори.
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28.02.2022 11:56 Ответить
Два місяця? А може 20 років?
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28.02.2022 13:59 Ответить
Дурна - но не Тупа...
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28.02.2022 11:52 Ответить
Не керівництву, а українцям.
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28.02.2022 11:38 Ответить
Руководство не только в Киеве,но и во всех населенных пунктах.Только один мудак сдал свою территорию.Они много делают для защиты от орков
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28.02.2022 11:41 Ответить
Тоді мер Куп'янська теж керівництво держави
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28.02.2022 12:20 Ответить
Дивно- я завжди вважав, що й керівництво держави в нас теж українці. А у вас інша інформація?
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28.02.2022 11:43 Ответить
Громадяни України. Запам'ятай: говорити треба так.
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28.02.2022 11:49 Ответить
Батьку свого вчи.
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28.02.2022 11:51 Ответить
Мико пишет правильно - мы в первую очередь граждане Украины. Украина наша Родина. А потом мы уже украинцы, татары, евреи, русские и прочие гагаузы.
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28.02.2022 12:00 Ответить
В политическом смысле мы все украинцы, но ее у всех это еще срабатывает автоматически. Это надо учитывать и создавать максимальное единение Народа Украины
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28.02.2022 12:01 Ответить
Каждый не может быть руководителем,иначе будет,как лебедь,рак и щука.
А вот стать руководителем может каждый
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28.02.2022 11:51 Ответить
Чомусь раніше ті, хто співає оди зеленському, стверджували, що безвіз, Томос, розбудована армія це заслуга виключно простого народу.
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28.02.2022 11:51 Ответить
Ненавиджу термін "простий народ"- неначе якесь цабе вважає себе вищим за інших.
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28.02.2022 11:54 Ответить
Палкі прихильники зеленського казали, писали саме так.
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28.02.2022 11:57 Ответить
Не флудіть.
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28.02.2022 12:40 Ответить
Сам не флудіть.
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28.02.2022 12:46 Ответить
Я думаю Путин только и мечтает добиться, чтоб вы начали делиться на "керівництву и українцы". Давай помогите ему!
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28.02.2022 15:58 Ответить
Это не "руководству держави", гоподин Данилов, а украинскому народу и его доблестным ВСУ!
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28.02.2022 11:39 Ответить
В оригінвлі- українському ВІЙСЬКОВОМУ керівництву. Ще маєте якісь заперечення?
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28.02.2022 11:46 Ответить
А, это один из которых не видел ударных группировок руских фашистов на наших границах. Кто же он?
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28.02.2022 11:41 Ответить
Форумчани, буду вдячний за інформацію, де можна придбати футболку та обкладенку на паспорт з написом : русский корабель иди на х...й.
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28.02.2022 11:41 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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28.02.2022 11:42 Ответить
Что есть- то есть. В плане инфоррмационной войны Украина выглядит гораздо лучше чем в 14-ом году. Можно даже сказать , что она её разгромно выиграла.
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28.02.2022 11:42 Ответить
В 14-ом и возможностей таких небыло, да и научились многому.
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28.02.2022 11:43 Ответить
Мабуть,не тільки керівництву
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28.02.2022 11:42 Ответить

⚡️ МВД подтверждает причастность организаций и сетей ботов Ольги и Анатолия Шариев к наведению ракет во время войны России против Украины.
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28.02.2022 11:43 Ответить
Нічого, зачекаємо трохи, я думаю татаров і венедіктова пришиють якісь нормальні статті для ківі та всіх зажопників що втекли до фашистської гейропи. Але не політичну статтю, щоб інтерпол їх видав без усяких сумнівів.
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28.02.2022 11:58 Ответить

⚡️Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу, под видом которой передаются материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ на Украине - ведомство.
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28.02.2022 11:44 Ответить
Велика група російських вояк на околиці Києва рухається дорогою, як раптом чується голос за невеликим пагорбом:
«Один Український солдат краще за 10 росіян!»
Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.
Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.
Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.
Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
«Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»
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28.02.2022 11:46 Ответить
⚡️Грузия не присоединится к санкциям против РФ из прагматических соображений - премьер Грузии.
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28.02.2022 11:47 Ответить
Закрыть своей стране вход в ЕС на неопределённый срок в обмен на обещание пообещать виллу на магадане - прагматичненько, ничо не скажешь.
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28.02.2022 11:51 Ответить
Теперь Грузии придётся долго платить дань московии. Унитазами.
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28.02.2022 12:39 Ответить
Не думаю, что это важно для вас сейчас. Но мне очень жаль, что подобные глупости были высказаны. Наш дурной премьер не умеет грамотно построить предложение. Недавно он задом наперед прочел, что ему написали про ковид, сказав, что вакцины бесполезны. Потом оправдывался - вы, говорил, меня не так поняли.

Думаю, его скоро заменят, но информационный вред он уже успел нанести.
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28.02.2022 12:56 Ответить
ВИЛКУЛ В КРИВОМ РОГЕ БЛОКИРУЕТ ВІДАЧУ ОРУЖИЯ ТЕРОБОРОНЕ!!!!!!!
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28.02.2022 11:47 Ответить
Пристрелити за Законом війскового часу як соботажника. Чого панькаєтесь?! Час жартів минув!
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28.02.2022 11:48 Ответить
От ****, але за законом тероборона підпорядкована місцевому командиру тероборони. Може він заборонив самообороні ? У нас в сільраді теж попросили не ходити з рушницями (ружями), тільки мож тим хто зарахований до військ тероборони.
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28.02.2022 11:51 Ответить
Так само і в Одесі Труханов блокує...своїй банді, яку він оформив як муніціпальну варту - мабуть вже роздав...
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28.02.2022 14:16 Ответить
Панове, хто в темі, чи мають козломорді на московії змогу читати Центзор.НЕТ ?
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28.02.2022 11:48 Ответить
Ні. Хіба через ВПН вбо фсбешні троляки.
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28.02.2022 11:49 Ответить
За кацапский свинарник не скажу, но у нас в бел области работает без впн. Хотя та же хартия только через впн.
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28.02.2022 11:49 Ответить
сайт Московской биржи --------- лежать !иди на х*й!
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28.02.2022 11:48 Ответить
на кацапсик телеканалах сейчас UA:ПЕРШИЙ
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28.02.2022 12:37 Ответить
Так есть, тупо не открывает
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28.02.2022 12:52 Ответить
З відкритим ротом і готовністю перехопили ініціативу в швидкості до антиукраїньських перемовин та відправили найкращу 6.
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28.02.2022 11:49 Ответить
не гавкайтесь а будьмо едині
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28.02.2022 11:51 Ответить
Доносимо. Але їм показуєш відео а вони "виВсьоВрьйотє" , "єтаНалівудскаєКіно" , "єтаГрафіка" ...
Їм кажеш... як стільки за короткий час графікі й кіно? А їм пох#й .... кацапи... аби не були такі дурні то може й монстра ***** - сина сатани не виростили собі.
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28.02.2022 11:51 Ответить
А я вчора з одного телефону зайшов в "Чатрулетку",А на іншому розказував про сайт ( 200rf.com ) який створили наші для "уССькіх матерей і родствінечков" для їхнього руССького м"яма.Показував відео як наші хлопці жарять цей шАшлік,як їхні велікіє воїни обсираються при затриманні в полон.І ті деякі які виходили на зв'язок з "улибочкою" після деяких хвилин перегляду "тримали улибочку",
АЛЕ ОЧЕНЯТКА СТАВАЛИ НУуу ДУууЖЕ ЛЯКЛИВИМИ!!!!
Це треба тільки бачити.
Сьогодні знову буду тролити?,ні,zaйоBYвать цих раССійських тварюк!
Слава Україні!🇺🇦
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28.02.2022 11:55 Ответить
Зараз не час для сміху, але це варто подивитися.
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28.02.2022 11:56 Ответить
Так воно практично так і Є! На жаль нам не показують.
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28.02.2022 12:33 Ответить
Зараз як раз час для вбивчої політичної сатири. Чарлі Чаплін став ворогом рейху за свій фільм "Великий диктатор", де висміювався німецький фюрер. Над ворогом потрібно сміятись, це не тільки знищує страх перед ним, а ще й дискредитує ворожу верхівку в очах власного населення. Українські козаки завжди славилися насмішками над ворогами, треба продовжувати традицію.
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28.02.2022 13:11 Ответить
Да цей план знав дажешестикласник у школі колосально
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28.02.2022 11:57 Ответить
УВАГА! Термінова новина!Чорти з пекла звернулися з проханням до українців перестати відправляти їм кацапів:"....котлів не вистачає,тримаємо один для *****,дрова та мазут вже закінчуються.Українці,майте совість!"
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28.02.2022 11:57 Ответить
В соцсетях много комментариев по теме брошенной или подбитой бронетехники врага. Из этих комментариев большинство: "Сдать на металлолом!". Если уж такая техника разбита полностью, то можно и на металлолом. Брошенная, в рабочем состоянии бронетехника пригодится в нашей армии. Если, например, у подбитой техники не исправна ходовая часть, а стрелковая в рабочем состоянии, то такую технику можно отбуксировать и использовать для территориальной обороны. Положение "танк в окопе" - огневая позиция танка, при нахождении на которой во фронтальной зоне видимости находятся только ствол и лобовая часть башни танка. Вариантом подобной позиции является укрытие танка бруствером из камней, мешками с песком. Однако, следует действовать с особой осторожностью. Бронетехника может быть оставлена с боезарядом, который может быть взорван по таймеру или дистанционно по радиосигналу. Тут надо подходить без самодеятельности, а лишь с участием военных специалистов, саперов.
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28.02.2022 11:57 Ответить
Ініціативу перехопила наша Українська армія.

А керівництво України почало піар себе улюблених.
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28.02.2022 12:00 Ответить
@Dicer41101382

З прівєтом від вусатого пі....а

В Чернігівській обл.бульбашня.

Білі кола на техниці, червоний скотч.

Нові боровичі, Чернігівська обл.
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28.02.2022 12:01 Ответить
Якщо якась сволота зі зброєю перейшла кордон -то їхня національність вже нікого цікавити не буде. Треба вбивати усіх, якщо не здадуться в полон
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28.02.2022 12:34 Ответить
РосСМИ заранее написали статью о победе над Украиной: думали завоевать за два дня

Статья о начале «нового мира» была случайно опубликована 26 февраля

26 февраля утром на одном из главных пропагандистских российских сайтов «РИА Новости» вышла запланированная ранее статья «Наступление России и нового мира». Российские оккупанты думали, что за два дня им удастся захватить Украину.

Материал оперативно удалили, но линк сохранился в веб-архиве.

Пропагандисты из «РИА Новости» пишут: «Теперь этой проблемы нет - Украина вернулась к России. Это не значит, что будет ликвидирована ее государственность, но она будет переустроена, переучреждена и возвращена в свое естественное состояние части русского мира».

Также в статье приспешников Кремля упоминается и Беларусь, отрицающая свою причастность к вторжению РФ в Украину.

«Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе - во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов», - говорится в материале-заготовке пропагандистов.

Напомним, вторжение России в Украину началось 24 февраля утром. В этом ей помогает Лукашенко, с территории Беларуси войска РФ заходят в Украину.
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28.02.2022 12:03 Ответить
на кремль !
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28.02.2022 12:36 Ответить
Вперёд на моЦкву ,будем ***** ловить !
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28.02.2022 12:36 Ответить
Для тренировки надо срочно создать игру "Поймай *****" Вся прибыль в фонд обороны Украины
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28.02.2022 12:46 Ответить
///
Рішення про найжорсткіші санкції в межах Ради Європи, які, швидше за все, змусять агресора вийти зі складу організації, було ухвалене за ініціативою України, і його підтримали 42 з 47 членів організації. Це означає, що крім Росії, його не підтримали ще чотири країни

Зокрема, кілька незалежних одне від одного джерел підтвердили, що лише дві держави були проти покарання Кремля - це сама Росія, а також її сателіт, Вірменія. Про це, зокрема, повідомило видання Open Caucasus, що висвітлює події на Кавказі.

Представник Азербайджану на засідання не прийшов, не бажаючи демонструвати позицію у цьому питанні. Натомість, його близька союзниця, та держава-партнерка України, Туреччина - утрималася. Джерела ЄП нагадують, що Анкара прагне бути посередником у потенційних переговорах між Україною та РФ. Четверта країна, що утрималася під час голосування - це Сербія, що є найближчим соратником Росії на Балканах.
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28.02.2022 12:36 Ответить
азеры делают то , что скажут турки .
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28.02.2022 12:49 Ответить
Якщо керівництов поїхало на перемовини, то це не є перехплення військової ініціатіви, а більше схоже на зраду.
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28.02.2022 12:40 Ответить
а в тебе в кожній новині зрада . Ти кацарилий мухосранський провокатор .
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28.02.2022 12:46 Ответить
Чтобы понять,что мы побеждаем,можно и новости не смотреть,а почитать коменты-начался обычный довоенный срач
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28.02.2022 12:42 Ответить
теперь ничего не остановит возврат Крыма и Донбасса!!!
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28.02.2022 12:45 Ответить
з путінською державої ще не дійшло до знищення. не будемо витрачати сили на мінних полях даунбаса і криму. . .. треба знищувати кацапа послідовно і без загравань в обміни полоненими чи перемовинами . . .
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28.02.2022 14:09 Ответить
Нужно уничтожить Крымский мост и флот России ракетами и идти в контратаку на Крым! Захватить все вооружение и раздать Украинцам трофеями!
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28.02.2022 12:46 Ответить
Только что очередной ,похоже,авиаудар по Харькову. Дым со стороны Северной Салтовки- Циркунов ,откуда всё утро бахает. Пора уже официально переименовать РФ на ФР т.е. "Фашистская россия."
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28.02.2022 12:51 Ответить
Не руководство переломило ситуацию, а исключительно наши защитники!!!
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28.02.2022 13:05 Ответить
не поспішайте. . . кацапи підступні у всі часи. . . тих жеремо пайок і чекаємо покидьків на страту. .
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28.02.2022 14:04 Ответить
Тут перехват не только военной инициативы, но и инициативы в целом: Украина становится всё сильнее, её репутация и поддержка на Западе невероятно выросла, а путинская ********* несёт тяжелейшие потери как на фронте, так и в экономике.

Слава доблестным защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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28.02.2022 15:18 Ответить
Сказочный талпайоп в очочках. Опять начинают процессы. Орда прёт со всех сторон а этот уже парад готовит.
==
"максимально донессеня до России..."
Да кацапня прыгает от радости, а МО РФ спецом не забирает трупаки. А самки кацапов даже не чешутся. Рашня может начать чухаться только когда их города будут бомбить, а это будет не скоро.
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28.02.2022 16:08 Ответить
VPYL

"Керівництву держави вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи", - Данілов. ???

Данілов -війна ще не завершилася, а ти вже зараз намагаєшся переписати, сфальсифікувати, присвоїти, вкрасти отримані перемоги у українського народу, який виніс їх на своїх плечах .., Вірно буде заголовити твій спітч: "Розпочався процес перехоплення військової ініціативи, який вдалося Захисникам України , - ВСУПЕРЕЧ діям її керівництва"

І я це продемонструю лише кількома ОЧЕВИДНИМИ, але й НЕСПРОСТОВНИМИ аргументами:

1. "Керівництво держави", замість озброювати армію, стимулювати виробництво ******** зброї (і постачати саме в Нашу АРмію, а не на експорт), підвищувати вишкіл, матеріальний, фінансовий та побутовий стан військовослужбовців, боротися з фантастичною корупцією при закупівлях на потреби оборони, формування державних резервів... - майже три роки все масштабніше нарощує "велике крадівництво"...

2. "Керівництво держави", заперечувало всю інформацію розвідок США і НАТО, звинувачуючи їх у брехні -не здійснило кроків на упередження, затруднення агресії Навіть не замінувало, не підірвало, не розбомбило шляхи сполучення з Ордою - що фантастично полегшило Орді введення військ в Україну.
Наприклад - ВСЯ вина за тимчасову окупацію Півдня України, нанесену агресором матеріальну шкоду і знищених ними людей на ВСЬОМУ Півдня України -лежать ВИКЛЮЧНО на совісті "керівництва держави" (правда, совісті - у них то й немає)... бо НЕ ЗАХОТІЛИ знищити всього ДВА переходи з Кримом - звідки хлинула армада ворогів... і не створили навіть двох потужних військових форпостів на її шляху перед мостовими переходами. На відео видно -як ординці заходять технікою мостовими переходами зі швидкістю звичайної, трішки завантаженої траси...
І 400 генералів та адміралів України - НЕ ДОДУМАЛИСЯ! Бо не знають навіть тих прописних істин, які вивчаються в військових училищах... або їм пофіг, або таку команду їм віддали з кремля. Бо четвертого пояснення просто не існує в природі.

3. Тероборона. Всі ще пам'ятають доктрину, чи "стратегію" її створення оприлюднену "Керівництвом держави": -"Кожен має право використати, при опорі ворогу, свою мисливську зброю", яку може купити за власний кошт"... як і пальне для оперативного пересування?
Про встановлення "їжаків" на дорога, підривів доріг, протитанкових і протипіхотних мін, ні про заготовку "коктейлів", а тим більше про надання ополченню Протитанкових переносних ракетних комплексів, кулеметів-автоматів-гранат, засобів зв'язку, броників- уніформ... у "доктрині тероборони від "керівництва держави" -навіть не йшлося ...

Ось вам і повна характеристика... і всього в трьох фрагментах, які визначають рівень інтелекту, "тверезості мислення" (вже й не згадую професійного - бо його кат-ма), прагматичності циркових стратегів, які в сумі = являють собою "Керівництво держави"...

А ти, Данілов... Точно, як ординський путін... на шостий день війни, ВЖЕ переписуєш і фальсифІкуєш історію, навіть не задумуючись над тим, що ти вже обкрадаєш і присвоюєш заслуги і славу народу, на тілі якого ти (як і твій шеф) паразитуєш !

А успіхи в обороні, як і в економіці України були б НАБАГАТО вагомішими, якщо б вчасно каналізували нинішнє "Керівництво держави"
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28.02.2022 16:58 Ответить
по итогам "переговоров" шлёца подоляка, посланника зеленой шмаркли, можно порекомендовать подоляку утопиться в унитазе, а шмаркле застрелиться... ****** вы ашкеназиевские ишаки, соплежуи вонючие - место ваше у гробу... что это чмо промычало на пресс-конференции? что ашкенази мединский говорит? вы, *****, где находитесь? из-за таких ***** как вы обстреливают Харьков, бомбят Киев... а шмаркля посылает недоумков подоляка и трахамонию на переговоры... вова, ты ******** на всю голову... 5 минут - и руский военный корабль пошел *****... твои вонючие посланники пробыли на "переговорах" 5 часов... какой ты ***** руководитель внешней политики... ты даже не клоун... ты - ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ... хотя ты здесь и родился, как и пидорок быканов, ты не стал ее гражданином... *****, хорош клоунаду устраивать... ты - ПОЗОР УКРАИНЫ! и ты - НЕ УКРАИНА! ты враг Украины... отдай власть и уйди мирно... хватит видосиков клоунских...
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28.02.2022 19:26 Ответить
Ага, ось навіть так?! Ну, після цього Вувік має взяти в руки два УЗІ, за логікою речей і діяти за сценарієм! То як, буде щось?
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27.07.2022 21:21 Ответить
 
 