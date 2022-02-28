Руководству государства удалось начать процесс перехвата военной инициативы, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям России и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных.
Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова), разрушение логистических цепочек, с применением ДРГ, создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны. Центральным пунктом плана путинского вторжения был захват украинской столицы - города Киева, и создание марионеточного правительства, подконтрольного рф", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день, по словам Данилова, ни одна из целей плана РФ не была достигнута.
"Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются. В этом плане хочу обратить внимание на то, что особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия.
В настоящее время одной из критических проблем для московского военного руководства стал вопрос о необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются и которые становится все труднее скрывать. Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям россии и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных", - подчеркнул секретарь СНБО.
"Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри рф относительно необходимости немедленного прекращения войны. Информационно воевать на территории врага всеми возможными инструментами воздействия – через общение со знакомыми и родственниками, проживающими на россии, использовать социальные сети и российские популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до русских военных, работать с национальными республиками рф.
Таким образом, можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем, и с каждым днем мы ближе к нашей окончательной победе", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Завжди, коли Зеленський вів переговори, в цей самий час в Україну йшли **********, кошти, зброя, спорядження, медикаменти.
Так є і цього разу. Українська влада не дурна.
США та ВБ з грудня казали, що РФ готується до війни, а ЗЄ, Арахамія та Рєзніков казали, що все норм і Захід їм каку робить своїми попередженнями.
А потім якось з'ясувалося що треба бігти до того самого Заходу по зброю, бо війна почалася якось зненацька.
І ось ці довбні зараз поїхали на переговори.
А вот стать руководителем может каждый
⚡️ МВД подтверждает причастность организаций и сетей ботов Ольги и Анатолия Шариев к наведению ракет во время войны России против Украины.
⚡️Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу, под видом которой передаются материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ на Украине - ведомство.
«Один Український солдат краще за 10 росіян!»
Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.
Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.
Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.
Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
«Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»
Думаю, его скоро заменят, но информационный вред он уже успел нанести.
Їм кажеш... як стільки за короткий час графікі й кіно? А їм пох#й .... кацапи... аби не були такі дурні то може й монстра ***** - сина сатани не виростили собі.
АЛЕ ОЧЕНЯТКА СТАВАЛИ НУуу ДУууЖЕ ЛЯКЛИВИМИ!!!!
Це треба тільки бачити.
Сьогодні знову буду тролити?,ні,zaйоBYвать цих раССійських тварюк!
Слава Україні!🇺🇦
А керівництво України почало піар себе улюблених.
З прівєтом від вусатого пі....а
В Чернігівській обл.бульбашня.
Білі кола на техниці, червоний скотч.
Нові боровичі, Чернігівська обл.
Статья о начале «нового мира» была случайно опубликована 26 февраля
26 февраля утром на одном из главных пропагандистских российских сайтов «РИА Новости» вышла запланированная ранее статья «Наступление России и нового мира». Российские оккупанты думали, что за два дня им удастся захватить Украину.
Материал оперативно удалили, но линк сохранился в веб-архиве.
Пропагандисты из «РИА Новости» пишут: «Теперь этой проблемы нет - Украина вернулась к России. Это не значит, что будет ликвидирована ее государственность, но она будет переустроена, переучреждена и возвращена в свое естественное состояние части русского мира».
Также в статье приспешников Кремля упоминается и Беларусь, отрицающая свою причастность к вторжению РФ в Украину.
«Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе - во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов», - говорится в материале-заготовке пропагандистов.
Напомним, вторжение России в Украину началось 24 февраля утром. В этом ей помогает Лукашенко, с территории Беларуси войска РФ заходят в Украину.
Рішення про найжорсткіші санкції в межах Ради Європи, які, швидше за все, змусять агресора вийти зі складу організації, було ухвалене за ініціативою України, і його підтримали 42 з 47 членів організації. Це означає, що крім Росії, його не підтримали ще чотири країни
Зокрема, кілька незалежних одне від одного джерел підтвердили, що лише дві держави були проти покарання Кремля - це сама Росія, а також її сателіт, Вірменія. Про це, зокрема, повідомило видання Open Caucasus, що висвітлює події на Кавказі.
Представник Азербайджану на засідання не прийшов, не бажаючи демонструвати позицію у цьому питанні. Натомість, його близька союзниця, та держава-партнерка України, Туреччина - утрималася. Джерела ЄП нагадують, що Анкара прагне бути посередником у потенційних переговорах між Україною та РФ. Четверта країна, що утрималася під час голосування - це Сербія, що є найближчим соратником Росії на Балканах.
Слава доблестным защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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"максимально донессеня до России..."
Да кацапня прыгает от радости, а МО РФ спецом не забирает трупаки. А самки кацапов даже не чешутся. Рашня может начать чухаться только когда их города будут бомбить, а это будет не скоро.
"Керівництву держави вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи", - Данілов. ???
Данілов -війна ще не завершилася, а ти вже зараз намагаєшся переписати, сфальсифікувати, присвоїти, вкрасти отримані перемоги у українського народу, який виніс їх на своїх плечах .., Вірно буде заголовити твій спітч: "Розпочався процес перехоплення військової ініціативи, який вдалося Захисникам України , - ВСУПЕРЕЧ діям її керівництва"
І я це продемонструю лише кількома ОЧЕВИДНИМИ, але й НЕСПРОСТОВНИМИ аргументами:
1. "Керівництво держави", замість озброювати армію, стимулювати виробництво ******** зброї (і постачати саме в Нашу АРмію, а не на експорт), підвищувати вишкіл, матеріальний, фінансовий та побутовий стан військовослужбовців, боротися з фантастичною корупцією при закупівлях на потреби оборони, формування державних резервів... - майже три роки все масштабніше нарощує "велике крадівництво"...
2. "Керівництво держави", заперечувало всю інформацію розвідок США і НАТО, звинувачуючи їх у брехні -не здійснило кроків на упередження, затруднення агресії Навіть не замінувало, не підірвало, не розбомбило шляхи сполучення з Ордою - що фантастично полегшило Орді введення військ в Україну.
Наприклад - ВСЯ вина за тимчасову окупацію Півдня України, нанесену агресором матеріальну шкоду і знищених ними людей на ВСЬОМУ Півдня України -лежать ВИКЛЮЧНО на совісті "керівництва держави" (правда, совісті - у них то й немає)... бо НЕ ЗАХОТІЛИ знищити всього ДВА переходи з Кримом - звідки хлинула армада ворогів... і не створили навіть двох потужних військових форпостів на її шляху перед мостовими переходами. На відео видно -як ординці заходять технікою мостовими переходами зі швидкістю звичайної, трішки завантаженої траси...
І 400 генералів та адміралів України - НЕ ДОДУМАЛИСЯ! Бо не знають навіть тих прописних істин, які вивчаються в військових училищах... або їм пофіг, або таку команду їм віддали з кремля. Бо четвертого пояснення просто не існує в природі.
3. Тероборона. Всі ще пам'ятають доктрину, чи "стратегію" її створення оприлюднену "Керівництвом держави": -"Кожен має право використати, при опорі ворогу, свою мисливську зброю", яку може купити за власний кошт"... як і пальне для оперативного пересування?
Про встановлення "їжаків" на дорога, підривів доріг, протитанкових і протипіхотних мін, ні про заготовку "коктейлів", а тим більше про надання ополченню Протитанкових переносних ракетних комплексів, кулеметів-автоматів-гранат, засобів зв'язку, броників- уніформ... у "доктрині тероборони від "керівництва держави" -навіть не йшлося ...
Ось вам і повна характеристика... і всього в трьох фрагментах, які визначають рівень інтелекту, "тверезості мислення" (вже й не згадую професійного - бо його кат-ма), прагматичності циркових стратегів, які в сумі = являють собою "Керівництво держави"...
А ти, Данілов... Точно, як ординський путін... на шостий день війни, ВЖЕ переписуєш і фальсифІкуєш історію, навіть не задумуючись над тим, що ти вже обкрадаєш і присвоюєш заслуги і славу народу, на тілі якого ти (як і твій шеф) паразитуєш !
А успіхи в обороні, як і в економіці України були б НАБАГАТО вагомішими, якщо б вчасно каналізували нинішнє "Керівництво держави"