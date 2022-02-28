"Керівництву держави вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи", - Данілов. ???

Одним із основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів Росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених.

Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"План російського вторгнення був побудований на принципах їх нацистських попередників - блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст (Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова) руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням ДРГ створення ситуації паніки та хаосу та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни. Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці - міста Києва, і створення маріонеточного уряду, підконтрольного рф", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні, за словами Данілова, жодної з цілей плану РФ не було досягнуто.

"Дана відсіч по всіх напрямках. Але важкі бої тривають. У цьому плані хочу звернути увагу на те, що особливої важливості в умовах війни набуває питання інформаційної протидії.

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Нині однією з критичних проблем для московського військового керівництва стало питання необхідності приховування реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуются, і які стає все важче приховувати. Тому одним із основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених", - наголосив секретар РНБО.

"Наша мета - розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині рф щодо необхідності негайного припинення війни. Інформаційно воювати на території ворога всіма можливими інструментами впливу - через спілкування зі знайомими і родичами, які проживають на росії, використовувати соціальні мережі і російські популярні пабліки, створювати дезорганізуюче відео та текстовий контент, і доносити його до російських військових, працювати з національними республіками рф.

Таким чином, можна констатувати, що українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає і міцнішає з кожним днем, і з кожним днем ми ближче до нашоі остаточної перемоги", - підсумував він.

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