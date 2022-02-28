Керівництву держави вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи, - Данілов
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Одним із основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів Росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених.
Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"План російського вторгнення був побудований на принципах їх нацистських попередників - блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст (Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова) руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням ДРГ створення ситуації паніки та хаосу та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни. Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці - міста Києва, і створення маріонеточного уряду, підконтрольного рф", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні, за словами Данілова, жодної з цілей плану РФ не було досягнуто.
"Дана відсіч по всіх напрямках. Але важкі бої тривають. У цьому плані хочу звернути увагу на те, що особливої важливості в умовах війни набуває питання інформаційної протидії.
Нині однією з критичних проблем для московського військового керівництва стало питання необхідності приховування реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуются, і які стає все важче приховувати. Тому одним із основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених", - наголосив секретар РНБО.
"Наша мета - розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині рф щодо необхідності негайного припинення війни. Інформаційно воювати на території ворога всіма можливими інструментами впливу - через спілкування зі знайомими і родичами, які проживають на росії, використовувати соціальні мережі і російські популярні пабліки, створювати дезорганізуюче відео та текстовий контент, і доносити його до російських військових, працювати з національними республіками рф.
Таким чином, можна констатувати, що українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає і міцнішає з кожним днем, і з кожним днем ми ближче до нашоі остаточної перемоги", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Завжди, коли Зеленський вів переговори, в цей самий час в Україну йшли **********, кошти, зброя, спорядження, медикаменти.
Так є і цього разу. Українська влада не дурна.
США та ВБ з грудня казали, що РФ готується до війни, а ЗЄ, Арахамія та Рєзніков казали, що все норм і Захід їм каку робить своїми попередженнями.
А потім якось з'ясувалося що треба бігти до того самого Заходу по зброю, бо війна почалася якось зненацька.
І ось ці довбні зараз поїхали на переговори.
А вот стать руководителем может каждый
⚡️ МВД подтверждает причастность организаций и сетей ботов Ольги и Анатолия Шариев к наведению ракет во время войны России против Украины.
⚡️Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу, под видом которой передаются материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ на Украине - ведомство.
«Один Український солдат краще за 10 росіян!»
Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.
Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.
Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.
Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
«Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»
Думаю, его скоро заменят, но информационный вред он уже успел нанести.
Їм кажеш... як стільки за короткий час графікі й кіно? А їм пох#й .... кацапи... аби не були такі дурні то може й монстра ***** - сина сатани не виростили собі.
АЛЕ ОЧЕНЯТКА СТАВАЛИ НУуу ДУууЖЕ ЛЯКЛИВИМИ!!!!
Це треба тільки бачити.
Сьогодні знову буду тролити?,ні,zaйоBYвать цих раССійських тварюк!
Слава Україні!🇺🇦
А керівництво України почало піар себе улюблених.
З прівєтом від вусатого пі....а
В Чернігівській обл.бульбашня.
Білі кола на техниці, червоний скотч.
Нові боровичі, Чернігівська обл.
Статья о начале «нового мира» была случайно опубликована 26 февраля
26 февраля утром на одном из главных пропагандистских российских сайтов «РИА Новости» вышла запланированная ранее статья «Наступление России и нового мира». Российские оккупанты думали, что за два дня им удастся захватить Украину.
Материал оперативно удалили, но линк сохранился в веб-архиве.
Пропагандисты из «РИА Новости» пишут: «Теперь этой проблемы нет - Украина вернулась к России. Это не значит, что будет ликвидирована ее государственность, но она будет переустроена, переучреждена и возвращена в свое естественное состояние части русского мира».
Также в статье приспешников Кремля упоминается и Беларусь, отрицающая свою причастность к вторжению РФ в Украину.
«Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе - во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов», - говорится в материале-заготовке пропагандистов.
Напомним, вторжение России в Украину началось 24 февраля утром. В этом ей помогает Лукашенко, с территории Беларуси войска РФ заходят в Украину.
Рішення про найжорсткіші санкції в межах Ради Європи, які, швидше за все, змусять агресора вийти зі складу організації, було ухвалене за ініціативою України, і його підтримали 42 з 47 членів організації. Це означає, що крім Росії, його не підтримали ще чотири країни
Зокрема, кілька незалежних одне від одного джерел підтвердили, що лише дві держави були проти покарання Кремля - це сама Росія, а також її сателіт, Вірменія. Про це, зокрема, повідомило видання Open Caucasus, що висвітлює події на Кавказі.
Представник Азербайджану на засідання не прийшов, не бажаючи демонструвати позицію у цьому питанні. Натомість, його близька союзниця, та держава-партнерка України, Туреччина - утрималася. Джерела ЄП нагадують, що Анкара прагне бути посередником у потенційних переговорах між Україною та РФ. Четверта країна, що утрималася під час голосування - це Сербія, що є найближчим соратником Росії на Балканах.
Слава доблестным защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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"максимально донессеня до России..."
Да кацапня прыгает от радости, а МО РФ спецом не забирает трупаки. А самки кацапов даже не чешутся. Рашня может начать чухаться только когда их города будут бомбить, а это будет не скоро.
"Керівництву держави вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи", - Данілов. ???
Данілов -війна ще не завершилася, а ти вже зараз намагаєшся переписати, сфальсифікувати, присвоїти, вкрасти отримані перемоги у українського народу, який виніс їх на своїх плечах .., Вірно буде заголовити твій спітч: "Розпочався процес перехоплення військової ініціативи, який вдалося Захисникам України , - ВСУПЕРЕЧ діям її керівництва"
І я це продемонструю лише кількома ОЧЕВИДНИМИ, але й НЕСПРОСТОВНИМИ аргументами:
1. "Керівництво держави", замість озброювати армію, стимулювати виробництво ******** зброї (і постачати саме в Нашу АРмію, а не на експорт), підвищувати вишкіл, матеріальний, фінансовий та побутовий стан військовослужбовців, боротися з фантастичною корупцією при закупівлях на потреби оборони, формування державних резервів... - майже три роки все масштабніше нарощує "велике крадівництво"...
2. "Керівництво держави", заперечувало всю інформацію розвідок США і НАТО, звинувачуючи їх у брехні -не здійснило кроків на упередження, затруднення агресії Навіть не замінувало, не підірвало, не розбомбило шляхи сполучення з Ордою - що фантастично полегшило Орді введення військ в Україну.
Наприклад - ВСЯ вина за тимчасову окупацію Півдня України, нанесену агресором матеріальну шкоду і знищених ними людей на ВСЬОМУ Півдня України -лежать ВИКЛЮЧНО на совісті "керівництва держави" (правда, совісті - у них то й немає)... бо НЕ ЗАХОТІЛИ знищити всього ДВА переходи з Кримом - звідки хлинула армада ворогів... і не створили навіть двох потужних військових форпостів на її шляху перед мостовими переходами. На відео видно -як ординці заходять технікою мостовими переходами зі швидкістю звичайної, трішки завантаженої траси...
І 400 генералів та адміралів України - НЕ ДОДУМАЛИСЯ! Бо не знають навіть тих прописних істин, які вивчаються в військових училищах... або їм пофіг, або таку команду їм віддали з кремля. Бо четвертого пояснення просто не існує в природі.
3. Тероборона. Всі ще пам'ятають доктрину, чи "стратегію" її створення оприлюднену "Керівництвом держави": -"Кожен має право використати, при опорі ворогу, свою мисливську зброю", яку може купити за власний кошт"... як і пальне для оперативного пересування?
Про встановлення "їжаків" на дорога, підривів доріг, протитанкових і протипіхотних мін, ні про заготовку "коктейлів", а тим більше про надання ополченню Протитанкових переносних ракетних комплексів, кулеметів-автоматів-гранат, засобів зв'язку, броників- уніформ... у "доктрині тероборони від "керівництва держави" -навіть не йшлося ...
Ось вам і повна характеристика... і всього в трьох фрагментах, які визначають рівень інтелекту, "тверезості мислення" (вже й не згадую професійного - бо його кат-ма), прагматичності циркових стратегів, які в сумі = являють собою "Керівництво держави"...
А ти, Данілов... Точно, як ординський путін... на шостий день війни, ВЖЕ переписуєш і фальсифІкуєш історію, навіть не задумуючись над тим, що ти вже обкрадаєш і присвоюєш заслуги і славу народу, на тілі якого ти (як і твій шеф) паразитуєш !
А успіхи в обороні, як і в економіці України були б НАБАГАТО вагомішими, якщо б вчасно каналізували нинішнє "Керівництво держави"