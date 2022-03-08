Планируется переброска тысячи "вагнеровцев" в Украину для усиления группировки войск РФ на направлении Киева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 8 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонительную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районов. Идет круговая оборона Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ о российском вторжениb по состоянию на 18.00 08.03.2022
На Северном и Западном направлениях продолжается оборонительная операция в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.
Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживание противника, производит его поражение и устойчиво удерживает оборонительные рубежи вокруг города.
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Определенными силами ВСУ продолжают оборону Чернигова.
На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона близлежащих населенных пунктов.
В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и поражение средств воздушного нападения противника, оесечивает противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.
По имеющейся информации, для восполнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете расторжения контрактов на прохождение военной службы.
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С целью усиления группировки войск в направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").
В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику, ведут боевые действия в гражданской одежде.
По состоянию на данное время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован.
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Вагнерівці як раз на таку роль підходять.
всех победю.
раша зробила страшилку для своєї вати і думають налякати наші ЗСУ та остальних.
а бачив хтось, колись їх чи кадировців в відкритих боях.
а хрен там.
де чеченці дійсно показали мужність та волю, то це при захисті батьківщини.
але вони зараз мають воювати ні за що.
мотиву вмирати НОЛЬ
а вагнерівці вже показали себе в сирії.
піймали п,ятеро одного сирійця без зброї
кувалдою по хребту, по кінцівках.
відрізали голову обрубали саперкою руки за ноги повісили та підпалили.
ось на що вони здатні. наводити жах. в боях вони ноль....
ці істоти показували тільки те що вони жорстокі по відношенню до полонених та крепкі воїни перед не озброєними людьми.
може я помиляюсь, то доведіть,
де, коли та які у них є досягнення???
крім зайти після артпідготовки або авіаштурму і дострілювати, гвалтувати та мародерити.
я про їх реальні подвиги нне чув взагалі ніразу.
А забавно будет узнать про драчку двух мародёрских группировок - кадыркиных и вагнеровцев.
кроме бабуинов с копьями ни с кем не воевали....,
а с серьезными мужчинами ссаться будут прямо в лапти.....
Правильно. Кадыровцы ж закончились.
Таке ж добриво для землі України як і звичайні кацапські срочніки або кадирівці 🤓
Или овец?
Или я что-то путаю?
...згадується шанований в Україні Нестор Іванович МАХНО зі своїм : "рубайте їх, хлопці!"
Думаю, що інші інструкції тут - зайві.