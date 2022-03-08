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Генштаб ВС (4262) Киев (24531) ЧВК Вагнера (1280)

Планируется переброска тысячи "вагнеровцев" в Украину для усиления группировки войск РФ на направлении Киева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 8 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Планируется переброска тысячи

Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонительную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районов. Идет круговая оборона Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ о российском вторжениb по состоянию на 18.00 08.03.2022

На Северном и Западном направлениях продолжается оборонительная операция в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживание противника, производит его поражение и устойчиво удерживает оборонительные рубежи вокруг города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к участию в войне против Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 8 марта

Определенными силами ВСУ продолжают оборону Чернигова.

На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона близлежащих населенных пунктов.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и поражение средств воздушного нападения противника, оесечивает противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

По имеющейся информации, для восполнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете расторжения контрактов на прохождение военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов

С целью усиления группировки войск в направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику, ведут боевые действия в гражданской одежде.

По состоянию на данное время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди уничтоженных в Украине российских оккупантов есть "вагнеровцы", - разведка. ФОТО
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Топ комментарии
+31
там тех наемничков максимум 1000 человек будет, многих уже в Сирии американцы покрошили. Я думаю, они не проблема для ВСУ.
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08.03.2022 21:43
+27
А на що вони здатні? Вбивати дітей і старців і воювати під спідницями. Сирія тому доказ.
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08.03.2022 21:45
+26
Этих тварей в плен нельзя, только казнить, отрывая конечности наживо. Пока не истекут кровью.
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08.03.2022 21:44
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там тех наемничков максимум 1000 человек будет, многих уже в Сирии американцы покрошили. Я думаю, они не проблема для ВСУ.
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08.03.2022 21:43 Ответить
А на що вони здатні? Вбивати дітей і старців і воювати під спідницями. Сирія тому доказ.
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08.03.2022 21:45 Ответить
Да в том то и дело, что из них вояки никакие. Максимум - они могут быть как охрана, каких-либо объектов, например заправщиков с топливом. Хотя можно предположить, что их кинут на Киевское направление как пушечное мясо, чтобы поберечь солдат армии ********* и улучшить статистику по дохлым росиянским тушкам. Кто ж наемников считать будет?
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08.03.2022 21:48 Ответить
Они будут в заградотряде
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08.03.2022 23:08 Ответить
У Байрактара хорошее зрение, но ему совершенно безразлично кто там москаль-призывник, кабздыровец или наемник из вагнер лиги.
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08.03.2022 22:47 Ответить
..и не только в Сирии...))) Под Триполи ливийские войска обеспечили несколько полётов для кацапских Ил-76 из Бенгази в смердячую с 200-ми..и летающий госпиталь Ил-76 Скальпель тоже пару раз слетал в Бенгази за безрукими и безногими... А сколько осталось там ..один Бог знает...
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08.03.2022 23:06 Ответить
В сирии воевали в других условиях, не стоить сравнивать с тепершным, в этом плаге они тоже почти что новички
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08.03.2022 23:13 Ответить
А вони фізично існують?
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08.03.2022 21:43 Ответить
Як Лох+неське чудовисько?
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08.03.2022 21:51 Ответить
Насрати
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08.03.2022 21:43 Ответить
Этих тварей в плен нельзя, только казнить, отрывая конечности наживо. Пока не истекут кровью.
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08.03.2022 21:44 Ответить
Ну на завтрак обед и ужин хватит нашим
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08.03.2022 21:44 Ответить
хай перекидають, планують. Наш український воїн вартий сотні цих гвалтівників жінок, але ніяк не воїнів.
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08.03.2022 21:46 Ответить
А кем нас потом пугать будут? Есть более элитные и «злые» подразделения по сравнению с «кадыровцами» и «вагнеровцами». В своё время Ксеркс посылал на отряд спартанцев наиболее элитную частьсвоей громадной армии «бессмертных». Когда те закончились всю его армию перестали бояться. И … история
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08.03.2022 21:46 Ответить
Там Конашенков только что ртом добил третий весь состав бронетанковых войск Украины)) И 2758 аэродромов!))
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08.03.2022 21:46 Ответить
Конашенков-это та падла которая добавила к своей фамилии в конце букву V?
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08.03.2022 21:51 Ответить
Та вже ж були з літерою V !?
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08.03.2022 21:47 Ответить
Смерть цапам!
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08.03.2022 21:47 Ответить
Кадыровцы кончились?
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08.03.2022 21:47 Ответить
Что стоят тысяча наемников, против всей мощи ВСУ ?! Тоже мне, сделали страшилку, прямо Безсмертные царя Ксеркса !)))
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08.03.2022 21:48 Ответить
А тих вагнерівців життя нічому не навчило минулого разу. Дарма надіятись що цьго разу також повезе драбализнути...
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08.03.2022 21:48 Ответить
пугали кадыровцами - не прокатило... теперь вагнеравцами...
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08.03.2022 21:48 Ответить
1000 отморозків можуть "посилювати" армію тільки розстрілами дезертирів та ухилянтів.
Вагнерівці як раз на таку роль підходять.
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08.03.2022 21:48 Ответить
Зброю в кожну хату!
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08.03.2022 21:53 Ответить
Вагнеровцы, наверное, рады. Привыкли аборигенов Африки и Сирии мочить, а тут на удобрения в Украину отправляют.
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08.03.2022 21:56 Ответить
Їм уже нічого не допоможе! Вони приречені!Перемога за нами!Слава Україні!Низький уклін захисникам!
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08.03.2022 21:57 Ответить
Подивився статистику штурму Берліна. 12,7 тис гармат та мінометів, 2200 рсзо, 1500 танків, 465 тис. солдат. В результаті 75 тис. 200-тих, 300 тис. 300-тих. А тут 1000 вагнерівців, які могли в сирії тільки проти стрелькотні тягатись. Вони точно *******.
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08.03.2022 22:01 Ответить
а це як кунгфупанда.
всех победю.
раша зробила страшилку для своєї вати і думають налякати наші ЗСУ та остальних.
а бачив хтось, колись їх чи кадировців в відкритих боях.
а хрен там.
де чеченці дійсно показали мужність та волю, то це при захисті батьківщини.
але вони зараз мають воювати ні за що.
мотиву вмирати НОЛЬ
а вагнерівці вже показали себе в сирії.
піймали п,ятеро одного сирійця без зброї
кувалдою по хребту, по кінцівках.
відрізали голову обрубали саперкою руки за ноги повісили та підпалили.
ось на що вони здатні. наводити жах. в боях вони ноль....
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08.03.2022 22:14 Ответить
хочу розбити страхи що до вагнерівців та кадировців.
ці істоти показували тільки те що вони жорстокі по відношенню до полонених та крепкі воїни перед не озброєними людьми.
може я помиляюсь, то доведіть,
де, коли та які у них є досягнення???
крім зайти після артпідготовки або авіаштурму і дострілювати, гвалтувати та мародерити.
я про їх реальні подвиги нне чув взагалі ніразу.
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08.03.2022 22:05 Ответить
Это не те ли вагнеровцы которым Хафтар не заплатил и сказал, что они бегут с поля боя и умеют только отважно заниматься мародёрством? Говорят, что вагнеровцы воровали даже медную проводку.
А забавно будет узнать про драчку двух мародёрских группировок - кадыркиных и вагнеровцев.
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08.03.2022 22:08 Ответить
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09.03.2022 10:42 Ответить
такие же чмошники, как и остальная русня.....
кроме бабуинов с копьями ни с кем не воевали....,
а с серьезными мужчинами ссаться будут прямо в лапти.....
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08.03.2022 22:14 Ответить
где столько извести брать ? а ведь скоро потеплеет
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08.03.2022 22:15 Ответить
...окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

Правильно. Кадыровцы ж закончились.
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08.03.2022 22:16 Ответить
У ***** навіть проти регулярної армії воюе спецоперація,***** надивилися московських фільмів з літьохлю Тарасовим і прапорщиком Валентіром,а потім начиталися ***** про попаданні і увірували,але у бою , як кажуть краще перебдеть ніж недобдеть
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08.03.2022 22:17 Ответить
Валентир хохол
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08.03.2022 22:44 Ответить
А що вагнерівці це металеві кіборги, чи як ?
Таке ж добриво для землі України як і звичайні кацапські срочніки або кадирівці 🤓
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08.03.2022 22:18 Ответить
Чому не сповіщаєте, що кацапські танки вже в Богданівці під Броварами!!
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08.03.2022 22:24 Ответить
откуда вы лезете...?
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08.03.2022 22:42 Ответить
Это не те ли, которых лукашенко в рашку вернул?
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08.03.2022 23:32 Ответить
таки так !
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09.03.2022 01:10 Ответить
А чем Кадыр - овцы отличаются от Вагнер - овцы?
Или овец?
Или я что-то путаю?
...згадується шанований в Україні Нестор Іванович МАХНО зі своїм : "рубайте їх, хлопці!"
Думаю, що інші інструкції тут - зайві.
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08.03.2022 23:32 Ответить
)))) епать, чо это за шелупонь "вагнеровцы", говно, воспитанное на ЛДНР
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09.03.2022 00:12 Ответить
вагнеры это твари для которых убийства это деньги-в плен не брать этих мразей!
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09.03.2022 00:39 Ответить
Марсиане, которые на очереди напряглись...
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09.03.2022 01:04 Ответить
Где же всех этих ********* , ховать будем ?!
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09.03.2022 01:09 Ответить
Я тебе друг объясню кто они и откуда... Во- первых "НИКТО", это "НЕЧТО" играло в ЦАР хз в какую игру. Их показывают по тик току с кувалдами, бьющими какого-то бедолагу, за то, что грубо говоря украл у них сыр или колбасу, а на массу преподносят их типа "ох****ных головорезов"))) ***)) Дальше, их местные пуштуны или как их там.. приколотили стрелами к деревьям 30% состава, остальные оборались и залезли под саксаулы в надежде унести свои жопы из этого жаркого климата. ПОТОМ.. им поступает предложение, вернее не так... Их хватают за шкиряк и говорят, что вы ******** теперь едете в Украину воевать. Они довольные, говорят хорошо, там наверное попрохладнее. И вот их перекидывают на территорию Украины, и ЧТО? Здесь им выжгут образы кувалд на спинах, на лбах, на груди, на затылке. В общем этим никчемным козам будет здесь существенно теплее.
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09.03.2022 01:39 Ответить
Не исключенно шо инфа неверная, им Одесса нужна ,могут тут провоцировать а с моря высадятся !
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09.03.2022 01:12 Ответить
На море качка брат)))))))))
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09.03.2022 01:41 Ответить
Одесса это уже крепость *** им сосать
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09.03.2022 02:26 Ответить
когда-то была новость о том что британцы создают группу по противодействию вагнеровцем. пора их задействовать
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09.03.2022 02:08 Ответить
Напугали ежа
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09.03.2022 02:25 Ответить
Кто подскажет- как вставить фотку? Что-то не получается.
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09.03.2022 08:57 Ответить
закопируй и вставь слева от желтого смайлика в квадратик только сначала нажми на него
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09.03.2022 09:46 Ответить
Спасибо- получилось. Там надо сперва выставить размер 300*300, потом скопировать само изображение (не адрес)- и сделать Paste. И тогда картинка появится в этом квадрате- и можно отправлять. Уф!
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09.03.2022 10:24 Ответить
А как тут лайки ставить? Он спрашивает какие-то подписки- а они мне не нужны.
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09.03.2022 10:25 Ответить
 
 