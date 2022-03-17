Чрезвычайный саммит НАТО рассмотрит реформу системы обороны, - Столтенберг
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Чрезвычайный саммит НАТО, который состоится 24 марта, рассмотрит долгосрочные направления реформирования всей системы сдерживания и обороны Североатлантического союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции по итогам чрезвычайной встречи министров обороны стран НАТО заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.
"НАТО быстро отреагировало на этот кризис в духе единства. На следующей неделе главы государств и правительств Альянса встретятся в формате чрезвычайного саммита. Они рассмотрят как немедленный ответ на кризис, так и изменения, которые должны быть сделаны для обеспечения долгосрочной безопасности", - сказал Столтенберг. .
Он отметил, что президент Путин недооценил не только Украину, ее народ и Вооруженные силы - он недооценил также решимость НАТО, которое вместе с партнерами и ЕС выставило России огромную цену агрессии против Украины, и продолжило предоставлять ВСУ критически необходимое военное оборудование. В то же время Альянс укрепляет собственную безопасность, повышая военное присутствие на своих восточных флангах.
"Целью президента путина было разделить НАТО, но он получил еще более объединенный Альянс. Он хотел вторгнуться и разрушить государство Украины, но он лишь усилил единство Украины и обязательства граждан перед Украинским государством. Он хотел меньше НАТО на собственных границах - он получил больше НАТО на границах", - подчеркнул генсек.
Он отметил, что во время следующего чрезвычайного "очного" саммита союзники подтвердят единство и способность держать строй как в вопросах продления помощи Украине, так и применения санкции против России, а также скоординируют долгосрочные реформы политики сдерживания и обороны Альянса, которые будут предусматривать полный перезапуск этой системы.
"Мы посылаем сигнал России о надежности нашего сдерживания и обороны как в ближайшей перспективе, так и на долгосрочный срок, включая пути перезапуска этой политики... Москва не должна сомневаться: НАТО не будет терпеть какой-либо атаки на суверенитет союзников или на их территориальную целостность. Мы уже активировали наши оборонные планы, чтобы защитить Альянс, увеличили готовность наших войск по обе стороны Атлантики", - подчеркнул Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Для проверки моих, достаточно его отсутствия.
по охране (СООНО), с привлечением сил НАТО изначально. https://www.un.org/ru/events/missions/past/yugoslav.htm
Ирак. А что Ирак? В ираке операция проводилась не НАТО, а странами в неё входящими.
Знаете, вот когда "цей удар по країнам НАТО" будет, вернее даже будет зафиксирован пуск в их сторону, вот тогда по их уставу и можно применять силу. Стратегии превентивного удара - у них нет.
"щоб нам не постачали будь-яку зброю" - давайте мух отдельно. любая страна НАТО - может поставлять своё оружие нам, кроме переданного/проданного ей в рамках альянса, или ограниченного продавцом правом перепродажи. Польша имеет полное право передать свои самоли нам, демонтировав системы попадающие под запрет. Но Поляки не сильно хотят остаться с голой жопой, поэтому потребовали у союзников замены Ф-ками. вроде логично, не?
Десь був читав,що якщо по Польщі чи по іншій східно-європейській і балтійській країні,буде нанесений тактичний ядерний удар,то НАТО може проковтнути це і не відповідати,щоб не прилетіли вже стратегічні ядерні заряди.Це говорили в самому НАТО,але остаточно потрібно перевіряти на практиці.
"НАТО може проковтнути" - тем не менее, напали на нас, а не на прибалтов, а их и без ЯО раскатать - сутки(правда до того как туда ввели контингент амеры).