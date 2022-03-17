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Чрезвычайный саммит НАТО рассмотрит реформу системы обороны, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Чрезвычайный саммит НАТО, который состоится 24 марта, рассмотрит долгосрочные направления реформирования всей системы сдерживания и обороны Североатлантического союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции по итогам чрезвычайной встречи министров обороны стран НАТО заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"НАТО быстро отреагировало на этот кризис в духе единства. На следующей неделе главы государств и правительств Альянса встретятся в формате чрезвычайного саммита. Они рассмотрят как немедленный ответ на кризис, так и изменения, которые должны быть сделаны для обеспечения долгосрочной безопасности", - сказал Столтенберг. .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников выступил на заседании Североатлантического Совета НАТО: Кремль терпит неудачу. Вопрос только в цене, которую заплатит Украина

Он отметил, что президент Путин недооценил не только Украину, ее народ и Вооруженные силы - он недооценил также решимость НАТО, которое вместе с партнерами и ЕС выставило России огромную цену агрессии против Украины, и продолжило предоставлять ВСУ критически необходимое военное оборудование. В то же время Альянс укрепляет собственную безопасность, повышая военное присутствие на своих восточных флангах.

"Целью президента путина было разделить НАТО, но он получил еще более объединенный Альянс. Он хотел вторгнуться и разрушить государство Украины, но он лишь усилил единство Украины и обязательства граждан перед Украинским государством. Он хотел меньше НАТО на собственных границах - он получил больше НАТО на границах", - подчеркнул генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Путин хотел меньше войск НАТО на своих границах. Теперь их количество возрастет

Он отметил, что во время следующего чрезвычайного "очного" саммита союзники подтвердят единство и способность держать строй как в вопросах продления помощи Украине, так и применения санкции против России, а также скоординируют долгосрочные реформы политики сдерживания и обороны Альянса, которые будут предусматривать полный перезапуск этой системы. 

"Мы посылаем сигнал России о надежности нашего сдерживания и обороны как в ближайшей перспективе, так и на долгосрочный срок, включая пути перезапуска этой политики... Москва не должна сомневаться: НАТО не будет терпеть какой-либо атаки на суверенитет союзников или на их территориальную целостность. Мы уже активировали наши оборонные планы, чтобы защитить Альянс, увеличили готовность наших войск по обе стороны Атлантики", - подчеркнул Столтенберг.

Также читайте: Страны НАТО согласились и дальше поставлять в Украину военное оборудование, - Столтенберг
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Топ комментарии
+5
Как по мне, он жалок...
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17.03.2022 01:53
+4
Когда рашка падёт.
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17.03.2022 01:49
+4
а нафіга воно тоді треба?
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17.03.2022 01:56
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Фермерське господарство Свирида Опанасовича, цигани і леді з помідорами вам в помічь.
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17.03.2022 01:47 Ответить
Короче , когда Украина будет в НАТО ???
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17.03.2022 01:48 Ответить
Когда рашка падёт.
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17.03.2022 01:49 Ответить
а нафіга воно тоді треба?
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17.03.2022 01:56 Ответить
Чтобы козлы опять не приходили шастать.
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17.03.2022 10:33 Ответить
При Зе? Точно не будет.
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17.03.2022 01:55 Ответить
Надеюсь он не забудет в очередной раз сказать, что не будет НАТО закрывать небо над Украиной
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17.03.2022 01:50 Ответить
Дюйм земли, вот что он еще скажет.
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17.03.2022 08:29 Ответить
Фактично, якщо взяти по окремо, майже люба країна з НАТО, капітулюваля би перед москалями, десь за тиждень. Тому вони всі дивуються, що Україна не здається.
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17.03.2022 01:53 Ответить
Поэтому они и создали этот блок. И он работает. Но Зе, шойто не нравится. Как и кацапам.
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17.03.2022 02:00 Ответить
Зараз цей блок реально здувся. Але все одно, нам потрібно там бути.
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17.03.2022 02:03 Ответить
Скажем так, для проверки ваших слов, необходим конфликт со страной НАТО.
Для проверки моих, достаточно его отсутствия.
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17.03.2022 02:10 Ответить
Колись НАТО розміщцвало раенти Першінг, підліт до москви 5 хвилин, ні одна балістична ракета з шахти, чи лодки не могла так швидко долетіти. І тоді НАТО не боялося ядерного конфлікту, як зараз. А я нагадаю, їхній противник совок, мав 50 тисяч ядерних боєголовок і регулярну 5 мільйонну армію.
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17.03.2022 02:18 Ответить
Да, но после этого был и развал совка, и разоружение, и слабая экономика кацапов. Напомнить как США требовало довести отчисления в НАТО, до оговоренных норм? НАТО гробили сами европейцы, тем не менее, статья 5 НАТО была применена после теракта 11 сентября.
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17.03.2022 02:49 Ответить
Uzer Uzer Та це смішно,бомбити безбройний Афганістан.Це ж не супротивник.І навіть не рахується.
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17.03.2022 02:53 Ответить
Ну так а шо поделать? У других стран мозгов хватило, не нападать на страну НАТО.
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17.03.2022 02:56 Ответить
Uzer Uzer Як бути з операцією в колишній Югославії,чи Іраку? Чим тоді НАТО керувалося? Якими статтями?
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17.03.2022 03:00 Ответить
В Югославии действовали Силы Организации Объединенных Наций
по охране (СООНО), с привлечением сил НАТО изначально. https://www.un.org/ru/events/missions/past/yugoslav.htm
Ирак. А что Ирак? В ираке операция проводилась не НАТО, а странами в неё входящими.
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17.03.2022 03:23 Ответить
Uzer Uzer А ну добре ці країни викрутились.Тут НАТО,тут не НАТО.Якщо вони бояться ядерного удару,то цей удар і так може бути в любий момент по нам,чи країнам НАТО,щоб нам не постачали будь-яку зброю.Чи ядерний тероризм,а це ще гірше,ніж бомба.
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17.03.2022 03:38 Ответить
Поймите правильно, я только за полноценную помощь. Но я реалист. В Ираке коалиция была из четырёх стран, в НАТО - 40. Вы ведь понимаете, что США и в одиночку могли раскатать Ирак? Сша входит в НАТО, любая операция США = операция НАТО? Это так не работает. В уставе НАТО нет возможности применения войск, в чужой войне, то что Зе хочет - глупо, и играет на руку кацапам, мол "бесполезный блок"
Знаете, вот когда "цей удар по країнам НАТО" будет, вернее даже будет зафиксирован пуск в их сторону, вот тогда по их уставу и можно применять силу. Стратегии превентивного удара - у них нет.
"щоб нам не постачали будь-яку зброю" - давайте мух отдельно. любая страна НАТО - может поставлять своё оружие нам, кроме переданного/проданного ей в рамках альянса, или ограниченного продавцом правом перепродажи. Польша имеет полное право передать свои самоли нам, демонтировав системы попадающие под запрет. Но Поляки не сильно хотят остаться с голой жопой, поэтому потребовали у союзников замены Ф-ками. вроде логично, не?
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17.03.2022 03:55 Ответить
Uzer Uzer США може на всіх надавити.Та ж Угорщина там тільки на камеру щось вирішує.Може дадуть ппо і то добре.Якщо воно працююче.В нас провал в повітрі.Хоча наша армія вже збила велику кількість літаків.Бачите,казали що військ для нападу не вистачить.Але з авіацією і ракетами,цього виявилось достатньо.Мільйони солдат зараз ніде не воюють.Часи і війни змінилися.Байден вето наложив на літаки,нє? Тут ж писали про це?

Десь був читав,що якщо по Польщі чи по іншій східно-європейській і балтійській країні,буде нанесений тактичний ядерний удар,то НАТО може проковтнути це і не відповідати,щоб не прилетіли вже стратегічні ядерні заряди.Це говорили в самому НАТО,але остаточно потрібно перевіряти на практиці.
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17.03.2022 04:09 Ответить
Штаты надавить могут, но не на НАТО, просто нет такого пункта в уставе. Ну и следует учитывать, что кроме венгров и немцы не горят желанием идти на обострение. Поляки конечно крутанулись клёво, мол передадим под гарантии США. А нахрена козе баян? Чтоб в случ чего Штаты крайними сделать? Видится мне, что еслиб зеля так не верещал "нато закройте небо", это можно бало бы провернуть спокойно. А так, будет выглядеть как участие НАТО в войне. В конце концов, без лишнего пафоса можно было провести как куплю-продажу, между Украиной и Польшей, но ********** обе стороны.
"НАТО може проковтнути" - тем не менее, напали на нас, а не на прибалтов, а их и без ЯО раскатать - сутки(правда до того как туда ввели контингент амеры).
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17.03.2022 04:32 Ответить
Uzer Uzer Кричати потрібно.Он Ізраїль постійно кричав і кричить і їх визнають у світі.Москалям саме Україна в першу чергу потрібна.
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17.03.2022 05:14 Ответить
Кричать надо согласен. Пять лет кричали - параша агрессор. Потом три года - Порох виноват в войне, а ***** хочет только мира. Щас снова - здорова. На западе уже просто в перманентном ****.
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17.03.2022 11:07 Ответить
А з Зелі ліплять всі світові лівацькі змі полководця,хоча він і його уряд вині за над важливу ракетну програму.
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17.03.2022 05:16 Ответить
Пусть лепят. Сейчас это нам на пользу.
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17.03.2022 11:08 Ответить
В истории с МиГ-ами виноваты и слишком болтливые западные политики. Почти 80 лет после последней войны у самых дома забыли что в войне сначала действует а брехает потом. Борель с своим анонсом ***** перепугал и тот потянулся к ядерной кнопке.
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17.03.2022 10:49 Ответить
Там все хороши.
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17.03.2022 11:09 Ответить
Как по мне, он жалок...
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17.03.2022 01:53 Ответить
Теж саме хотів написати. Людина просто жалюгідна, як він може обіймати посаду голови ВОЄННОГО альянсу
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17.03.2022 01:55 Ответить
"як він може обіймати посаду голови ВОЄННОГО альянсу" - добавьте слово "оборонного", и всё кардинально поменяется.
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17.03.2022 01:57 Ответить
Почему? Нато полностью выполняет свои задачи. В отличии от.
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17.03.2022 01:56 Ответить
Например? Та штуковина, что грохнулась в Загребе, вернее таких размеров, вполне могла нести ядерный заряд. Однако ната наблюдала как оно летит, пока не упало куда попало. Это феерический залет системы пво.
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17.03.2022 02:03 Ответить
Это ***** конкретно Хорватии, а не нато. Статья 5, не может применяться, нападения не было.
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17.03.2022 02:14 Ответить
сцикуни
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17.03.2022 01:58 Ответить
Да? Есть повод так утверждать?
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17.03.2022 02:11 Ответить
Та навіщо це все? Краще розгляньте питання клімату, чи запостіть картинку з лгбт. Це ж для цього створювався блок НАТО.
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17.03.2022 01:55 Ответить
Блок НАТО свои задачи выполняет на 100%
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17.03.2022 01:58 Ответить
Він вже сьогодні казав як про велику допомогу Україні ,що нАТО приймає всіх біженців. Тільки яке відношення нАТО має до біженців я хз?
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17.03.2022 02:26 Ответить
Ви боїтеся збить дрона з авібомбою, який у вас годинами літає і міг би вбити десятки людей будь-якої миті. А при запитаннях про Україну столтенберга взагалі починає трусити))) Це якесь посміховисько а не очільник нАТО.
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17.03.2022 02:23 Ответить
Ну вот и логические последствия ущербности корпоративной этики: столько лет высшие функционеры поздравляли друг друга с успехами, а теперь выясняется, что чуть ли не всю систему надо переделывать.
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17.03.2022 04:48 Ответить
шо, пане столтенберг, обісралися?
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17.03.2022 08:04 Ответить
Резникова Алексея Юрьевича пригласите, он знает как надо, он вас научит. Без шуток.
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17.03.2022 10:38 Ответить
 
 