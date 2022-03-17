Чрезвычайный саммит НАТО рассмотрит реформу системы обороны, - Столтенберг

Чрезвычайный саммит НАТО, который состоится 24 марта, рассмотрит долгосрочные направления реформирования всей системы сдерживания и обороны Североатлантического союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции по итогам чрезвычайной встречи министров обороны стран НАТО заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"НАТО быстро отреагировало на этот кризис в духе единства. На следующей неделе главы государств и правительств Альянса встретятся в формате чрезвычайного саммита. Они рассмотрят как немедленный ответ на кризис, так и изменения, которые должны быть сделаны для обеспечения долгосрочной безопасности", - сказал Столтенберг. .

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Он отметил, что президент Путин недооценил не только Украину, ее народ и Вооруженные силы - он недооценил также решимость НАТО, которое вместе с партнерами и ЕС выставило России огромную цену агрессии против Украины, и продолжило предоставлять ВСУ критически необходимое военное оборудование. В то же время Альянс укрепляет собственную безопасность, повышая военное присутствие на своих восточных флангах.

"Целью президента путина было разделить НАТО, но он получил еще более объединенный Альянс. Он хотел вторгнуться и разрушить государство Украины, но он лишь усилил единство Украины и обязательства граждан перед Украинским государством. Он хотел меньше НАТО на собственных границах - он получил больше НАТО на границах", - подчеркнул генсек.

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Он отметил, что во время следующего чрезвычайного "очного" саммита союзники подтвердят единство и способность держать строй как в вопросах продления помощи Украине, так и применения санкции против России, а также скоординируют долгосрочные реформы политики сдерживания и обороны Альянса, которые будут предусматривать полный перезапуск этой системы.

"Мы посылаем сигнал России о надежности нашего сдерживания и обороны как в ближайшей перспективе, так и на долгосрочный срок, включая пути перезапуска этой политики... Москва не должна сомневаться: НАТО не будет терпеть какой-либо атаки на суверенитет союзников или на их территориальную целостность. Мы уже активировали наши оборонные планы, чтобы защитить Альянс, увеличили готовность наших войск по обе стороны Атлантики", - подчеркнул Столтенберг.

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