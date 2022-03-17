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Надзвичайний саміт НАТО розгляне реформу системи оборони, - Столтенберг

столтенберг

Надзвичайний саміт НАТО, який відбудеться 24 березня, розгляне довгострокові напрямки реформування всієї системи стримування й оборони Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив його генеральний секретар Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"НАТО швидко відреагувало на цю кризу в дусі єдності. Наступного тижня глави держав та урядів Альянсу зустрінуться у форматі надзвичайного саміту. Вони розглянуть як негайну відповідь на кризу, так і ті зміни, що мають бути зроблені для забезпечення довгострокової безпеки", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня

Він зауважив, що президент путін недооцінив не лише Україну, її народ та Збройні сили - він недооцінив також рішучість НАТО, яке разом із партнерами та ЄС виставило росії величезну ціну агресії проти України, та продовжило надавати ЗСУ критично необхідне військове обладнання. Водночас Альянс зміцнює власну безпеку, підвищуючи військову присутність на своїх східних флангах.

"Метою президента путіна було розділити НАТО, але натомість він отримав ще більш об’єднаний Альянс. Він хотів вдертися та зруйнувати державу Україна, але натомість він лише посилив єдність України та зобов’язання громадян перед Українською державою. Він хотів менше НАТО на власних кордонах, - він отримав більше НАТО на кордонах", - підкреслив генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Путін хотів менше військ НАТО на своїх кордонах. Тепер їхня кількість зросте

Він зауважив, що під час наступного надзвичайного "очного" саміту союзники підтвердять єдність та здатність тримати стрій як у питаннях продовження допомоги Україні, так і застосування санкції проти росії, а також скоординують довгострокові реформи політики стримування й оборони Альянсу, що передбачатимуть повний перезапуск цієї системи.

"Ми надсилаємо сигнал Росії щодо надійності нашого стримування й оборони як в найближчій перспективі, так і на довгостроковий термін, включаючи шляхи перезапуску цієї політики… Москва не повинна мати жодного сумніву: НАТО не терпітиме будь-якої атаки на суверенітет союзників або на їхню територіальну цілісність. Ми вже активували наші оборонні плани, щоб захистити Альянс, збільшили готовність наших військ з обох боків Атлантики", - наголосив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6424) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+5
Как по мне, он жалок...
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17.03.2022 01:53
+4
Когда рашка падёт.
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17.03.2022 01:49
+4
а нафіга воно тоді треба?
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17.03.2022 01:56
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Фермерське господарство Свирида Опанасовича, цигани і леді з помідорами вам в помічь.
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17.03.2022 01:47 Відповісти
Короче , когда Украина будет в НАТО ???
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17.03.2022 01:48 Відповісти
Когда рашка падёт.
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17.03.2022 01:49 Відповісти
а нафіга воно тоді треба?
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17.03.2022 01:56 Відповісти
Чтобы козлы опять не приходили шастать.
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17.03.2022 10:33 Відповісти
При Зе? Точно не будет.
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17.03.2022 01:55 Відповісти
Надеюсь он не забудет в очередной раз сказать, что не будет НАТО закрывать небо над Украиной
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17.03.2022 01:50 Відповісти
Дюйм земли, вот что он еще скажет.
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17.03.2022 08:29 Відповісти
Фактично, якщо взяти по окремо, майже люба країна з НАТО, капітулюваля би перед москалями, десь за тиждень. Тому вони всі дивуються, що Україна не здається.
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17.03.2022 01:53 Відповісти
Поэтому они и создали этот блок. И он работает. Но Зе, шойто не нравится. Как и кацапам.
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17.03.2022 02:00 Відповісти
Зараз цей блок реально здувся. Але все одно, нам потрібно там бути.
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17.03.2022 02:03 Відповісти
Скажем так, для проверки ваших слов, необходим конфликт со страной НАТО.
Для проверки моих, достаточно его отсутствия.
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17.03.2022 02:10 Відповісти
Колись НАТО розміщцвало раенти Першінг, підліт до москви 5 хвилин, ні одна балістична ракета з шахти, чи лодки не могла так швидко долетіти. І тоді НАТО не боялося ядерного конфлікту, як зараз. А я нагадаю, їхній противник совок, мав 50 тисяч ядерних боєголовок і регулярну 5 мільйонну армію.
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17.03.2022 02:18 Відповісти
Да, но после этого был и развал совка, и разоружение, и слабая экономика кацапов. Напомнить как США требовало довести отчисления в НАТО, до оговоренных норм? НАТО гробили сами европейцы, тем не менее, статья 5 НАТО была применена после теракта 11 сентября.
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17.03.2022 02:49 Відповісти
Та це смішно,бомбити безбройний Афганістан.Це ж не супротивник.І навіть не рахується.
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17.03.2022 02:53 Відповісти
Ну так а шо поделать? У других стран мозгов хватило, не нападать на страну НАТО.
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17.03.2022 02:56 Відповісти
Як бути з операцією в колишній Югославії,чи Іраку? Чим тоді НАТО керувалося? Якими статтями?
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17.03.2022 03:00 Відповісти
В Югославии действовали Силы Организации Объединенных Наций
по охране (СООНО), с привлечением сил НАТО изначально. https://www.un.org/ru/events/missions/past/yugoslav.htm
Ирак. А что Ирак? В ираке операция проводилась не НАТО, а странами в неё входящими.
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17.03.2022 03:23 Відповісти
А ну добре ці країни викрутились.Тут НАТО,тут не НАТО.Якщо вони бояться ядерного удару,то цей удар і так може бути в любий момент по нам,чи країнам НАТО,щоб нам не постачали будь-яку зброю.Чи ядерний тероризм,а це ще гірше,ніж бомба.
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17.03.2022 03:38 Відповісти
Поймите правильно, я только за полноценную помощь. Но я реалист. В Ираке коалиция была из четырёх стран, в НАТО - 40. Вы ведь понимаете, что США и в одиночку могли раскатать Ирак? Сша входит в НАТО, любая операция США = операция НАТО? Это так не работает. В уставе НАТО нет возможности применения войск, в чужой войне, то что Зе хочет - глупо, и играет на руку кацапам, мол "бесполезный блок"
Знаете, вот когда "цей удар по країнам НАТО" будет, вернее даже будет зафиксирован пуск в их сторону, вот тогда по их уставу и можно применять силу. Стратегии превентивного удара - у них нет.
"щоб нам не постачали будь-яку зброю" - давайте мух отдельно. любая страна НАТО - может поставлять своё оружие нам, кроме переданного/проданного ей в рамках альянса, или ограниченного продавцом правом перепродажи. Польша имеет полное право передать свои самоли нам, демонтировав системы попадающие под запрет. Но Поляки не сильно хотят остаться с голой жопой, поэтому потребовали у союзников замены Ф-ками. вроде логично, не?
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17.03.2022 03:55 Відповісти
США може на всіх надавити.Та ж Угорщина там тільки на камеру щось вирішує.Може дадуть ппо і то добре.Якщо воно працююче.В нас провал в повітрі.Хоча наша армія вже збила велику кількість літаків.Бачите,казали що військ для нападу не вистачить.Але з авіацією і ракетами,цього виявилось достатньо.Мільйони солдат зараз ніде не воюють.Часи і війни змінилися.Байден вето наложив на літаки,нє? Тут ж писали про це?

Десь був читав,що якщо по Польщі чи по іншій східно-європейській і балтійській країні,буде нанесений тактичний ядерний удар,то НАТО може проковтнути це і не відповідати,щоб не прилетіли вже стратегічні ядерні заряди.Це говорили в самому НАТО,але остаточно потрібно перевіряти на практиці.
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17.03.2022 04:09 Відповісти
Штаты надавить могут, но не на НАТО, просто нет такого пункта в уставе. Ну и следует учитывать, что кроме венгров и немцы не горят желанием идти на обострение. Поляки конечно крутанулись клёво, мол передадим под гарантии США. А нахрена козе баян? Чтоб в случ чего Штаты крайними сделать? Видится мне, что еслиб зеля так не верещал "нато закройте небо", это можно бало бы провернуть спокойно. А так, будет выглядеть как участие НАТО в войне. В конце концов, без лишнего пафоса можно было провести как куплю-продажу, между Украиной и Польшей, но ********** обе стороны.
"НАТО може проковтнути" - тем не менее, напали на нас, а не на прибалтов, а их и без ЯО раскатать - сутки(правда до того как туда ввели контингент амеры).
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17.03.2022 04:32 Відповісти
Кричати потрібно.Он Ізраїль постійно кричав і кричить і їх визнають у світі.Москалям саме Україна в першу чергу потрібна.
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17.03.2022 05:14 Відповісти
Кричать надо согласен. Пять лет кричали - параша агрессор. Потом три года - Порох виноват в войне, а ***** хочет только мира. Щас снова - здорова. На западе уже просто в перманентном ****.
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17.03.2022 11:07 Відповісти
А з Зелі ліплять всі світові лівацькі змі полководця,хоча він і його уряд вині за над важливу ракетну програму.
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17.03.2022 05:16 Відповісти
Пусть лепят. Сейчас это нам на пользу.
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17.03.2022 11:08 Відповісти
В истории с МиГ-ами виноваты и слишком болтливые западные политики. Почти 80 лет после последней войны у самых дома забыли что в войне сначала действует а брехает потом. Борель с своим анонсом ***** перепугал и тот потянулся к ядерной кнопке.
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17.03.2022 10:49 Відповісти
Там все хороши.
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17.03.2022 11:09 Відповісти
Как по мне, он жалок...
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17.03.2022 01:53 Відповісти
Теж саме хотів написати. Людина просто жалюгідна, як він може обіймати посаду голови ВОЄННОГО альянсу
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17.03.2022 01:55 Відповісти
"як він може обіймати посаду голови ВОЄННОГО альянсу" - добавьте слово "оборонного", и всё кардинально поменяется.
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17.03.2022 01:57 Відповісти
Почему? Нато полностью выполняет свои задачи. В отличии от.
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17.03.2022 01:56 Відповісти
Например? Та штуковина, что грохнулась в Загребе, вернее таких размеров, вполне могла нести ядерный заряд. Однако ната наблюдала как оно летит, пока не упало куда попало. Это феерический залет системы пво.
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17.03.2022 02:03 Відповісти
Это ***** конкретно Хорватии, а не нато. Статья 5, не может применяться, нападения не было.
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17.03.2022 02:14 Відповісти
сцикуни
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17.03.2022 01:58 Відповісти
Да? Есть повод так утверждать?
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17.03.2022 02:11 Відповісти
Та навіщо це все? Краще розгляньте питання клімату, чи запостіть картинку з лгбт. Це ж для цього створювався блок НАТО.
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17.03.2022 01:55 Відповісти
Блок НАТО свои задачи выполняет на 100%
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17.03.2022 01:58 Відповісти
Він вже сьогодні казав як про велику допомогу Україні ,що нАТО приймає всіх біженців. Тільки яке відношення нАТО має до біженців я хз?
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17.03.2022 02:26 Відповісти
Ви боїтеся збить дрона з авібомбою, який у вас годинами літає і міг би вбити десятки людей будь-якої миті. А при запитаннях про Україну столтенберга взагалі починає трусити))) Це якесь посміховисько а не очільник нАТО.
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17.03.2022 02:23 Відповісти
https://aillarionov.livejournal.com/1061951.html Теракт под Смоленском. Технический доклад польской комиссии.
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17.03.2022 02:46 Відповісти
Ну вот и логические последствия ущербности корпоративной этики: столько лет высшие функционеры поздравляли друг друга с успехами, а теперь выясняется, что чуть ли не всю систему надо переделывать.
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17.03.2022 04:48 Відповісти
шо, пане столтенберг, обісралися?
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17.03.2022 08:04 Відповісти
Резникова Алексея Юрьевича пригласите, он знает как надо, он вас научит. Без шуток.
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17.03.2022 10:38 Відповісти
 
 