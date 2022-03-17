Надзвичайний саміт НАТО розгляне реформу системи оборони, - Столтенберг

Надзвичайний саміт НАТО, який відбудеться 24 березня, розгляне довгострокові напрямки реформування всієї системи стримування й оборони Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив його генеральний секретар Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"НАТО швидко відреагувало на цю кризу в дусі єдності. Наступного тижня глави держав та урядів Альянсу зустрінуться у форматі надзвичайного саміту. Вони розглянуть як негайну відповідь на кризу, так і ті зміни, що мають бути зроблені для забезпечення довгострокової безпеки", - сказав Столтенберг.

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Він зауважив, що президент путін недооцінив не лише Україну, її народ та Збройні сили - він недооцінив також рішучість НАТО, яке разом із партнерами та ЄС виставило росії величезну ціну агресії проти України, та продовжило надавати ЗСУ критично необхідне військове обладнання. Водночас Альянс зміцнює власну безпеку, підвищуючи військову присутність на своїх східних флангах.

"Метою президента путіна було розділити НАТО, але натомість він отримав ще більш об’єднаний Альянс. Він хотів вдертися та зруйнувати державу Україна, але натомість він лише посилив єдність України та зобов’язання громадян перед Українською державою. Він хотів менше НАТО на власних кордонах, - він отримав більше НАТО на кордонах", - підкреслив генсек.

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Він зауважив, що під час наступного надзвичайного "очного" саміту союзники підтвердять єдність та здатність тримати стрій як у питаннях продовження допомоги Україні, так і застосування санкції проти росії, а також скоординують довгострокові реформи політики стримування й оборони Альянсу, що передбачатимуть повний перезапуск цієї системи.

"Ми надсилаємо сигнал Росії щодо надійності нашого стримування й оборони як в найближчій перспективі, так і на довгостроковий термін, включаючи шляхи перезапуску цієї політики… Москва не повинна мати жодного сумніву: НАТО не терпітиме будь-якої атаки на суверенітет союзників або на їхню територіальну цілісність. Ми вже активували наші оборонні плани, щоб захистити Альянс, збільшили готовність наших військ з обох боків Атлантики", - наголосив Столтенберг.

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