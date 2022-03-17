Надзвичайний саміт НАТО розгляне реформу системи оборони, - Столтенберг
Надзвичайний саміт НАТО, який відбудеться 24 березня, розгляне довгострокові напрямки реформування всієї системи стримування й оборони Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив його генеральний секретар Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.
"НАТО швидко відреагувало на цю кризу в дусі єдності. Наступного тижня глави держав та урядів Альянсу зустрінуться у форматі надзвичайного саміту. Вони розглянуть як негайну відповідь на кризу, так і ті зміни, що мають бути зроблені для забезпечення довгострокової безпеки", - сказав Столтенберг.
Він зауважив, що президент путін недооцінив не лише Україну, її народ та Збройні сили - він недооцінив також рішучість НАТО, яке разом із партнерами та ЄС виставило росії величезну ціну агресії проти України, та продовжило надавати ЗСУ критично необхідне військове обладнання. Водночас Альянс зміцнює власну безпеку, підвищуючи військову присутність на своїх східних флангах.
"Метою президента путіна було розділити НАТО, але натомість він отримав ще більш об’єднаний Альянс. Він хотів вдертися та зруйнувати державу Україна, але натомість він лише посилив єдність України та зобов’язання громадян перед Українською державою. Він хотів менше НАТО на власних кордонах, - він отримав більше НАТО на кордонах", - підкреслив генсек.
Він зауважив, що під час наступного надзвичайного "очного" саміту союзники підтвердять єдність та здатність тримати стрій як у питаннях продовження допомоги Україні, так і застосування санкції проти росії, а також скоординують довгострокові реформи політики стримування й оборони Альянсу, що передбачатимуть повний перезапуск цієї системи.
"Ми надсилаємо сигнал Росії щодо надійності нашого стримування й оборони як в найближчій перспективі, так і на довгостроковий термін, включаючи шляхи перезапуску цієї політики… Москва не повинна мати жодного сумніву: НАТО не терпітиме будь-якої атаки на суверенітет союзників або на їхню територіальну цілісність. Ми вже активували наші оборонні плани, щоб захистити Альянс, збільшили готовність наших військ з обох боків Атлантики", - наголосив Столтенберг.
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по охране (СООНО), с привлечением сил НАТО изначально. https://www.un.org/ru/events/missions/past/yugoslav.htm
Ирак. А что Ирак? В ираке операция проводилась не НАТО, а странами в неё входящими.
Знаете, вот когда "цей удар по країнам НАТО" будет, вернее даже будет зафиксирован пуск в их сторону, вот тогда по их уставу и можно применять силу. Стратегии превентивного удара - у них нет.
"щоб нам не постачали будь-яку зброю" - давайте мух отдельно. любая страна НАТО - может поставлять своё оружие нам, кроме переданного/проданного ей в рамках альянса, или ограниченного продавцом правом перепродажи. Польша имеет полное право передать свои самоли нам, демонтировав системы попадающие под запрет. Но Поляки не сильно хотят остаться с голой жопой, поэтому потребовали у союзников замены Ф-ками. вроде логично, не?
Десь був читав,що якщо по Польщі чи по іншій східно-європейській і балтійській країні,буде нанесений тактичний ядерний удар,то НАТО може проковтнути це і не відповідати,щоб не прилетіли вже стратегічні ядерні заряди.Це говорили в самому НАТО,але остаточно потрібно перевіряти на практиці.
"НАТО може проковтнути" - тем не менее, напали на нас, а не на прибалтов, а их и без ЯО раскатать - сутки(правда до того как туда ввели контингент амеры).