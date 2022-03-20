Производитель куртки Путина за 1,5 миллиона рублей прекратил поставки в Россию
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Группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которой принадлежит бренд Loro Piana, прекратила поставки продукции в Россию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Sky.it.
"18 марта [президент России Владимир] Путин вышел на сцену московского стадиона, чтобы обратиться к нации в куртке из наших прошлых коллекций. Мы прекратили поставки в Россию и помогаем украинскому народу", – говорится в сообщении компании.
В компании подтвердили, что куртка стоит 12 тысяч евро или около 1,5 миллионов рублей.
"Группа LVMH сразу вышла из России [после начала войны]. Очевидно, что мы встали на сторону Украины. Путину следует задуматься над тем, что он делает с украинским народом", – заявил представитель компании.
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Кажуть, путло не приїздив. Знову галограма була.
зато засранский завод куфайок і кірзаків не припинив..
чекайте куйло у фуфайці і кірзачах
бо це теперка ексклюзив на ращі
а може розпустити її на полосочки, сплести з них мотузку і завіситися в своєму бункері нах
а може з"їсти вишенку і вдавитися кісточкою
ПУТЯ, ЧУЙ!
ВЕСЬ СВІТ ЧЕКАЄ, ЩОБ ТИ ЗДОХ, СКОТИНО НЕДОХРОМОСОМНА!
ЗДОХНИ, А?
МИ ТЕБЕ БІЛЯ ЛЕНІНА ПОКЛАДЕМО
будуть приходити люди, ставати між двома володями і загадувати одне й те саме бажання:
щоб такі вилупки як ти і твій напарник по мавзолею здихали на стадії запліднення яйцеклітини
Великолепное фото путена, выложенное частями тел адептов
живцем потрібно кремлівського фашиста
Лоро Піана ще про свій білий кашеміровий светер промовчали, а у них знатний кашемір, найкращій.
обувь и костюм скорее всего тоже
и микрофон тоже