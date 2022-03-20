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Производитель куртки Путина за 1,5 миллиона рублей прекратил поставки в Россию

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом Война в Украине

путін

Группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которой принадлежит бренд Loro Piana, прекратила поставки продукции в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Sky.it.

"18 марта [президент России Владимир] Путин вышел на сцену московского стадиона, чтобы обратиться к нации в куртке из наших прошлых коллекций. Мы прекратили поставки в Россию и помогаем украинскому народу", – говорится в сообщении компании.

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В компании подтвердили, что куртка стоит 12 тысяч евро или около 1,5 миллионов рублей.

"Группа LVMH сразу вышла из России [после начала войны]. Очевидно, что мы встали на сторону Украины. Путину следует задуматься над тем, что он делает с украинским народом", – заявил представитель компании.

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Топ комментарии
+42
аааа-ха-ха ))) реклама с ****** не пошла на пользу....
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20.03.2022 19:49
+20
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20.03.2022 19:59
+11
Як же це символічно!
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20.03.2022 19:50
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аааа-ха-ха ))) реклама с ****** не пошла на пользу....
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20.03.2022 19:49 Ответить
Як же це символічно!
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20.03.2022 19:50 Ответить
" и куртка замшевая импортная.... две куртки..."
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20.03.2022 21:31 Ответить
Ту куртку я бачила ще в минулому році, чи і раніше.
Кажуть, путло не приїздив. Знову галограма була.
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20.03.2022 19:50 Ответить
учасники митинга-встречи с ****** в Лужниках, придя домой со стадиона с удивлением узнали что встреча с ****** состоялась
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20.03.2022 20:03 Ответить
Отравленый куртяк отправить можно, как турецкий султан сынку. Хотя пуйло параноик и даже дилдо на лаврове испытывает перед своим жопопользованием.
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20.03.2022 19:51 Ответить
********.
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20.03.2022 19:53 Ответить
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20.03.2022 20:03 Ответить
ничоси "калибр"
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20.03.2022 20:27 Ответить
Za путена хоть дилда с неба да к анальному аргазму!!1
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20.03.2022 22:03 Ответить
В дурдомі вона йому ні до чого. А у решти тепер грошей на цукор не вистачить.
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20.03.2022 19:52 Ответить
Спецаперацея па десахаризации расеи
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20.03.2022 22:05 Ответить
ну і що??
зато засранский завод куфайок і кірзаків не припинив..
чекайте куйло у фуфайці і кірзачах
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20.03.2022 19:52 Ответить
будет носить импортозамещенную от Лары Пьяной... деревянную такую курточку...
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20.03.2022 19:52 Ответить
Поставщики перьев ******** петуху одумались. Поздно, псы, мы оплатили ваши поставки жизнями наших малышей...
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20.03.2022 19:53 Ответить
не в ватнику, тобто путін теж воліє західний стиль життя?
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20.03.2022 19:53 Ответить
тепер тіко фуфайка з ватти)
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20.03.2022 19:54 Ответить
Кто ещё не пинал плешивца? В очередь!
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20.03.2022 19:54 Ответить
Путин обязан ходить в ватнике.
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20.03.2022 19:56 Ответить
Нічого критичного, закопаємо у старій моделі.
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20.03.2022 19:56 Ответить
путя може продати свою куртку значно дорожче
бо це теперка ексклюзив на ращі

а може розпустити її на полосочки, сплести з них мотузку і завіситися в своєму бункері нах

а може з"їсти вишенку і вдавитися кісточкою

ПУТЯ, ЧУЙ!
ВЕСЬ СВІТ ЧЕКАЄ, ЩОБ ТИ ЗДОХ, СКОТИНО НЕДОХРОМОСОМНА!

ЗДОХНИ, А?

МИ ТЕБЕ БІЛЯ ЛЕНІНА ПОКЛАДЕМО

будуть приходити люди, ставати між двома володями і загадувати одне й те саме бажання:

щоб такі вилупки як ти і твій напарник по мавзолею здихали на стадії запліднення яйцеклітини
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20.03.2022 19:57 Ответить
https://t.me/Sharpreview/11139

Великолепное фото путена, выложенное частями тел адептов
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20.03.2022 19:57 Ответить
Помогите найти фото оторванной кацапской жопы...видел три варианта. Возможен коллаж.
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20.03.2022 19:59 Ответить
ну, фсьо! тепер - точно, кирдик карлику!!
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20.03.2022 19:57 Ответить
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20.03.2022 19:59 Ответить
Буду молитися , щоби так сталося , але стовп ****** бензином і спалити
живцем потрібно кремлівського фашиста
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20.03.2022 20:03 Ответить
У окурка окурок до стовпа примерз
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20.03.2022 21:59 Ответить
на концерт до кабздона пускають лише у мішку для трупів.
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20.03.2022 20:00 Ответить
Ватника нехай носить
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20.03.2022 20:00 Ответить
а че не в ватнике ходит ?
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20.03.2022 20:00 Ответить
Извините за оффтоп, но у меня в голове одна мысль крутится - *****, что такого должно быть в куртке, чтобы она стоила 12 килоевро? Она продается с проституткой внутри что ли?
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20.03.2022 20:01 Ответить
Може якись високотехнологічний утеплювач. Може ручна робота італійця, який її 2 міс. виготовляв. Може бренд, за який переплачують, щоб виділитись.
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20.03.2022 20:07 Ответить
Бренд.
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20.03.2022 20:17 Ответить
материала и работы там максимум на 3 тыс. Евро (если пошита в Европе, а не Азиии) остальное за бренд. сегмент лакшери товаров самый и супер прибыльный
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20.03.2022 20:19 Ответить
Наверняка сразу с бронежилетом до самых яиц
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20.03.2022 20:51 Ответить
От хай ***** скромніше буде та носить шинєлку, як Адольф та Йосип.
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20.03.2022 20:02 Ответить
Ага, вдягне він шинелку після люксового бренду.

Лоро Піана ще про свій білий кашеміровий светер промовчали, а у них знатний кашемір, найкращій.
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20.03.2022 20:13 Ответить
Могу предложить стилиста. Он одного из мировых лидеров одевает))))
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20.03.2022 20:04 Ответить
Цікаво, коли вже володар LVMH групи Бернар Арно вижене з хати свою невістку кацапку Наташку Водянову? Вона ж така путіністка та рашистка, що повинна попасти під санкції.
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20.03.2022 20:07 Ответить
не скрепная куртка
обувь и костюм скорее всего тоже
и микрофон тоже
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20.03.2022 20:09 Ответить
...а куртачька та із шагрєнєвай кожи...
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20.03.2022 20:15 Ответить
Главное - не прекращать поставки белых тапок.
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20.03.2022 20:16 Ответить
"Деревянный макинтош" для плешивой твари.
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20.03.2022 20:23 Ответить
Фабрика "бальшывичка" не хуже пошьет.
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20.03.2022 20:24 Ответить
теперь только ватнички от фсина
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20.03.2022 20:25 Ответить
 
 