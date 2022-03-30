Пленные оккупанты врут, что не знали, что едут убивать украинцев или не могли отказаться, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Российские военнопленные лгут, когда говорят, что не знали, что едут на войну, и лгут, что нельзя было отказаться от убийства украинцев. Трофейные документы из захваченного штаба БТГр 59-го российского полка в селе Мала Рогань в Харьковской области показали, что в части оказалось четверо военнослужащих, которые отказались ехать убивать украинцев. Остальные знали и могли отказаться, но поехали добровольно.
Об этом пишет на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Командир взвода 59-го полка лейтенант Евгений Бабанин, сержант Николай Анисимов, рядовой Бахтиер Эшбаев и старшина Михаил Кутузов 18 февраля отказались ехать на войну в Украину согласно документам штаба полка. Полк зашел в Украину в составе двух батальонных тактических групп, весь поименный список личного состава захвачен воинами 92-й механизированной бригады во время разгрома российских войск под Малой Роганью", - пишет Бутусов.
Журналист отмечает, что судя по документам, до 50% личного состава составляли срочники. Однако 12 марта после больших потерь срочников и пресс-конференции, где пленные российские срочники опровергли ложь Путина от отсутствия таких военнослужащих в Украине, срочников с 59-го полка отправили в РФ. Списки личного состава, связь, офицеры – все это в руках украинских военных в полном объеме.
Как сообщает главред Цензор.НЕТ, украинские военные захватили в плен начальника артиллерии 59-го полка и начальника связи полка армии РФ, а также еще несколько десятков военнослужащих. Батальонная тактическая группа полка полностью разгромлена под Харьковом, остатки выведены в РФ на переформирование.
"Все российские военные могли отказаться от участия в нападении на Украину, все, кого мы берем в плен, ехали убивать добровольно", – подчеркивает Бутусов.
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пока хорошо по роже не получат все такие борзые и крутые
Наглядный пример [днищенского уровня армии орков] - фейковая листовка от имени Зеленского о якобы капитуляции украинской армии, которые пытались распространять среди наших бойцов. Эффект получился обратным: они вызывали только дружный смех. То ли по бедности, то ли по криворукости профессиональные российские пропагандисты не смогли найти переводчика на украинский и воспользовались гугл-переводчиком.
В итоге знаменитые мемы про «підлогу країни», «пекельні борошна» и «стать вареника» пополнились еще одним: «націоналістичні підрозділи лагодять свавілля», в смысле «чинят (ремонтируют) произвол». 😂🤣
https://dumskaya.net/news/k-nam-vtorglis-kakie-to-bomzhahedy-ukrainskie-vo-160939/ Джерело
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Адже рашка нам війну не оголошувала, в них тіпа "спецоперація". То вони підпадають під міжнародні конвенції стосовно військовополонених чи ні?
Це - цікаве питання.
"Абреків тут різали з небаченою люттю…, або чому чеченські найманці втікли з України"
https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini
РОЗГРОМ «ДИКОЇ ДИВІЗІЇ горян» НА УКРАЇНІ.
Батько Махно сказав просто: - «Рубай їх, хлопці»!
У Східній Україні своя пам'ять про «дику дивізію». І ця пам'ять замішана на ненависті і презирстві. Кавказців в Україні різали з небаченою люттю. Причини скаженою української лютості були вагомі. Основна - абреки зазіхали на українських жінок, а це не змивається ганьба.
А відео виставити в інет
які ведуть від кордону в наш бік
щоб їхало, чмо і бачило куда їде і що з ним буде.
-Зачем я соврал, я же не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает.
https://pureportal.spbu.ru/en/publications/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
И "ещё не вечер"...
Що,за бздіж. Й їхні домашні перш,за все запитують:- наскільки успішно вбиваєш українців й вони з погордою рапортують.
Лишати,хоч одного нарозвод? А,нам,це, потрі бно?