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Новости Война
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Пленные оккупанты врут, что не знали, что едут убивать украинцев или не могли отказаться, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Российские военнопленные лгут, когда говорят, что не знали, что едут на войну, и лгут, что нельзя было отказаться от убийства украинцев. Трофейные документы из захваченного штаба БТГр 59-го российского полка в селе Мала Рогань в Харьковской области показали, что в части оказалось четверо военнослужащих, которые отказались ехать убивать украинцев. Остальные знали и могли отказаться, но поехали добровольно.

Об этом пишет на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Пленные оккупанты врут, что не знали, что едут убивать украинцев или не могли отказаться, - Бутусов 01

"Командир взвода 59-го полка лейтенант Евгений Бабанин, сержант Николай Анисимов, рядовой Бахтиер Эшбаев и старшина Михаил Кутузов 18 февраля отказались ехать на войну в Украину согласно документам штаба полка. Полк зашел в Украину в составе двух батальонных тактических групп, весь поименный список личного состава захвачен воинами 92-й механизированной бригады во время разгрома российских войск под Малой Роганью", - пишет Бутусов.

Пленные оккупанты врут, что не знали, что едут убивать украинцев или не могли отказаться, - Бутусов 02

Журналист отмечает, что судя по документам, до 50% личного состава составляли срочники. Однако 12 марта после больших потерь срочников и пресс-конференции, где пленные российские срочники опровергли ложь Путина от отсутствия таких военнослужащих в Украине, срочников с 59-го полка отправили в РФ. Списки личного состава, связь, офицеры – все это в руках украинских военных в полном объеме.

Пленные оккупанты врут, что не знали, что едут убивать украинцев или не могли отказаться, - Бутусов 03

Смотрите: Село Малая Рогань вблизи Харькова после освобождения от российских оккупантов. ВИДЕО

Пленные оккупанты врут, что не знали, что едут убивать украинцев или не могли отказаться, - Бутусов 04

Как сообщает главред Цензор.НЕТ, украинские военные захватили в плен начальника артиллерии 59-го полка и начальника связи полка армии РФ, а также еще несколько десятков военнослужащих. Батальонная тактическая группа полка полностью разгромлена под Харьковом, остатки выведены в РФ на переформирование.

"Все российские военные могли отказаться от участия в нападении на Украину, все, кого мы берем в плен, ехали убивать добровольно", – подчеркивает Бутусов.

Также читайте: Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов. ФОТО

армия РФ (19011) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4343)


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Топ комментарии
+34
Твари -- только начинають орать что не знали сразу прибивать на месте
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30.03.2022 17:01
+32
неожиданно соврали
пока хорошо по роже не получат все такие борзые и крутые
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30.03.2022 16:58
+16
Чомусь ніхто з наших вояків на допитах кацапських полонених не запитав: ...вам на навчання видавали бойові патрони та боєкомплект?...
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30.03.2022 17:15
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Правила форума Совет форумчан
неожиданно соврали
пока хорошо по роже не получат все такие борзые и крутые
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30.03.2022 16:58 Ответить
Твари -- только начинають орать что не знали сразу прибивать на месте
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30.03.2022 17:01 Ответить
Чомусь ніхто з наших вояків на допитах кацапських полонених не запитав: ...вам на навчання видавали бойові патрони та боєкомплект?...
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30.03.2022 17:15 Ответить
Якщо так, треба усім полоненим відрізати мови. Навіщо їм ці органи, якщо тільки брехати і вміють?
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30.03.2022 17:01 Ответить
Пекельні борошна )))
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30.03.2022 17:24 Ответить
Та трошки постукати по бруньках. Чому? Бо вони кацапи.
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30.03.2022 17:35 Ответить
)))))) я тут ось таке іще надибав. Цей мовний покруч додано до скарбнички:

Наглядный пример [днищенского уровня армии орков] - фейковая листовка от имени Зеленского о якобы капитуляции украинской армии, которые пытались распространять среди наших бойцов. Эффект получился обратным: они вызывали только дружный смех. То ли по бедности, то ли по криворукости профессиональные российские пропагандисты не смогли найти переводчика на украинский и воспользовались гугл-переводчиком.



В итоге знаменитые мемы про «підлогу країни», «пекельні борошна» и «стать вареника» пополнились еще одним: «націоналістичні підрозділи лагодять свавілля», в смысле «чинят (ремонтируют) произвол». 😂🤣

https://dumskaya.net/news/k-nam-vtorglis-kakie-to-bomzhahedy-ukrainskie-vo-160939/ Джерело
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30.03.2022 18:42 Ответить
Это бимба!
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30.03.2022 18:59 Ответить
Конечно врут…,разве они могут по другому ,правда -не находится в генах рашистов. они были подготовлены на все возможные варианты протекания войны и для захвата в плен…Уж очень стандартно,заученно ,по типу мантры выглядят их слова.
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30.03.2022 17:01 Ответить
А що, коли тебе відправляють на захід в повному боєкомлекті, десь в Європі існує якийсь інший конфлікт в якому вони можуть брати участь? Все вони знають, послухати лише їх перехоплені розмови...
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30.03.2022 17:03 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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30.03.2022 17:05 Ответить
ой я тут доки одной офцы выкладывал без так сказать тушки теперь мона тушка уже поёт в раскололась от равного зада до рабочего рта для небрезгливых
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30.03.2022 17:05 Ответить
Не выкладывайте такие фото! Всем понятно, что это может происходить, но хвастаться этим не следует.
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30.03.2022 17:28 Ответить
Я трохи не зрозумів, що тут страшного на фото?
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30.03.2022 17:35 Ответить
наконец-то наконец и мы поймали на конец... а то все в Украине наивные... вот поэтому денисову - на хер осла... каждый первый кацап должен быть убит... оно осознанно и с полной уверенностью в своей правоте шло убивать украинцев... не снимайте ничего на видео... просто убивайте...
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30.03.2022 17:06 Ответить
А шо є хтось хто їм повірив?
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30.03.2022 17:06 Ответить
В перші дні були захоплені документи командирів з рекомендаціями що говорити при потраплянні в полон.
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30.03.2022 17:06 Ответить
само собой брешут, потому что война - искусство лжи и чтобы выжить, противника нужно обманывать всеми доступныии способами. они брешут потому что так велят их инструкции - "искусство выживания в плену" (почитайте на досуге). и вестись на их бредни и уж тем более проявлять сочувствие могут только несведущие дилетанты. кацапам нельзя верить, ни единому слову - их надо гнать с украинской земли и убивать при первой же возможности.
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30.03.2022 17:07 Ответить
Брешуть тварюки , так як це не люди , а земляні хробаки 😠
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30.03.2022 17:09 Ответить
Юра, поясни у своїх ближчих стрімах, якій статус в цих клоунів, які прийшли нас денацифікувати.
Адже рашка нам війну не оголошувала, в них тіпа "спецоперація". То вони підпадають під міжнародні конвенції стосовно військовополонених чи ні?
Це - цікаве питання.
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30.03.2022 17:09 Ответить
Підпадають, бо з погляду міжнародного права неоголошеннє війни не є доказом одсутності війни.
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30.03.2022 17:36 Ответить
А,вбивці мирног населення,зізброєю
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30.03.2022 18:56 Ответить
Полонених не можна катувати, але вбивати можна - допоки не здалися.
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30.03.2022 19:25 Ответить
Это даже в Википедии написано. Законы войны действуют там, где идут боевые действия, а объявление-необъявление войны, с которым многие комментаторы носятся как дети с крашеной игрушкой, не играет никакой роли вообще.
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30.03.2022 18:16 Ответить
кацапы брешуть .... какая неожиданность ... а фашисты должны всю правду выкладывать ?
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30.03.2022 17:12 Ответить
Що зробили чеченці у другу чеченську,коли кадировими і близько не смерділо?..Вони взяли групу полонених москальських солдатиків і під камеру по черзі перерізали кожному горло.Ролик пішов гуляти по мережі і це різко зменшило приток новобранців-контрактників,що в свою чергу привело до закінчення другої чеченської.Ми,українці,не такі жорстокі як чеченці,у них баранам перерізають горло,у нас свиней колять ударом ножа в серце,але якусь цивілізаційну і справедливу поведінку з полоненою москальнею нам треба продумати...
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30.03.2022 17:12 Ответить
раджу краще вивчати історію України
"Абреків тут різали з небаченою люттю…, або чому чеченські найманці втікли з України"
https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini

РОЗГРОМ «ДИКОЇ ДИВІЗІЇ горян» НА УКРАЇНІ.
Батько Махно сказав просто: - «Рубай їх, хлопці»!
У Східній Україні своя пам'ять про «дику дивізію». І ця пам'ять замішана на ненависті і презирстві. Кавказців в Україні різали з небаченою люттю. Причини скаженою української лютості були вагомі. Основна - абреки зазіхали на українських жінок, а це не змивається ганьба.
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30.03.2022 17:40 Ответить
Сказочки для детей. Один-единственный факт якобы остановил войну. Можете поискать, что такое "чеченизация конфликта".
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30.03.2022 18:11 Ответить
Ну можна надати цю можливість одному з 10 полонених, а його відпустити до раші.
А відео виставити в інет
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30.03.2022 18:20 Ответить
Млже незаважати,їм одне одного загризти. Це,ж гуманно
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30.03.2022 18:59 Ответить
Їм ще в дитячій колисці в бошки вдовблювали ідею вбивати українців.
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30.03.2022 17:13 Ответить
Так, ма не лише укра1нц1в...
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30.03.2022 17:43 Ответить
для того щоб не клеїли дурня, треба спалити якомога більше техніки по всіх дорогах
які ведуть від кордону в наш бік
щоб їхало, чмо і бачило куда їде і що з ним буде.
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30.03.2022 17:19 Ответить
Кацапи здавайтеся! Ми вам не відріжемо голову.

-Зачем я соврал, я же не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает.
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30.03.2022 17:19 Ответить
Юрій, передавайте хлопцям таке. Хай вже не беруть в полон рашистів. Вже тисяча є, вистачить для обміну на наших військовополонених. Інших рашистів будут обмінювати на захоплених цивільних- старий кацапський прийом. Кулю в живіт:хай подумає перед смертю навіщо прийшов в Украіну, можна ще теоефон дати, хай попрощається з ріднею та друзями, а через декілька годин ще одну в потилицю.
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30.03.2022 17:29 Ответить
таки да. чтобы победить противника, его надо знать и изучать
https://pureportal.spbu.ru/en/publications/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
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30.03.2022 17:49 Ответить
Какой москаль скажет, что не знал-расстрел, а перед расстрелом поломать пальцы на руках и ногах, что бы в последние минуты жизни понял,чт отак делать нельзя
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30.03.2022 17:47 Ответить
Ложь - ментальность москалей!
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30.03.2022 17:48 Ответить
В нас є зовнішні вороги і внутрішні... І всякі зрадники тупу арахамії з поляками становлять більшу небезпеку за російського солдатика з автоматом
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30.03.2022 17:48 Ответить
Поляками = Подоляками. Польща наш друг.
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30.03.2022 17:53 Ответить
Понятное дело, они ссут сказать правду. Да и инструкции, наверняка у них на случай плена имеются. Другое дело, что ни у кого не хватило духу, даже у офицеров сказать правду. Типа, я пришел убить вас всех, нацистские мрази. Все становятся такими невиноватыми, все выполняли приказ и бомбили по координатам, а мирных убивать не хотели... Интересно, хоть у ***** хватит духу сказать правду, когда попадет в плен к азову, или тоже будет мямлить простите, я не хотел, меня шизофрения и голоса в голове заставили...
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30.03.2022 17:53 Ответить
Там "идейных" не так уж много. В основном действительно быдлота, которой по фигу, кого убивать. Скажут убивать - убьют, не скажут - если не будет повода, то не убьют. А если будет повод (типа не дали телефон позвонить), то убьют не задумываясь. Не потому, что "нациков ненавидят", а просто потому что могут и ничего за это не будет. Это как дикие собаки в стае. По отдельности каждую собаку можно приручить, но пока они в стае, они опасны.
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30.03.2022 18:09 Ответить
Якщо москаль шевелить губами значить він бреше.
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30.03.2022 18:07 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
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30.03.2022 18:08 Ответить
Не новина. Звісно знали. Навіть їхні мамки і заї були в курсі.
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30.03.2022 18:15 Ответить
С каких пор можно верить кацапам? Смерть им на нашей земле!
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30.03.2022 18:39 Ответить
За мародёркой они сюда ехали, а получили по состоянию на сегодня 17 тысяч 200-х.
И "ещё не вечер"...
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30.03.2022 18:44 Ответить
Найсцикоивіша армія світу. Вони вже вісім років говорять, що вони іхтамнєти. А тепер ще й незнайки.
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30.03.2022 18:52 Ответить
Як,це, немогли відмовитись,а вбивати людей могли. Щось,трохи нездатен зрозуміти,цього вибрикону?
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30.03.2022 19:01 Ответить
Тобто,грошву за вбивства,бажали отримувати.А проте,що вбивали людей незнали,й відмовитися немогли....?
Що,за бздіж. Й їхні домашні перш,за все запитують:- наскільки успішно вбиваєш українців й вони з погордою рапортують.
Лишати,хоч одного нарозвод? А,нам,це, потрі бно?
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30.03.2022 19:07 Ответить
Чуваки, коли ви кричите без жалю вбивати путенських полонених, закликаю вас не забувати про наших полонених!
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30.03.2022 22:00 Ответить
Вони не брешуть, вони *******!
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30.03.2022 22:06 Ответить
Вони не брешуть, просто це відпрацьована тактика полонених, просто вона мала бути в війнах по іншому не буває.
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31.03.2022 00:20 Ответить
 
 