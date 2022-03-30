Пленные оккупанты врут, что не знали, что едут убивать украинцев или не могли отказаться, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Российские военнопленные лгут, когда говорят, что не знали, что едут на войну, и лгут, что нельзя было отказаться от убийства украинцев. Трофейные документы из захваченного штаба БТГр 59-го российского полка в селе Мала Рогань в Харьковской области показали, что в части оказалось четверо военнослужащих, которые отказались ехать убивать украинцев. Остальные знали и могли отказаться, но поехали добровольно.

Об этом пишет на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Командир взвода 59-го полка лейтенант Евгений Бабанин, сержант Николай Анисимов, рядовой Бахтиер Эшбаев и старшина Михаил Кутузов 18 февраля отказались ехать на войну в Украину согласно документам штаба полка. Полк зашел в Украину в составе двух батальонных тактических групп, весь поименный список личного состава захвачен воинами 92-й механизированной бригады во время разгрома российских войск под Малой Роганью", - пишет Бутусов.

Журналист отмечает, что судя по документам, до 50% личного состава составляли срочники. Однако 12 марта после больших потерь срочников и пресс-конференции, где пленные российские срочники опровергли ложь Путина от отсутствия таких военнослужащих в Украине, срочников с 59-го полка отправили в РФ. Списки личного состава, связь, офицеры – все это в руках украинских военных в полном объеме.

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Как сообщает главред Цензор.НЕТ, украинские военные захватили в плен начальника артиллерии 59-го полка и начальника связи полка армии РФ, а также еще несколько десятков военнослужащих. Батальонная тактическая группа полка полностью разгромлена под Харьковом, остатки выведены в РФ на переформирование.

"Все российские военные могли отказаться от участия в нападении на Украину, все, кого мы берем в плен, ехали убивать добровольно", – подчеркивает Бутусов.

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