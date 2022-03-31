В ООН создали комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине
Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас объявил о создании комиссии по расследованию военных преступлений и других злоупотреблений, совершенных во время вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Совет ООН по правам человека.
Комиссия состоит из трех человек – Эрика Мессе из Норвегии (председатель), Ясминки Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейффа из Колумбии.
Создание такой комиссии предусмотрено резолюцией Совета по правам человека от 4 марта 2022 года. В документе говорится, что РПЛ решила создать независимую международную комиссию по расследованию в составе трех экспертов, которых назначает президент.
Комиссия, в частности, должна "собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в частности интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права, с учетом любых будущих судебных разбирательств".
Комиссия создана на один год, и она должна доложить РПЧ устно о своей работе в сентябре 2022 года и подготовить письменный доклад до марта 2023 года, а также отчитываться перед Генеральной Ассамблеей ООН.
Глава комиссии Эрик Мессе работает судьей и является бывшим главой Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде.
Ясминка Джумхур – бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в Боснии и Герцеговине.
Пабло де Грейфф – бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.
Украина, США, Польша и другие страны обвиняют Россию в совершении военных преступлений на территории нашего государства. Показания очевидцев, фотографии, видео и спутниковые снимки демонстрируют целенаправленные обстрелы гражданского населения и разрушение жилых домов, школ, больниц, гражданской инфраструктуры.
Розслідування воєнних злочинів РФ розпочали також Міжнародний кримінальний суд, ОБСЄ та приблизно десять країн.
Україна схвалила звернення щодо створення міжнародного трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за агресію та повномасштабне вторгнення.
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Що можу сказати, чим більше наші ЗСУ навалюють російським військовим - тим сильніше російські хотєлкі зменшуються.
Раніше пропагандисти говорили, що головним завданням спецоперації є "захват України". Тепер вони вже так не говорять.
Тепер головним завданням є захват Донбасу.
Менше почали говорити про те, що захвачений південь України вони хочуть собі залишити.
(звісно ж самі вони звідти не підуть, якщо українці добре їм не наваляють, так як на північному напрямку)
Задоволені тим, що Україна оголошує нейтралітет.
Але недовольні тим, що у України будуть країни-гаранти. Вони називають це нато2.
(Хоча я не розумію, чим їх не задовільняє те, що у нас будуть гаранти. Вони ж, за їхніми словами, на нас нападати не збираються)
Також в договорі є те, що навчання на території Україні будуть проводитись тільки з дозволу країн-гарантів. Радіють, що вони мають стати одною з країн гарантів, тому що вони зможуть ветувати всі навчання.
(Хоча я особисто проти, щоб росія стала нашим гарантом. Росія вже була гарантом Казахстану. І, коли там почалась революція, росія, скориставшись тим, що вона гарант - ввела війська)
"лднр" хочуть розширити до границь Донецької і Луганської областей.
А вони створюють комісію щоб констатувати факт, що вони абсолюно нічемні.
кучу на стол твоему председателювето на резолюцию этой комиссии и рассмеется тебе в лицо.Организация-импотент.