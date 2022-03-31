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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ООН создали комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине

оон

Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас объявил о создании комиссии по расследованию военных преступлений и других злоупотреблений, совершенных во время вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Совет ООН по правам человека.

Комиссия состоит из трех человек – Эрика Мессе из Норвегии (председатель), Ясминки Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейффа из Колумбии.

Создание такой комиссии предусмотрено резолюцией Совета по правам человека от 4 марта 2022 года. В документе говорится, что РПЛ решила создать независимую международную комиссию по расследованию в составе трех экспертов, которых назначает президент.

Комиссия, в частности, должна "собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в частности интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права, с учетом любых будущих судебных разбирательств".

Комиссия создана на один год, и она должна доложить РПЧ устно о своей работе в сентябре 2022 года и подготовить письменный доклад до марта 2023 года, а также отчитываться перед Генеральной Ассамблеей ООН.

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Глава комиссии Эрик Мессе работает судьей и является бывшим главой Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде.

Ясминка Джумхур – бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в Боснии и Герцеговине.

Пабло де Грейфф – бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.

Украина, США, Польша и другие страны обвиняют Россию в совершении военных преступлений на территории нашего государства. Показания очевидцев, фотографии, видео и спутниковые снимки демонстрируют целенаправленные обстрелы гражданского населения и разрушение жилых домов, школ, больниц, гражданской инфраструктуры.

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Розслідування воєнних злочинів РФ розпочали також Міжнародний кримінальний суд, ОБСЄ та приблизно десять країн.

Україна схвалила звернення щодо створення міжнародного трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за агресію та повномасштабне вторгнення.

ООН (4157) россия (95339) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+7
Варто нагадати, що зміни до конституціі під час війни заборонені конституцією, а відмова від вступу до НАТО є державною зрадою і не може служити предметом перемовин.
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31.03.2022 06:44
+6
перша справа - боягузтво ООН
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31.03.2022 06:18
+5
Ну всьо, зараз оркам точно звиздець. ОООН шютіть нє любіт
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31.03.2022 06:44
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перша справа - боягузтво ООН
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31.03.2022 06:18 Ответить
Перша справа - послаблення ЗСУ, замороження ракетної програми України з виробництва "Непунів", "Вільх", "Громів", розмінування підходів до Криму зеленою владою.
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31.03.2022 08:29 Ответить
Подивився останній випуск російської пропаганди (60 минут).
Що можу сказати, чим більше наші ЗСУ навалюють російським військовим - тим сильніше російські хотєлкі зменшуються.
Раніше пропагандисти говорили, що головним завданням спецоперації є "захват України". Тепер вони вже так не говорять.
Тепер головним завданням є захват Донбасу.
Менше почали говорити про те, що захвачений південь України вони хочуть собі залишити.
(звісно ж самі вони звідти не підуть, якщо українці добре їм не наваляють, так як на північному напрямку)
Задоволені тим, що Україна оголошує нейтралітет.
Але недовольні тим, що у України будуть країни-гаранти. Вони називають це нато2.
(Хоча я не розумію, чим їх не задовільняє те, що у нас будуть гаранти. Вони ж, за їхніми словами, на нас нападати не збираються)
Також в договорі є те, що навчання на території Україні будуть проводитись тільки з дозволу країн-гарантів. Радіють, що вони мають стати одною з країн гарантів, тому що вони зможуть ветувати всі навчання.
(Хоча я особисто проти, щоб росія стала нашим гарантом. Росія вже була гарантом Казахстану. І, коли там почалась революція, росія, скориставшись тим, що вона гарант - ввела війська)
"лднр" хочуть розширити до границь Донецької і Луганської областей.
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31.03.2022 06:27 Ответить
Варто нагадати, що зміни до конституціі під час війни заборонені конституцією, а відмова від вступу до НАТО є державною зрадою і не може служити предметом перемовин.
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31.03.2022 06:44 Ответить
Ну всьо, зараз оркам точно звиздець. ОООН шютіть нє любіт
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31.03.2022 06:44 Ответить
ООН - міжнародна організація, створена з метою підтримки миру і міжнародної безпеки.

А вони створюють комісію щоб констатувати факт, що вони абсолюно нічемні.
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31.03.2022 07:08 Ответить
Маячня... кацапи досі в ООН...
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31.03.2022 07:36 Ответить
Т.н.,,русским ,,просто нравится убивать. Именно за это,за право убивать безнаказанно они и воюют. Экономически эта недострана-недоимперийка несостоятельна-1,7 процента мирового ВВП. Из которого львиная часть продажа жижи и газа. ,,узкому миру,, нечего предложить Миру -полное фиаско,от экономики до культуры. А фантомные боли т н. бывшей империи не дают ей жить спокойно,видя насколько она несостятельна ни как экономическая единица,ни как современное общество развитых людей готовых предложить что то интересное и инновационное Миру
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31.03.2022 08:13 Ответить
рОсія вони, рООООООООООООООООООООООсія, які вони "рУські"?????? рОООООООООськи вони, та й годі. До речі, ніякого їм "нейтралітету" до ніжок не впаде, УКРАЇНА буде в Европі та в NATO, це є незмінним.
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31.03.2022 11:42 Ответить
Поэтому в кавычки и взял
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31.03.2022 22:22 Ответить
Комісія,як і все що родила ця непотрібна організація,не матиме жодного практичного результату.
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31.03.2022 08:15 Ответить
не пройшло й пів року, як бюрократи зачухались...
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31.03.2022 08:44 Ответить
И что они будут делать? Ничего! Есть такой военный преступник, террорист, живодёр - алексей мильчаков. Он себе поразвлекался, и уехал в рашку, будет жить сколько сужено, и никто ничего не сделает. Так же и современные убийцы, насильники, уедут в рашку, и будут рассказывать какие они герои мародерствовали и мирных людей убивали. Они же не будут выкрадать преступников из рашки, и перевозить в Гаагу, а потом судить.
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31.03.2022 09:07 Ответить
ООН,тебе самой не смешно?Ща паРаша наложит кучу на стол твоему председателю вето на резолюцию этой комиссии и рассмеется тебе в лицо.Организация-импотент.
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31.03.2022 09:17 Ответить
я - нострадамус: все закінчиться, як і з комісіями і розслідуваннями по МН17.
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31.03.2022 09:37 Ответить
любители позаседать и *********
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31.03.2022 09:51 Ответить
Делов то - три вагона денег и это уже Украины напала на бедную Орду. Ковид показал, стоимость гастарбайтеров ООН - никчемная и вредная контора по легализации преступлений.
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31.03.2022 10:26 Ответить
 
 