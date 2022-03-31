Войска РФ убивают украинцев не ради террора – для развлечения, - Зеленский
В Украине российские войска убили тысячи людей, сотни украинских детей, уничтожили десятки тысяч домов, грабят и начали убивать ради развлечения.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Королевства Нидерланды, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сотни детей убиты, тысячи людей убиты, десятки тысяч домов разрушены, сожжены города и села, российские войска насилуют женщин в оккупированных районах, разворовывают все, что возможно, все, что находят. Они даже убивают уже не для того, чтобы добиться какого-то военного успеха, не для того, чтобы сеять террор, они начали убивать от того, что для них как развлечение, развлечение для людей, имеющих сколько угодно оружия и никаких сдерживающих факторов", - подчеркнул глава государства.
Он заверил, что Украина никогда с этим не смирится и не перестанет защищаться.
Зеленский также отметил необходимость привлечения всех виновных в военных преступлениях к ответственности и выразил уверенность, что в нидерландском городе Гаага, столице международного правосудия, точно знают, как это делать и сделают.
"Это война, которую российскому государству нельзя простить. Сотни и сотни преступлений, за которые нужно привлекать к ответственности всех отдавших преступные приказы, всех, кто выполнял преступные приказы, и всех, кто обеспечивал политическое прикрытие для этих преступных приказов", - сказал Президент.
По его словам, депортации, массовые убийства, уничтожение гражданской инфраструктуры, бомбардировка больниц – все это должно получить ответ от демократического сообщества.
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Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок. - Шубін (с)
і ще трохи переляк був...як стрільнути в руцького...в данецкого..
тому на стадіоні в очі Гетьману так легко було кидати звинувачення... бо тоді здавалось що все робилось не так і ти...ти...саме ти зробив би все краще !!! то й роби !!!