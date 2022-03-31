РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9578 посетителей онлайн
Новости Война
6 185 13

Войска РФ убивают украинцев не ради террора – для развлечения, - Зеленский

зеленський

В Украине российские войска убили тысячи людей, сотни украинских детей, уничтожили десятки тысяч домов, грабят и начали убивать ради развлечения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Королевства Нидерланды, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сотни детей убиты, тысячи людей убиты, десятки тысяч домов разрушены, сожжены города и села, российские войска насилуют женщин в оккупированных районах, разворовывают все, что возможно, все, что находят. Они даже убивают уже не для того, чтобы добиться какого-то военного успеха, не для того, чтобы сеять террор, они начали убивать от того, что для них как развлечение, развлечение для людей, имеющих сколько угодно оружия и никаких сдерживающих факторов", - подчеркнул глава государства.

Смотрите: Зеленский в парламенте Нидерландов: Нам нужно оружие – война настолько интенсивна, что нам нужно больше. ВИДЕО

Он заверил, что Украина никогда с этим не смирится и не перестанет защищаться.

Зеленский также отметил необходимость привлечения всех виновных в военных преступлениях к ответственности и выразил уверенность, что в нидерландском городе Гаага, столице международного правосудия, точно знают, как это делать и сделают.

"Это война, которую российскому государству нельзя простить. Сотни и сотни преступлений, за которые нужно привлекать к ответственности всех отдавших преступные приказы, всех, кто выполнял преступные приказы, и всех, кто обеспечивал политическое прикрытие для этих преступных приказов", - сказал Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ирпень после освобождения от оккупантов. ФОТОрепортаж

По его словам, депортации, массовые убийства, уничтожение гражданской инфраструктуры, бомбардировка больниц – все это должно получить ответ от демократического сообщества.

армия РФ (19035) Зеленский (20210) Нидерланды (1570) военные преступления (1423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
дошло ? а 8 лет что то не доходило ...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:14
+11
Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок. - Шубін (с)
показать весь комментарий
31.03.2022 14:20
+8
Куди приходить русскій мір, там завжди кров задля розваги!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди приходить русскій мір, там завжди кров задля розваги!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:13 Ответить
думаю в 1991 году надо было машиной времени Кравчука и Кучму в Мариуполь перебросить на минут 10 - 2022 года понимаете в чем еще проблема этих все ПРЕГОВОРОВ ТИПА (почем типа поясню) я как юрист скажу 1- это мы сами создали парадокс и противоречие в Конституции приняв статью об АРК хотя в начале Конституции 1996 года написано что УКРАИНА ЭТО УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО ФОРМА ГОСУДАРСТВА УНИТАРНОСТЬ ВООБЩЕ ИСКЛЮЧАЕТ КАКИЕ ЛИБО ФОРМЫ ИНОГО АТВОНОМИЙ НЕ ГОВОРЯ ПРО РЕСПУБЛИКУ ЕСЛИ ПО ХОРОШЕМУ ТО РАДА МОГЛА БЫ ПРИНЯТЬТ ПОСТАНОВУ ПРО ДЕНОНСАЦИЮ СВОЕГО ЖЕ ПОСТАНОВЫ О ПРИНЯТИИ КОНСТИТУЦИИ И АВТОМАТОМ ВВЕСТИ КОНСТИТУЦИЮ УССР УКРАИНЫ 1978 ГОДА ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ..2 причина это со стороны России прокол Конституции России АПРИОРИ ЗАПРЕЩАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ НО ПУТИН ПО..УЙ ПАРДОН И ОН НАГНУЛ КСУ РАШКИ КОТОРАЯ НАПИСАЛА ОТКРВОЕННЫЙ БРЕД И ОН НАРУШИВ КОНСТИТУЦИИ ВТУЛШИЛ ТУДА КРЫМ КАК СУБЪЕКТ РОССИИ ЕЩЕ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПОВТОРИТЬ МАРАЗМ С ДНР И ЛНР... для полной картины исходя из этого я бы рекомендовал бы признать Конституцию 1996 года Украины такой что перестала работать вместо нее статусом кво работала бы конституция 1978 года УССР-Украины там не было бы только КСУ но дополнить можно о КСУ.. НИКТО ИЗ КОНСТИУАЛИСТОВ УКРАИНЫ ОПОЛИТОЛОГОВ ПРЕЗИДЕНТОВ НАРДЕПОВ ЮПРИСТОВ СУДЕЙ КСУ ПОЧЕМУ ТО В УПОР НЕ ВИДЯТ ОЧЕВИДНОГО МАРАЗМА НАШЕЙ КОНСТИТУЦИИ 1996 ГОДА беда в том что нефиг было Кучме нагинать страхом нардепов и ночью принимать Конституцию АПРК кстати была проголосована норма вместо Крымской или Симферопольской области как с голоса с места!!!!!!! без процедуры в комитетах... от КП Украины... Симоненко или кто там тогда рулил коммуняками??? хотели прогнуться под Рашку ублажить Ельцина.. по сути с того момента пошел вопрос предательства Украины... высшей властью....
показать весь комментарий
31.03.2022 14:24 Ответить
дошло ? а 8 лет что то не доходило ...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:14 Ответить
те они уже не террористы ? просто им бедным скучно? а я вот думал что они мрази конченные...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:19 Ответить
До речі - це ті самі "прості росіяни" які ніколи не воюватимуть з українцями.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:19 Ответить
Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок. - Шубін (с)
показать весь комментарий
31.03.2022 14:20 Ответить
а в 2014 році нам навіть не було чим захищатись... не було нічого і зброєю ніхто не допомагав...
і ще трохи переляк був...як стрільнути в руцького...в данецкого..
тому на стадіоні в очі Гетьману так легко було кидати звинувачення... бо тоді здавалось що все робилось не так і ти...ти...саме ти зробив би все краще !!! то й роби !!!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:20 Ответить
Рашисти роблять це і для терору, і для розваги.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:20 Ответить
Піаніст ,ти не правий !!! І для терору ,і для розваги !!! У нелюів така розвага-терор беззахистних.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=79tJL_JePwk Гиркин о неизбежности отвода войск русни Генералы специально вешали лапшу чтобы воровать на оборонке. БРОНЮ С ТАНКОВ СРЕЗАЛИ ЕЩЕ В ТЫЛУ
показать весь комментарий
31.03.2022 14:24 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 14:34 Ответить
Ну так абратісь к руцкім матєрям, что би ані прієзжалі забірать сваіх синавєй
показать весь комментарий
31.03.2022 15:33 Ответить
Это просто кацапский менталитет, они в наркотическом угаре от крови, от ПОКА безнаказанности и от страха и зависти. Они всегда были такими, не бывает хороших руських. Их надо гнать из всех стран, объясняя жителям, что они сегодня вам улыбаются, а завтра с УДОВОЛЬСТВИЕМ будут убивать и насиловать их детей.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:41 Ответить
 
 