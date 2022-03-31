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Новини Війна
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Війська РФ вбивають українців не задля терору - для розваги, - Зеленський

зеленський

В Україні російські війська убили тисячі людей, сотні українських дітей, знищили десятки тисяч будинків, грабують і почали вбивати задля розваги.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні в парламенті Королівства Нідерланди, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сотні дітей убиті, тисячі людей убиті, десятки тисяч будинків зруйновані, спалені міста і села, російські війська ґвалтують жінок в окупованих районах, розкрадають усе, що можливо, усе, що знаходять. Вони навіть убивають уже не для того, щоб досягти якогось військового успіху, не для того, щоб сіяти терор, вони почали вбивати від того, що для них немов розвага, розвага для людей, які мають скільки завгодно зброї і жодних стримуючих факторів", - підкреслив глава держави.

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Він запевнив, що Україна ніколи з цим не змириться і не припинить захищатися.

Зеленський також наголосив на необхідності притягнення всіх винних у воєнних злочинах до відповідальності та висловив упевненість, що в нідерландському місті Гаага, столиці міжнародного правосуддя, точно знають, як це робити і зроблять.

"Це війна, яку російській державі не можна пробачити. Сотні й сотні злочинів, за які потрібно притягати до відповідальності всіх, хто віддав злочинні накази, усіх, хто виконував злочинні накази, і всіх, хто забезпечував політичне прикриття для цих злочинних наказів", - сказав Президент.

Зеленський додав, що злочини російських загарбників повинні отримати покарання.

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За його словами, депортації, масові вбивства, знищення цивільної інфраструктури, бомбардування лікарень – усе це має отримати відповідь від демократичної спільноти.

Автор: 

армія рф (17185) Зеленський (23667) Нідерланди (1553) воєнні злочини (1848)


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Топ коментарі
+12
дошло ? а 8 лет что то не доходило ...
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31.03.2022 14:14
+11
Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок. - Шубін (с)
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31.03.2022 14:20
+8
Куди приходить русскій мір, там завжди кров задля розваги!
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31.03.2022 14:13
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Куди приходить русскій мір, там завжди кров задля розваги!
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31.03.2022 14:13 Відповісти
думаю в 1991 году надо было машиной времени Кравчука и Кучму в Мариуполь перебросить на минут 10 - 2022 года понимаете в чем еще проблема этих все ПРЕГОВОРОВ ТИПА (почем типа поясню) я как юрист скажу 1- это мы сами создали парадокс и противоречие в Конституции приняв статью об АРК хотя в начале Конституции 1996 года написано что УКРАИНА ЭТО УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО ФОРМА ГОСУДАРСТВА УНИТАРНОСТЬ ВООБЩЕ ИСКЛЮЧАЕТ КАКИЕ ЛИБО ФОРМЫ ИНОГО АТВОНОМИЙ НЕ ГОВОРЯ ПРО РЕСПУБЛИКУ ЕСЛИ ПО ХОРОШЕМУ ТО РАДА МОГЛА БЫ ПРИНЯТЬТ ПОСТАНОВУ ПРО ДЕНОНСАЦИЮ СВОЕГО ЖЕ ПОСТАНОВЫ О ПРИНЯТИИ КОНСТИТУЦИИ И АВТОМАТОМ ВВЕСТИ КОНСТИТУЦИЮ УССР УКРАИНЫ 1978 ГОДА ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ..2 причина это со стороны России прокол Конституции России АПРИОРИ ЗАПРЕЩАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ НО ПУТИН ПО..УЙ ПАРДОН И ОН НАГНУЛ КСУ РАШКИ КОТОРАЯ НАПИСАЛА ОТКРВОЕННЫЙ БРЕД И ОН НАРУШИВ КОНСТИТУЦИИ ВТУЛШИЛ ТУДА КРЫМ КАК СУБЪЕКТ РОССИИ ЕЩЕ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПОВТОРИТЬ МАРАЗМ С ДНР И ЛНР... для полной картины исходя из этого я бы рекомендовал бы признать Конституцию 1996 года Украины такой что перестала работать вместо нее статусом кво работала бы конституция 1978 года УССР-Украины там не было бы только КСУ но дополнить можно о КСУ.. НИКТО ИЗ КОНСТИУАЛИСТОВ УКРАИНЫ ОПОЛИТОЛОГОВ ПРЕЗИДЕНТОВ НАРДЕПОВ ЮПРИСТОВ СУДЕЙ КСУ ПОЧЕМУ ТО В УПОР НЕ ВИДЯТ ОЧЕВИДНОГО МАРАЗМА НАШЕЙ КОНСТИТУЦИИ 1996 ГОДА беда в том что нефиг было Кучме нагинать страхом нардепов и ночью принимать Конституцию АПРК кстати была проголосована норма вместо Крымской или Симферопольской области как с голоса с места!!!!!!! без процедуры в комитетах... от КП Украины... Симоненко или кто там тогда рулил коммуняками??? хотели прогнуться под Рашку ублажить Ельцина.. по сути с того момента пошел вопрос предательства Украины... высшей властью....
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31.03.2022 14:24 Відповісти
дошло ? а 8 лет что то не доходило ...
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31.03.2022 14:14 Відповісти
те они уже не террористы ? просто им бедным скучно? а я вот думал что они мрази конченные...
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31.03.2022 14:19 Відповісти
До речі - це ті самі "прості росіяни" які ніколи не воюватимуть з українцями.
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31.03.2022 14:19 Відповісти
Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок. - Шубін (с)
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31.03.2022 14:20 Відповісти
а в 2014 році нам навіть не було чим захищатись... не було нічого і зброєю ніхто не допомагав...
і ще трохи переляк був...як стрільнути в руцького...в данецкого..
тому на стадіоні в очі Гетьману так легко було кидати звинувачення... бо тоді здавалось що все робилось не так і ти...ти...саме ти зробив би все краще !!! то й роби !!!
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31.03.2022 14:20 Відповісти
Рашисти роблять це і для терору, і для розваги.
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31.03.2022 14:20 Відповісти
Піаніст ,ти не правий !!! І для терору ,і для розваги !!! У нелюів така розвага-терор беззахистних.
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31.03.2022 14:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=79tJL_JePwk Гиркин о неизбежности отвода войск русни Генералы специально вешали лапшу чтобы воровать на оборонке. БРОНЮ С ТАНКОВ СРЕЗАЛИ ЕЩЕ В ТЫЛУ
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31.03.2022 14:24 Відповісти
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31.03.2022 14:34 Відповісти
Ну так абратісь к руцкім матєрям, что би ані прієзжалі забірать сваіх синавєй
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31.03.2022 15:33 Відповісти
Это просто кацапский менталитет, они в наркотическом угаре от крови, от ПОКА безнаказанности и от страха и зависти. Они всегда были такими, не бывает хороших руських. Их надо гнать из всех стран, объясняя жителям, что они сегодня вам улыбаются, а завтра с УДОВОЛЬСТВИЕМ будут убивать и насиловать их детей.
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31.03.2022 16:41 Відповісти
 
 