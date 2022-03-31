Війська РФ вбивають українців не задля терору - для розваги, - Зеленський
В Україні російські війська убили тисячі людей, сотні українських дітей, знищили десятки тисяч будинків, грабують і почали вбивати задля розваги.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні в парламенті Королівства Нідерланди, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сотні дітей убиті, тисячі людей убиті, десятки тисяч будинків зруйновані, спалені міста і села, російські війська ґвалтують жінок в окупованих районах, розкрадають усе, що можливо, усе, що знаходять. Вони навіть убивають уже не для того, щоб досягти якогось військового успіху, не для того, щоб сіяти терор, вони почали вбивати від того, що для них немов розвага, розвага для людей, які мають скільки завгодно зброї і жодних стримуючих факторів", - підкреслив глава держави.
Він запевнив, що Україна ніколи з цим не змириться і не припинить захищатися.
Зеленський також наголосив на необхідності притягнення всіх винних у воєнних злочинах до відповідальності та висловив упевненість, що в нідерландському місті Гаага, столиці міжнародного правосуддя, точно знають, як це робити і зроблять.
"Це війна, яку російській державі не можна пробачити. Сотні й сотні злочинів, за які потрібно притягати до відповідальності всіх, хто віддав злочинні накази, усіх, хто виконував злочинні накази, і всіх, хто забезпечував політичне прикриття для цих злочинних наказів", - сказав Президент.
Зеленський додав, що злочини російських загарбників повинні отримати покарання.
За його словами, депортації, масові вбивства, знищення цивільної інфраструктури, бомбардування лікарень – усе це має отримати відповідь від демократичної спільноти.
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Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок. - Шубін (с)
і ще трохи переляк був...як стрільнути в руцького...в данецкого..
тому на стадіоні в очі Гетьману так легко було кидати звинувачення... бо тоді здавалось що все робилось не так і ти...ти...саме ти зробив би все краще !!! то й роби !!!