В Киеве создана комендатура

В столице создали комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий.

Об этом говорится в приказе Киевской городской военной администрации №1 от 30 марта, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, комендатуру создали для:

организации и обеспечения мероприятий при введении комендантского часа и установлении режима светомаскировки,

координации действий сил и средств подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей.

Также смотрите: Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ. ФОТОрепортаж

В ее состав, кроме коменданта, будет входить 6 человек:

заместитель коменданта,

советник коменданта по юридическим вопросам,

координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств,

координатор по вопросам контроля за мерами введения комендантского часа, установление специального режима светомаскировки и работы блокпостов,

координатор по вопросам взаимодействия правоохранительных органов,

координатор по вопросам расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.

Комендатура будет находиться на проспекте Победы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие дни на окраинах Киева развернутся ожесточенные бои, - Минобороны Британии