В Киеве создана комендатура
В столице создали комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий.
Об этом говорится в приказе Киевской городской военной администрации №1 от 30 марта, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, комендатуру создали для:
- организации и обеспечения мероприятий при введении комендантского часа и установлении режима светомаскировки,
- координации действий сил и средств подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей.
В ее состав, кроме коменданта, будет входить 6 человек:
- заместитель коменданта,
- советник коменданта по юридическим вопросам,
- координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств,
- координатор по вопросам контроля за мерами введения комендантского часа, установление специального режима светомаскировки и работы блокпостов,
- координатор по вопросам взаимодействия правоохранительных органов,
- координатор по вопросам расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.
Комендатура будет находиться на проспекте Победы.
Топ комментарии
+2 David Davidov
показать весь комментарий31.03.2022 15:16
+2 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий31.03.2022 15:27
+1 Eugen Mk
показать весь комментарий31.03.2022 16:00
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Кроме того ктото может объяснить необходимость блокпоста фактически в Киеве на Метрологической у окружной - пришлось два раза проехать для посещения отделения НП в 20ти метрах. Есть ещё между Киевом и Гатным тоже прям между домов оттуда и отсюда - чо, нечем тероборону занять?