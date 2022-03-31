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В Киеве создана комендатура

комендатура

В столице создали комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий.

Об этом говорится в приказе Киевской городской военной администрации №1 от 30 марта, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, комендатуру создали для:

  • организации и обеспечения мероприятий при введении комендантского часа и установлении режима светомаскировки,
  • координации действий сил и средств подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей.

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В ее состав, кроме коменданта, будет входить 6 человек:

  • заместитель коменданта,
  • советник коменданта по юридическим вопросам,
  • координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств,
  • координатор по вопросам контроля за мерами введения комендантского часа, установление специального режима светомаскировки и работы блокпостов,
  • координатор по вопросам взаимодействия правоохранительных органов,
  • координатор по вопросам расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.

Комендатура будет находиться на проспекте Победы.

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Киев (25472)


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Топ комментарии
+2
Приберіть непотрібні блокпости,дві години потрібно стояти у корці на в'їзді до Києва.Яка блд з них користь????Буде лише багато трупів,якщо прилетить від кацапів!!!
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31.03.2022 15:16
+2
в испании где ты сидишь блокпосты?
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31.03.2022 15:27
+1
Тем не менее на въезд и выезд пробки километровые и если накроет будет ой.

Кроме того ктото может объяснить необходимость блокпоста фактически в Киеве на Метрологической у окружной - пришлось два раза проехать для посещения отделения НП в 20ти метрах. Есть ещё между Киевом и Гатным тоже прям между домов оттуда и отсюда - чо, нечем тероборону занять?
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31.03.2022 16:00
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Приберіть непотрібні блокпости,дві години потрібно стояти у корці на в'їзді до Києва.Яка блд з них користь????Буде лише багато трупів,якщо прилетить від кацапів!!!
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31.03.2022 15:16 Ответить
в испании где ты сидишь блокпосты?
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31.03.2022 15:27 Ответить
Тем не менее на въезд и выезд пробки километровые и если накроет будет ой.

Кроме того ктото может объяснить необходимость блокпоста фактически в Киеве на Метрологической у окружной - пришлось два раза проехать для посещения отделения НП в 20ти метрах. Есть ещё между Киевом и Гатным тоже прям между домов оттуда и отсюда - чо, нечем тероборону занять?
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31.03.2022 16:00 Ответить
Про впн не чув кацапа?
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31.03.2022 16:08 Ответить
Нах тобі впн концерва москальська? Блокпости йому прибери! Ага щас
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31.03.2022 16:34 Ответить
То поясни дегенерат,який сенс у скупченні людей на цих постах,консерва у тебе в дупі москальська,восьмий рік війна йде,а москалі шастали як у себе вдома,пнх чорт тупорилий.
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31.03.2022 17:09 Ответить
Пізно всралися що до організації правопорядку та взаемодій підрозділів. Але зрозуміло що до посад високим фахівцям та розподілу хвінансів на комендатури. Саме час спиз...ти.
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31.03.2022 17:07 Ответить
 
 