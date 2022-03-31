У Києві створили комендатуру

У столиці створили комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій.

Про це йдеться в наказі Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, комендатуру створили для:

організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування,

координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.

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До її складу, крім коменданта, входитиме 6 осіб:

заступник коменданта,

радник коменданта з юридичних питань,

координатор із питань переміщення військових транспортних засобів,

координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів,

координатор із питань взаємодії правоохоронних органів,

координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Комендатура буде знаходитись на проспекті Перемоги.

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