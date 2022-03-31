У Києві створили комендатуру
У столиці створили комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій.
Про це йдеться в наказі Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, комендатуру створили для:
- організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування,
- координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.
До її складу, крім коменданта, входитиме 6 осіб:
- заступник коменданта,
- радник коменданта з юридичних питань,
- координатор із питань переміщення військових транспортних засобів,
- координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів,
- координатор із питань взаємодії правоохоронних органів,
- координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.
Комендатура буде знаходитись на проспекті Перемоги.
Топ коментарі
+2 David Davidov
показати весь коментар31.03.2022 15:16
+2 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар31.03.2022 15:27
+1 Eugen Mk
показати весь коментар31.03.2022 16:00
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Кроме того ктото может объяснить необходимость блокпоста фактически в Киеве на Метрологической у окружной - пришлось два раза проехать для посещения отделения НП в 20ти метрах. Есть ещё между Киевом и Гатным тоже прям между домов оттуда и отсюда - чо, нечем тероборону занять?