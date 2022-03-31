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У Києві створили комендатуру

комендатура

У столиці створили комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій.

Про це йдеться в наказі Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, комендатуру створили для:

  • організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування,
  • координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.

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До її складу, крім коменданта, входитиме 6 осіб:

  • заступник коменданта,
  • радник коменданта з юридичних питань,
  • координатор із питань переміщення військових транспортних засобів,
  • координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів,
  • координатор із питань взаємодії правоохоронних органів,
  • координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Комендатура буде знаходитись на проспекті Перемоги.

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Київ (19408)


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Топ коментарі
+2
Приберіть непотрібні блокпости,дві години потрібно стояти у корці на в'їзді до Києва.Яка блд з них користь????Буде лише багато трупів,якщо прилетить від кацапів!!!
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31.03.2022 15:16
+2
в испании где ты сидишь блокпосты?
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31.03.2022 15:27
+1
Тем не менее на въезд и выезд пробки километровые и если накроет будет ой.

Кроме того ктото может объяснить необходимость блокпоста фактически в Киеве на Метрологической у окружной - пришлось два раза проехать для посещения отделения НП в 20ти метрах. Есть ещё между Киевом и Гатным тоже прям между домов оттуда и отсюда - чо, нечем тероборону занять?
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31.03.2022 16:00
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Приберіть непотрібні блокпости,дві години потрібно стояти у корці на в'їзді до Києва.Яка блд з них користь????Буде лише багато трупів,якщо прилетить від кацапів!!!
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31.03.2022 15:16 Відповісти
в испании где ты сидишь блокпосты?
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31.03.2022 15:27 Відповісти
Тем не менее на въезд и выезд пробки километровые и если накроет будет ой.

Кроме того ктото может объяснить необходимость блокпоста фактически в Киеве на Метрологической у окружной - пришлось два раза проехать для посещения отделения НП в 20ти метрах. Есть ещё между Киевом и Гатным тоже прям между домов оттуда и отсюда - чо, нечем тероборону занять?
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31.03.2022 16:00 Відповісти
Про впн не чув кацапа?
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31.03.2022 16:08 Відповісти
Нах тобі впн концерва москальська? Блокпости йому прибери! Ага щас
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31.03.2022 16:34 Відповісти
То поясни дегенерат,який сенс у скупченні людей на цих постах,консерва у тебе в дупі москальська,восьмий рік війна йде,а москалі шастали як у себе вдома,пнх чорт тупорилий.
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31.03.2022 17:09 Відповісти
Пізно всралися що до організації правопорядку та взаемодій підрозділів. Але зрозуміло що до посад високим фахівцям та розподілу хвінансів на комендатури. Саме час спиз...ти.
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31.03.2022 17:07 Відповісти
 
 