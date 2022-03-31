Эрдоган анонсировал встречу Зеленского и Путина
Официальная Анкара надеется на согласование даты встречи в ближайшем будущем президентов России и Украины.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Я настроен решительно в вопросе новой беседы с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Наша цель – скорейшая организация встречи лидеров РФ и Украины. Об этом я четко скажу обоим лидерам", - заявил Эрдоган.
Турецкий президент выразил надежду, что удастся согласовать дату встречи Путина и Зеленского. "Мы готовы предоставить необходимую площадку. Основываясь на доверии, которое испытывают Путин и Зеленский к Турции, надеемся на положительный результат (посредничество. - Ред.)", - подчеркнул он.
Относительно гарантий безопасности Украины Эрдогн отметил, что Турция готова стать одной из стран-гарантов. Анкара воспринимает такую инициативу положительно, однако необходим детальный анализ, пояснил он.
Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара ожидает скорейшего прекращения кровопролития и войны. Вместе с тем важно обеспечение временного режима прекращения огня, отметил он.
Кроме того, Эрдоган выразил скептическое отношение к вопросу принятия Украины в состав Евросоюза.
"Потому что многие страны ЕС, за исключением ряда стран, должны более серьезно отнестись к этому процессу (заявки Киева. - Ред.). Вместе с тем, по поступающим сведениям, президент РФ воспринял тему членства Украины в ЕС положительно. во время беседы (с Путиным. - Ред.) я постараюсь услышать это от него лично, что позволит сделать более четкий анализ", - сказал Эрдоган.
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Тільки бетоном...опісля перемоги.
Слава нації
Смерть москалям
боєць Журавель помирав від важкого поранення 😡
Яка ще зустріч?
До неї ще довго, якщо вона взагалі буде.
Прийнявши умови "миру" які посилено ********** банкова, Україна фактично стане маріонетковою країною. Навіщо ЄС ще одна така яка проштовхуватиме у ЄС інтереси мокшандії?
Заголовок сильно не соответствует содержанию:
"Турецький президент висловив надію на те, що вдасться узгодити дату зустрічі Путіна і Зеленського."
терористом і головорізом пуйлом??
Тем более он наверняка не забыл, как мокшанского посла там завалили.
Во время войны когда оккупирована твоя страна, мирный договор подпишет, только народ ставший раком перед врагом. В переговорах с Украинской стороны должна быть лишь одно требование, это прекращения огня и полный вывод войск с территории Украины, после выполнения этих условий рашистами, можно будет и поговорить о мире.
Тільки цей нелюд-путін зможе дивитися в очі Президенту Зеленському? Чи буде рукостискання?
Мабуть я б кинувся на путіна і просто б перегриз йому артерію...
-"НІКОЛИ НЕМОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ З ТИМ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИТИ!"(ГОЛДА МЕІР)
они могли бы давно устранить асада
кучу военных вроде убрали оттуда, вагнеровцев тоже
иди спокойно захватывай дамаск
хитрит он, что то ждет
а встреча скорее всего не состоится
сколько раз после парижской встречи с зе плешивый встречался?
ниразу
Звісно , що перевіряючим повинен бути НЕ Баканов !