Эрдоган анонсировал встречу Зеленского и Путина

Официальная Анкара надеется на согласование даты встречи в ближайшем будущем президентов России и Украины.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я настроен решительно в вопросе новой беседы с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Наша цель – скорейшая организация встречи лидеров РФ и Украины. Об этом я четко скажу обоим лидерам", - заявил Эрдоган.

Турецкий президент выразил надежду, что удастся согласовать дату встречи Путина и Зеленского. "Мы готовы предоставить необходимую площадку. Основываясь на доверии, которое испытывают Путин и Зеленский к Турции, надеемся на положительный результат (посредничество. - Ред.)", - подчеркнул он.

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Относительно гарантий безопасности Украины Эрдогн отметил, что Турция готова стать одной из стран-гарантов. Анкара воспринимает такую инициативу положительно, однако необходим детальный анализ, пояснил он.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара ожидает скорейшего прекращения кровопролития и войны. Вместе с тем важно обеспечение временного режима прекращения огня, отметил он.

Кроме того, Эрдоган выразил скептическое отношение к вопросу принятия Украины в состав Евросоюза.

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"Потому что многие страны ЕС, за исключением ряда стран, должны более серьезно отнестись к этому процессу (заявки Киева. - Ред.). Вместе с тем, по поступающим сведениям, президент РФ воспринял тему членства Украины в ЕС положительно. во время беседы (с Путиным. - Ред.) я постараюсь услышать это от него лично, что позволит сделать более четкий анализ", - сказал Эрдоган.