Ердоган анонсував зустріч Зеленського і Путіна
Офіційна Анкара сподівається на узгодження дати зустрічі у найближчому майбутньому президентів Росії та України.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
"Я налаштований рішуче в питанні нової бесіди з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Наша мета - якнайшвидша організація зустрічі лідерів РФ і України. Про це я чітко скажу обом лідерам", - заявив Ердоган.
Турецький президент висловив надію на те, що вдасться узгодити дату зустрічі Путіна і Зеленського. "Ми готові надати необхідний майданчик. Грунтуючись на довірі, яку відчувають Путін і Зеленський до Туреччини, сподіваємося на позитивний результат (посередництва. - Ред.)", - підкреслив він.
Щодо гарантій безпеки України, Ердогн зазначив, що Туреччина готова стати однією з країн-гарантів. Анкара сприймає таку ініціативу позитивно, проте необхідний детальний аналіз, пояснив він.
Глава турецької держави підкреслив, що Анкара очікує якнайшвидшого припинення кровопролиття і війни. Разом з тим, важливе забезпечення тимчасового режиму припинення вогню, зазначив він.
Крім цього, Ердоган висловив скептичне ставлення до питання прийняття України до складу Євросоюзу.
"Тому, що багато країн ЄС, за винятком ряду країн, повинні більш серйозно поставитися до цього процесу (заявки Києва. - Ред.). Разом з тим, за відомостями, що надходять, президент РФ сприйняв тему членства України в ЄС позитивно. В ході бесіди (з Путіним. - Ред.) я постараюся почути це від нього особисто, що дозволить зробити більш чіткий аналіз", - сказав Ердоган.
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Тільки бетоном...опісля перемоги.
Слава нації
Смерть москалям
боєць Журавель помирав від важкого поранення 😡
Яка ще зустріч?
До неї ще довго, якщо вона взагалі буде.
Прийнявши умови "миру" які посилено ********** банкова, Україна фактично стане маріонетковою країною. Навіщо ЄС ще одна така яка проштовхуватиме у ЄС інтереси мокшандії?
Заголовок сильно не соответствует содержанию:
"Турецький президент висловив надію на те, що вдасться узгодити дату зустрічі Путіна і Зеленського."
терористом і головорізом пуйлом??
Тем более он наверняка не забыл, как мокшанского посла там завалили.
Во время войны когда оккупирована твоя страна, мирный договор подпишет, только народ ставший раком перед врагом. В переговорах с Украинской стороны должна быть лишь одно требование, это прекращения огня и полный вывод войск с территории Украины, после выполнения этих условий рашистами, можно будет и поговорить о мире.
Тільки цей нелюд-путін зможе дивитися в очі Президенту Зеленському? Чи буде рукостискання?
Мабуть я б кинувся на путіна і просто б перегриз йому артерію...
-"НІКОЛИ НЕМОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ З ТИМ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИТИ!"(ГОЛДА МЕІР)
они могли бы давно устранить асада
кучу военных вроде убрали оттуда, вагнеровцев тоже
иди спокойно захватывай дамаск
хитрит он, что то ждет
а встреча скорее всего не состоится
сколько раз после парижской встречи с зе плешивый встречался?
ниразу
Звісно , що перевіряючим повинен бути НЕ Баканов !