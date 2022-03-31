"Ердоган анонсував зустріч Зеленського і Путіна"

Офіційна Анкара сподівається на узгодження дати зустрічі у найближчому майбутньому президентів Росії та України.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Я налаштований рішуче в питанні нової бесіди з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Наша мета - якнайшвидша організація зустрічі лідерів РФ і України. Про це я чітко скажу обом лідерам", - заявив Ердоган.

Турецький президент висловив надію на те, що вдасться узгодити дату зустрічі Путіна і Зеленського. "Ми готові надати необхідний майданчик. Грунтуючись на довірі, яку відчувають Путін і Зеленський до Туреччини, сподіваємося на позитивний результат (посередництва. - Ред.)", - підкреслив він.

Читайте: Зеленський у парламенті Бельгії: Маріуполь - найстрашніше місце у Європі. Там катастрофа, про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити її. ВIДЕО

Щодо гарантій безпеки України, Ердогн зазначив, що Туреччина готова стати однією з країн-гарантів. Анкара сприймає таку ініціативу позитивно, проте необхідний детальний аналіз, пояснив він.

Глава турецької держави підкреслив, що Анкара очікує якнайшвидшого припинення кровопролиття і війни. Разом з тим, важливе забезпечення тимчасового режиму припинення вогню, зазначив він.

Крім цього, Ердоган висловив скептичне ставлення до питання прийняття України до складу Євросоюзу.

Також читайте: Ердоган у телефонній розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні

"Тому, що багато країн ЄС, за винятком ряду країн, повинні більш серйозно поставитися до цього процесу (заявки Києва. - Ред.). Разом з тим, за відомостями, що надходять, президент РФ сприйняв тему членства України в ЄС позитивно. В ході бесіди (з Путіним. - Ред.) я постараюся почути це від нього особисто, що дозволить зробити більш чіткий аналіз", - сказав Ердоган.