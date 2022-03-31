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Ердоган анонсував зустріч Зеленського і Путіна

путин,зеленский

Офіційна Анкара сподівається на узгодження дати зустрічі у найближчому майбутньому президентів Росії та України.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Я налаштований рішуче в питанні нової бесіди з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Наша мета - якнайшвидша організація зустрічі лідерів РФ і України. Про це я чітко скажу обом лідерам", - заявив Ердоган.

Турецький президент висловив надію на те, що вдасться узгодити дату зустрічі Путіна і Зеленського. "Ми готові надати необхідний майданчик. Грунтуючись на довірі, яку відчувають Путін і Зеленський до Туреччини, сподіваємося на позитивний результат (посередництва. - Ред.)", - підкреслив він.

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Щодо гарантій безпеки України, Ердогн зазначив, що Туреччина готова стати однією з країн-гарантів. Анкара сприймає таку ініціативу позитивно, проте необхідний детальний аналіз, пояснив він.

Глава турецької держави підкреслив, що Анкара очікує якнайшвидшого припинення кровопролиття і війни. Разом з тим, важливе забезпечення тимчасового режиму припинення вогню, зазначив він.

Крім цього, Ердоган висловив скептичне ставлення до питання прийняття України до складу Євросоюзу.

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"Тому, що багато країн ЄС, за винятком ряду країн, повинні більш серйозно поставитися до цього процесу (заявки Києва. - Ред.). Разом з тим, за відомостями, що надходять, президент РФ сприйняв тему членства України в ЄС позитивно. В ході бесіди (з Путіним. - Ред.) я постараюся почути це від нього особисто, що дозволить зробити більш чіткий аналіз", - сказав Ердоган.

Автор: 

Зеленський (23667) путін (23750) Ердоган (926)


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Топ коментарі
+47
де той хлопець що кацапського посла грохнув ?
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31.03.2022 17:33
+33
Що значить "тимчасове припинення вогню"? Що свинособаки знову окупували частину наших територій, наженуть туди своїї поліцаїв, вчителів і будуть промивати мізки українцям, що вони не українці і повинні йти воювати проти України? А потім їх використають для війни проти України як це зробили з окупованим Кримом та ОРДЛО? Хай йдуть *****!
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31.03.2022 17:37
+26
Ердоган зарабатывает себе балы... Но встречи не будет , это ясно как божий день. Только после уничтожения всех свинособак на нашей земле
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31.03.2022 17:36
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де той хлопець що кацапського посла грохнув ?
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31.03.2022 17:33 Відповісти
Ердоган зарабатывает себе балы... Но встречи не будет , это ясно как божий день. Только после уничтожения всех свинособак на нашей земле
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31.03.2022 17:36 Відповісти
Формат встречи: путлер в гробу, а Зеленский делает селфи
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31.03.2022 21:23 Відповісти
Путін, ЗДОХНИ!
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31.03.2022 17:33 Відповісти
Так ***** з бункера не вилізе.
Тільки бетоном...опісля перемоги.
Слава нації
Смерть москалям
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31.03.2022 17:34 Відповісти
А люля кебаб будет?

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31.03.2022 17:34 Відповісти
Чому це чмо не розірвало , так як воно жерло в той день , коли наш
боєць Журавель помирав від важкого поранення 😡
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31.03.2022 19:51 Відповісти
Що значить "тимчасове припинення вогню"? Що свинособаки знову окупували частину наших територій, наженуть туди своїї поліцаїв, вчителів і будуть промивати мізки українцям, що вони не українці і повинні йти воювати проти України? А потім їх використають для війни проти України як це зробили з окупованим Кримом та ОРДЛО? Хай йдуть *****!
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31.03.2022 17:37 Відповісти
Двойника пришлет.
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31.03.2022 17:38 Відповісти
И чем он договора скреплять будет? Печатью с факсимиле?
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31.03.2022 18:08 Відповісти
Турция искусственно стремиться воплотить в жизнь то,что ещё просто «не созрело»…Когда срывают не созревший фрукт ,то он не съедобен и не принесёт пользу ..Дату этой встречи будут определять военные на поле боя ,а не Эрдоган в Турции..
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31.03.2022 17:38 Відповісти
Политические игрища Эрдогана идут в жопу, когда будет время мы сами скажем когда и куда и с кем встречаться
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31.03.2022 17:41 Відповісти
питання Евросоюзу то взагалі ніяким боком не стосується Туреччини.Давай Байрактари ,тримай закритими для кацапосвинів протоки ,а то приїде Роксолана2.0 і тоді начувайтесь
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31.03.2022 18:18 Відповісти
Смішні турки.
Яка ще зустріч?
До неї ще довго, якщо вона взагалі буде.
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31.03.2022 17:41 Відповісти
Мабудь вже після злучки Вованушок нас поставлять до відома і підписані кацапські умови ще через тиждень після того покажуть.
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31.03.2022 17:42 Відповісти
"Крім цього, Ердоган висловив скептичне ставлення до питання прийняття України до складу Євросоюзу "

Прийнявши умови "миру" які посилено ********** банкова, Україна фактично стане маріонетковою країною. Навіщо ЄС ще одна така яка проштовхуватиме у ЄС інтереси мокшандії?
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31.03.2022 17:43 Відповісти
куйло сцикун. Пришлють якогось чмоню двійника. Та й домовлятися із свинособаками не можна.
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31.03.2022 17:43 Відповісти
"Ердоган анонсував зустріч Зеленського і Путіна"

Заголовок сильно не соответствует содержанию:
"Турецький президент висловив надію на те, що вдасться узгодити дату зустрічі Путіна і Зеленського."
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31.03.2022 17:44 Відповісти
Щось я не дуже розумію того Ердогана. І чого це він заграє з тим руSSoфюрером ???
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31.03.2022 17:45 Відповісти
Бо це йому ніяк не шкодить. "Біг пес через овес, не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому вівсові." (с). Про його (Ердогана) країну не йдеться.
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31.03.2022 17:52 Відповісти
Якого хера Ердоган взагалі пхає свого носа в ці ганебні переговори із
терористом і головорізом пуйлом??
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31.03.2022 19:57 Відповісти
путін далеко не виїде з країни, бо ссицься що його літак зіб*ють свої ж сили ППО. я думаю, що він усвідомлює куди все зайшло, а духу застрелитись нема. бо він чекіст. а в цих тварюк такого поняття як честь офіцера зроду не було. бо це виродки.
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31.03.2022 17:52 Відповісти
Щось я не в захваті від такої зустрічі без посередників, Зеленський може завалити все нах...(
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31.03.2022 17:52 Відповісти
Это да...
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31.03.2022 17:59 Відповісти
Турецьке ***** дуже хоче попіаритися на зустрічі оригінального ***** та ***********
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31.03.2022 17:55 Відповісти
Навіть якщо зустріч відбудеться то або Зе отримає дулю і буде відчувати себе обіс*раним, бо той хоче нас "уничтожіть", або піде на компроміси, які наш народ не сприйме з відповідними висновками для Зе.
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31.03.2022 17:57 Відповісти
А ху*ло туда в передвижном бункере поедет?
Тем более он наверняка не забыл, как мокшанского посла там завалили.
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31.03.2022 17:58 Відповісти
Эрдогану важен его рейтинг, а что сделали и что станет с Украиной ему не важно.
Во время войны когда оккупирована твоя страна, мирный договор подпишет, только народ ставший раком перед врагом. В переговорах с Украинской стороны должна быть лишь одно требование, это прекращения огня и полный вывод войск с территории Украины, после выполнения этих условий рашистами, можно будет и поговорить о мире.
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31.03.2022 17:59 Відповісти
Нехай там і лишається!
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31.03.2022 18:04 Відповісти
Зачем ещё с этим прокаженным встречаться?
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31.03.2022 18:11 Відповісти
Встреча Зели с Куйлом. Зелю видите? Нет? А он есть.
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31.03.2022 18:17 Відповісти
Де? Під столом - зазирає в "око" Путлєра?
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31.03.2022 23:09 Відповісти
Кто-то может объяснить,О ЧЁМ могут разговаривать клован и ботоксный шизофреник? Ведь реально не будет никакой пользы кроме вреда
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31.03.2022 18:23 Відповісти
Зелепух хоче особисто побачити вміст папки з компроматом на себе і почути її остаточну ціну.
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31.03.2022 22:47 Відповісти
Как можно встречаться с детоубийцей?
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31.03.2022 18:47 Відповісти
Зустріч необхідна. Тут без коментарів.
Тільки цей нелюд-путін зможе дивитися в очі Президенту Зеленському? Чи буде рукостискання?
Мабуть я б кинувся на путіна і просто б перегриз йому артерію...
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31.03.2022 18:58 Відповісти
нах.я зустрічатися із злочинцем проти людства? А це так і є щоб там венедіктова не *******
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31.03.2022 19:03 Відповісти
До уваги Президента України В.О.Зеленського:

-"НІКОЛИ НЕМОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ З ТИМ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИТИ!"(ГОЛДА МЕІР)
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31.03.2022 19:16 Відповісти
странно что эрдоган ждет
они могли бы давно устранить асада
кучу военных вроде убрали оттуда, вагнеровцев тоже
иди спокойно захватывай дамаск
хитрит он, что то ждет

а встреча скорее всего не состоится
сколько раз после парижской встречи с зе плешивый встречался?
ниразу
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31.03.2022 19:17 Відповісти
СБУ, чи не пора перевірити наших "переговорників" на роботу на країну-агресора - московію?!

Звісно , що перевіряючим повинен бути НЕ Баканов !
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31.03.2022 19:53 Відповісти
перевіряти повинен батальйон Торнадо .
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31.03.2022 20:04 Відповісти
Щось якось по бирому все порішали!
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31.03.2022 20:26 Відповісти
Класні будуть переговори... Путін віддправляв одну за другою групи кілерів для вбивства Зеленського, а тепер вони просто поговорять. Як хто собі це уявляє?????
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31.03.2022 21:30 Відповісти
 
 