РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 588 17

Производитель автомобилей Peugeot и Fiat останавливает свой единственный завод в России

stellantis

Автомобильная корпорация Stellantis, производящая автомобили марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën и Fiat, собирается остановить свой завод в России из-за нехватки комплектующих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, об этом заявил гендиректор компании Карлос Тавареш, пишет BFM TV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США рассчитывают завершить поставки оружия Украине на $800 млн к середине апреля

Единственный российский завод компании ПСМА Рус находится в Калуге.

"Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки деталей, что не сделает мир лучше", - заявил глава автопроизводителя.

Также читайте: План Путина захватить Украину уже провалился, – глава Генштаба армии Британии Радакин

авто (4201) россия (95381) санкции (11258) Peugeot (1) Opel (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Цей список потрібно трошки розширити. Першим, відповідальним має бути зеленський напевно. Може я не правий, ну то поправте мене.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:58
+8
показать весь комментарий
01.04.2022 11:50
+8
Lady Luck
@LadyLuck1908
·
11 год
Зеленский назвал кто помог сдать Херсон. Зам начальника Сбу и нач. внутренней разведки Наумов и Криворучко
показать весь комментарий
01.04.2022 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.04.2022 11:49 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 11:50 Ответить
Это те, которые по 500 тыков к нам перегнали
показать весь комментарий
01.04.2022 12:15 Ответить
Де ти там Ка-52 побачив?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:24 Ответить
Lady Luck
@LadyLuck1908
·
11 год
Зеленский назвал кто помог сдать Херсон. Зам начальника Сбу и нач. внутренней разведки Наумов и Криворучко
показать весь комментарий
01.04.2022 11:51 Ответить
Цей список потрібно трошки розширити. Першим, відповідальним має бути зеленський напевно. Може я не правий, ну то поправте мене.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:58 Ответить
немає змісту..

поправляти путнотролів,котрі маскуються порохоботами...

Їх просто треба пи..дити...

ломом по зубах...
показать весь комментарий
01.04.2022 12:19 Ответить
Ви хочете сказати, що винуватий якийсь СБУшник, що орки зайшли парадними розрахунками з Криму?
показать весь комментарий
01.04.2022 13:19 Ответить
ага,два сбушника порішали злив оборони Півдня,у ********* походу тільки одна звивина і та проміж СРАКИ,не позорся кончене
показать весь комментарий
01.04.2022 14:43 Ответить
"що не зробить світ кращим"

А що зробить світ краще на думку Пежо, вбивства дітей чи руйнування інфраструктури? Кончанні європідараси
показать весь комментарий
01.04.2022 11:51 Ответить
300% . Единственное что добавлю от себя : этот Карлос Тавареш хорошо устроился в калуге, зарплата капала , а теперь п...здец. И ему как то пох на украинских детей
показать весь комментарий
01.04.2022 12:24 Ответить
В них там на РФ стільки багато різних заводів було.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:59 Ответить
че так?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:10 Ответить
просто детальки закончились - а так продолжали бы...
показать весь комментарий
01.04.2022 12:13 Ответить
Еще и плачется, ****.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:16 Ответить
браво!
показать весь комментарий
01.04.2022 17:01 Ответить
 
 