Производитель автомобилей Peugeot и Fiat останавливает свой единственный завод в России

Автомобильная корпорация Stellantis, производящая автомобили марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën и Fiat, собирается остановить свой завод в России из-за нехватки комплектующих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, об этом заявил гендиректор компании Карлос Тавареш, пишет BFM TV.

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Единственный российский завод компании ПСМА Рус находится в Калуге.

"Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки деталей, что не сделает мир лучше", - заявил глава автопроизводителя.

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