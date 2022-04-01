Производитель автомобилей Peugeot и Fiat останавливает свой единственный завод в России
Автомобильная корпорация Stellantis, производящая автомобили марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën и Fiat, собирается остановить свой завод в России из-за нехватки комплектующих.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, об этом заявил гендиректор компании Карлос Тавареш, пишет BFM TV.
Единственный российский завод компании ПСМА Рус находится в Калуге.
"Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки деталей, что не сделает мир лучше", - заявил глава автопроизводителя.
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+9 Николай Украинец #345545
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@LadyLuck1908
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11 год
Зеленский назвал кто помог сдать Херсон. Зам начальника Сбу и нач. внутренней разведки Наумов и Криворучко
поправляти путнотролів,котрі маскуються порохоботами...
Їх просто треба пи..дити...
ломом по зубах...
А що зробить світ краще на думку Пежо, вбивства дітей чи руйнування інфраструктури? Кончанні європідараси