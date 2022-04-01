Виробник автомобілів Peugeot та Fiat зупиняє свій єдиний завод у Росії

Автомобільна корпорація Stellantis, яка виробляє автомобілі марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën та Fiat, збирається зупинити свій завод у Росії через брак комплектуючих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новое время, про це заявив гендиректор компанії Карлос Тавареш, пише BFM TV.

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Єдиний російський завод компанії ПСМА Рус знаходиться у Калузі.

"Завод Stellantis в Калузі, Росія, буде змушений припинити роботу через брак деталей, що не зробить світ кращим", — заявив глава автовиробника.

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