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Виробник автомобілів Peugeot та Fiat зупиняє свій єдиний завод у Росії

stellantis

Автомобільна корпорація Stellantis, яка виробляє автомобілі марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën та Fiat, збирається зупинити свій завод у Росії через брак комплектуючих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новое время, про це заявив гендиректор компанії Карлос Тавареш, пише BFM TV.

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Єдиний російський завод компанії ПСМА Рус знаходиться у Калузі.

"Завод Stellantis в Калузі, Росія, буде змушений припинити роботу через брак деталей, що не зробить світ кращим", — заявив глава автовиробника.

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авто (6145) росія (64946) санкції (11771) Peugeot (23) Opel (13)


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Топ коментарі
+9
Цей список потрібно трошки розширити. Першим, відповідальним має бути зеленський напевно. Може я не правий, ну то поправте мене.
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01.04.2022 11:58
+8
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01.04.2022 11:50
+8
Lady Luck
@LadyLuck1908
·
11 год
Зеленский назвал кто помог сдать Херсон. Зам начальника Сбу и нач. внутренней разведки Наумов и Криворучко
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01.04.2022 11:51
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01.04.2022 11:49 Відповісти
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01.04.2022 11:50 Відповісти
Это те, которые по 500 тыков к нам перегнали
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01.04.2022 12:15 Відповісти
Де ти там Ка-52 побачив?
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01.04.2022 12:24 Відповісти
Lady Luck
@LadyLuck1908
·
11 год
Зеленский назвал кто помог сдать Херсон. Зам начальника Сбу и нач. внутренней разведки Наумов и Криворучко
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01.04.2022 11:51 Відповісти
Цей список потрібно трошки розширити. Першим, відповідальним має бути зеленський напевно. Може я не правий, ну то поправте мене.
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01.04.2022 11:58 Відповісти
немає змісту..

поправляти путнотролів,котрі маскуються порохоботами...

Їх просто треба пи..дити...

ломом по зубах...
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01.04.2022 12:19 Відповісти
Ви хочете сказати, що винуватий якийсь СБУшник, що орки зайшли парадними розрахунками з Криму?
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01.04.2022 13:19 Відповісти
ага,два сбушника порішали злив оборони Півдня,у ********* походу тільки одна звивина і та проміж СРАКИ,не позорся кончене
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01.04.2022 14:43 Відповісти
"що не зробить світ кращим"

А що зробить світ краще на думку Пежо, вбивства дітей чи руйнування інфраструктури? Кончанні європідараси
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01.04.2022 11:51 Відповісти
300% . Единственное что добавлю от себя : этот Карлос Тавареш хорошо устроился в калуге, зарплата капала , а теперь п...здец. И ему как то пох на украинских детей
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01.04.2022 12:24 Відповісти
В них там на РФ стільки багато різних заводів було.
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01.04.2022 11:59 Відповісти
че так?
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01.04.2022 12:10 Відповісти
просто детальки закончились - а так продолжали бы...
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01.04.2022 12:13 Відповісти
Еще и плачется, ****.
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01.04.2022 12:16 Відповісти
браво!
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01.04.2022 17:01 Відповісти
 
 