На спецсчете для помощи армии осталось всего 15 млн грн, - НБУ
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На специальном счете Национального банка Украины (НБУ) для помощи армии осталось всего 15 млн. грн. На нужды военных уже было выделено 14,35 млрд. грн.
Как передает Цензор.НЕТ, Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии.
По состоянию на 4 апреля 2022 остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 15 млн грн.
Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 14,35 млрд грн, в частности:
на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн.;
на нужды Нацполиции – 1,65 млрд грн.;
на нужды Минобороны – 10,78 млрд грн.;
на нужды Государственной пограничной службы – 980,2 млн. грн.
Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 14,4 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).
Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих стран мира).
НБУ напоминает, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Щось не чути, щоб зіц-гєнєралісімус Зєлупа хоча б виставив своє закордонне барахло на продаж.
Є що і за що. Трухонути нікому. Недоторканний.
"С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале "Приватбанка", которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период", - сказано в исковом заявлении.
Джерело: https://biz.censor.net/n3130720
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
Пропорційно повинні відстьобувати гроші і олігархи!
В вас пенсія біля 4х тисяч +-.
Четверту частину доходів з кожного олігарха і пісець парашці!
Велика вам подяка!
Слава Уураїні, москалям смерть, олігархам (майже усім) параша.
Поодинокі виродки вкрадуть ну хай 2-3 відсотка у самому гіршому випадку. Але якщо довірити контроль за фінансовими потоками... Самі розумієте про які відсотку піде мова.
только е-пидтримка собрала 1,6 млрд грн...
много миллионов долларов перечисляли знаменитости из-за рубежа...
миллионы перечисляли государства и диаспоры...
какая-то стремная бухгалтерия...
Ба більшО, напрошується питання, нам точно потрібна влада? Якщо да, то яка? Та що з відосиків по телетексту ******* про звірства? Чи та суХа лупоока верещучка, строче, як дроче... Так ми це на собі відчуваємо. А якщо показати усьому світу звірства, то народ не таке ще може показати... Загалом, дуже багато питань, нарікань, то що. Але, якось зараз не до того, ********.
Де ПРО, де ППО, де надійний кордон, де мінні поля перешийку...??? Все проїбали в дороги та по кишеням. А ми боронимо, гинем, встаємо та знову боронимо свою Землю, Неньку, рідню... як виходить, як вміємо. Без грошей, без амуніцій, без зброї, чим можемо вже. Хто на вулиці, хто в гаражу, хто на дивані!!!! але всі боронимо.
Зеля не балуйся и не зли!