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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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На спецсчете для помощи армии осталось всего 15 млн грн, - НБУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

нбу,нацбанк

На специальном счете Национального банка Украины (НБУ) для помощи армии осталось всего 15 млн. грн. На нужды военных уже было выделено 14,35 млрд. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии.

По состоянию на 4 апреля 2022 остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 15 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря финансовой помощи иностранных партнеров сейчас резервы Нацбанка выше, чем до войны

Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 14,35 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн.;

на нужды Нацполиции – 1,65 млрд грн.;

на нужды Минобороны – 10,78 млрд грн.;

на нужды Государственной пограничной службы – 980,2 млн. грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 14,4 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Также читайте: Украинские банки работают стабильно, - глава НБУ Шевченко

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих стран мира).

НБУ напоминает, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.
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Топ комментарии
+56
трусiть олiгархiв з депутатами зiрки теж могли би скинутися а не тiльки пiсеньки патрiотичнi спiвати по скайпу вiдсиджуючись на курортах простi люди останню копiйчину вiддають
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04.04.2022 15:26
+56
Нескромне запитання: а скільки на той рахунок перерахували сім`я Зеленських, Коломойський, фірташі всілякі ...? Я особисто перерахував більше 1000 грн. Вибачте, більше не можу, хіба з наступної пенсії. А оті наші товстосуми скільки? До речі, а як пояснити переміщення незадекларованого кешу на десятки мільйонів доларів?! Це що?! Яким чином сьогодні чемоданами через кордон перевозять десятки мільйонів доларів в банківських упаковках? Хто там митницю курує від зеленої команди? Коля котлета? І що далі, курва?
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04.04.2022 15:32
+48
Если шкрябнуть наших алигархов то денег хватит загнать касапов за Урал.
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04.04.2022 15:29
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трусiть олiгархiв з депутатами зiрки теж могли би скинутися а не тiльки пiсеньки патрiотичнi спiвати по скайпу вiдсиджуючись на курортах простi люди останню копiйчину вiддають
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04.04.2022 15:26 Ответить
Правильная мысль,певцы бы сейчас могли давать благотворительный концерт в Европе ,Польша Литва да вся Европа сегодня должны дать площадки для выставления наших артистов и помочь Украине.
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04.04.2022 16:18 Ответить
вже дають, але де більшіть наших артистів?
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04.04.2022 17:51 Ответить
Левову частину грошей вкрали - це 100%
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04.04.2022 15:26 Ответить
У вови гроші в офшорах....забули? Беню реформуйте.
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04.04.2022 15:32 Ответить
"У вови гроші в офшорах"
Щось не чути, щоб зіц-гєнєралісімус Зєлупа хоча б виставив своє закордонне барахло на продаж.
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04.04.2022 16:16 Ответить
йому треба ще жити після перемоги, а на що?
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04.04.2022 17:53 Ответить
на доходы от сватов на расеи
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04.04.2022 22:42 Ответить
Вова, давай! Переробляємо асфальт з "вяликого" будівництва на гроші для армії.
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04.04.2022 15:28 Ответить
Если шкрябнуть наших алигархов то денег хватит загнать касапов за Урал.
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04.04.2022 15:29 Ответить
Почнемо з ЗенеЛоха?
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04.04.2022 15:34 Ответить
які суми військового збору що Сєня запровадив щомісяця йдуть на потреби ЗСУ ?
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04.04.2022 16:15 Ответить
Якщо з бені бабломойського трухонути КРАДЕНЕ, на все вистачить.
Є що і за що. Трухонути нікому. Недоторканний.

"С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале "Приватбанка", которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период", - сказано в исковом заявлении.
Джерело: https://biz.censor.net/n3130720

«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
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04.04.2022 15:43 Ответить
БЕНЯ- ГАД
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04.04.2022 15:52 Ответить
Потрусіть бабулю,а також наших асфальто заривателів! Мільярди знайдуться!
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04.04.2022 15:29 Ответить
Шон Пенн он світових мільярдерів просить скинутися щоб нам літаки купити бойові. *****, та свої б мільярдери могли давно на це витратитися. Але чи воно їм треба..
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04.04.2022 15:32 Ответить
Нескромне запитання: а скільки на той рахунок перерахували сім`я Зеленських, Коломойський, фірташі всілякі ...? Я особисто перерахував більше 1000 грн. Вибачте, більше не можу, хіба з наступної пенсії. А оті наші товстосуми скільки? До речі, а як пояснити переміщення незадекларованого кешу на десятки мільйонів доларів?! Це що?! Яким чином сьогодні чемоданами через кордон перевозять десятки мільйонів доларів в банківських упаковках? Хто там митницю курує від зеленої команди? Коля котлета? І що далі, курва?
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04.04.2022 15:32 Ответить
...а чого ж думаєие він там сидить - каклети нада катраліравать.."
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04.04.2022 15:36 Ответить
я перерахував набагато більше, але й в мене і доходи набагато більші.
Пропорційно повинні відстьобувати гроші і олігархи!
В вас пенсія біля 4х тисяч +-.
Четверту частину доходів з кожного олігарха і пісець парашці!

Велика вам подяка!
Слава Уураїні, москалям смерть, олігархам (майже усім) параша.
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04.04.2022 17:59 Ответить
Зараз , тут за кордоном багато наших відправляють гроші і всяку гум допомогу в Україну, але вже є випадки коли цю допомогу продають на ринках, то виникає запитання, а чи хтось контролює зараз в Україні рахунки фінансових потоків, куди вони йдуть і хто цим розпоряджається???
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04.04.2022 15:34 Ответить
Не треба ніякого контролю.

Поодинокі виродки вкрадуть ну хай 2-3 відсотка у самому гіршому випадку. Але якщо довірити контроль за фінансовими потоками... Самі розумієте про які відсотку піде мова.
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04.04.2022 16:27 Ответить
это той нацполиции шо переходит на сторону врага или той шо распустили домой семьи защищать"...??
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04.04.2022 15:34 Ответить
Напевне все-таки не цій. Поліція, Українська активно воює з кацапами. І добре воює. Доказано обороною Києва.
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04.04.2022 15:47 Ответить
А на рахунках Єрмака, Зе, Ко, Параші, Фірташа і Ахметова скільки залишилось? Кошти на рахунках корумпованих чиновників досі не конфісковані!!! Влада грається в гру "ворон ворону глаз не выклюет"???
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04.04.2022 15:34 Ответить
на полчаса войны ?
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04.04.2022 15:34 Ответить
Що це було ? Кажуть президент весь час виступає по всьому світу , і це дає нам грошову і збройну підтримку... а тут я чую таке , як це так?
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04.04.2022 15:35 Ответить
Я декілька хвилин назад скинув 1000грн(непрацюючий пенсіонер)
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04.04.2022 16:05 Ответить
Волонтёры сейчас второй фронт и еда и броники и спецоборудования и беспилотники даже 300 тыс баксов и тепловизоры и машины и многое другое ! Люди во многом сейчас отправляют деньги им где сразу результат
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04.04.2022 15:36 Ответить
Где деньги, Зель? Надо начать сборы по 25 копеек на парабеллум для ЗЕ. Может войти в историю как самый продажный президент Украины (попрошу не сравнивать с Овощем, Овощ выглядит честнее по сравнению с ЗЕ).
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04.04.2022 15:37 Ответить
Я підтримую тількі волонтерів. У державних установах усе розкрадуть.
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04.04.2022 15:40 Ответить
У суддів занадто багато хабарів отриманих за руйнування країни
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04.04.2022 15:40 Ответить
Ждем реакции запада. В преддверии войны нужно было трогать Рошен? Порох бы своих денег не пожалел на Победу, так нашлись предатели которые начали уничтожать Рошен
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04.04.2022 15:41 Ответить
Помойка АТБ даже отказалась продавать Рошен.
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04.04.2022 15:58 Ответить
Наших тряхніть добре, там ще не на одну армію Українську хвате, всіх олігархів по сусєках ( офшорах)
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04.04.2022 15:46 Ответить
А куди поділись гроші?Я так розумію жодна Зе-потвора,олігархи і інше біосміття з Ради та міністерств не дали жодної копійки?
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04.04.2022 15:48 Ответить
Не забудьте про біткоїни, там колосальні ресурси!!!
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04.04.2022 15:50 Ответить
А каломигу потрусить, не?
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04.04.2022 15:50 Ответить
З гонорарів За "свати"можна було купити танк чи це не те
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04.04.2022 15:50 Ответить
начинается ????
только е-пидтримка собрала 1,6 млрд грн...
много миллионов долларов перечисляли знаменитости из-за рубежа...
миллионы перечисляли государства и диаспоры...
какая-то стремная бухгалтерия...
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04.04.2022 15:53 Ответить
Суку бородату з Дніпра за яйця беріть!
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04.04.2022 15:53 Ответить
А разом з ним записоносчика, з котрого санкції зняли. Отам бабла! Хвате всю Україну відбудувать.
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04.04.2022 20:38 Ответить
а почистить карманы тех кто на дорогах поимел? И когда будет поставлена точка с коломойшей?
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04.04.2022 15:54 Ответить
Зелёные ублюдки! Возьмите деньги с "великого крадивництва" или с "компенсаций" для бени.
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04.04.2022 15:56 Ответить
Верните половину награбленного за 30 лет .за те возможности что вы себе создали для этих богатств .
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04.04.2022 16:00 Ответить
А наші товстосуми не хочуть скинутись на армію - хоча б по 1 млрд гривень?
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04.04.2022 16:05 Ответить
Одні суркіси вивезли пів млрд в авто - і нічого.
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04.04.2022 16:06 Ответить
***, народ по першому поклику, за пів дня зміг зібрати 6 млн грн. Люди із останнього вкладали в допомогу. А уйобки з млрд та млн ні копійки не дадуть, ще й те, що було розгребуть та розведуть руками, мовляв, ось, так і було.
Ба більшО, напрошується питання, нам точно потрібна влада? Якщо да, то яка? Та що з відосиків по телетексту ******* про звірства? Чи та суХа лупоока верещучка, строче, як дроче... Так ми це на собі відчуваємо. А якщо показати усьому світу звірства, то народ не таке ще може показати... Загалом, дуже багато питань, нарікань, то що. Але, якось зараз не до того, ********.
Де ПРО, де ППО, де надійний кордон, де мінні поля перешийку...??? Все проїбали в дороги та по кишеням. А ми боронимо, гинем, встаємо та знову боронимо свою Землю, Неньку, рідню... як виходить, як вміємо. Без грошей, без амуніцій, без зброї, чим можемо вже. Хто на вулиці, хто в гаражу, хто на дивані!!!! але всі боронимо.
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04.04.2022 16:09 Ответить
Прикордонники мільярд? Я гадав що вони самі себе кормлять. А де вони були 24 по всіх фронтах зайшли ....((
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04.04.2022 16:12 Ответить
Намек ,что денег нет, пора сдаваться? А взять кредит у ЕС и США? А где атаманский золотой запас?
Зеля не балуйся и не зли!
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04.04.2022 16:21 Ответить
А как же миллион баксов за самолет?
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04.04.2022 16:26 Ответить
Хай оприлюднять, скільки "останніх крихт" залишилося в офшорах.
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04.04.2022 16:53 Ответить
Зубожилим суддям і прокурорам по 200 000 щомісяця регулярно платять?
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04.04.2022 16:55 Ответить
Погибший в АТО и воскресший брат Ермака хорошо видно справляется с распределением гумпомощи. Армія % на 80 на обеспечении у населения.
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04.04.2022 17:03 Ответить
я б перевів якщо б в мене було шо. у відсутності перспектив тупо на останні копійки накупили консервів і доларів і сидимо чекаємо закінчення війни. так що вибачайте
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04.04.2022 17:23 Ответить
Сколько дал Порошенко? Коломойский? Наши знаменитости?
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04.04.2022 17:50 Ответить
Прийшов час і наших -рідненьких яхти та нерухомість пошукати
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04.04.2022 17:50 Ответить
Сколько дала ЗЕшобла на войну? Коломойша и остальные олигархи? Их потрясти не? ЗЕ со своих офшоров на порятунок Родины в которой он президент, кстати, не хочет перевести?
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04.04.2022 23:36 Ответить
 
 