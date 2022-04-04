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НБУ (1455) допомога (5207) ЗСУ (5772)

На спецрахунку для допомоги армії залишилося лише 15 млн грн, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

нбу,нацбанк

На спеціальному рахунку Національного банку України (НБУ) для допомоги армії залишилося лише 15 млн грн. На потреби військових вже було виділено 14,35 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, Національний банк інформує про стан спеціального рахунку для допомоги армії.

Станом на 4 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 15 млн грн.

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Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 14,35 млрд грн, зокрема:

  • на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн.;

  • на потреби Нацполіції – 1,65 млрд грн.;

  • на потреби Міноборони – 10,78 млрд грн.;

  • на потреби Державної прикордонної служби – 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 14,4 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

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Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу).

НБУ нагадує, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням
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Топ коментарі
+56
трусiть олiгархiв з депутатами зiрки теж могли би скинутися а не тiльки пiсеньки патрiотичнi спiвати по скайпу вiдсиджуючись на курортах простi люди останню копiйчину вiддають
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04.04.2022 15:26
+56
Нескромне запитання: а скільки на той рахунок перерахували сім`я Зеленських, Коломойський, фірташі всілякі ...? Я особисто перерахував більше 1000 грн. Вибачте, більше не можу, хіба з наступної пенсії. А оті наші товстосуми скільки? До речі, а як пояснити переміщення незадекларованого кешу на десятки мільйонів доларів?! Це що?! Яким чином сьогодні чемоданами через кордон перевозять десятки мільйонів доларів в банківських упаковках? Хто там митницю курує від зеленої команди? Коля котлета? І що далі, курва?
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04.04.2022 15:32
+48
Если шкрябнуть наших алигархов то денег хватит загнать касапов за Урал.
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04.04.2022 15:29
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трусiть олiгархiв з депутатами зiрки теж могли би скинутися а не тiльки пiсеньки патрiотичнi спiвати по скайпу вiдсиджуючись на курортах простi люди останню копiйчину вiддають
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04.04.2022 15:26 Відповісти
Правильная мысль,певцы бы сейчас могли давать благотворительный концерт в Европе ,Польша Литва да вся Европа сегодня должны дать площадки для выставления наших артистов и помочь Украине.
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04.04.2022 16:18 Відповісти
вже дають, але де більшіть наших артистів?
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04.04.2022 17:51 Відповісти
Левову частину грошей вкрали - це 100%
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04.04.2022 15:26 Відповісти
У вови гроші в офшорах....забули? Беню реформуйте.
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04.04.2022 15:32 Відповісти
"У вови гроші в офшорах"
Щось не чути, щоб зіц-гєнєралісімус Зєлупа хоча б виставив своє закордонне барахло на продаж.
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04.04.2022 16:16 Відповісти
йому треба ще жити після перемоги, а на що?
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04.04.2022 17:53 Відповісти
на доходы от сватов на расеи
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04.04.2022 22:42 Відповісти
Вова, давай! Переробляємо асфальт з "вяликого" будівництва на гроші для армії.
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04.04.2022 15:28 Відповісти
Если шкрябнуть наших алигархов то денег хватит загнать касапов за Урал.
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04.04.2022 15:29 Відповісти
Почнемо з ЗенеЛоха?
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04.04.2022 15:34 Відповісти
які суми військового збору що Сєня запровадив щомісяця йдуть на потреби ЗСУ ?
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04.04.2022 16:15 Відповісти
Якщо з бені бабломойського трухонути КРАДЕНЕ, на все вистачить.
Є що і за що. Трухонути нікому. Недоторканний.

"С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале "Приватбанка", которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период", - сказано в исковом заявлении.
Джерело: https://biz.censor.net/n3130720

«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
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04.04.2022 15:43 Відповісти
БЕНЯ- ГАД
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04.04.2022 15:52 Відповісти
Потрусіть бабулю,а також наших асфальто заривателів! Мільярди знайдуться!
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04.04.2022 15:29 Відповісти
Шон Пенн он світових мільярдерів просить скинутися щоб нам літаки купити бойові. *****, та свої б мільярдери могли давно на це витратитися. Але чи воно їм треба..
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04.04.2022 15:32 Відповісти
Нескромне запитання: а скільки на той рахунок перерахували сім`я Зеленських, Коломойський, фірташі всілякі ...? Я особисто перерахував більше 1000 грн. Вибачте, більше не можу, хіба з наступної пенсії. А оті наші товстосуми скільки? До речі, а як пояснити переміщення незадекларованого кешу на десятки мільйонів доларів?! Це що?! Яким чином сьогодні чемоданами через кордон перевозять десятки мільйонів доларів в банківських упаковках? Хто там митницю курує від зеленої команди? Коля котлета? І що далі, курва?
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04.04.2022 15:32 Відповісти
...а чого ж думаєие він там сидить - каклети нада катраліравать.."
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04.04.2022 15:36 Відповісти
я перерахував набагато більше, але й в мене і доходи набагато більші.
Пропорційно повинні відстьобувати гроші і олігархи!
В вас пенсія біля 4х тисяч +-.
Четверту частину доходів з кожного олігарха і пісець парашці!

Велика вам подяка!
Слава Уураїні, москалям смерть, олігархам (майже усім) параша.
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04.04.2022 17:59 Відповісти
Зараз , тут за кордоном багато наших відправляють гроші і всяку гум допомогу в Україну, але вже є випадки коли цю допомогу продають на ринках, то виникає запитання, а чи хтось контролює зараз в Україні рахунки фінансових потоків, куди вони йдуть і хто цим розпоряджається???
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04.04.2022 15:34 Відповісти
Не треба ніякого контролю.

Поодинокі виродки вкрадуть ну хай 2-3 відсотка у самому гіршому випадку. Але якщо довірити контроль за фінансовими потоками... Самі розумієте про які відсотку піде мова.
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04.04.2022 16:27 Відповісти
это той нацполиции шо переходит на сторону врага или той шо распустили домой семьи защищать"...??
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04.04.2022 15:34 Відповісти
Напевне все-таки не цій. Поліція, Українська активно воює з кацапами. І добре воює. Доказано обороною Києва.
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04.04.2022 15:47 Відповісти
А на рахунках Єрмака, Зе, Ко, Параші, Фірташа і Ахметова скільки залишилось? Кошти на рахунках корумпованих чиновників досі не конфісковані!!! Влада грається в гру "ворон ворону глаз не выклюет"???
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04.04.2022 15:34 Відповісти
на полчаса войны ?
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04.04.2022 15:34 Відповісти
Що це було ? Кажуть президент весь час виступає по всьому світу , і це дає нам грошову і збройну підтримку... а тут я чую таке , як це так?
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04.04.2022 15:35 Відповісти
Я декілька хвилин назад скинув 1000грн(непрацюючий пенсіонер)
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04.04.2022 16:05 Відповісти
Волонтёры сейчас второй фронт и еда и броники и спецоборудования и беспилотники даже 300 тыс баксов и тепловизоры и машины и многое другое ! Люди во многом сейчас отправляют деньги им где сразу результат
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04.04.2022 15:36 Відповісти
Где деньги, Зель? Надо начать сборы по 25 копеек на парабеллум для ЗЕ. Может войти в историю как самый продажный президент Украины (попрошу не сравнивать с Овощем, Овощ выглядит честнее по сравнению с ЗЕ).
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04.04.2022 15:37 Відповісти
Я підтримую тількі волонтерів. У державних установах усе розкрадуть.
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04.04.2022 15:40 Відповісти
У суддів занадто багато хабарів отриманих за руйнування країни
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04.04.2022 15:40 Відповісти
Ждем реакции запада. В преддверии войны нужно было трогать Рошен? Порох бы своих денег не пожалел на Победу, так нашлись предатели которые начали уничтожать Рошен
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04.04.2022 15:41 Відповісти
Помойка АТБ даже отказалась продавать Рошен.
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04.04.2022 15:58 Відповісти
Наших тряхніть добре, там ще не на одну армію Українську хвате, всіх олігархів по сусєках ( офшорах)
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04.04.2022 15:46 Відповісти
А куди поділись гроші?Я так розумію жодна Зе-потвора,олігархи і інше біосміття з Ради та міністерств не дали жодної копійки?
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04.04.2022 15:48 Відповісти
Не забудьте про біткоїни, там колосальні ресурси!!!
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04.04.2022 15:50 Відповісти
А каломигу потрусить, не?
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04.04.2022 15:50 Відповісти
З гонорарів За "свати"можна було купити танк чи це не те
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04.04.2022 15:50 Відповісти
начинается ????
только е-пидтримка собрала 1,6 млрд грн...
много миллионов долларов перечисляли знаменитости из-за рубежа...
миллионы перечисляли государства и диаспоры...
какая-то стремная бухгалтерия...
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04.04.2022 15:53 Відповісти
Суку бородату з Дніпра за яйця беріть!
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04.04.2022 15:53 Відповісти
А разом з ним записоносчика, з котрого санкції зняли. Отам бабла! Хвате всю Україну відбудувать.
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04.04.2022 20:38 Відповісти
а почистить карманы тех кто на дорогах поимел? И когда будет поставлена точка с коломойшей?
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04.04.2022 15:54 Відповісти
Зелёные ублюдки! Возьмите деньги с "великого крадивництва" или с "компенсаций" для бени.
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04.04.2022 15:56 Відповісти
Верните половину награбленного за 30 лет .за те возможности что вы себе создали для этих богатств .
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04.04.2022 16:00 Відповісти
А наші товстосуми не хочуть скинутись на армію - хоча б по 1 млрд гривень?
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04.04.2022 16:05 Відповісти
Одні суркіси вивезли пів млрд в авто - і нічого.
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04.04.2022 16:06 Відповісти
***, народ по першому поклику, за пів дня зміг зібрати 6 млн грн. Люди із останнього вкладали в допомогу. А уйобки з млрд та млн ні копійки не дадуть, ще й те, що було розгребуть та розведуть руками, мовляв, ось, так і було.
Ба більшО, напрошується питання, нам точно потрібна влада? Якщо да, то яка? Та що з відосиків по телетексту ******* про звірства? Чи та суХа лупоока верещучка, строче, як дроче... Так ми це на собі відчуваємо. А якщо показати усьому світу звірства, то народ не таке ще може показати... Загалом, дуже багато питань, нарікань, то що. Але, якось зараз не до того, ********.
Де ПРО, де ППО, де надійний кордон, де мінні поля перешийку...??? Все проїбали в дороги та по кишеням. А ми боронимо, гинем, встаємо та знову боронимо свою Землю, Неньку, рідню... як виходить, як вміємо. Без грошей, без амуніцій, без зброї, чим можемо вже. Хто на вулиці, хто в гаражу, хто на дивані!!!! але всі боронимо.
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04.04.2022 16:09 Відповісти
Прикордонники мільярд? Я гадав що вони самі себе кормлять. А де вони були 24 по всіх фронтах зайшли ....((
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04.04.2022 16:12 Відповісти
Намек ,что денег нет, пора сдаваться? А взять кредит у ЕС и США? А где атаманский золотой запас?
Зеля не балуйся и не зли!
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04.04.2022 16:21 Відповісти
А как же миллион баксов за самолет?
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04.04.2022 16:26 Відповісти
Хай оприлюднять, скільки "останніх крихт" залишилося в офшорах.
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04.04.2022 16:53 Відповісти
Зубожилим суддям і прокурорам по 200 000 щомісяця регулярно платять?
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04.04.2022 16:55 Відповісти
Погибший в АТО и воскресший брат Ермака хорошо видно справляется с распределением гумпомощи. Армія % на 80 на обеспечении у населения.
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04.04.2022 17:03 Відповісти
я б перевів якщо б в мене було шо. у відсутності перспектив тупо на останні копійки накупили консервів і доларів і сидимо чекаємо закінчення війни. так що вибачайте
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04.04.2022 17:23 Відповісти
Сколько дал Порошенко? Коломойский? Наши знаменитости?
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04.04.2022 17:50 Відповісти
Прийшов час і наших -рідненьких яхти та нерухомість пошукати
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04.04.2022 17:50 Відповісти
Сколько дала ЗЕшобла на войну? Коломойша и остальные олигархи? Их потрясти не? ЗЕ со своих офшоров на порятунок Родины в которой он президент, кстати, не хочет перевести?
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04.04.2022 23:36 Відповісти
 
 