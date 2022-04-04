На спецрахунку для допомоги армії залишилося лише 15 млн грн, - НБУ
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На спеціальному рахунку Національного банку України (НБУ) для допомоги армії залишилося лише 15 млн грн. На потреби військових вже було виділено 14,35 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, Національний банк інформує про стан спеціального рахунку для допомоги армії.
Станом на 4 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 15 млн грн.
Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 14,35 млрд грн, зокрема:
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на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн.;
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на потреби Нацполіції – 1,65 млрд грн.;
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на потреби Міноборони – 10,78 млрд грн.;
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на потреби Державної прикордонної служби – 980,2 млн грн.
Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 14,4 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу).
НБУ нагадує, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Щось не чути, щоб зіц-гєнєралісімус Зєлупа хоча б виставив своє закордонне барахло на продаж.
Є що і за що. Трухонути нікому. Недоторканний.
"С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале "Приватбанка", которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период", - сказано в исковом заявлении.
Джерело: https://biz.censor.net/n3130720
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
Пропорційно повинні відстьобувати гроші і олігархи!
В вас пенсія біля 4х тисяч +-.
Четверту частину доходів з кожного олігарха і пісець парашці!
Велика вам подяка!
Слава Уураїні, москалям смерть, олігархам (майже усім) параша.
Поодинокі виродки вкрадуть ну хай 2-3 відсотка у самому гіршому випадку. Але якщо довірити контроль за фінансовими потоками... Самі розумієте про які відсотку піде мова.
только е-пидтримка собрала 1,6 млрд грн...
много миллионов долларов перечисляли знаменитости из-за рубежа...
миллионы перечисляли государства и диаспоры...
какая-то стремная бухгалтерия...
Ба більшО, напрошується питання, нам точно потрібна влада? Якщо да, то яка? Та що з відосиків по телетексту ******* про звірства? Чи та суХа лупоока верещучка, строче, як дроче... Так ми це на собі відчуваємо. А якщо показати усьому світу звірства, то народ не таке ще може показати... Загалом, дуже багато питань, нарікань, то що. Але, якось зараз не до того, ********.
Де ПРО, де ППО, де надійний кордон, де мінні поля перешийку...??? Все проїбали в дороги та по кишеням. А ми боронимо, гинем, встаємо та знову боронимо свою Землю, Неньку, рідню... як виходить, як вміємо. Без грошей, без амуніцій, без зброї, чим можемо вже. Хто на вулиці, хто в гаражу, хто на дивані!!!! але всі боронимо.
Зеля не балуйся и не зли!