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Новости За рубежом
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Совбез ООН отказался собраться на срочное заседание по просьбе России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

оон,радбез

Россия хотела созвать срочное заседание Совбеза ООН и собиралась обвинить на нем Украину в "провокациях радикалов" в Буче. Но в Организации Объединенных Наций отказали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия вновь потребует срочного заседания Совбеза из-за "провокации радикалов" в городе Буча.

Представительство Великобритании при ООН, председательствующей в Совбезе, заявило, что орган не будет собираться в понедельник, 4 апреля по требованию России.

Запланированную дискуссию по Украине проведут во вторник, 5 апреля.

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Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче.
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Топ комментарии
+50
Або викиньте тих москалів з Ради Безпеки, або проводьте засідання в Бучі.
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04.04.2022 15:41
+43
Расєя може зібратися на рускам ваєннам караблє. Вся.
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04.04.2022 15:41
+39
за парєбрік сцук
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04.04.2022 15:40
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за парєбрік сцук
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04.04.2022 15:40 Ответить
Під шконку, до параши!
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04.04.2022 15:42 Ответить
Расєя може зібратися на рускам ваєннам караблє. Вся.
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04.04.2022 15:41 Ответить
Як не поміститься - то можна тільки голови.
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04.04.2022 15:48 Ответить
а лучше поллитровые баночки )
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04.04.2022 16:14 Ответить
Або викиньте тих москалів з Ради Безпеки, або проводьте засідання в Бучі.
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04.04.2022 15:41 Ответить
Вот русофобы, не дают хорошим русским мирно уничтожать плохих украинцев. Бункерный упырь негодует
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04.04.2022 15:42 Ответить
Причём, украинцев на их же украинской земле)
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04.04.2022 16:07 Ответить
А це хто написав цiкаво https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B5
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04.04.2022 15:42 Ответить
Кацапи заблокують чи перероблять, добре що криміналісти з усього світу там працюють, відрізнять смерть від арти чи кулі в голову.
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04.04.2022 15:45 Ответить
Кацапи писали бо Молдову Молдавією називають тільки кацапи
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04.04.2022 16:17 Ответить
Там є одне таке собі слово: "предположительно"...
Цікаво, а хто ще?!
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04.04.2022 16:40 Ответить
Ну хоть что то родило хорошее ООН.
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04.04.2022 15:42 Ответить
Що не зібрались ********* 4 квітня, а зберуться 5 квітня...
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04.04.2022 15:46 Ответить
Та ні, бо мокнули росію головою в унітаз.
Не повелися на її брехню.
Маленьким кроками ми таки дотиснемо оон до виключення росії з цієї організації
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04.04.2022 16:12 Ответить
Радбезу ООН респект-не потрібно слухать чергову брехню брехливих кацапських свиней...
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04.04.2022 15:43 Ответить
Что кацапня до сих пор делает в Радбезе ??????…
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04.04.2022 16:57 Ответить
Шановна пані Захарова, смокчіть х#й дохлого російського окупанта... оІо
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04.04.2022 15:43 Ответить
На преступнике шапка горит. Если слышите от рашистов фразу - Где вы были когда 8 лет домбили Бамбасс, напоминайте им о том как представители рашки блокировали предложение о вводе миротворцев на Донбасс. Если бы рашисты так переживали за детей Донбасса, то кричали бы о вводе миротворцев сами.
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04.04.2022 15:45 Ответить
Цинизм кацапонацистов зашкаливает. Жертву они обвиняют в нападении
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04.04.2022 15:45 Ответить
По стопам сссера )
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04.04.2022 16:15 Ответить
Забанили брехунів
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04.04.2022 15:46 Ответить
Першим у спортзалі Нюрнберзької тюрми За вироком триибуналу у 1946році було страчено міністра закордонних справ гітлерівської німеччини Ріббентропа. Йому зав'язали руки. Підвели до ешафоту. Дали можливість сказати останнє слово. Він говорив про мир у всьому світі. Потім кат відкрив люк. Злочинець повільно конав на мотузці п'ятнадцять хвилин…

У Нью-Йорку російські дипломати панічно намагаються першими провести засідання Ради Безпеки ООН, щоб умити руки від воєнних злочинів у Бучі та Ірпені. Вони будуть брехати і відвертатися від відповідальності.
Їм треба нагадати про Ріббентропа.

Усіх російських дипломатів, які по всій планеті свідомо спотворюють правду про воєнні злочини Росії в Україні і виправдовують війну на знищення Українського народу, агресію проти нашої держави та окупацію її земель, необхідно буде назвати поіменно. Їх треба назвати поіменно разом зі списками військових убивць і пропагандистів.

Лавров. Карасін. Рябков. Грушко. Небензя. Гатілов. Захарова. Десятки, сотні інших.

Кожного, хто втілював і захищав злочини проти України, має чекати справедливе і законне правосуддя.

Ми не вибачимо і не забудемо.

Данило Лубківський
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04.04.2022 15:46 Ответить
Адміни, в тему дуже проститься в блог ваш постійний автор Данило Лубківський
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04.04.2022 15:48 Ответить
машка... дай тебе Боже пережить то что пережили женщины Бучи ...
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04.04.2022 15:47 Ответить
Амінь!
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04.04.2022 15:52 Ответить
Невзоров предрікав, коли він скоро повернеться в Росію, машка буде збирати пусті пляшки на ленінградському вокзалі.
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04.04.2022 19:37 Ответить
Післали мацкалів за їхнім карабльом?
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04.04.2022 15:48 Ответить
Радбез ООН треба збирати тільки для того, що б виключити з нього рф.
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04.04.2022 15:50 Ответить
Це й потрібно зробити 5 квітня . Тоді ,можливо ,Радбез ООН
і поверне до себе повагу .
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04.04.2022 16:12 Ответить
Москалі нам люті вороги. І вже не одне сторіччя. Що кров Батуріна у 1708 р., що кров Бучі у 2022 р. однакова на руках кацапських катів
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04.04.2022 15:52 Ответить
Досі не розумію,чому ще Расею не вигнали із ООН? СРСР за напад на Фінляндію за цей час вигнали із Ліги націй санным веником
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04.04.2022 15:56 Ответить
сборище политических импотентов и бездельников
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04.04.2022 16:01 Ответить
Відповідь на поверхні.
Бо СРСР тоді був достатньо закритою державою і елементарно не встиг скупити всіх політиків світу.
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04.04.2022 16:10 Ответить
Я знаю відповідь на цю таємницю та не скажу бо мене відразу забанять за правду. На ФБ мене за цю правду вже забанили. А ви всі добре думайте і самі здогадаєтеся
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04.04.2022 17:17 Ответить
Какие же подонки на русне живут. Рвать сук!
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04.04.2022 15:58 Ответить
Рашку в полнейшую изоляцию!
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04.04.2022 16:00 Ответить
Чекав на цю новину.

Досить вже робити вигляд, що всі рівні в своїх правах голосу і вето. Чомусь, підозрюваний в злочині, немає особливих прав. А сидить в камері до рішення суду.
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04.04.2022 16:05 Ответить
Мордор має бути знищено
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04.04.2022 16:06 Ответить
и это только начало апреля...
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04.04.2022 16:11 Ответить
заклад в якому є Фуйлостан нікчемний
Або виганяйте фуйлостан з ООН
або самороспускайтесь
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04.04.2022 16:20 Ответить
Я хоч і навчався в російськомовній школі, і все життя на жаль спілкувався російською, неневиджу, вся моя Баткивщіна в огні. І вибачте, *****, цивільні, діти, всі росіяни повинні згинути. Хай мене потім дбр з війсковою прокуратурою притягують, все згідно часу.
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04.04.2022 16:39 Ответить
І Індія, і Пакистан мають ядерну зброю, багато танків і більше населення, ніж Росія. але чомусь вони не мають права вето в раді безпеки. ООН потребує реформи.
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04.04.2022 16:56 Ответить
ООН при створенні отримала КАНОНІЧНІСТЬ. Правда не можливо зрозуміти яким макаром в РАДУ БЕЗПЕКИ ООН потрапила РФія. Вона там не повинна бути від слова ніяким способом. Бо РФія не СССР
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04.04.2022 17:22 Ответить
Почему россию называют Россией? Она не россия, она Московия или Фашистская федерация. Называйте правильно.
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04.04.2022 17:24 Ответить
Наглючие, брехливые кацапские нацисты.
Когда они проводили голодомор 32-33 они нагло убеждали весь мир, что никакого голода нет. Многие им верили.

Уже сейчас, когда весь мир узнал, что голодомор таки был, они брешут, что украинцы сами себя морили голодом.

Это притом, что известно, что всем управляли люди, которых для проведения коллективизации направили из Москвы и Ленинграда. Это так называемые 25 тысячники. Их было больше 25 тысяч.

Они были направлены на все уровни, от сел до районов, областей и до уровня республики. Именно те кто из них были в селах управляли всем на местах во всех деталях. Конечно по методичка спускаемых с верхних уровней. В том числе они управляли подручными местными, где смотреть при поиске продуктов, которые считали спрятаными.

Местных они насильно привлекали к этому фашистскому процессу.
Я разговаривал с одним человеком, предка которого тоже хотели привлечь. Ему удалось убежать в город, чтобы не участвовать в этом фашистском действии.
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04.04.2022 18:10 Ответить
Восток Украины, Крым, Юг - специально морили голодом, забирали еду, а трупы вдоль дорог лежали. А татар депортировали без вещей, они в вагонах для скота замерзали и умирали от голода. Потом переселили русских. А в 2014: "там же всегда жили русские, введем войска для защиты". Хотя если отойти от шахтерского поселка или крупного города пару км - почти все деревни до сих пор говорят по-украински, кацапы давно не умеют нормально за землей и скотиной ухаживать. А теперь вообще с ума сошли от крови. Они думают, что им хоть кто-то поверит!!!
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04.04.2022 18:51 Ответить
Ета какая-та русафобия!!! Мы будем жаловаться в... Спортлото!
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04.04.2022 18:42 Ответить
Русские фекалии! Для вас сбор открыт в вонючей пивной
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04.04.2022 18:59 Ответить
Ну хоть на это у них мозгов хватило...
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04.04.2022 19:00 Ответить
 
 