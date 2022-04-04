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Радбез ООН відмовився зібратися на термінове засідання на прохання Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

оон,радбез

Росія хотіла скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН та збиралася звинуватити на ньому Україну в "провокаціях радикалів" у Бучі. Але в Організації Об’єднаних націй відмовили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Офіційна спікерка МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що росія знов вимагатиме термінове засідання Радбезу через "провокації радикалів" у місті Буча.

Представництво Великобританії при ООН, яка зараз головує в Радбезі, заявило, що орган не збиратиметься в понеділок, 4 квітня на вимогу Росії.

Натомість заплановану дискусію щодо України проведуть у вівторок, 5 квітня.

Дивіться: Звірства окупантів в Бучі. ФОТО 18+

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Росія хоче спотворити засідання Радбезу ООН щодо звірств у Бучі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
Або викиньте тих москалів з Ради Безпеки, або проводьте засідання в Бучі.
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04.04.2022 15:41
+43
Расєя може зібратися на рускам ваєннам караблє. Вся.
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04.04.2022 15:41
+39
за парєбрік сцук
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04.04.2022 15:40
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за парєбрік сцук
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04.04.2022 15:40 Відповісти
Під шконку, до параши!
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04.04.2022 15:42 Відповісти
Расєя може зібратися на рускам ваєннам караблє. Вся.
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04.04.2022 15:41 Відповісти
Як не поміститься - то можна тільки голови.
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04.04.2022 15:48 Відповісти
а лучше поллитровые баночки )
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04.04.2022 16:14 Відповісти
Або викиньте тих москалів з Ради Безпеки, або проводьте засідання в Бучі.
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04.04.2022 15:41 Відповісти
Вот русофобы, не дают хорошим русским мирно уничтожать плохих украинцев. Бункерный упырь негодует
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04.04.2022 15:42 Відповісти
Причём, украинцев на их же украинской земле)
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04.04.2022 16:07 Відповісти
А це хто написав цiкаво https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B5
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04.04.2022 15:42 Відповісти
Кацапи заблокують чи перероблять, добре що криміналісти з усього світу там працюють, відрізнять смерть від арти чи кулі в голову.
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04.04.2022 15:45 Відповісти
Кацапи писали бо Молдову Молдавією називають тільки кацапи
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04.04.2022 16:17 Відповісти
Там є одне таке собі слово: "предположительно"...
Цікаво, а хто ще?!
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04.04.2022 16:40 Відповісти
Ну хоть что то родило хорошее ООН.
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04.04.2022 15:42 Відповісти
Що не зібрались ********* 4 квітня, а зберуться 5 квітня...
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04.04.2022 15:46 Відповісти
Та ні, бо мокнули росію головою в унітаз.
Не повелися на її брехню.
Маленьким кроками ми таки дотиснемо оон до виключення росії з цієї організації
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04.04.2022 16:12 Відповісти
Радбезу ООН респект-не потрібно слухать чергову брехню брехливих кацапських свиней...
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04.04.2022 15:43 Відповісти
Что кацапня до сих пор делает в Радбезе ??????…
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04.04.2022 16:57 Відповісти
Шановна пані Захарова, смокчіть х#й дохлого російського окупанта... оІо
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04.04.2022 15:43 Відповісти
На преступнике шапка горит. Если слышите от рашистов фразу - Где вы были когда 8 лет домбили Бамбасс, напоминайте им о том как представители рашки блокировали предложение о вводе миротворцев на Донбасс. Если бы рашисты так переживали за детей Донбасса, то кричали бы о вводе миротворцев сами.
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04.04.2022 15:45 Відповісти
Цинизм кацапонацистов зашкаливает. Жертву они обвиняют в нападении
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04.04.2022 15:45 Відповісти
По стопам сссера )
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04.04.2022 16:15 Відповісти
Забанили брехунів
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04.04.2022 15:46 Відповісти
Першим у спортзалі Нюрнберзької тюрми За вироком триибуналу у 1946році було страчено міністра закордонних справ гітлерівської німеччини Ріббентропа. Йому зав'язали руки. Підвели до ешафоту. Дали можливість сказати останнє слово. Він говорив про мир у всьому світі. Потім кат відкрив люк. Злочинець повільно конав на мотузці п'ятнадцять хвилин…

У Нью-Йорку російські дипломати панічно намагаються першими провести засідання Ради Безпеки ООН, щоб умити руки від воєнних злочинів у Бучі та Ірпені. Вони будуть брехати і відвертатися від відповідальності.
Їм треба нагадати про Ріббентропа.

Усіх російських дипломатів, які по всій планеті свідомо спотворюють правду про воєнні злочини Росії в Україні і виправдовують війну на знищення Українського народу, агресію проти нашої держави та окупацію її земель, необхідно буде назвати поіменно. Їх треба назвати поіменно разом зі списками військових убивць і пропагандистів.

Лавров. Карасін. Рябков. Грушко. Небензя. Гатілов. Захарова. Десятки, сотні інших.

Кожного, хто втілював і захищав злочини проти України, має чекати справедливе і законне правосуддя.

Ми не вибачимо і не забудемо.

Данило Лубківський
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04.04.2022 15:46 Відповісти
Адміни, в тему дуже проститься в блог ваш постійний автор Данило Лубківський
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04.04.2022 15:48 Відповісти
машка... дай тебе Боже пережить то что пережили женщины Бучи ...
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04.04.2022 15:47 Відповісти
Амінь!
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04.04.2022 15:52 Відповісти
Невзоров предрікав, коли він скоро повернеться в Росію, машка буде збирати пусті пляшки на ленінградському вокзалі.
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04.04.2022 19:37 Відповісти
Післали мацкалів за їхнім карабльом?
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04.04.2022 15:48 Відповісти
Радбез ООН треба збирати тільки для того, що б виключити з нього рф.
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04.04.2022 15:50 Відповісти
Це й потрібно зробити 5 квітня . Тоді ,можливо ,Радбез ООН
і поверне до себе повагу .
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04.04.2022 16:12 Відповісти
Москалі нам люті вороги. І вже не одне сторіччя. Що кров Батуріна у 1708 р., що кров Бучі у 2022 р. однакова на руках кацапських катів
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04.04.2022 15:52 Відповісти
Досі не розумію,чому ще Расею не вигнали із ООН? СРСР за напад на Фінляндію за цей час вигнали із Ліги націй санным веником
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04.04.2022 15:56 Відповісти
сборище политических импотентов и бездельников
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04.04.2022 16:01 Відповісти
Відповідь на поверхні.
Бо СРСР тоді був достатньо закритою державою і елементарно не встиг скупити всіх політиків світу.
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04.04.2022 16:10 Відповісти
Я знаю відповідь на цю таємницю та не скажу бо мене відразу забанять за правду. На ФБ мене за цю правду вже забанили. А ви всі добре думайте і самі здогадаєтеся
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04.04.2022 17:17 Відповісти
Какие же подонки на русне живут. Рвать сук!
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04.04.2022 15:58 Відповісти
Рашку в полнейшую изоляцию!
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04.04.2022 16:00 Відповісти
Чекав на цю новину.

Досить вже робити вигляд, що всі рівні в своїх правах голосу і вето. Чомусь, підозрюваний в злочині, немає особливих прав. А сидить в камері до рішення суду.
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04.04.2022 16:05 Відповісти
Мордор має бути знищено
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04.04.2022 16:06 Відповісти
и это только начало апреля...
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04.04.2022 16:11 Відповісти
заклад в якому є Фуйлостан нікчемний
Або виганяйте фуйлостан з ООН
або самороспускайтесь
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04.04.2022 16:20 Відповісти
Я хоч і навчався в російськомовній школі, і все життя на жаль спілкувався російською, неневиджу, вся моя Баткивщіна в огні. І вибачте, *****, цивільні, діти, всі росіяни повинні згинути. Хай мене потім дбр з війсковою прокуратурою притягують, все згідно часу.
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04.04.2022 16:39 Відповісти
І Індія, і Пакистан мають ядерну зброю, багато танків і більше населення, ніж Росія. але чомусь вони не мають права вето в раді безпеки. ООН потребує реформи.
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04.04.2022 16:56 Відповісти
ООН при створенні отримала КАНОНІЧНІСТЬ. Правда не можливо зрозуміти яким макаром в РАДУ БЕЗПЕКИ ООН потрапила РФія. Вона там не повинна бути від слова ніяким способом. Бо РФія не СССР
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04.04.2022 17:22 Відповісти
Почему россию называют Россией? Она не россия, она Московия или Фашистская федерация. Называйте правильно.
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04.04.2022 17:24 Відповісти
Наглючие, брехливые кацапские нацисты.
Когда они проводили голодомор 32-33 они нагло убеждали весь мир, что никакого голода нет. Многие им верили.

Уже сейчас, когда весь мир узнал, что голодомор таки был, они брешут, что украинцы сами себя морили голодом.

Это притом, что известно, что всем управляли люди, которых для проведения коллективизации направили из Москвы и Ленинграда. Это так называемые 25 тысячники. Их было больше 25 тысяч.

Они были направлены на все уровни, от сел до районов, областей и до уровня республики. Именно те кто из них были в селах управляли всем на местах во всех деталях. Конечно по методичка спускаемых с верхних уровней. В том числе они управляли подручными местными, где смотреть при поиске продуктов, которые считали спрятаными.

Местных они насильно привлекали к этому фашистскому процессу.
Я разговаривал с одним человеком, предка которого тоже хотели привлечь. Ему удалось убежать в город, чтобы не участвовать в этом фашистском действии.
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04.04.2022 18:10 Відповісти
Восток Украины, Крым, Юг - специально морили голодом, забирали еду, а трупы вдоль дорог лежали. А татар депортировали без вещей, они в вагонах для скота замерзали и умирали от голода. Потом переселили русских. А в 2014: "там же всегда жили русские, введем войска для защиты". Хотя если отойти от шахтерского поселка или крупного города пару км - почти все деревни до сих пор говорят по-украински, кацапы давно не умеют нормально за землей и скотиной ухаживать. А теперь вообще с ума сошли от крови. Они думают, что им хоть кто-то поверит!!!
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04.04.2022 18:51 Відповісти
Ета какая-та русафобия!!! Мы будем жаловаться в... Спортлото!
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04.04.2022 18:42 Відповісти
Русские фекалии! Для вас сбор открыт в вонючей пивной
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04.04.2022 18:59 Відповісти
Ну хоть на это у них мозгов хватило...
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04.04.2022 19:00 Відповісти
 
 