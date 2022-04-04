Радбез ООН відмовився зібратися на термінове засідання на прохання Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія хотіла скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН та збиралася звинуватити на ньому Україну в "провокаціях радикалів" у Бучі. Але в Організації Об’єднаних націй відмовили.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Офіційна спікерка МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що росія знов вимагатиме термінове засідання Радбезу через "провокації радикалів" у місті Буча.
Представництво Великобританії при ООН, яка зараз головує в Радбезі, заявило, що орган не збиратиметься в понеділок, 4 квітня на вимогу Росії.
Натомість заплановану дискусію щодо України проведуть у вівторок, 5 квітня.
Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Росія хоче спотворити засідання Радбезу ООН щодо звірств у Бучі.
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Цікаво, а хто ще?!
Не повелися на її брехню.
Маленьким кроками ми таки дотиснемо оон до виключення росії з цієї організації
У Нью-Йорку російські дипломати панічно намагаються першими провести засідання Ради Безпеки ООН, щоб умити руки від воєнних злочинів у Бучі та Ірпені. Вони будуть брехати і відвертатися від відповідальності.
Їм треба нагадати про Ріббентропа.
Усіх російських дипломатів, які по всій планеті свідомо спотворюють правду про воєнні злочини Росії в Україні і виправдовують війну на знищення Українського народу, агресію проти нашої держави та окупацію її земель, необхідно буде назвати поіменно. Їх треба назвати поіменно разом зі списками військових убивць і пропагандистів.
Лавров. Карасін. Рябков. Грушко. Небензя. Гатілов. Захарова. Десятки, сотні інших.
Кожного, хто втілював і захищав злочини проти України, має чекати справедливе і законне правосуддя.
Ми не вибачимо і не забудемо.
Данило Лубківський
і поверне до себе повагу .
Бо СРСР тоді був достатньо закритою державою і елементарно не встиг скупити всіх політиків світу.
Досить вже робити вигляд, що всі рівні в своїх правах голосу і вето. Чомусь, підозрюваний в злочині, немає особливих прав. А сидить в камері до рішення суду.
Або виганяйте фуйлостан з ООН
або самороспускайтесь
Когда они проводили голодомор 32-33 они нагло убеждали весь мир, что никакого голода нет. Многие им верили.
Уже сейчас, когда весь мир узнал, что голодомор таки был, они брешут, что украинцы сами себя морили голодом.
Это притом, что известно, что всем управляли люди, которых для проведения коллективизации направили из Москвы и Ленинграда. Это так называемые 25 тысячники. Их было больше 25 тысяч.
Они были направлены на все уровни, от сел до районов, областей и до уровня республики. Именно те кто из них были в селах управляли всем на местах во всех деталях. Конечно по методичка спускаемых с верхних уровней. В том числе они управляли подручными местными, где смотреть при поиске продуктов, которые считали спрятаными.
Местных они насильно привлекали к этому фашистскому процессу.
Я разговаривал с одним человеком, предка которого тоже хотели привлечь. Ему удалось убежать в город, чтобы не участвовать в этом фашистском действии.