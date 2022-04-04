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Пропагандисты РФ едут на ЗАЭС за сюжетами о "счастливой жизни"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Сегодня на Запорожскую АЭС должны прибыть пропагандисты из россии, чтобы снимать "картинку" для росТВ; от атомщиков требуют комментариев о "счастливой жизни".

Об этом в официальном телеграм-канале сообщает НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон ищет способ обезопасить население от последствий захвата Россией ЧАЭС и ЗАЭС, - посол Франции де Понсен

"Сегодня планируется прибытие на Запорожскую АЭС большого количества пропагандистов из России (около 20 шт.), выдающих себя за журналистов. Рашисты собираются снимать для росТВ видео с якобы "спокойным и безопасным" рабочим процессом. Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять <...> комментарии о счастливой жизни под оккупацией <...>", - говорится в сообщении.

Атомщики давать такие комментарии отказываются, заявили в Энергоатоме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорожская АЭС продолжает работать, несмотря на оккупацию, - глава "Энергоатома"

Напомним, Запорожская АЭС и город Энергодар с 4 марта находятся под оккупацией российских военных формирований. На площадке Запорожской АЭС кроме военных страны-агрессора долгое время незаконно находятся представители российской корпорации по атомной энергии "Росатом".
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Топ комментарии
+24
а чего не приезжали на Чернобыльскую АЭС ??? там все аж светились от счастья))))
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04.04.2022 19:01
+17
Потрібно направити редакційну группу ЗСУ..., відкорегувати сюжет...
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04.04.2022 19:02
+17
Щасливе життя? У нас воно було і буде в майбутньому. Що стосується кацапів, то тут найкраще підходить їхнє :"Нє жілі харашо - нєфіг і начінать".
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04.04.2022 19:04
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а чего не приезжали на Чернобыльскую АЭС ??? там все аж светились от счастья))))
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04.04.2022 19:01 Ответить
приїхали "акамуляторники лампочки Ілліча", зарядились і поїхали нахер світити "всегда и везде"
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04.04.2022 19:09 Ответить
Можна сказати, "лучились счастьем". Оно зараз 100 "ихних сиятельств фон Ивановых" аж ходять під себе, так сподобалось... Literally розсипаються від екстазу.
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04.04.2022 19:10 Ответить
там земляночкі "дєдоф партізаноф" в Рудому лісі залишились, пожили б трошки, щоб так би мовити відчути енергію тих місць воєнской слави
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04.04.2022 22:35 Ответить
Потрібно направити редакційну группу ЗСУ..., відкорегувати сюжет...
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04.04.2022 19:02 Ответить
Щасливе життя? У нас воно було і буде в майбутньому. Що стосується кацапів, то тут найкраще підходить їхнє :"Нє жілі харашо - нєфіг і начінать".
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04.04.2022 19:04 Ответить
Сьогодні набрався терпіння та відключив огиду і зайшов на кацапсячий сайт новит. Вони там у все горло своїм свинособакам пишуть, що в них в цьому році положітьєлний проХВіціт і санкції їм пашлі на пользу. Молвляв на Хвонє високіх цен на енергорєсурси та сокращєніє імпарта у них очєнь мноХа дьєнєг тєперь Про війну ні слова немає...
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04.04.2022 19:23 Ответить
на свинособачому ютубі банять миттєво. Там на кожному самому вшивому ютуб каналі по 10 фсбшників позмінно сидять Мерзенні потвори
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04.04.2022 19:29 Ответить
ну тому билоя трохи недоговорюють, очєнь "мноХа дьєнєг" не у них, а у деких, а у решти як не було так і не буде
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04.04.2022 22:38 Ответить
Там их и закопайте..
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04.04.2022 19:08 Ответить
носiя
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04.04.2022 19:08 Ответить
що за носій? Та ще з великої букви?
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04.04.2022 19:09 Ответить
сделать рейд со снайперами и добавить им в сюжет остроты
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04.04.2022 19:10 Ответить
так і будуть знімати сюжети з тими "росатомщиками" ..кого це повинно дивувати
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04.04.2022 19:10 Ответить
Окупанти заявили що з моменту окупації Запоріз ька атомна належить росатому. Коментарі вони отримають такі які їм потрібні. Це поза сумнівом. Приставлять дуло до скроні дитини або дружини і будуть "аж плакати від щастя" "освобождєнія".
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04.04.2022 19:12 Ответить
"Сьогодні на Запорізьку АЕС мають прибути пропагандисти з Hосії"
Это новое название Параши?
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04.04.2022 19:16 Ответить
Вот стала лутшє жыть, теперь есть путєн и нет что есть.
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04.04.2022 19:40 Ответить
 
 