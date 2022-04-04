Пропагандисты РФ едут на ЗАЭС за сюжетами о "счастливой жизни"

Сегодня на Запорожскую АЭС должны прибыть пропагандисты из россии, чтобы снимать "картинку" для росТВ; от атомщиков требуют комментариев о "счастливой жизни".

Об этом в официальном телеграм-канале сообщает НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня планируется прибытие на Запорожскую АЭС большого количества пропагандистов из России (около 20 шт.), выдающих себя за журналистов. Рашисты собираются снимать для росТВ видео с якобы "спокойным и безопасным" рабочим процессом. Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять <...> комментарии о счастливой жизни под оккупацией <...>", - говорится в сообщении.

Атомщики давать такие комментарии отказываются, заявили в Энергоатоме.

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Напомним, Запорожская АЭС и город Энергодар с 4 марта находятся под оккупацией российских военных формирований. На площадке Запорожской АЭС кроме военных страны-агрессора долгое время незаконно находятся представители российской корпорации по атомной энергии "Росатом".