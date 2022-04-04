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Пропагандисти РФ їдуть на ЗАЕС робити сюжет про "щасливе життя"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Сьогодні на Запорізьку АЕС мають прибути пропагандисти з Hосії, щоби знімати "картинку" для росТБ; від атомників вимагають коментарів про "щасливе життя".

Про це в офіційному телеграм-каналі повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні планується прибуття на Запорізьку АЕС великої кількості пропагандистів із Росії (близько 20 шт.), які видають себе за журналістів. Рашисти збираються знімати для росТБ відео з нібито спокійним і безпечним робочим процесом. Карателі вимагають від наших атомників надавати <...> коментарі про щасливе життя під окупацією <...>", - йдеться у повідомленні.

Атомники давати такі коментарі відмовляються, заявили в Енергоатомі.

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Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар із 4 березня перебувають під окупацією російських військових формувань. На майданчику Запорізької АЕС, крім військових країни-агресора, тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії "Росатом".
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Топ коментарі
+24
а чего не приезжали на Чернобыльскую АЭС ??? там все аж светились от счастья))))
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04.04.2022 19:01
+17
Потрібно направити редакційну группу ЗСУ..., відкорегувати сюжет...
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04.04.2022 19:02
+17
Щасливе життя? У нас воно було і буде в майбутньому. Що стосується кацапів, то тут найкраще підходить їхнє :"Нє жілі харашо - нєфіг і начінать".
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04.04.2022 19:04
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а чего не приезжали на Чернобыльскую АЭС ??? там все аж светились от счастья))))
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04.04.2022 19:01 Відповісти
приїхали "акамуляторники лампочки Ілліча", зарядились і поїхали нахер світити "всегда и везде"
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04.04.2022 19:09 Відповісти
Можна сказати, "лучились счастьем". Оно зараз 100 "ихних сиятельств фон Ивановых" аж ходять під себе, так сподобалось... Literally розсипаються від екстазу.
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04.04.2022 19:10 Відповісти
там земляночкі "дєдоф партізаноф" в Рудому лісі залишились, пожили б трошки, щоб так би мовити відчути енергію тих місць воєнской слави
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04.04.2022 22:35 Відповісти
Потрібно направити редакційну группу ЗСУ..., відкорегувати сюжет...
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04.04.2022 19:02 Відповісти
Щасливе життя? У нас воно було і буде в майбутньому. Що стосується кацапів, то тут найкраще підходить їхнє :"Нє жілі харашо - нєфіг і начінать".
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04.04.2022 19:04 Відповісти
Сьогодні набрався терпіння та відключив огиду і зайшов на кацапсячий сайт новит. Вони там у все горло своїм свинособакам пишуть, що в них в цьому році положітьєлний проХВіціт і санкції їм пашлі на пользу. Молвляв на Хвонє високіх цен на енергорєсурси та сокращєніє імпарта у них очєнь мноХа дьєнєг тєперь Про війну ні слова немає...
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04.04.2022 19:23 Відповісти
на свинособачому ютубі банять миттєво. Там на кожному самому вшивому ютуб каналі по 10 фсбшників позмінно сидять Мерзенні потвори
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04.04.2022 19:29 Відповісти
ну тому билоя трохи недоговорюють, очєнь "мноХа дьєнєг" не у них, а у деких, а у решти як не було так і не буде
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04.04.2022 22:38 Відповісти
Там их и закопайте..
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04.04.2022 19:08 Відповісти
носiя
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04.04.2022 19:08 Відповісти
що за носій? Та ще з великої букви?
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04.04.2022 19:09 Відповісти
сделать рейд со снайперами и добавить им в сюжет остроты
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04.04.2022 19:10 Відповісти
так і будуть знімати сюжети з тими "росатомщиками" ..кого це повинно дивувати
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04.04.2022 19:10 Відповісти
Окупанти заявили що з моменту окупації Запоріз ька атомна належить росатому. Коментарі вони отримають такі які їм потрібні. Це поза сумнівом. Приставлять дуло до скроні дитини або дружини і будуть "аж плакати від щастя" "освобождєнія".
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04.04.2022 19:12 Відповісти
"Сьогодні на Запорізьку АЕС мають прибути пропагандисти з Hосії"
Это новое название Параши?
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04.04.2022 19:16 Відповісти
Вот стала лутшє жыть, теперь есть путєн и нет что есть.
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04.04.2022 19:40 Відповісти
 
 