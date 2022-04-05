Российских военных, совершавших зверства в Буче, возвращают в Украину, - ГУР
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Российских военных, совершавших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в Telegram.
64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую, отмечают разведчики.
По состоянию на 4 апреля бригаду вывели из Украины в Беларусь, и она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых горячих точек (ориентировочно – Харьковское направление). Обычно российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают гораздо больше времени на восстановление и отдых, отмечают в ГУР.
Подобный график свидетельствует о том, что для 64-й бригады есть "специальные задачи", и первая из них - запугивание жителей населенных пунктов Украины. Те, кто совершал преступления геноцида в Буче, могут повторить это снова в других городах, отмечают в разведке.
"Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины - быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться в живых, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах", - отмечают в ГУР.
"Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Впрочем, российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению", - говорится в сообщении разведки.
Украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. И ни один преступник не избежит должного наказания, уверяют в ГУР Минобороны.
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Але нажаль одноклітинна біомаса з РФ висновків з цього не зробить и продовжуватиме теж саме..
вони всі свої засідання по скайпу вели, приймали закони проти наглядових рад і Прозорро. через що нам Захід перестав фінансову допомогу надавати. бо хто ж хоче, щоб крадії і мародери твою допомогу розтягли?
то раджу й вам поцікавитись активністю ваших зелених депутатів (це ж ви їх вибрали, дегенератів таких), а не за гроші писати маячню подоляківську.
Кстати зеленые депутаты это ваши , а не мои и я их не выбирала.
А це від генералів до міністра МО
Преступники в погонах и так будут следователям и судьям пургу гнать "это не я, я не знаю, ничего не видел, ничего не делал, на блок-посту стоял только . . .", в отказ идти, короче говоря. Так что надеяться, что они сдадут, кто дал приказ, кто конкретно насиловал, душил, сжигал - бессмысленно, мне кажется. Поэтому вариант брать их живыми при повторном входе в Украину имеет мало смысла, только наших пацанов зря положим. Посадить в Украине или Гааге - слишком мало для нелюдей за то, что они натворили.
Поэтому утилизация - значит утилизация. Зато не надо будет по российским просторам их искать. Идут сюда, прямо в руки нашим Силам спецопераций. Вот и чудненько.
Убивать как можно больше - черти сами отсортируют кого в какой котел.
1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель села Міхайловскоє Алєксандр Сєргєєвіч Пушкін ...
2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...
На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
правосуддярозплати знайде їх ще швидше ніж могло здаватися. Від декого навіть берців не залишиться, а фасувати русню у пакети наші воїни вміють.