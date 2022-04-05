Російських військових, які чинили звірства в Бучі, повертають в Україну, - ГУР

Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє у Телеграмі.

64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову, зазначають розвідники.

Станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай російські підрозділи, що залишають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок, наголошують у ГУР.

Подібний графік свідчить про те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання", і перше з них - залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі, можуть повторити це знову в інших містах, наголошують у розвідці.

"Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто передислокація на таку ділянку фронту, де в них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - наголошують у ГУР.

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"Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду", - ідеться в повідомленні розвідки.

Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. І жоден злочинець не уникне належного покарання, запевняють у ГУР Міноборони.

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