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Російських військових, які чинили звірства в Бучі, повертають в Україну, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,жертви

Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє у Телеграмі.

64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову, зазначають розвідники.

Станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай російські підрозділи, що залишають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок, наголошують у ГУР.

Подібний графік свідчить про те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання", і перше з них - залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі, можуть повторити це знову в інших містах, наголошують у розвідці.

"Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто передислокація на таку ділянку фронту, де в них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - наголошують у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після різанини в Бучі у Заходу більше не повинно бути вагань щодо санкцій і зброї, - Кулеба

"Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду", - ідеться в повідомленні розвідки.

Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. І жоден злочинець не уникне належного покарання, запевняють у ГУР Міноборони.

Також читайте: Зеленський про перемовини після звірств рашистів у Бучі: Хочеться чи не хочеться - так питання не стоятиме
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Топ коментарі
+38
Було очевидно що Росія їх тут усіх похоронить, щоб не було підозрюваних у скоєнні злочину.
Але нажаль одноклітинна біомаса з РФ висновків з цього не зробить и продовжуватиме теж саме..
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05.04.2022 12:39
+33
Кто бы сомневался.
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05.04.2022 12:39
+33
Тяжкі дні ще попереду, смерті і розруха...Боритесь і перемагайте. Україна понад усе
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05.04.2022 12:39
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Кто бы сомневался.
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05.04.2022 12:39 Відповісти
хочуть щоб здохли і не були свідками, значить є про що свідчити, будуть намогатися на них все повісити, а керівництво ніби не при ділах, не знало не вєдало.
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05.04.2022 12:43 Відповісти
Попытаются! Но х.у.й получится❗👎
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05.04.2022 12:51 Відповісти
Нет, вешать они на них ничего не будут. Они в этом никогда не сознаются. А тех просто утилизируют.
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05.04.2022 12:52 Відповісти
То хай здохнуть, це краще, ніж суди десятиріччя. Буде ****** миттєва карма
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05.04.2022 16:36 Відповісти
Тяжкі дні ще попереду, смерті і розруха...Боритесь і перемагайте. Україна понад усе
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05.04.2022 12:39 Відповісти
Смерть ворогам. Усе буде Україна!!!
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05.04.2022 12:42 Відповісти
Було очевидно що Росія їх тут усіх похоронить, щоб не було підозрюваних у скоєнні злочину.
Але нажаль одноклітинна біомаса з РФ висновків з цього не зробить и продовжуватиме теж саме..
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05.04.2022 12:39 Відповісти
естественно
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05.04.2022 12:51 Відповісти
Так там почти в каждом из освобождённых городов почти так же❗И что всех руководство хочет положить❓
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05.04.2022 12:53 Відповісти
Може,так повинно бути
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05.04.2022 12:56 Відповісти
Загалом,ніхто з зайшлих в Україну неповинен жити. Може,інше менш суттєво?
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05.04.2022 12:54 Відповісти
А не легче ФСБшникам их утилизировать, ведь в Украине их поймать могут и допросить, странная кацапская логика.
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05.04.2022 13:30 Відповісти
Вони вже не повернуться в парашу
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05.04.2022 12:39 Відповісти
Набором для хробаків
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05.04.2022 12:41 Відповісти
таких і хробаки не захочуть їсти, після того що вони вчинили
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05.04.2022 13:29 Відповісти
Розбирати почастинах. Живими. Годувати їх їхніми частинами. Бути Гуманними
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05.04.2022 12:40 Відповісти
Усім тім падлам спочатку треба буде відрізати яйця, потім виколоти очі, відрізати язика, відрубати руки і ноги , а у вуха залити рідкого свинцю. Після того викінути до свиней щоб зжерли то гімно.
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05.04.2022 12:40 Відповісти
Свині невинні жерти,ту отруту
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05.04.2022 12:44 Відповісти
Ну Вы и гуманист.
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05.04.2022 12:49 Відповісти
Хай ще сім'й їхні з ними теж перекинуть, бо ті теж не мають права на життя.
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05.04.2022 12:41 Відповісти
Александра Флорескул - бот із ботоферми Подоляка. Ганьба. Ганьбище. Хай тобі ці 30 срібняків поперек горла стануть.
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05.04.2022 12:44 Відповісти
бот - то ти паскудо... В спам!
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05.04.2022 12:52 Відповісти
Якби то була правда, що тобі близька людина на фронті, то б молилась за нього, а не срала б тут на форумі.
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05.04.2022 13:14 Відповісти
А вам не интересно , сыновья высокопоставленных лиц защищают ли Украину ?
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05.04.2022 13:30 Відповісти
Цікаво, не цікаво... Проблем. кому сьогодні захищати нема. Проблема чим! Є достатньо вмотивованих людей, а тому всякий непотріб там не потрібен, від слова зовсім. А тут питання в тому, що зелене чмо просто срач розводить. Рейтинг, відосіки, опозиція... воно ж невиліковне, навіть сьогодні. Хоча їх вини в тому, що відбувається, ой як багато. От взяло і канали закрило під шумок. Ну, щоб ніхто слова не сказав чи запитанн не задав, бо ж зашкварів стільки і то очевидних. Одного розмінування Чонгару достатньо, щоб їм всім бошки позносити. Тому подлякові боти серуть всюди, де тільки можуть.
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05.04.2022 14:16 Відповісти
А действительно, про Чонгар тоже всё покрыто мраком и тайной …🤔
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05.04.2022 14:49 Відповісти
мені було ДУЖЕ інтересно, де всі Слуги народу. і от уявляєте, я вияснила. у Києві залишилися тільки подоляк, єрмак, арахамія і ще парочка. Решта ВСІ повтікали на захід України і закордон. і оце тільки днями коля-катлєта і ще один дурачок вернулися, піаритись.

вони всі свої засідання по скайпу вели, приймали закони проти наглядових рад і Прозорро. через що нам Захід перестав фінансову допомогу надавати. бо хто ж хоче, щоб крадії і мародери твою допомогу розтягли?

то раджу й вам поцікавитись активністю ваших зелених депутатів (це ж ви їх вибрали, дегенератів таких), а не за гроші писати маячню подоляківську.
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05.04.2022 15:14 Відповісти
А что я такого написала , что вы так агрессивно и по хамски ко мне обращаетесь ?
Кстати зеленые депутаты это ваши , а не мои и я их не выбирала.
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05.04.2022 15:59 Відповісти
Ну зелене гімно, якби не всралось, то певно б здохло. Ну як тобі там, тепло в штанах, своє гімно гріє?
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05.04.2022 12:45 Відповісти
На жаль, не вийде. по 4 рази кожного повісткою викликали, але адресат десь ховався.
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05.04.2022 12:46 Відповісти
Будуть замітати сліди, тому зроблять з них гарматне м'ясо...
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05.04.2022 12:41 Відповісти
щоб їх там всіх захерячили
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05.04.2022 12:41 Відповісти
Роздайте людям зброю і вони самі їх осудять
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05.04.2022 12:42 Відповісти
Прямують на утилізацію, щоб не було свідків злочинів. Вони зробили свою справу і більше не потрібні.
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05.04.2022 12:42 Відповісти
Ми їх вбємо.
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05.04.2022 12:43 Відповісти
Негуманно
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05.04.2022 12:45 Відповісти
а якщо гуманно вбити (ну з першого пострілу) ?
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05.04.2022 12:47 Відповісти
решили таким образом утилизировать своих же мародеров-насильников, понимая, что обратно никто из этих мразей не вернется, разве что в виде фарша из ванюшек или жареной бурятинки...
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05.04.2022 12:43 Відповісти
Ну так призвища,імена по-батькові цих покидьків? Ні? Значить всі кацапи-це ті що вчиняли геноцид в Бучі. Підлягають знищенню.
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05.04.2022 12:43 Відповісти
В інеті вже є ПІБ, № військових частин, військові звання та фото цих виродків.
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05.04.2022 12:49 Відповісти
на ловца и зверь бежит... повезет свиноматкам этих мудаков... каждой по уху пришлют по известному адресу в хабаровский край...
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05.04.2022 12:44 Відповісти
Ковбасний цех. Тушьонку рідні
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05.04.2022 12:46 Відповісти
Ну то й що що ми їх знищимо. Зверхники які віддавали злочинні наази залишаються живі
А це від генералів до міністра МО
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05.04.2022 12:46 Відповісти
Курочка позернятку
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05.04.2022 12:51 Відповісти
ціх треба брати у полон, але потім розвісити живими, за одну ногу на стовпах дорогою на Бучу
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05.04.2022 12:46 Відповісти
взять бы эту петушню тепленькими, да посмотреть, как они от страха в лапти ссаться будут...
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05.04.2022 12:47 Відповісти
Можна дати жерти однн одного... Цікава ідея
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05.04.2022 12:49 Відповісти
преступников потянуло на место преступления ? (классика)
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05.04.2022 12:49 Відповісти
Небеса цікаво поводяться. Жорна богів
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05.04.2022 12:52 Відповісти
Хорошей охоты.....
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05.04.2022 12:50 Відповісти
В такому разі - вдалого полювання ССО ЗСУ . .
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05.04.2022 12:53 Відповісти
Вспоминаем узкоглазую пидоросийскую азиатскую мразь что в Буче зверствовала, их к нам на Харьковщину пересылают щас... ВЫ БУРЯТ?! - Я ТАК РАД...
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05.04.2022 12:54 Відповісти
там всілякі були - інтернаціонал. Якути особливого ставлення не заслуговують, хоча їх легше "расчєловєчівать"
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05.04.2022 13:18 Відповісти
Їх треба вбити ще в Белгороді...
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05.04.2022 12:57 Відповісти
Белгород это в Амурской области раши.35 ОВА оттудова,а не из Крыма..Поэтому в ней много бурятов..
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05.04.2022 13:14 Відповісти
Їх повернуть пішки та без патронів. Що за раз усіх - і свідків нема.
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05.04.2022 12:57 Відповісти
Для свидетельств суду достаточно показаний выживших людей в Буче и других оккупированных населённых пунктах. А выжившие там есть и их немало.

Преступники в погонах и так будут следователям и судьям пургу гнать "это не я, я не знаю, ничего не видел, ничего не делал, на блок-посту стоял только . . .", в отказ идти, короче говоря. Так что надеяться, что они сдадут, кто дал приказ, кто конкретно насиловал, душил, сжигал - бессмысленно, мне кажется. Поэтому вариант брать их живыми при повторном входе в Украину имеет мало смысла, только наших пацанов зря положим. Посадить в Украине или Гааге - слишком мало для нелюдей за то, что они натворили.

Поэтому утилизация - значит утилизация. Зато не надо будет по российским просторам их искать. Идут сюда, прямо в руки нашим Силам спецопераций. Вот и чудненько.
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05.04.2022 12:58 Відповісти
Их специально отправляют на утилизацию
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05.04.2022 12:59 Відповісти
Землі собакам вистачить!, а полонених "вояк" - катів на дерева, нелюдів НЕДОДЕРЖАВИ!!!
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05.04.2022 13:00 Відповісти
Правильно было бы их взять в плен, судить за содеянное и казнить. Если не сдастся - утилизировать.
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05.04.2022 13:01 Відповісти
Вот этих тварей надо будет брать в плен, в плену устроить условия тотального геноцида, но оставить в живыми для свидетельствования.... После свидетельствования публично повесить
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05.04.2022 13:01 Відповісти
Оооо хлопци тут вам и ***** за те що ви хвалтували ,катували и що ви зробили ци звирста в Бучи будете за вже вбити та спалені живцем!!и ЗСУ я благаю в сотий раз не берить цих вже покидькив в полон , ця мразота и одноклитина потвора тут здохнути !!Ви вже тут мерци !!
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05.04.2022 13:05 Відповісти
Аби,нам непертися за ними мхосранськ
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05.04.2022 13:07 Відповісти
Имхо надо разбомбить их всех ещё в Беларуси или на их базе в Белгороде
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05.04.2022 13:09 Відповісти
Они и так не признаются, но тут их ждет справедливый суд от ВСУ. Если кто то и попадет в плен, о там уже будут разбираться, падонкам, мародёрами садистам и насильникам из армии рф нет места на земле.
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05.04.2022 13:11 Відповісти
то ми за Бучу вже дізнались, а десь в Мелітополі у підвалах орки хіба не творять звірства? Там "хароші росіяни"???
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05.04.2022 13:11 Відповісти
да... %( еще Мелитополь, Мариуполь и другие текущие оккупированные города к сожалению продолжат эстафету смертей невинных жителей
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05.04.2022 13:15 Відповісти
Так справді, думаю що Буча буде відихати порівяно,що буде з тими містами і людьми...
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05.04.2022 13:35 Відповісти
На жаль, так воно і є
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05.04.2022 14:32 Відповісти
Смерть российским тварям за все Украинские города...
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05.04.2022 13:14 Відповісти
Оооо тут вам хлопци буде Ад!!! ,тут вас зустринуть вже як треба ,за то що вбивали ,катували та знущались в Бучи з дитей та жинок ви будете спалени вогнем , вся ваша Бригада тут поляже в землю- живцем!тильки в мене прохання вид всього украинского 40 мильоного народу до- ЗСУ цього разу не берить цю мразоту та покидькив до полону розстрилюйтй цих оркив видразу без суду та слидства!P.S Божечко значит ти Е насправді ????
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05.04.2022 13:14 Відповісти
Це прекрасно. Нам не потрібно буде витрчати час на їх пошуки в рашці і суд над ними - буде швидкий суд від ЗСУ.
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05.04.2022 13:14 Відповісти
ДурнОму ясно, - на бойню 100500... Qasap et derdinde, eçki can derdinde... А пацики Золотой Орды поговорку любят, малаццЫ:"Если уж вешаться, то на высоком дереве..."©
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05.04.2022 13:16 Відповісти
Решили избавиться. Все в стиле параши...
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05.04.2022 13:19 Відповісти
Очень вожделенная цель будет для ВСУ. Уничтожить этих орков надо подчистую,что-бы в Амурскую область раши отправились лишь мешки с их жалкими остатками..
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05.04.2022 13:23 Відповісти
звичайно ж... тут багато емоцій. Та один пілот що скинув бомбу на театр в Маріку заслуговує чи не на більшу ненависть та помсту. Бучанські масакровці викликають акцентовану огиду, але всі вони - вбивці. Всі москалі - ті що прийшли в Бучу, Херсон, Мелітополь, Каховку та ті, що не прийшли, а чекають бандероль з мародьоркою, хто ненавидить "хохлов", бо із-за "ніх всє бєди - союз развалілі!"...
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05.04.2022 13:31 Відповісти
Ці русошвайне пожалкують,що народилися...
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05.04.2022 13:31 Відповісти
Объявлен сезон сафари на этих смердячих падалей.
Убивать как можно больше - черти сами отсортируют кого в какой котел.
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05.04.2022 13:33 Відповісти
Этих в плен не брать. Ну а если, по неосторожности какой то попадет, то обязательно нужно переправлять в Бучу , на место их преступлений и показательно суицид или несчастный случай.
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05.04.2022 13:37 Відповісти
Треба всіх евакуювати з східної України !!!
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05.04.2022 13:38 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:47 Відповісти
Новини расєйскАй культур-мультурки :

1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель села Міхайловскоє Алєксандр Сєргєєвіч Пушкін ...

2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...

На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
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05.04.2022 13:59 Відповісти
Нехай повертаються в Україну і караючий меч правосуддя розплати знайде їх ще швидше ніж могло здаватися. Від декого навіть берців не залишиться, а фасувати русню у пакети наші воїни вміють.
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05.04.2022 14:02 Відповісти
Суд РФ, увидев зверства 64 бригады, ужаснулся и присудил всему личному составу высшую меру. В целях экономии средств решили осужденных отдать в руки жертв.
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05.04.2022 14:06 Відповісти
рашка хочет избавится от свидетелей!
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05.04.2022 17:53 Відповісти
 
 