Російських військових, які чинили звірства в Бучі, повертають в Україну, - ГУР
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Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє у Телеграмі.
64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову, зазначають розвідники.
Станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай російські підрозділи, що залишають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок, наголошують у ГУР.
Подібний графік свідчить про те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання", і перше з них - залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі, можуть повторити це знову в інших містах, наголошують у розвідці.
"Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто передислокація на таку ділянку фронту, де в них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - наголошують у ГУР.
"Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду", - ідеться в повідомленні розвідки.
Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. І жоден злочинець не уникне належного покарання, запевняють у ГУР Міноборони.
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Але нажаль одноклітинна біомаса з РФ висновків з цього не зробить и продовжуватиме теж саме..
вони всі свої засідання по скайпу вели, приймали закони проти наглядових рад і Прозорро. через що нам Захід перестав фінансову допомогу надавати. бо хто ж хоче, щоб крадії і мародери твою допомогу розтягли?
то раджу й вам поцікавитись активністю ваших зелених депутатів (це ж ви їх вибрали, дегенератів таких), а не за гроші писати маячню подоляківську.
Кстати зеленые депутаты это ваши , а не мои и я их не выбирала.
А це від генералів до міністра МО
Преступники в погонах и так будут следователям и судьям пургу гнать "это не я, я не знаю, ничего не видел, ничего не делал, на блок-посту стоял только . . .", в отказ идти, короче говоря. Так что надеяться, что они сдадут, кто дал приказ, кто конкретно насиловал, душил, сжигал - бессмысленно, мне кажется. Поэтому вариант брать их живыми при повторном входе в Украину имеет мало смысла, только наших пацанов зря положим. Посадить в Украине или Гааге - слишком мало для нелюдей за то, что они натворили.
Поэтому утилизация - значит утилизация. Зато не надо будет по российским просторам их искать. Идут сюда, прямо в руки нашим Силам спецопераций. Вот и чудненько.
Убивать как можно больше - черти сами отсортируют кого в какой котел.
1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель села Міхайловскоє Алєксандр Сєргєєвіч Пушкін ...
2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...
На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
правосуддярозплати знайде їх ще швидше ніж могло здаватися. Від декого навіть берців не залишиться, а фасувати русню у пакети наші воїни вміють.