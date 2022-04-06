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Российские захватчики вернули пятерых людей, похищенных на мирном митинге в Каховке

В Каховке в Херсонской области российские захватчики вернули пятерых местных жителей – четырех мужчин и одну женщину, которые были похищены во время проведения мирного митинга 3 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Каховская городская территориальная громада.

"Уже дома", - сообщили органы местного самоуправления, обнародовав фотографии четырех освобожденных мужчин. Ранее горсовет также информировал, что каховчанка Елена Бубнова, которую 3 апреля во время мирного митинга забрали военные РФ, тоже дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российским оккупантам слили информацию о херсонских активистах и участниках АТО. Более ста человек сейчас похищены, - мэр Колыхаев

Сегодня российские военнослужащие удерживают еще похищенных в субботу, 2 апреля, из собственных помещений Олега Кожемякина и Василия Латанюка.

Напомним, в Херсонской области распространена практика похищения захватчиками мирных жителей области, среди которых журналисты, руководители громад, депутаты, активисты. Враг держит похищенных в тюремных камерах в Херсоне. Судьба многих до сих пор неизвестна.

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Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в Херсоне российским военнослужащим слили информацию обо всех активистах, а также о украинских защитниках, которые были в Донецке и Луганске.

Автор: 

армия РФ (19106) Каховка (95) похищение (1685) Херсонская область (4730)


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та да,нарвалыся случайно на секту кацапов-чилавэколюбив..
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06.04.2022 16:48 Ответить
тепер кожен повинен подивитись на своє оточення, кол регіоналів і опезежистів. і зробити висновки
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06.04.2022 17:02 Ответить
Скоріше за все, поміняли на когось
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06.04.2022 17:17 Ответить
 
 