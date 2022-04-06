Российские захватчики вернули пятерых людей, похищенных на мирном митинге в Каховке

В Каховке в Херсонской области российские захватчики вернули пятерых местных жителей – четырех мужчин и одну женщину, которые были похищены во время проведения мирного митинга 3 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Каховская городская территориальная громада.

"Уже дома", - сообщили органы местного самоуправления, обнародовав фотографии четырех освобожденных мужчин. Ранее горсовет также информировал, что каховчанка Елена Бубнова, которую 3 апреля во время мирного митинга забрали военные РФ, тоже дома.

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Сегодня российские военнослужащие удерживают еще похищенных в субботу, 2 апреля, из собственных помещений Олега Кожемякина и Василия Латанюка.

Напомним, в Херсонской области распространена практика похищения захватчиками мирных жителей области, среди которых журналисты, руководители громад, депутаты, активисты. Враг держит похищенных в тюремных камерах в Херсоне. Судьба многих до сих пор неизвестна.

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Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в Херсоне российским военнослужащим слили информацию обо всех активистах, а также о украинских защитниках, которые были в Донецке и Луганске.